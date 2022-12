Best op 2022: Reportages

Het jaar loopt op zijn einde, wat betekent dat FashionUnited traditiegetrouw terugkijkt op de artikelen van afgelopen jaar. Een selectie van lezenswaardige reportages.

Van oud naar nieuw, uit het archief:

'He, he, we mogen weer' - Sunday School eerste post-lockdown beurs in Nederland

Februari 2022 - “Heerlijk. We mogen weer.” De opluchting was merkbaar in de wandelgangen van de zesde editie van de Nederlandse vakbeurs voor kindermode ‘Sunday School’ in De Fabrique in Maarssen. Hoewel buiten een vliegende storm de meegebrachte paraplu’s aan gruzelementen blies, straalden de mensen binnen, want er was weer een beurs om elkaar te ontmoeten en collecties in het echt te bekijken. Na meerdere keren opschorten en uitstellen, want corona, kon Sunday School zondag 6 februari eindelijk doorgaan en daarmee ook de primeur van eerste Nederlandse vakbeurs post-lockdown op zijn conto schrijven. De organisatie van Sunday School had dit weekend nog een primeur: gelijktijdig met de kindermodebeurs presenteerde het de eerste editie van de beurs voor volwassen mode: Brandshatch, met circa 50 deelnemende merken.

Door Esmerij van Loon.

Stand van Tumble 'n Dry op Sunday School. Foto: FashionUnited

Optimisme tijdens terugkeer Kingpins Amsterdam ondanks uitdagingen in toeleveringsketens

April - Denimbeurs Kingpins keerde deze week voor het eerst sinds het begin van de pandemie terug naar Amsterdam. Het tweedaagse evenement, dat liep van 20 tot 21 april, vond voor het eerst plaats in SugarCity, Halfweg, net buiten Amsterdam.

Meer dan 80 exposanten waren aanwezig op de beurs, die op een zonnige woensdag van start ging en gepaard ging met een opgewekte sfeer. De bedrijven waren het erover eens dat de digitale versies van de beurs die tijdens de pandemie waren opgezet, weliswaar hun waarde hadden bewezen, maar bij lange na niet de intimiteit en de fysieke aspecten van de traditionele beurs konden vervangen.

Door Huw Hughes.

Pitti Uomo draait opnieuw op volle toeren

Juni 2022 - De halfjaarlijkse mannenmodebeurs Pitti Uomo beleeft deze week een geslaagde herstart. Met meer exposanten, meer bezoekers en een uitgebreider programma voor de 102de editie. Ann Demeulemeester toonde favoriete looks uit dertig jaar archieven, en Grace Wales Bonner showde in het Palazzo Medici Riccardi.

De voorbije twee seizoenen ging Pitti Uomo gewoon door, zij het in mineur. Met een afgeslankt programma, een hoop minder exposanten dan voor de pandemie, en met bijna uitsluitend Europese bezoekers. Ook Firenze had, zeker in de winter, iets troosteloos: lege, stille straten waar het in normale tijden op koppen lopen is.

Afgelopen week leken stad en beurs te herleven. De toeristen zijn terug en op de beursterreinen van het Fortezza da Basso lijkt alles op het eerste gezicht terug als vroeger.

Door Jesse Brouns.

Het Ann Demeulemeester retrospectief tijdens Pitti Uomo. Beeld via Ann Demeulemeester

Mode biënnale State of Fashion wil iedereen betrekken bij het doorbreken van traditionele modesystemen

Juni 2022 - Wie Arnhem in de maand juni binnenloopt kan er niet omheen: het is modemaand in de stad. Naast het lokale Fashion + Design Festival Arnhem is er dit jaar ook State of Fashion, de Arnhemse mode biënnale met een internationale blik. In de stad zijn overal de vlaggen van het internationale mode-evenement te zien, op diverse locaties vinden er tentoonstellingen en activiteiten plaats en de nadruk ligt op toegankelijk zijn voor iedereen, zo blijkt uit de perspreview waarvoor FashionUnited werd uitgenodigd een dag voor de publieksopening.

Door Caitlyn Terra.

