Best of 2022: Achtergrondartikelen

Nog maar ruim een week en 2022 is alweer voorbij. FashionUnited kijkt traditiegetrouw terug op de artikelen van afgelopen jaar en selecteert enkele lezenswaardige artikelen.

Van oud naar nieuw, uit het archief:

Deze kansen liggen er voor het gebruik van menselijk afval in textielproductie

April 2022 - In hun zoektocht naar duurzamere alternatieven voor textielproductie zijn innovators gestuit op tal van creatieve manieren om het probleem aan te pakken - waarvan sommige enigszins verrassend zijn.

Menselijk afval was een veelvoorkomend onderwerp bij de exposanten op Material District, dat na een onderbreking van twee jaar door een pandemie terugkeerde naar Utrecht en drie dagen duurde, van 5 tot 7 april. Tussen de stands van uitgewerkte producenten en gevestigde bedrijven presenteerde een keur aan vernieuwers hun concepten, waarvan vele nog in de ontwikkelingsfase verkeren, met speciale aandacht voor door mensen geproduceerd afval - iets dat al bestaat en geen nieuwe materialen vereist.

Door Rachel Douglass.

Lees het artikel hier .

Wat de opkomst van Generatie Z en hybride winkelen ons kan vertellen over de toekomst van de stenen winkel

Mei 2022 - E-commerce groeit al jaren en is inmiddels niet meer weg te denken uit de retailsector. De constant groeiende mogelijkheden tot online shopping en digitale mode worden hierbij vaak als bedreiging voor de fysieke winkel gezien. Toch kwam pre-corona meer dan drie kwart van de totale omzet binnen de Nederlandse modebranche nog uit fysieke winkels. Ook post-corona wordt fysiek winkelen nog steeds als voorkeursmethode genoemd. Wel veranderde de pandemie ons winkelgedrag. Funshoppen doen we minder, grote steden werder vermeden, en er werd meer lokaal gekocht.

Door Marthe Stroom.

Lees het artikel hier .

De beste werknemers, die heb je al: vijf tips om personeel te behouden

Mei 2022 - De spanning op de arbeidsmarkt stijgt, figuurlijk en letterlijk. Vanochtend publiceerde het CBS een kwartaalrapport waaruit bleek dat er in de eerste drie maanden van 2022 weer vacatures bij zijn gekomen, terwijl het aantal werklozen verder is gedaald. Ook in de detailhandel zijn de tekorten aan menskracht nijpend. Steeds meer winkeliers zien zich gedwongen om de openingsuren te versmallen of zelfs de deuren tijdelijk te sluiten, omdat ze de werkroosters van hun bedrijf maar niet gevuld krijgen.

Door Nora Veerman.

Lees het artikel hier .

Week van de Stenen Winkel: Hoe maak je een etalage ‘future-proof’?

Mei 2022 - Van de kerstetalages van de Bijenkorf tot de iconische etalages van Tiffany&Co in New York: etalages creëren een ‘wow-effect’, trekken de aandacht naar een winkel en bepalen of de klant wel of niet naar binnen gaat. De rol van etalages is door corona mogelijk zelfs belangrijker geworden, doordat winkeliers herinnerd werden aan de kracht van de etalage. Maar welke invloed hebben de pandemie en het gemak waarmee mensen tegenwoordig online winkelen nu precies gehad op de rol van de etalage? En hoe kunnen retailers, gezien de huidige ontwikkelingen op het gebied van nieuwe retailconcepten, zich aanpassen en hun etalages nóg effectiever en future-proof maken? In het kader van de Week van de Stenen Winkel sprak FashionUnited met retail design specialist Marith Thies en klantbeleving expert Melvin van Tholl.

Door Eugenia Melissen Ferrer.

Lees het artikel hier .

Hoe Zalando al jaren bouwt aan de 'bestemming voor nieuwe luxe, streetwear en modeinspiratie'

Juni 2022 - Online retailer Zalando is inmiddels al bijna 15 jaar onderdeel van de mode-industrie. De meeste Nederlanders zullen hun eerste kennismaking met Zalando nog wel herinneren dankzij de 'Schreeuw van geluk' televisiecampagne waarbij een vrouw schreeuwend de bezorger van haar Zalando-pakket verwelkomt. Door de jaren heen heeft Zalando vele services geintroduceerd en ook het aanbod flink uitgebreid. Nu timmert het platform bewust aan de weg om niet een algemene e-tailer te zijn, maar dé bestemming voor 'nieuwe luxe', streetwear en modeinspiratie.

Door Caitlyn Terra.

Lees het artikel hier .

Zullen lingeriemerken in de tweedehandsmarkt stappen?

Juli 2022 - Parijs - Tweedehands ondergoed kopen. Hoewel het idee sommige mensen nog afschrikt, heeft de lingeriewereld steeds meer belangstelling voor de tweedehandsmarkt en zou deze er wel eens in kunnen slagen om de meest terughoudende mensen over de streep te trekken. FashionUnited doet een rondvraag.

Door Julia Garel.

Lees het artikel hier .

Expertadvies: 7 tips om visual merchandising tot een kunst te verheffen

Juli 2022 - Hoe creëer je binnen ‘de beperkte ruimte van etalages’ een verhaal dat klanten prikkelt en visual merchandising tot een ware kunst verheft? Dat is iets waar Ronny de Vylder over sprak tijdens de eerste fysieke editie van de Modefabriek na tweeënhalf jaar. Met zijn ‘joylist’ gaf de Vylder de retailer tips om zijn winkel (en daarmee de winkelervaring van zijn klanten) te verbeteren. Dit heeft alles te maken met de kunst van het kijken.

