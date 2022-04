Miljoenenbedragen: Deze spelers haalden grote kapitaalinjecties binnen de afgelopen maanden

De modeindustrie is een wereld waar veel geld in omgaat. De industrie vereist vaak flinke investeringen van bedrijven om door te kunnen pakken. Niet voor niets komen financieringsrondes en kapitaalinjectie vaak de nieuwsbox van FashionUnited binnenstromen. Mocht u het overzicht kwijt zijn geraakt van de grote bedragen die de afgelopen maanden werden opgehaald, wij hebben hier het overzicht voor u.

The Fabricant: 12,8 miljoen euro

Het meest recent is de kapitaalinjectie in Nederlands bedrijf voor digitale mode The Fabricant. Het bedrijf krijgt een injectie van maar liefst 14 miljoen dollar, zo’n 12,8 miljoen euro. Onder een van de investeerders bevindt zich Sound Ventures van onder andere Hollywood-acteur Ashton Kutcher. Het nieuwe kapitaal zal worden ingezet om ‘de garderobe van de metaverse’ te bouwen, aldus het persbericht.

MycoWorks: 125 miljoen dollar

Begin 2022 regent het kapitaalinjecties. Zo weet ook MycoWorks een investering binnen te slepen van 125 miljoen dollar, omgerekend 108,9 miljoen euro. MycoWorks is gespecialiseerd in het maken van materiaal op basis van mycelium (schimmels). De nieuwe financiering zal dan ook worden ingezet om de eerste full-scale productielocatie op te zetten, aldus het persbericht.

HNST: 1 miljoen euro

Ook Belgisch jeansmerk HNST is begin dit jaar een van de gelukkigen die een miljoeneninvestering krijgt. Het merk haalt een kleine miljoen aan vers kapitaal op, zo bevestigt het merk aan FashionUnited. HNST wil het kapitaal inzetten voor expansie in onder andere Duitsland en de Verenigde Staten en wil het het aantal verkochte broeken verdubbelen van 5.000 naar 10.000 dit jaar. HNST werd opgericht met het doel om de meest duurzame jeans ter wereld te ontwikkelen.

Hurr: 5,4 miljoen pond

Het Britse Hurr, een marktplaats voor kledingverhuur, sluit juist 2021 af met positief nieuws. Hurr heeft in een financieringsronde 5,4 miljoen pond opgehaald, omgerekend zo’n 6,3 miljoen euro.

Green Story: 1,1 miljoen euro

Duurzaamheid staat al meerdere jaren hoog op de agenda bij investeerders. Dit wordt nog verder bevestigd door de investering van 1,1 miljoen euro in duurzaamheidsplatform Green Story in maart 2022. Het bedrijf helpt merken bij het meten en communiceren van de positieve impact van hun producten op een geloofwaardige en herkenbare manier, aldus het bedrijf in het persbericht destijds.

Productpine: 2,5 miljoen euro

Nederlandse marketplace Productpine kondigt in februari een financieringsronde goed voor 2,5 miljoen euro aan. Het bedrijf wil met de investering verder opschalen. Productpine biedt merken de optie eenvoudig een eigen webshop op te zetten. Deze shop is dan een verlengstuk van het direct-to-consumer kanaal van het merk zodat ze producten rechtstreeks aan de consument kunnen verkopen.

Vestiaire Collective: 178 miljoen euro

Een van de grootste investeringen van afgelopen maanden is de kapitaalinjectie die tweedehands platform Vestiaire Collective in september 2021 aankondigt. Het gaat om 210 miljoen dollar, omgerekend 178 miljoen euro. Het is de tweede miljoeneninvestering voor het platform dat jaar.

Hylo Athletics: 3,3 miljoen dollar

Sneakermerk Hylo Athletics haalt in maart 3,3 miljoen dollar op, zo blijkt uit diverse mediaberichten. Het bedrijf focust op vegan hardloopschoenen en richt zich als doelgroep voornamelijk op atleten.

Ankorstore: 250 miljoen euro

De grootste financieringsronde de afgelopen maanden is gedaan door B2B marktplaats Ankorstore. Het bedrijf haalde maar liefst 250 miljoen euro op begin dit jaar. Door de financiering bereikt het bedrijf een waarde van 1,75 miljard euro. De kapitaalinjectie wordt gebruikt om zowel horizontaal als verticaal verder te groeien. Zo wil het meer productcategorieën toevoegen aan het platform en de technologie erachter verbeteren.

Packaly: 2,4 miljoen euro

Bezorgbedrijf meldt in maart dit jaar een investering van 2,4 miljoen euro. Packaly is op dit moment in Nederland, België en Duitsland actief en wil met het nieuwe kapitaal verder groeien in de Benelux en Europa, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Channable: 55 miljoen euro

Nederlands techbedrijf gespecialiseerd in e-commerce feed management en PPC automatisering Channable krijgt begin dit jaar een investering van 55 miljoen euro. Het doel van Channable is om e-commerce bedrijven te helpen producten en diensten met succes online te adverteren en te verkopen. Het verse kapitaal wordt volgens het persbericht ingezet voor verdere wereldwijde groei van het bedrijf waaronder een investering in research and development en extra marketing momentum.

Natuurlijk zijn dit niet de enige bedrijven die in de afgelopen maanden een investering hebben ontvangen. Zo zijn er diverse bedrijven in de modesector die een kapitaalinjectie hebben aangekondigd waaronder Etq, MycoTex (niet te verwarren met MycoWorks) en Mr Marvis, maar daar bleef het bedrag van de investering onbekend.