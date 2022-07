Duurzaamheid in de mode-industrie: veertien inspanningen van juni 2022

Duurzaamheid in de mode-industrie: veertien inspanningen van mei 2022

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal duurzaamheidsinspanningen uit de mode-industrie in binnen- en buitenland. Vandaag: veertien nieuwtjes van juni.

Belgische start-up Resortects ontvangt 2,5 miljoen euro van de Europese Unie (EU)

De Belgische start-up Resortects heeft 2,5 miljoen euro van de Europese Unie (EU) ontvangen om ‘circulaire transitie in fashion te versnellen’. Het is hiermee een van de 74 bedrijven die uit in totaal duizend deelnemers werden geselecteerd in de EIC Accelerator, waarbij 382 miljoen euro aan financiering wordt verdeeld over een verscheidenheid aan fondsen en investeringen.

Inditex begint kosten te rekenen voor thuisleveringen en retourzendingen

De Spaanse modegigant Inditex heeft definitief besloten een einde te maken aan gratis leveringen . De gratis leveringen waren een oplossing die door de verschillende internationale modeconcerns werden gebruikt om marktaandeel te blijven winnen in de digitale sfeer. Deze zullen nu niet meer door de klanten van de verschillende ketens en merken van de Spaanse groep kunnen worden gebruikt.

Mud Jeans en Saxion Hogeschool ontwikkelen eerste volledig circulaire jeans ter wereld De eerste volledig circulaire spijkerbroek is een feit. Om de groeiende textielberg in Nederland tegen te gaan, ontwikkelden Mud Jeans en Hogeschool Saxion dit exemplaar. Bij de productie van het prototype zijn alleen de vezels van gedragen broeken gebruikt.

25 mode-organisaties vormen nieuwe European Fashion Alliance: ‘Een sterke gezamenlijke stem’

De Europese modesector heeft een nieuw aanspreekpunt: de European Fashion Alliance (EFA) , een alliantie van 25 Europese mode-organisaties afkomstig uit twintig verschillende landen. Het netwerk wil een ‘sterke gezamenlijke stem zijn die staat voor de transitie van Europese mode naar een meer duurzame, innovatieve en inclusieve creatieve toekomst.’

Oprichters innovatief materialen bedrijf Neffa zetten fabriek op voor biogefabriceerde materialen

Aniela Hoitink en Nicoline van Enter, de oprichters van innovatief materialenbedrijf Neffa, hebben een eigen fabriek opgezet waar kleding, schoenen en mode accessoires gemaakt kunnen worden door middel van 3D en op basis van biogefabriceerde materialen zoals Mycelium of algen.

Infinited Fiber Company bouwt fabriek ter waarde van 400 miljoen euro in Lapland

De Finse textielinnovator Infinited Fiber Company plant een nieuwe, grootschalige fabriek in Lapland . Daarvoor doet het bedrijf een investering van ongeveer 400 miljoen euro.

Innovatief Spaans textielbedrijf Recover ontvangt investering van 100 miljoen dollar

Spaans textielbedrijf Recover heeft een investering van 100 miljoen dollar (90,5 miljoen euro) binnengehaald . Recover is gespecialiseerd in het produceren van duurzame, premium vezel van gerecycled katoen of van een katoenblend.

Start-up Carbonfact ontvangt twee miljoen aan financiering

De Parijse start-up Carbonfact heeft afgelopen woensdag twee miljoen dollar (1,9 miljoen euro) aan financiering ontvangen onder leiding van de fondsen Alven en Y-Combinator. Carbonfact ontwikkelde een software waarmee de levenscyclus van kleding en schoenen kan worden geanalyseerd om vervolgens merken te helpen hun koolstofuitstoot te verminderen.

Innovatief textielverfbedrijf Colorfix ontvangt investering van 18 miljoen pond

Het Britse Colorfix, een biotech bedrijf gespecialiseerd in een volledig biologisch verfproces, heeft een investering van 18 miljoen pond binnengesleept . Omgerekend gaat het om 21 miljoen euro.

Nederlands kledingverhuurplatform Circle Closet haalt 100.000 aan crowdfunding binnen

Het Nederlandse kledingverhuurbedrijf Circle Closet dat afgelopen oktober werd opgezet door Florentine Gillis heeft door middel van een crowdfunding actie haar streefdoel van 100.000 euro overtroffen . Op dag één van de actie werd de helft van het streefbedrag al binnengehaald en uiteindelijk hebben ruim tweehonderd investeerders een gemiddeld kapitaal van 476 euro in het initiatief gestoken.

Producent ecologische werkkleding Circoolar betreedt Nederlandse markt en verkent potentie voor België Circoolar, het Spaanse BCorp merk dat ecologische werkkleding produceert en in de markt brengt, komt naar Nederland . De uitbreiding is waarschijnlijk de eerste stap in de internationale expansie van het bedrijf: ook België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk worden door Circoolar genoemd om hun potentieel voor internationalisering op de korte en middellange termijn.

Sustainable Apparel Coalition zet Higg-programma op pauze, grondig onderzoek wordt gestart

De Sustainable Apparel Coalition (SAC) zet consumentgerichte diensten en labels, zoals de Higg-scores zoals die door enkele grote modebedrijven worden gebruikt, voorlopig stop . De komende tijd gaat de SAC aan de slag met het verbeteren van het Higg-programma, en worden de data en methodologie van de Higg Index onderworpen aan uitgebreid onderzoek door een externe partij.

Innovatief materialenbedrijf AlgiKnit krijgt kapitaalinjectie van 13 miljoen dollar

Amerikaans materialenbedrijf AlgiKnit heeft een kapitaalinjectie gekregen van 13 miljoen dollar, omgerekend zo'n 12,4 miljoen euro . Het geldbedrag zal gebruikt worden om het innovatieve materialenbedrijf verder op te schalen.

Door Chanel gesteunde producent van ‘geactiveerde zijde’ ontvangt 120 miljoen financiering