Een dynamisch half jaar voor de modewereld: vijf ontwikkelingen die niets met Covid-19 te maken hadden

De komst van Covid-19 bracht in de afgelopen maanden een ware aardverschuiving op gang in de modewereld. Je zou bijna vergeten dat er ook veel gebeurde dat niet linksom of rechtsom aan de pandemie verbonden was. FashionUnited zet vijf opmerkelijke ontwikkelingen in de modewereld op een rijtje die niets - of nouja, bijna niets - met de coronacrisis te maken hadden.

ThredUp lanceert de Fashion Footprint Calculator

Op 16 januari presenteert ThredUp, een Amerikaans platform voor tweedehands kleding, een simpele en vrolijk ogende tool waarmee consumenten in een handomdraai de milieu-impact van hun kledingkast kunnen berekenen. Middels elf vragen, die variëren van “Hoe vaak koop je kleding (nieuw of tweedehands)?” en “Hoeveel kledingstukken koop je per jaar?” tot “Waar koop je je kleding?” calculeert de ‘Fashion Footprint Calculator’ de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten als gevolg van het koopgedrag van de gebruiker en vergelijkt deze met die van andere consumenten. Slaat de meter rood uit? ThredUp biedt in de tool ook tips voor een duurzamer koopgedrag.

Raf Simons voegt zich bij Prada

Eind februari komt het bericht dat Raf Simons zich bij Prada voegt. De Belgische ontwerper, voorheen creatief directeur bij onder andere Dior en Calvin Klein, deelt vanaf 2 april officieel de creatieve leiding over het Italiaanse luxemerk met Miuccia Prada. De - nu al veelbesproken - eerste collectie die het duo samen ontwerpt zal in september 2020 geshowd worden. Simons is daarnaast nog steeds hoofdontwerper bij zijn eigen merk.