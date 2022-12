Dit zijn de debutanten van 2022 in de Nederlandse winkelstraat

De winkelstraat heeft er in 2022 een hoop nieuwe gezichten bij gekregen. Zo vestigde grote internationale merken zich in de Nederlandse winkelstraat, maar zijn er ook lokale (online) spelers die hun eerste winkel opende. FashionUnited zet ze voor u op een rij.

Tess V

Het roze interieur van retailer Tess V springt zeker in het oog. De online speler maakte in het najaar van 2022 de stap naar fysieke retail en opende een vestiging in Nijmegen. “Er was heel veel vraag naar een fysieke winkel. Door de vele vragen zijn we gaan kijken naar een pand dat echt Tess V uitstraalt - dit vonden we heel belangrijk,” aldus een woordvoerder destijds.

De eerste winkel van modemerk Tess V. Beeld via Tess V.

Teym

Na een eerdere pop-up enkele jaren terug kiest slow fashion merk Teym er in 2022 voor een permanente winkel te openen. Het merk is sinds het najaar te vinden in de Utrechtsestraat in Amsterdam.

De Teym winkel op de Utrechtsestraat. Beeld via Teym / Maxime Cartens

Sophie Stone

E-tailer Sophie Stone is een van de online spelers die in 2022 de stap naar fysieke retail maakt. De webshop die zich focust op duurzame kleding, modeaccessoires en beauty-producten voor vrouwen en mannen vindt een plek in de winkelstraten van Utrecht. “Het is tijd dat duurzame concepten voor het grote publiek zichtbaarder zijn. Dat betekent dus ook beter vindbaar in de populaire winkelstraten die dit grote publiek trekken,” aldus het persbericht destijds. Daarom is Sophie Stone dan ook te vinden aan de Steenweg in de stad.

De Sophie Stone-winkel in Utrecht. Beeld via Sophie Stone.

Makdis Diamonds & Jewelry

Makdis Diamonds & Jewelry opende afgelopen september een eerste eigen winkel in Nederland. De Turkse diamantspeler kiest voor Nederland om een voet aan de grond te krijgen in Europa, aldus het persbericht destijds. De keuze is gevallen op Maastricht vanwege de strategische ligging nabij Antwerpen. Het doel van Makdis Diamonds & Jewelry is om binnen vijf jaar tien Makdis winkel te openen, deels in franchise vorm.

Rails

Het merk Rails breidt in 2022 verder uit in Europa. Na Parijs en Londen opent het merk uit Los Angeles een vestiging in Amsterdam. “We hebben Amsterdam altijd gezien als een belangrijk onderdeel van onze internationale expansie. De stad is een van de belangrijkste modehoofdsteden van Europa, en we hebben al een trouwe klantenkring opgebouwd via ons handelsnetwerk in de regio. Onze winkel bevindt zich in een van de beste straten van de stad, en zal voor ons een geweldige kans zijn om onze merkervaring direct met de lokale klant te delen,” aldus het merk in het persbericht destijds.

De nieuwe Rails winkel in Amsterdam, beeld via UPR

Jack Wolfskin

Het Duitse merk Jack Wolfskin kiest niet zoals de meeste merken voor Amsterdam om de eerste Nederlandse winkel te openen, maar strijkt neer in Utrecht. Nederland en België zijn volgens het Duitse merk de focusmarkten van het bedrijf. “De Nederlandse bevolking bestaat voor een significant deel uit buitensport liefhebbers en waardeert daarnaast kwalitatief, innovatief en duurzaam design.”

Beeld: Jack Wolfskin

Pinned by K

Wat ooit begon als een accessoiremerk is nu een volwaardig lifestylemerk. Het was dan ook hoog tijd voor Pinned by K om een eigen winkel te openen. Het merk laat zijn oog vallen op Den Bosch, vlakbij de locatie van het hoofdkantoor dat in Schijndel is gevestigd.

Benjamins (Sympany)

Een opmerkelijke opening van 2022 is die van Benjamins, een concept van textielinzamelaar Sympany. De winkel opende in de zomer van 2022 in Utrecht en is een plek waar tweedehands kleding en gerecyclede items te koop zijn. Daarnaast kan bij de locatie ook kleding ingeleverd worden en is er een atelier waar kleding gerepareerd wordt.

Benjamins, beeld via Sympany

Vabotti

Achter het schoenenbedrijf Vabotti zitten twee Van Bommel-telgen. Namelijk vader Hein van Bommel en zoon Axel van Bommel hebben de leiding achter het merk. 2022 is dan ook het jaar waarin de retailer een eigen fysieke winkel starten waaronder schoenen van Nubikk, Floris van Bommel, Xsensible, Paul Green, Magnanni en Santoni te vinden zijn.

Stieglitz Experience

Modemerk Stieglitz wilde niet alleen een winkel openen, nee, het moest een experience zijn. Het pand aan de Wolvenstraat in Amsterdam heeft dan ook de naam ‘Stieglitz Experience’ gekregen. Het interieur van de vestiging voldoet in ieder geval aan deze omschrijving en heeft een hoog aaibaarheidsgehalte. In het pand wordt niet alleen kleding verkocht maar worden ook workshops en seminars gegeven.

Stieglitz Experience, beeld via Stieglitz

Studio Noos

Tassenmerk Studio Noos strijkt in de zomer van 2022 neer aan de Oude Looiersstraat in Amsterdam.

Beeld: Studio Noos door Wouter van der Sar

Tenue.

Wie de naam Tenue. hoort denkt al snel aan de denimwinkel Tenue de Nîmes, maar dit jaar sloeg het merk Tenue. toch echt de vleugels uit. Het merk van Menno van Meurs wil bewijzen dat het ook zonder de bescherming van Tenue de Nîmes kan en opent een winkel op de Utrechtsestraat. Amsterdam heeft er daardoor een nieuw denimwalhalla bij, alhoewel het merk ook andere items naast denim verkoopt.

De Tenue.-winkel op de Utrechtsestraat. Beeld via Tenue.

Adidas

Adidas was al wel aanwezig in Nederland met een outlet en een Adidas Originals winkel, maar een algemene Adidas winkel die was er nog niet. Daar komt eind november verandering in als Adidas de eerste Nederlandse flagshipstore opent op de Kalverstraat in Amsterdam.

De nieuwe Adidas flagshipstore in Amsterdam. Beeld via Adidas

Courir

Het Franse Courir rolde eerder in 2022 flink uit in Nederland. De sneakerretailer is in meerdere Nederlandse steden neergestreken.

Bonus: De pop-ups

Ook zijn er diverse merken en bedrijven die nog niet gaan voor een permanente fysieke winkel, maar toch al voorzichtig een teen dippen in de Nederlandse wateren van de winkelstraat. Zo openen Armedangels, Claes Iversen, Marie Marie, Sézane en Shein pop-ups in Nederland in 2022.