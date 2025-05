Tijdlijn Duran Lantink: Van vaginabroek tot creatief directeur bij Jean Paul Gaultier

Bij de naam Duran Lantink zal bij menig mens in de mode-industrie tegenwoordig een belletje gaan rinkelen. Toch is de ontwerper al jaren bezig aan zijn opmars in de industrie. Wie naar zijn geschiedenis kijkt ziet een berg aan awards, rebellie en prominente plekken. Een geheugenopfrisser in vogelvlucht.

2013 – Afgestudeerd aan de Rietveld Academie

Duran Lantink studeert in 2013 af aan de Rietveld Academie in Amsterdam. Hier behaalt hij zijn bachelor in Textiles and Fashion.

2014 - Onderdeel van Amsterdam Fashion Week door First Fashion Lab

First Fashion Lab biedt ruimte aan jonge ontwerpers en geeft ze de mogelijkheid te debuteren op Amsterdam Fashion Week. In 2014 is het onder andere aan Duran Lantink de beurt. De collectie van Lantink valt op door de eigenzinnige combinatie van Marie Antoinette, moslima’s, macho-cultuur, India en techno.

2016 – Dutch Design Award en eervolle vermelding International Showcase

Samen met fotograaf Jan Hoek ontvangt hij een Dutch Design Award voor hun gezamenlijke project ‘Sistaaz of the Castle’. Het project toont kleurrijke looks van transgender sekswerkers uit Kaapstad. Hoek maakt een fotoserie en Lantink een modecollectie.

“Het vermaken en verfraaien van kleding is sterk verweven in de cultuur van het Afrikaanse continent. Met ‘Sistaaz of the Castle’ zetten Jan Hoek en Duran Lantink een spotlight op deze notie van ‘iedereen is een ontwerper’ en stellen zij de term exotisme ter discussie,” stelt de jury in een statement. “Het respect dat Hoek en Lantink hebben voor de Sistaaz is terug te zien in de indrukwekkende ontwerpen en foto’s, maar vooral in de impact die het project op de Sistaaz zelf heeft: een krachtig gevoel van trots en bestaansrecht. In Nederland prikkelen de outfits de nieuwsgierigheid naar de verhalen erachter.”

2017 - Masters aan het Sandberg Institute

Lantink gaat in 2015 terug naar school en behaald in 2017 zijn master diploma voor het masterprogramma 'Fashion Matters' bij het Nederlandse Sandberg Instituut.

2018 - De beruchte ‘vaginabroek’

Een van de ontwerper waar men niet omheen kan in Lantinks carrière is de zogenaamde ‘vaginabroek’. Het gaat om een zijde broek met ombre roze tulle lagen diverse lagen die gedragen wordt door zangeres en actrice Janelle Monae in haar videoclip voor het nummer Pynk. Monae omschrijft de videoclip als ‘een viering van creatie, zelfliefde, seksualiteit en pussy power’. De ontwerpopdracht voor Lantink was dan ook simpelweg ‘vagina’.

Hoewel de broek meteen voor internationale bekendheid zorgde, keek Lantink enkele jaren later met gemengde gevoelens terug op de broek. Hij wilde niet alleen daar om bekendstaan, maar gelukkig komt dat later in zijn carrière al snel goed.

2019 – Tentoonstelling, nominaties en statementshow

Lantink staat dit jaar twee keer op Amsterdam Fashion Week - de ene keer met een expo en de andere keer met een statement show. In samenwerking met Batavia Stad Fashion Outlet creëert hij een ware rave als statement tegen overconsumptie én bestaat zijn openingslook uit afval van McDonalds.

Op dit moment staat Lantink vooral bekend als een ontwerper die bestaande kledingstukken en accessoires upcycled. Zo maakt hij in 2019 ook items uit oude voorraad van De Bijenkorf en stelt deze tentoon in de etalages van het warenhuis.

Duran Lantink creert tijdens Amsterdam Fashion Week september 2019 een statement tegen overconsumptie door samen te werken met Batavia Stad Fashion Outlet. De show begint met afval van McDonalds.Credits: Batavia Stad Fashion Outlet

2019 is ook het jaar waarin Lantink meer meedingt voor internationale prijzen. Zo is hij semi-finalist voor de LVMH Prize en doet hij mee aan de International Fashion Showcase. Hier wint hij niet, dat doet inmiddels internationale naam Thebe Magugu, maar Lantink krijgt wel een eervolle vermelding.