Het Schoenenkwartier in Waalwijk is een walhalla voor schoenenfanaten

Juni 2022 - ‘Put on your red shoes.’ Dat lieten bezoekers van het fonkelnieuwe Schoenenkwartier in Waalwijk zich geen twee keer zeggen. De titel van de eerste tentoonstelling – over de relatie tussen schoeisel, muziek en identiteit – vormde meteen een mooie dresscode voor de feestelijke opening, waar FashionUnited bij aanwezig was. Van hoge hakken tot sneakers, er was geen genodigde die níet extra goed had nagedacht over zijn schoenenkeuze. “Kijk maar eens om je heen”, zei Sacha Ausems, de burgemeester van Waalwijk, op rode pumps. “De schoenen die iemand draagt, zeggen veel over zijn of haar persoonlijkheid.”

Door Natasja Admiraal

Excentrieke collecties tijdens show Academie Antwerpen markeren afscheid Walter van Beirendonck

Juni 2022 - Voor de laatste afstudeershow die Walter van Beirendonck zou meemaken als hoofd mode aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, was er in Antwerpen flink uitgepakt. Over de vloer van de Waagnatie, een industriële loods aan de kade van de Meir, was een honderdvijftig meter lange, dubbele catwalk neergelegd. Tussen de banen hingen bijna twintig gigantische discoballen die de betonnen wanden bespikkelden met lichtvlekjes.

Door Nora Veerman.

Eerste fysieke editie Modefabriek in tweeënhalf jaar: compacter, maar niet minder veelzijdig

Juli 2022 - Op het eerste gezicht is het een typische Modefabriek-ochtend: wanneer de rest van Nederland nog aan het zondags ontbijt zit, zijn exposanten en retailers al op weg naar de RAI in Amsterdam, met de auto, de fiets of het OV. Met kordate passen - jurken en jasjes wapperend in de wind - steken ze het plein voor de beurshal over, langs de hoge vlaggen naar de glazen draaideuren waar crewleden programmaboekjes uitdelen.

Binnen zal de volle hal met rijen stands voor velen een vertrouwde aanblik zijn. Wie het programma online al heeft ingezien, weet dat er deze editie ook weer als vanouds lezingen en masterclasses worden gegeven door verschillende experts. In algemene zin, kortom, is de beurs nog hetzelfde. Maar het is de eerste fysieke editie van Modefabriek in tweeënhalf jaar, en in de tussentijd is er toch het een en ander veranderd.

Door Nora Veerman.

Aygin Kolaei voor FashionUnited

Op bezoek bij Isko, de producent die de denim industrie wil opschudden

Juli 2022 - "Het is voor ons essentieel om positieve verandering in de mode en uiteindelijk in de maatschappij te kunnen stimuleren," aldus Isko CEO Fatih Konukoglu, verwijzend naar de missie van het bedrijf. "Alles wat we doen, hier en over de hele wereld, is daarop gericht: het is een passie, een gelofte om nooit stil te staan."

Door Rachel Douglass.

Koorddansen bij modebeurs CIFF: Strijd om de marge nu echt begonnen

Augustus - Deense modebeurs CIFF is terug op volle kracht. Oké, op bijna volle kracht. De beurs keerde voor de tweede keer terug sinds de strikte coronamaatregelen in Denemarken, en dit moet de grote terugkomst zijn, zo blijkt uit gesprek met kersverse directeur Anna Sofie Dolva. De wandelpaden lijken in eerste instantie rustig, maar de aanwezigen zijn hier om te kopen. Echter speelt er veel meer achter de schermen dan op het eerste gezicht lijkt.

Door Caitlyn Terra.

Martan zet complex totaalconcept neer als opening van Amsterdam Fashion Week 2022

September 2022 - De eer voor de Amsterdam Fashion Week (AFW) openingsshow was gisteren aan het Amsterdamse label Martan. Het was de eerste show voor het merk sinds oprichter Diek Pothoven eerder dit jaar zijn krachten bundelde met Douwe de Boer en Eugénie Mulier. FashionUnited ging voor aanvang van AFW in gesprek met het drietal en ondervond hoe elk van hen duidelijk een eigen aspect toevoegt aan de show en hoe de getoonde SS23 collectie in alle opzichten correspondeert met het statige Hotel Amrâth dat dient als decor. Zo is de collectie gecreëerd van hergebruikt hotel-linnen - waaronder bijvoorbeeld damasten tafelkleden en Egyptisch katoenen lakens - en esthetisch gebaseerd op de architectuur en het interieur van het hotel. Al met al werd er een compleet verhaal aangehouden. Geen traditionele show, maar een totaalconcept met muziek, theater en bewonderenswaardige complexiteit.

Door Marthe Stroom.

