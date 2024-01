Verduurzaming in de mode-industrie: 14 inspanningen van december 2023

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal verduurzamingsinspanningen uit de mode-industrie uit binnen- en buitenland. Vandaag 14 wetenswaardigheiden uit december.

Schoenen worden ook onderdeel van Nederlandse UPV Textiel

In Nederland ging op 1 juli 2023 de UPV Textiel in. Onder deze wetgeving worden bedrijven verantwoordelijk voor het recyclen van kleding en textiel dat ze op de Nederlandse markt brengen. Schoenen waren nog geen onderdeel van de wet, tot nu toe dan. Het duurt alleen nog even, want de nieuwe regels zouden per 1 januari 2026 kunnen worden ingevoerd.

Due Diligence: voorlopige overeenkomst bereikt

De Europese Raad en het Europees Parlement hebben in december een voorlopige overeenkomst bereikt over de richtlijn inzake de zorgplicht van bedrijven voor duurzaamheid, de zogeheten due diligence wet.

De due diligence wet laat zich het best uitleggen als ‘zorgplichtwetgeving’. Deze wet verplicht bedrijven om hun productieketen te onderzoeken en misstanden te verbeteren. Denk daarbij aan zowel milieu- als mensenrechtenschendingen.“Op die manier zullen bedrijven dus ook verantwoordelijk worden voor de werknemers van hun leveranciers,” verduidelijkte de duurzamere mode-expert en journalist Sarah Vandoorne eerder.

Bij overtreding van deze nieuwe verplichtingen kunnen bedrijven te maken krijgen met sancties en aansprakelijkheidsclaims. Bovendien moeten bedrijven een plan opstellen dat laat zien hoe hun bedrijfsstrategie aansluit bij de klimaatdoelen van Parijs.

Het toepassingsgebied van deze richtlijn is vrij breed: het geldt voor grote bedrijven met meer dan 500 werknemers en een wereldwijde omzet van meer dan 150 miljoen euro en voor niet-EU bedrijven met aanzienlijke activiteiten in de EU.

De wet is nog niet beklonken. “Het voorlopig akkoord met het Europees Parlement moet nu door beide instellingen worden goedgekeurd en formeel worden aangenomen,” aldus de persmededeling over de voorlopige overeenkomst die werd gesloten in Brussel. Volgens Emy Demkes, correspondent consumptie van De Correspondent, is het naar verwachting in april allemaal rond, zo schreef ze recent in een nieuwsbrief over het akkoord over de wet.

Textielinnovator Renewcell krijgt kapitaalinjectie

Renewcell kondigde in december aan dat het de productie van Circulose enigszins had teruggeschroefd vanwege lagere vraag. Vanwege deze lagere vraag heeft het bedrijf nood aan liquiditeit. Renewcell krijgt nu korte termijn hulp dankzij een kapitaalinjectie van 100 miljoen Zweedse kroon. Renewcell benadrukt dat het geen langetermijnoplossing is, maar is dus wel tijdelijk geholpen.

Nieuwe financiering voor duurzaam modeplatform Cosh!

Platform voor duurzame mode Cosh! heeft weer vers kapitaal opgehaald. Het gaat om 750.000 euro en is opgehaald bij diverse investeerders en door middel van leningen, zo is te lezen in het persbericht van het van oorsprong Belgische bedrijf.

Cosh! geeft aan dat de nieuwe financieringsronde ingezet zal worden voor verdere uitbreiding in Europa en ondersteuning in de landen waarin het platform al aanwezig is. Met het geld kan het platform ook meer bewustwording creëren onder consumenten en lokale merken en winkels ondersteunen.

Pakketbezorging aan huis minder vervuilend dan vijf jaar geleden

Door de snelle groei van de e-commercesector is het aantal pakketten dat wordt verstuurd in vijf jaar tijd bijna verdubbeld. Maar de CO2-uitstoot van die pakketten is, gerekend van deur tot deur, ruim vijftig procent lager dan in 2018. Dat meldt Nederlandse brancheorganisatie Thuiswinkel.org op basis van een onderzoek in samenwerking met Topsector Logistiek, verschillende vervoerders en webwinkels.

Lees hier meer over het onderzoek.

Bubbelplasticalternatief Woola haalt kapitaalinjectie van 2,5 miljoen euro binnen

Woola gebruikt overtollige schapenwol. Zo’n 90 procent van Europese schapenwol wordt namelijk momenteel begraven of verband. Hierdoor wordt ongeveer 200.000 ton wol niet gebruikt per jaar. De natuurlijke eigenschappen van wol zoals elasticiteit, waterafstotendheid en weerstand tegen extreme temperaturen maken het materiaal perfect voor items die extra bescherming nodig hebben. Wol is daarnaast herbruikbaar, recyclebaar en breekt relatief snel af wanneer nodig. Het wollen verpakkingsmateriaal kan gebruikt worden voor pakketten tussen bedrijven, maar ook voor bestellingen van de eindconsument. Het bedrijf heeft nu een kapitaalinjectie van 2,5 miljoen euro opgehaald.

