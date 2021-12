Best of: duurzaamheids reads

Wereldwijde retailers maken zich klaar in 2022 terug te komen na een turbulent jaar van covid- en supply chain uitdagingen. Bedrijven die klaar zijn om te gedijen, zijn de bedrijven die hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid en innovatie verdubbelen, zo stelt retail data analytics bureau Edited in een blog over 2022 duurzaamheidstrends.

In 2021 was er dan ook genoeg te doen rondom duurzaamheid. Experts spraken zich uit, nieuwe wetten werden aangekondigd en innovaties betraden de markt. FashionUnited presenteert u een selectie van relevante duurzame reads gepubliceerd in 2021.

Januari 2021 - Opkomende, onafhankelijke ontwerpers hebben altijd voorop gelopen bij verandering en hebben de meest innovatieve en onconventionele ideeën geleverd. Nu leidt de nieuwe generatie creatief talent de weg naar een duurzame toekomst. Deze generatie ziet duurzaamheid als uitgangspunt en als kernwaarde van design. Voor deze ontwerpers is duurzaamheid een mentaliteit en een levensstijl, in plaats van een PR-strategie of moraalridderlijk productlabel dat beweert dat ‘dit kledingstuk de planeet redt’ terwijl het in werkelijkheid door goedkope arbeidskrachten in China, India of Bangladesh is vervaardigd. Het is ook geen set van vage milieudoelen die tegen 2050 behaald moeten zijn.

Februari 2021 - Wat kan de modebranche leren van het succes van vleesvervangers in de voedingsindustrie? Flink wat, zo lijkt het. Ten eerste werd plantaardig vlees niet populair omdat mensen zich opeens meer zorgen begonnen te maken over onze planeet, hun voedingspatroon of boerderijdieren. Mensen begonnen er meer van te eten omdat het betaalbaar en toegankelijk werd, en nog veel belangrijker: omdat het echt goed smaakte. Alle marketing campagnes ter wereld kunnen de consument zijn koopgewoonten niet veranderen als er geen goede alternatieven zijn. Consumenten die zichzelf beschouwen als klimaatvoorvechters zouden zelfs nog moeite hebben met het vinden van een duurzame, betaalbare en ecologische tennisschoen die past binnen hun goede voornemens voor het nieuwe jaar. Wanneer de makkelijke optie echter de duurzamere optie wordt, zal de consument deze graag kiezen.

April 2021 - Om de koers van de branche te veranderen, moeten we terugkeren naar de basis: naar de grondstoffen zelf. Als we ons toeleggen op de innovatie van het weefsel dat de branche bindt, kunnen we verder gaan dan halve oplossingen en greenwashing. Dan kunnen we de moeilijkste uitdagingen van de branche aangaan door ze aan te pakken bij de bron. De grondstoffen waar een merk voor kiest, hebben een grotere impact op zijn uiteindelijke ecologische voetafdruk dan welke factor ook. Zo melden sommige merken dat ongeveer 80 procent van hun voetafdruk terug te brengen is naar de grondstoffen die het gebruikt.

Juni 2021 - Omdat de regelgeving onduidelijk is en er een wirwar bestaat aan duurzaamheidsclaims, is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een onderzoek gestart een naar misleidende duurzaamheidsclaims in de sectoren energie, kleding en zuivel. Met het onderzoek wil de ACM – vrij vertaald – afdwingen dat duurzaamheidsclaims op een meer eerlijke en transparante manier worden gebruikt. Volgens de ACM komt dit zowel de consument als de concurrent ten goede: de consument kan duidelijkere keuzes maken en de concurrent wordt niet geconfronteerd met onjuiste duurzaamheidsclaims van concurrenten.

Juni 2021 - Een verschuiving naar circulariteit binnen de sector zal een enorme impact hebben op de arbeidskrachten, want de transitie zal de nodige veranderingen voor de functies in de waardeketen betekenen. (Toekomstige) vakmensen in de Nederlandse mode-industrie krijgen dus lastige vragen over de toekomst voorgelegd: Welke vaardigheden heb ik nodig om de toepassing van circulaire werkmethoden teweeg te brengen? Welke banen en opleidingsniveaus zullen in de modebranche gewild zijn - en welke rol kan ik hierin spelen?