Door Eugenia Melissen Ferrer.

Lees het artikel hier .

4 veelbelovende technologieën voor de modedetailhandel

Juli 2022 - De detailhandel wordt steeds technischer nu de snel evoluerende sector gelijke tred probeert te houden met de groeiende vraag van consumenten naar makkelijkere en meer aantrekkelijke manieren om te winkelen. Fysieke winkels maken steeds meer gebruik van innovatieve technologieën om betaaloplossingen, data-analyse en klantgerichte marketing te verbeteren.

Enkele van de meest veelbelovende technologieën werden getoond op de retail tech-beurs EuroCIS, die van 31 mei tot 2 juni voor het eerst sinds het begin van de pandemie terugkeerde naar Düsseldorf. FashionUnited was aanwezig op de beurs en heeft in dit artikel een lijst samengesteld van vier tech-oplossingen die de moderetailsector moet verbeteren.

Door Huw Hughes.

Lees het artikel hier .

Personeelstekort, werven en roosters vol krijgen: Zo gaan deze modebedrijven ermee om

Juli 2022 - 'Winkels smeken om personeel', zo kopte het ANP eerder deze week. De arbeidsmarkt is gespannen, dat weten veel werkgevers. Het zorgt ervoor dat op steeds creatievere manieren personeel geworven wordt, maar men ook creatief om moet gaan met het vullen van de roosters én het behoud van goed personeel. Deze week meldde het Sociaal en Cultureel Planbureau nog dat een hoog salaris en goede arbeidsvoorwaarden niet langer genoeg zijn.

Door Caitlyn Terra.

Lees het artikel hier .

Watertekort: waarom sommige kleding geen wasbeurt nodig heeft

Augustus 2022 - De media staat er vol mee: de Nederlandse wateren staan op het laagste peil sinds twintig jaar tijd en daarmee is er nationaal een officieel watertekort afgekondigd. Met de oproep van de Rijksoverheid om zuiniger om te gaan met ons water om de tekorten zo te kunnen beperken, komen er een hoop verschillende adviezen voorbij om dit te kunnen bewerkstelligen. Van de meer traditionele methodes, waaronder het minder besproeien van de tuin, tot de meer innovatieve manieren, zoals het doorspoelen met regenwater.

Door Marthe Stroom.

Lees het artikel hier .

Inflatie: wat je als ondernemer moet weten

September 2022 - Het inflatie nieuws is de laatste tijd overal en confronteert de Nederlandse bevolking met een oneindig scala aan percentages, getallen, onderzoeken en prognoses. De inflatie in Nederland lag afgelopen augustus met twaalf procent op het hoogste peil ooit. Volgens Energievergelijk.nl en de Europese Huishoudens Energie Prijs Index van het energieadviesbureau VaasaETT waren de Nederlandse gasprijzen in juli de hoogste in Europa en twee keer zo hoog als het Europese gemiddelde. In juni onderzocht het Centraal Planbureau (CPB) hoe zo’n negen tot vijftien procent van de Nederlandse huishoudens in financiële problemen zouden kunnen komen wanneer de energieprijzen langere tijd hoog zouden blijven.

Door Marthe Stroom.

Lees het artikel hier .

Hoe Snapchat de laatste drempel van online shoppen wegneemt met Augmented Reality

Oktober 2022 - Er zijn nog maar weinig drempels over als het gaat om online shoppen: men hoeft het huis niet uit, het kan op ieder moment van de dag en het wordt de volgende dag (soms nog diezelfde dag) geleverd. Maar, hoe zit dat met zonnebrillen en make-up? Daar lijken consumenten liever voor naar de winkel te gaan. Communicatie-app Snapchat wil online winkelen nog makkelijker maken middels Augmented Reality. FashionUnited bracht op uitnodiging een bezoek aan het evenement ‘Snap AR Fashion & Beauty Experience’ en duikt in de digitale - of toch echte - wereld.

Door Sylvana Lijbaart.

Lees het artikel hier.

De nieuwe Belgische school - Wie volgt de Antwerpse Zes op?

November 2022 - Fashion United blikt terug op de ‘Antwerp Six’ en kijkt welke ontwerpers vandaag de Belgische vlag uitdragen.

Ze waren met zes, de pioniers van de Belgische mode, met standplaats Antwerpen: Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten, Dirk Van Saene, Marina Yee. Met ‘The Six’ — zoals de Britse modepers hen doopte — ging de Belgische mode voor het eerst globaal (tegelijk met Martin Margiela, die na zijn opleiding aan de Academie van Antwerpen onmiddellijk naar Parijs trok).

Door Jesse Brouns.

Lees het artikel hier .

Moeizame financiering circulaire mode- en textielstartups belemmert verduurzaming industrie

November 2022 - Michiel van Yperen vindt het soms moeilijk om aan te zien. De transitie-aanjager bij Dutch Circular Textile Valley, een Nederlandse organisatie die werkt aan circulariteit in mode- en textielketens, ziet traditionele corporaties links en rechts miljoenenwinsten en dubbele groeicijfers boeken. Tegelijkertijd doen nieuwe, duurzamere bedrijven er soms decennia over om hun eerste euro’s winst te maken. De overgang naar een meer duurzame en circulaire mode- en textielindustrie gaat niet snel genoeg, vindt Van Yperen. En daar is een belangrijke reden voor.

Door Nora Veerman.