Puma voorziet replica voetbalshirts van Re:Fibre-technologie

Re:Fibre werd in 2022 gelanceerd als pilot en diende als poging om gerecyclede trainingsshirts te produceren voor gesponsorde voetbalclubs. Daarvoor worden afvalproducten van kledingfabrieken, kapotte items en tweedehands kleding gebruikt. Puma is nu van plan om het gebruik van het product, dat uit textielafval is ontstaan, uit te breiden. Puma heeft uiteindelijk het doel om alle producten met polyester te vervangen door het textile-to-textile-product.

Ook in hoger beroep worden Primark-uitingen als misleidend bestempeld

Eerder dit jaar werden diverse uitingen van de Nederlandse tak van Primark onder de loep gelegd. Het onderzoek werd gedaan door de Reclame Code Commissie, die in oktober diverse uitingen van de keten als misleidend bestempelde. Primark ging in beroep, maar het mocht niet baten. Het College van Beroep heeft de onderzochte uitingen van Primark eveneens als misleidend beoordeeld, zo blijkt op 21 december.

New Optimist haalt kapitaalinjectie van 1,7 miljoen binnen

De laatste maand van 2023 kent nog meerdere aankondigingen van nieuwe financiering. Het Amsterdamse kledingmerk New Optimist sleept een kapitaalinjectie binnen van 1,7 miljoen euro. Het duurzame kledingmerk zet het geld in om lokale en circulaire mode verder uit te bouwen.

Blue Loop Originals lanceert reparatiedienst in Duitsland

Nederlands kledingmerk Blue Loop Originals lanceert een reparatieservice. Blue Loop Repair lanceert in Duitsland en werkt samen met diverse outdoor-retailers van Sport 2000 GmbH. Als items niet meer te redden zijn, streeft het modemerk ernaar zoveel mogelijk te recyclen en ‘om te vormen een gloednieuw, duurzaam kledingstuk’, aldus Van de Wiel op LinkedIn.

“De meest effectieve manier om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, is door de levensduur van items die al in onze garderobe zitten te verlengen", schrijft Ron van de Wiel, oprichter van Blue Loop Originals, op LinkedIn. Dus, besloot het Nederlandse kledingmerk een reparatiedienst op te zetten.

Stella McCartney onthult innovatieve bio gerecyclede parka

Tijdens de klimaatconferentie COP28 heeft de Britse modeontwerper Stella McCartney, een voorvechter voor een duurzamere mode-industrie, een nieuwe innovatief kledingstuk onthuld. Het gaat om een parka die ze maakte in samenwerking met het Amerikaanse bedrijf Protein Evolution, Inc. dat zich specialiseert in biologisch recycling, een proces waarbij enzymen plastic afval afbreken.

In plaats van nieuw polyester te gebruiken, is plastic afval (zoals verpakkingsmaterialen en banden van vrachtcontainers) en industrieel textielafval omgetoverd tot een polyester van textielkwaliteit, zo delen de twee in een persbericht. Een die volgens hen niet te onderscheiden is van traditioneel polyester gemaakt van aardolie, maar wel een met een aanzienlijk lagere CO2-voetafdruk.

Consumentenbond dringt aan op strengere regels voor ‘groene labels’

Er moeten strengere regels en betere handhaving komen om greenwashing tegen te gaan. Die oproep doet de Nederlandse Consumentenbond in december samen met andere consumentenorganisaties wereldwijd. Consumenten die milieuvriendelijke producten willen kopen, lopen vast in een wildgroei aan verwarrende groene labels en valse claims, blijkt uit internationaal onderzoek. Dat schrijft de Consumentenbond in een nieuwsbericht.

Naamsverandering en uitbreiding: Sustainable Fashion Gift Card wordt SF.Collective

Een nieuw jaar, een nieuwe naam, of dat geldt tenminste voor Sustainable Fashion Gift Card. Vanaf 2024 zal het bedrijf verder gaan als SF.Collective. Het bedrijf lanceert dan ook een pr-programma voor duurzame modebedrijven, zo is te lezen in een persbericht.

Herbruikbare retourzak Boxo krijgt financiering

De Nederlandse start-up Boxo ontvangt financiering van Rabo Foundation en Stichting Doen om de ontwikkeling van het retoursysteem te versnellen en de productie van Boxobags op te schalen. Boxo, dat herbruikbare verzendverpakkingen maakt, wil van herbruikbare verpakkingen de norm maken in aanloop naar de Europese Verpakkingswet waardoor tien procent van de e-commerce verpakkingen in 2030 herbruikbaar moet zijn.