Augustus 2021 - “Ten eerste is er behoefte aan duidelijkheid en afbakeningen. Er is geen duidelijke definitie is voor circulair textiel. En dat is wel cruciaal om goed beleid te kunnen maken. Het begint ermee dat we allemaal met dezelfde maten en gewichten meten. Want iedereen hanteert andere criteria als het gaat om duurzaamheid en er is een wildgroei aan keurmerken en certificaten. Een andere aanbeveling is het belang van kwaliteit. Men spreekt veel over dierenwelzijn, lagere CO²-uitstoot en minder waterverbruik, maar ook de levensduur van producten is essentieel. Om iets te doen aan de groeiende afvalberg vol niet-recyclebaar textiel moeten we bedrijven stimuleren om producten te maken die lang meegaan én recyclebaar zijn. En om laagwaardige kwaliteiten te vermijden. Om tot een minimumkwaliteitsstandaard te komen, is uniformiteit ook hier weer van belang: pas als iedereen dezelfde taal spreekt, kun je beleid maken en hier vervolgens ook op handhaven.”

Onafhankelijke online marktplaatsen slaan een brug tussen het groeiende digitale landschap en de vraag naar duurzaam geproduceerde goederen, en bieden tegelijkertijd een ruimte voor merken die hun verhaal willen vertellen en tevens de kracht van het collectief. Elke site heeft een eigen insteek, terwijl ze voortdurend op zoek blijven naar nieuwe mogelijkheden die bijdragen aan een duurzame modetoekomst.

De tijd dat omzet en winst de enige graadmeters waren om het succes van een bedrijf te meten, is voorbij. Het discours over duurzaamheid is dringender dan ooit, waardoor ESG-logo's steeds belangrijker worden voor bedrijven.

Wat heeft ertoe geleid dat duurzaamheid niet langer een leuke bijkomstigheid is, maar iets dat, zoals Frida Emilsson, medeoprichter en chief operating officer van duurzaamheidsplatform Worldfavor, het stelt, "100 procent bedrijfskritisch" is?

Een van de drijvende krachten is de vraag van de consument. Het winkelpubliek selecteert producten niet langer alleen op basis van aanzicht, prijs en kwaliteit. De klimaatsituatie heeft hen ertoe aangezet te eisen dat ze de milieu- en sociale impact van hun aankopen kennen.

Oktober 2021 - Stoffen van paddenstoelen en sinaasappelschillen, kleurstoffen van bacteriën en schimmels, materialen die je tot in de oneindigheid kunt hergebruiken en dan biologisch af kunt breken. Het klinkt nu misschien nog als toekomstmuziek, maar de ontwikkeling van biomaterialen gaat de laatste jaren razendsnel. En dat is maar goed ook, want veel van de reguliere materialen in de mode zijn al ver over datum: door het gebruik van fossiele grondstoffen of toxische chemicaliën trekken ze een te zware wissel op het milieu.

Biomaterialen zijn een grote groeimarkt, maar er is ook nog veel onduidelijk. Wat wordt er bijvoorbeeld precies onder een biomateriaal verstaan? Zijn alle biomaterialen automatisch duurzaam? Wat kun je er wel, en wat kun je er (nog) niet mee doen? Die vragen komen aan bod in de tentoonstelling ‘Grow’, die nog tot april 2022 te zien is in het museum van Fashion for Good aan het Rokin in Amsterdam.

November 2021 - Het huidige standaard proces van leerlooien gebruikt veel zware metalen en daarnaast ook grondstoffen op basis van fossiele stoffen. Bij het leerlooien wordt bijvoorbeeld chroom gebruikt waarbij tijdens het proces de kans bestaat dat een gevaarlijke stof genaamd chroom-6 vrijkomt. Ook wordt er een grote hoeveelheid zouten en zuren gebruikt bij dit proces. DesertSpring wil een circulaire, metaal- en chroomvrije looistof bieden, op basis van duindoornbladeren, waarbij de duindoorn ook nog eens duurzaam geteeld is en bodemerosie tegengaat. DesertSpring is een innovatie van Smit & Zoon, venture building studio Enviu en SN Botanicals. Op dit moment zijn Enviu, Smit & Zoon en SN Botanicals in een proces van ‘leren, groeien en commercialiseren’, vertelt Pim Wilgenburg van Smit & Zoon.

December 2021 - Het in Zürich gevestigde MyClimate is een non-profit organisatie die in 2006 is opgericht om bedrijven te ondersteunen naar CO2-neutraliteit. MyClimate berekent de CO2-uitstoot van bedrijven en hun producten om op basis daarvan maatregelen voor CO2-reductie te tonen of mogelijkheden voor compensatie aan te bieden. Maar wat houdt dat nu precies in? FashionUnited vroeg Kai Landwehr, woordvoerder en marketingdirecteur van MyClimate, welke bijdrage de mode-industrie kan leveren aan klimaatbescherming, hoe ver de industrie al is, voor welke uitdagingen wij staan en wat de gevaren van greenwashing zijn.