Duurzaamheid in de mode-industrie: 12 inspanningen van maart 2022

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal duurzaamheidsinspanningen uit de mode-industrie in binnen- en buitenland. Vandaag: 12 nieuwtjes van maart.

Tassenmerk Freitag ontwikkelt circulair vrachtwagenzeil

Tassenmerk Freitag, dat tassen maakt uit gebruikt vrachtwagenzeil, lanceert een initiatief dat circulair vrachtwagenzeil maakt. Samen met een groep industriële partners heeft het merk een vrachtwagenzeil gemaakt dat voldoet een circulariteits criteria, zo is te lezen in een persbericht. Freitag sluit hiermee de eigen materiaalkringloop.

Mycotex wint GEC Textile Award, tweede plaats voor Resortecs

Het Nederlandse Mycotex is de winnaar van de GEC Textile Award, zo is te lezen in een persbericht van organisator Global Entrepreneurship Centre. Mycotex sleepte hierdoor ook een geldprijs van 200.000 euro in de wacht. Op de tweede plaats eindigde het Belgische Resortecs. Resortecs ging daardoor naar huis met een geldprijs van 100.000 euro.

Nieuwe textielcoöperatie Cibutex ziet het licht

Vijf textielservice bedrijven zijn een samenwerking aangegaan met als resultaat de textielcoöperatie Cibutex, zo is te lezen in een persbericht. De coöperatie zet zich in voor het recyclen en terugwinnen van vezels uit afgedankt textiel. Oprichters van Cibutex (Circular Business Textiles) zijn Blycolin Textile Services, Dubella, Edelweiss Groep, Lamme Textile Management en Nedlin.

Puma recyclet bedrukte en bestikte voetbalkleding met Re:jersey

Kleding met prints, applicaties en borduursels laten zich gewoonlijk niet zo makkelijk recyclen. Sportkledingbedrijf Puma wil met het project Re:jersey proberen om dat toch te doen, zo laat het in een persbericht weten. Binnenkort start het bedrijf een pilot waarin onder meer oude voetbalkleding zal worden gebruikt om nieuwe garens van te maken. Die kleding is vaak voorzien van opgedrukte of vastgestikte logo’s.

Gerry Weber bereikt klimaatneutraliteit op het hoofdkantoor

Het hoofdkantoor van de Duitse Gerry Weber Group is nu helemaal klimaatneutraal, zo laat het bedrijf weten in een persbericht. Dit is een jaar eerder dan gepland en het doel was een van de belangrijkste medium termijn duurzaamheidsdoelen van de groep.

Bleckmann neemt The Renewal Workshop over

Bleckmann, naar eigen zeggen marktleider in supply chain management, neemt The Renewal Workshop over, zo kondigt Bleckmann aan in een persbericht. De overname stelt Bleckmann in staat een volledig circulaire supply oplossing te bieden.

H&M’s newborn collectie is Cradle to Cradle gecertificeerd

H&M’s nieuwste newborn collectie heeft het Cradle to Cradle gold certificaat gekregen. De items zijn aan het einde van de gebruikscyclus composteerbaar, zo is te lezen in het persbericht.

Nieuw rapport: duurzaamheidscertificaten faciliteren greenwashing

Uit een nieuw rapport van Changing Markets Foundation blijkt dat duurzaamheidscertificaten ook juist greenwashing faciliteren in plaats van tegenhouden. Ze laten toe dat bedrijven zich groener voordoen dan ze werkelijk zijn.

Europese Commissie wil ban greenwashing en presenteert EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles

De Europese Commissie heeft deze maand de langverwachte EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles gepubliceerd. Als onderdeel van de strategie wil de commissie greenwashing tegen gaan en heeft daarvoor een ban voorgesteld van diverse praktijken. Zo mogen bedrijven geen ‘algemene, vage milieuclaims’ meer maken. De Europese Commissie geeft als voorbeelden ‘milieuvriendelijk’, ‘eco’ of ‘groen’. Daarnaast wordt het vanaf nu ook strafbaar om een duurzaamheidsclaim te maken over een geheel product, wanneer het in feite maar een gedeelte of een aspect van het product betreft. Ten derde mogen bedrijven geen gebruik meer maken van een ‘vrijwillig duurzaamheidslabel’ dat niet gebaseerd is op verificatie van een externe partij of publieke autoriteiten.

Beeld HNST, via Nightingale

Denimmerk HNST ontwikkelt revolutionare circulare verftechniek voor zwart denim

Denimmerk HNST heeft in samenwerking met hun stoffenfabrikant een naar eigen zeggen revolutionaire circulaire verftechniek ontwikkeld, zo meldt het merk in een persbericht.Zo wordt het afvalwater van het verfproces gefilterd totdat het opnieuw schoon is. Het zwarte pigment wordt eruit gehaald en teruggestuurd naar de pigmentfabrikant waar het wordt geregenereerd tot het opnieuw ingezet kan worden als kleurmiddel voor katoen. Op deze manier komt er geen vuil afvalwater in de natuur terecht, heeft het pigment geen invloed op het ecosysteem en kan het pigment steeds hergebruikt worden.

Caffe Inc. haalt investering van 4 miljoen euro binnen

Caffe Inc., dat van koffiedik onder andere kleurstoffen maakt, heeft een investering van 4 miljoen euro binnengehaald. Het nieuwe kapitaal wordt ingezet voor de bouw van een recyclingfabriek voor koffieafval in Amsterdam.

Masterpiece, Atelier Jungles en De Naaijerij lanceren circulaire collectie

De drie Haagse ondernemingen hebben de ‘Circular Fashion Matters’ collectie gelanceerd. De collectie is ontworpen door Atelier Jungles, wordt verhuurd bij Masterpiece en de items worden aan het einde van hun gebruikscyclus gerecycled door de Naaierij.