Verduurzaming in de mode-industrie: tien inspanningen van maart 2023

Maandelijks selecteert fashionUnited een aantal verduurzamingsinspanningen uit de mode-industrie uit binnen- en buitenland. Vandaag: tien wetenswaardigheden uit maart.

Nieuwe kleding uit productie-afval bij Ganni

Deens modemerk Ganni heeft een nieuw intern programma geïntroduceerd waarbij het productie-afval recycled en verwerkt tot nieuwe kleding. Op jaarbasis moet hiermee 12 ton katoenafval in de nieuwe productie terechtkomen. “Modeketens zijn enorm complex en niet transparant, dus zaken als afvalstromen worden vaak genegeerd. We moeten onze productieprocessen beter analyseren en begrijpen om kleine, maar belangrijke verbeteringen zoals deze mogelijk te maken. Voor ons is dit een geweldige casestudy die na verloop van tijd bij meer leveranciers kan worden toegepast”, aldus Nicolaj Reffstrup, oprichter van Ganni, in het persbericht.

Mr Marvis, beeld via UPR België

Broekenmerk Mr Marvis krijgt B Corp certificaat

Nederlands broekenmerk Mr Marvis maakte in maart bekend de B Corp certificering verkregen te hebben. Het merk heeft een score van 101,7. Ter vergelijking: Patagonia, een van de meest toonaangevende bedrijven op het gebied van verduurzaming en sociale impact, heeft een score van 151,4. Nederland merk Mud Jeans heeft een B Corp score van 124,7.

‘Warenhuis met een missie’ Tomo geopend, met steun van investeerder EK Retail

Internationale retailgroep EK is een van de ‘founding investors’ van ‘warenhuis met een missie’ Tomo, zo bleek in maart. Tomo opende halverwege maart haar deuren. Het warenhuisconcept hoopt consumenten mee te krijgen in de circulaire economie. Het verkoopt onder andere mode, beauty en lifestyle producten. Het warenhuis heeft een streng selectieproces voor het assortiment - merken moeten vanuit de oprichting zich richten op duurzaamheid. Naast verkoop, biedt Tomo ook circulaire services aan zoals reparaties, hervullen en verhuur. Om zoveel mogelijk impact te maken wil Tomo ook zo snel mogelijk opschalen en uitbreiden naar andere steden.

Beeld: JBC

JBC voegt tweedehands kinderkleding permanent toe in winkels

Belgische retailer JBC zet verder in op tweedehands. Het bedrijf implementeert namelijk een tweedehands corner in een tiental winkels. De corner heeft de naam ‘Op-nieuw’ gekregen. Niet alleen JBC-items worden er verkocht, ook externe merken mogen ingeleverd worden voor doorverkoop. Consumenten kunnen kleding inruilen voor een vaste, marktconforme prijs in de vorm van JBC-punten. Deze punten kunnen als korting worden ingezet bij een aankoop.

Vinted legt uitstoot van koop en verkoop tweedehands onder de loep

Tweedehands platform Vinted heeft de eigen uitstoot van de operationele activiteiten eens goed onder de loep genomen. Want is het kopen van een tweedehands item ten opzichte van een nieuw item echt beter? Uit onderzoek uitgevoerd door Vaayu blijkt dat de aanschaf van een tweedehands item via Vinted 1,8 kilogram CO2 bespaart.

Bruikbaar textiel wordt uitgesorteerd bij Sympany. Beeld: Sympany, via Vodde

Vodde en Sympany maken gerecyclede garens van Nederlands textielafval

Nederlands bedrijf Vodde maakt sokken uit garens gesponnen van gebruikte kledingstukken, in een eigen fabriek in Tilburg. Nu heeft Vodde een vaste leverancier gevonden in Nederlandse textielinzamelaar en -sorteerder Sympany. Hierdoor implementeert Vodde nu een productieketen voor garens die niet alleen door Vodde, maar door de hele textielbranche te gebruiken is.

Sportkleding geverfd met kleur van schimmels: Fabulous Fungi en Iron Roots slaan handen ineen

Het verven van textiel met kleuren op basis van schimmels komt steeds vaker voor in de mode-industrie. Fabulous Fungi is een van de bedrijven die zich specialiseert in deze verfmethoden. Sportkledingmerk Iron Roots is nu een van de merken die de kleuren gebruikt.

Laura Snijder (links) geeft het stokje over aan oprichter Sophie Stone, Anna Sophie Slingerland en mede-eigenaar Esther Steen. Beeld: Sophie Stone / Take It Slow

Duurzame moderetailer Sophie Stone neemt Take It Slow over

Retailer Sophie Stone werkt hard aan haar ambitie om ‘de nummer één duurzame mode lifestyle winkel in Nederland’ te worden. Om deze ambitie waar te maken heeft het bedrijf nu modewebshop Take It Slow overgenomen. “Met deze overname kan Sophie Stone haar klanten online en offline een completer merkaanbod bieden en verbetert ze haar online positionering”, aldus het persbericht. Sophie Stone’s merkportfolio telt nu zo’n vijftig duurzame merken en verkoopt het schoenen, jassen en yoga-kleding.

Allbirds lanceert ‘eerste koolstofvrije schoen’

Een schoen die helemaal koolstofvrij is? Allbirds heeft het naar eigen zeggen gedaan. De schoen bestaat uit grondstoffen die zowel koolstof uitstoten als opvangen, waardoor er uiteindelijk een ‘net zero’ product is ontstaan. Hierdoor hoeft er dus geen koolstofuitstoot gecompenseerd te worden, aldus Allbirds.

Inditex schenkt 15 miljoen euro aan Conservation International

Spaanse modereus Inditex schenkt 15 miljoen euro aan de non-profit organisatie Conservation International. Met de donatie wil Inditex helpen het werk van Regenerative Fund of Nature te bevorderen. Het fonds heeft als doel om één miljoen hectare aan akkerland om te toveren tot regeneratieve landbouwsystemen voor 2026.