Last but not least wordt Lantinks werk geëxposeerd in het Centraal Museum in Utrecht. Het museum kocht eerder al de beruchte ‘vaginabroek’ aan en toont met ‘ Old Stock’ nieuw werk van de ontwerper. Dat nieuwe werk is gemaakt met afgestoten kledingstukken uit de modecollectie van het museum.

2020 – Amsterdamprijs voor de Kunst

Op de prijzenlijst van Lantink wordt in 2020 de Amsterdamprijs voor de Kunst toegevoegd. Hij wint hier de Stimuleringsprijs.

2022 – Creatief directeur bij Elle Nederland

In een opmerkelijke wending wordt Lantink benoemd tot creatief directeur van het Nederlandse modetijdschrift Elle. Hij is de eerst ‘guest creative director’ van het blad. In deze tijdelijke positie denkt hij mee over modeseries, shoppings en belangrijke modeverhalen.

2023 – Winnaar Andam Special Prize en debuut op het officiële schema Paris Fashion Week.

Een van de grote internationale prijzen die inmiddels op Lantinks naam staat is de Special Prize van de Andam Awards. De ontwerper ontvangt 100.000 euro aan prijzengeld en wordt een jaar lang gesponsord door Chloe CEO Riccardo Mellini.

Het prijzengeld zal vast goed van pas zijn gekomen aangezien Lantink niet veel later zijn debuut maakt op het officiële schema van Paris Fashion Week. De ontwerper was al langer in Parijs te vinden en toonde daar ook al collecties, maar nog niet eerder stond hij op het schema van de FHCM (Fédération de la Haute Couture et de la Mode).

Zijn debuutshow breekt bewust met hoe men Lantink eerder kent. Geen geupcyclede items en vaginabroeken, maar juist kledingstukken gemaakt van deadstock stoffen. Hij vervormt klassieke stukken zoals overhemden en truckerjackets. In de shownotes is ook te lezen dat de ontwerper juist klassieken wil vernieuwen. “We willen ze perfectioneren, maar op onze eigen manier.”

Duran Lantink SS24. Credits: Launchmetrics Spotlight

2024 – Karl Lagerfeld Prize

Een van zijn grootste erkenningen tot dat moment toe: de Karl Lagerfeld Prize tijdens de LVMH Prize 2024. Hij wint hiermee 200.000 euro prijzengeld en krijgt weer een jaar lang mentorschap. Waar hij in 2019 zijn nominatie niet verzilverde, gaat Lantink in 2024 wel met de prijs naar huis.

Niet veel later verschijnt hij ook op de jaarlijkse ranglijst met invloedrijke personen in de mode-industrie van Business of Fashion. Hij is een van de nieuwe toevoegingen van 2024.

2025 – International Woolmark Prize, Jean Paul Gaultier, Mode Stipendium

Rustiger wordt het niet voor Duran Lantink in 2025. Hij wint allereerst de International Woolmark Prize met ontwerpen die hij ook toonde tijdens Paris Fashion Week. Hij wint in totaal 300.000 Australische dollar (omgerekend 170.000 dollar).

Duran Lantink and model Woolmark Prize 2025 Credits: FashionUnited

In de eerste helft van het jaar wordt ook eindelijk bevestigd dat Lantink de positie van creatief directeur bij Frans modehuis Jean Paul Gaultier op zich neemt. De geruchten klinken al maanden voordat het nieuws in april eindelijk wordt bevestigd. Met de komst van Lantink komt er een einde aan het tijdperk van gastontwerpers bij Jean Paul Gaultier. De ontwerper zal zijn eerste ready-to-wear collectie presenteren in september 2025 en zijn eerste haute couture collectie in januari 2026.

Als kers op de taart ontvangt Lantink nu ook de stimuleringsprijs Mode Stipendium. De stimuleringsprijs voor buitengewoon getalenteerde en gevorderde Nederlandse modevormgevers bestaat uit een financiële bijdrage van 50.000 euro en een wisseltroffee ontworpen door Ted van Noten.