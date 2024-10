Verduurzaming in de mode-industrie: 15 inspanningen van september

Elke maand selecteert FashionUnited een aantal duurzaamheidsinspanningen uit de mode-industrie, zowel uit binnen- als buitenland. Vandaag worden vijftien inspanningen uit september 2024 genoemd.

Primark's 'Swap Shop'

Primark introduceerde het 'Swap Shop'-concept in samenwerking met het circulaire kledingbedrijf Verte. Dit innovatieve initiatief biedt klanten de mogelijkheid om tweedehands en vintage kleding te ruilen in pop-upwinkels, te beginnen op 13 september in Londen, met uitbreidingen naar Manchester en Birmingham. Klanten die hun oude kleding inleveren, ontvangen digitale tokens waarmee ze tweedehands kleding van Verte kunnen kopen, waardoor duurzaamheid op een toegankelijke manier wordt gestimuleerd.

B Corp certificeringen voor Le Nouveau Chef en Mulberry

Daarnaast behaalde Le Nouveau Chef, dat gespecialiseerd is in chef- en cateringuniformen, het B Corp-certificaat, wat het eerste merk in de kokskledingindustrie maakt dat deze erkenning ontvangt. Met een score van 111,1 is Le Nouveau Chef een voorbeeld van hoe sociale impact en duurzaamheid kunnen samengaan. Luxemerk Mulberry volgde dit voorbeeld en ontving ook een B Corp-certificering met een score van 87,1, wat aangeeft dat beide merken voldoen aan hoge normen op het gebied van duurzaamheid en arbeidsomstandigheden.

Duurzaam garen van Vodde en Sympany

In een andere ontwikkeling hebben Vodde en Sympany gerecycled garen geproduceerd dat geschikt is voor kleding. Deze een belangrijke stap hebben zij gepresenteerd tijdens Circular Textile Days. Dit garen scoort beter op milieuaspecten dan nieuwe materialen en is gecertificeerd door de Global Recycled Standard, wat het voor kledingmerken makkelijker maakt om duurzaam te produceren.

'2e Kans' jeans bij Jeans Centre

Tegelijkertijd heeft Jeans Centre '2e kans' jeans geïntroduceerd in 22 winkels. Dit initiatief biedt geretourneerde of licht beschadigde spijkerbroeken aan die zijn hersteld, wat niet alleen helpt om de textielafvalberg te verkleinen, maar ook werkgelegenheid biedt aan mensen die moeilijkheden ondervinden op de arbeidsmarkt.

CMA spreekt modemerken aan op greenwashing

De Britse marktwaakhond Consumer & Markets Authority (CMA) heeft zich ook gericht op greenwashing. De CMA heeft 17 modemerken aangesproken op hun mogelijk misleidende groene claims. De marktwaakhond geeft aan dat er boetes kunnen volgen tot 10 procent van de wereldwijde omzet als deze merken de consumentenwetten overtreden. Dit toont aan dat er steeds meer aandacht is voor transparantie en verantwoordelijkheid binnen de mode-industrie.

Europese Commissie en PFAS-verbod

Bovendien heeft de Europese Commissie een gedeeltelijk verbod ingesteld op bepaalde PFAS-chemicaliën in kleding, die schadelijk zijn voor mens en milieu. De overgangsperiode voor deze maatregel bedraagt anderhalf tot vijf jaar, wat betekent dat merken zich moeten voorbereiden op deze belangrijke verandering in regelgeving.

Mayerline's circulaire modelabel ‘Re-new’

Het Belgische modemerk Mayerline lanceerde recentelijk het circulaire modelabel ‘Re-new’, met een collectie van 54 upcycled mantels, gemaakt van stoffen uit eerdere collecties. Dit initiatief wordt ondersteund door Prinses Delphine van Saksen-Coburg, die fungeert als ambassadrice van de collectie, en maakt deel uit van een bredere duurzaamheidsstrategie van Mayerline.

Startup’s Boxo en ViaTim werken samen voor inleverpunten herbruikbare verzendverpakkingen

Nog een opvallende samenwerking in de verduurzaming komt van de startups Boxo en ViaTim. Boxo werkt aan het uitrollen van herbruikbare verzendverpakkingen in Nederland en heeft een partnerschap gesloten met buurtpunten van ViaTim om meer fysieke inleverpunten te creëren. Klanten betalen statiegeld voor de verpakking, dat wordt teruggestort bij het inleveren. Door samen te werken met landelijke en lokale retailers en aanbieders van pakketpunten, maakt Boxo het inleveren van herbruikbare verzendverpakkingen laagdrempelig. Deze aanpak ondersteunt een circulaire economie en vermindert verpakkingsafval.

Testex introduceert circularity-label

In Zwitserland introduceerde Testex een nieuw circularity-label om textielafval te verminderen en de circulaire economie in de mode-industrie te bevorderen. Dit label is gericht op duurzaamheid, herstelbaarheid en recyclebaarheid, en helpt zowel fabrikanten als consumenten bij het maken van verantwoorde keuzes in hun aankopen.

Retraced haalt 15 miljoen euro op voor duurzame mode

Een ander hoogtepunt is de recente financiering van 15 miljoen euro die Retraced, een softwarebedrijf uit Düsseldorf, heeft opgehaald. Retraced helpt mode- en textielbedrijven bij het digitaliseren van hun supply chains en risicobeheer en wil deze investering gebruiken om hun platform te verbeteren met technologieën zoals AI en procesautomatisering. Dit biedt meer transparantie en verantwoorde productie voor meer dan 150 modebedrijven, waaronder Desigual en Victoria's Secret.

Duurzaamheid tijdens Amsterdam Fashion Week

Ten slotte opende Martan de Amsterdam Fashion Week met de duurzame modeshow ‘Tempest Tides’. Dit modehuis presenteerde een lente/zomer 2025-collectie die volledig was vervaardigd uit gerecyclede materialen, zoals oud bedlinnen en tafelkleden. Martan benadrukte hiermee dat duurzaamheid geen keuze maar een noodzaak is, en hoopt met zijn circulaire aanpak de modewereld te inspireren.

H&M's 'H&M Pre-Loved' uitbreiding

In hetzelfde kader breidt H&M zijn tweedehandsconcept ‘H&M Pre-Loved’ uit naar België en Frankrijk, met de winkels op de Meir in Antwerpen en in Parijs La Fayette als eerste locaties. Dit initiatief maakt deel uit van H&M's bredere transitie naar een circulair model, met een focus op het aanbieden van een wekelijkse vernieuwde collectie van geselecteerde kledingstukken en accessoires. Julie-Marlène Pelissier, duurzaamheidsmanager van H&M, onderstreept de groeiende vraag naar tweedehandsmode en het belang van persoonlijke expressie in dit nieuwe model.

Tiny Library en This is Free Fashion zetten in op hergebruik

Tiny Library, een platform voor het verhuren van baby- en kinderproducten, heeft een samenwerking opgezet met het modemerk Gray Label. Dit zorgt ervoor dat ouders nu exclusief kindermode van Gray Label kunnen huren, wat bijdraagt aan de circulaire economie.

Tot slot heeft het nieuwe modemerk This is Free Fashion hzijn intrede gedaan met een pop-upstore in Tilburg, gericht op het maken van tweedehands kleding aantrekkelijk voor een breed publiek. Deze winkel bood een luxe winkelervaring, waarbij bezoekers chique tweedehands mode-items gratis konden ‘aanschaffen’ door gebruik te maken van kaartjes.