Beeld: Nadine Lee voor Martan

Tweede editie Circular Textile Days: groei, kruisbestuivingen en de UPV

September 2022 - Dinsdag en woensdag vond de tweede editie van de circulaire textielbeurs Circular Textile Days plaats, dit keer in ‘s Hertogenbosch. Op de beurs tonen innovators uit de hele textielketen hun circulaire oplossingen door middel van stands, talks, workshops en pitches. In vergelijking met de voorgaande editie, die in 2021 plaatsvond in Amersfoort, was de beurs flink gegroeid. Zo delen sommige standhouders op dinsdagochtend ‘overrompeld’ te zijn geweest door de drukte.

Door Marthe Stroom.

Een beeldhouwkundig spel met zwart: Balenciaga tentoonstelling in Kunstmuseum

September 2022 - ‘Balenciaga - Meesterlijk zwart’. De titel van de nieuwe mode expositie in het Kunstmuseum in Den Haag, die vanaf zaterdag 24 september te bezoeken is, doet eer aan hetgeen dat in de tentoonstelling te bewonderen is. Een selectie aan 56 couture stukken zijn vanuit museum Palais Galliera en Maison Balenciaga in Parijs overgebracht naar Nederland en geven een indrukwekkend en compleet beeld van hoe de de ontwerper van de jaren dertig tot zestig met de kleur zwart een visueel spel uitvoerde dat tot dusver ongezien was in de wereld van Franse haute couture. FashionUnited bezocht de expositie aan de vooravond van de opening.

Door Marthe Stroom.

Tentoonstelling ‘Screenwear’ belicht korte maar complexe geschiedenis van digitale mode

Oktober 2022 - Met de lancering van de Metaverse Fashion Week in maart en de vele virtuele campagnes van merken uit de hele branche, kan worden gezegd dat digitale mode momenteel in het middelpunt van de belangstelling staat. Terwijl het blijft groeien, beginnen degenen die niet vertrouwd zijn met het concept zich af te vragen: "Waarom heeft dit betrekking op mij?"

Door Rachel Douglass.

Een hoofdkantoor en productieproces dat merk-DNA ademt: op bezoek bij Freitag in Zürich

November 2022 - Zo’n dertig jaar geleden woonden twee broers, Daniel en Markus Freitag, aan een drukke snelweg in Zürich. Elke ochtend namen zij de fiets naar hun werk, maar konden ze geen echt goede tas voor onderweg vinden. Met de vrachtwagens die ze dagelijks vanaf hun appartement voorbij zagen komen in hun achterhoofd, ontwierpen ze een eigen tas gemaakt van de vrachtwagenzeilen, geschikt voor fietsers, maar ook voor het wijdere publiek. Vandaag de dag ligt aan dezelfde snelweg waar de broers in hun vroege jaren op uitkeken een hoge stapel kleurrijke containers waar Freitag tassen en accessoires te koop zijn. Nog steeds zijn ze deze gemaakt van oude vrachtwagen zeilen. Het verschil is dat ze inmiddels wereldwijd gedragen worden.

Door Marthe Stroom.

Veertiende editie van festival FashionClash focust op de menselijkheid in de mode

November 2022 - De internationale modewereld neemt zichzelf maar al te graag serieus. Weinig ontwerpers of bedrijven getuigen vandaag de dag van relativeringsvermogen, laat staan van zelfspot. Zelfs merken die de mode nog wel eens op de hak durven nemen - neem Moschino, met zijn satirische referenties aan de consumptiecultuur - doen dat in de vorm van grootschalige catwalkshows met hooggeëerde gasten en ernstig kijkende topmodellen. Het publiek kijkt vanuit het donker toe, en kan na een beheerste buiging van de hoofdontwerper meestal weer naar huis.

Door Nora Veerman.

Kunstzinnige collages: grootste retrospectief ooit over Gianni Versace opent in Groninger Museum

December 2022 - Modeontwerper Gianni Versace zou op 2 december 2022 precies 76 jaar zijn geworden. Als hij nu nog had geleefd, had zijn zus Donatella misschien wel een groots verjaardagsfeest voor hem gegeven in opulente stijl. Donatella was van de feestjes, haar broer eigenlijk niet zo. Hij bracht de avond liever met een boek door, of in het atelier van een bevriende kunstenaar. Kennis en kunst: Versace zoog ze als een spons in zich op en stootte ze uit in de vorm van iconische modecollecties.

Door Nora Veerman.

