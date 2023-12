Verduurzaming in de mode-industrie: 12 inspanningen van november 2023

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal verduurzamingsinspanningen uit de mode-industrie uit binnen- en buitenland. Vandaag 12 wetenswaardigheiden uit november.

All hands on deck in strijd tegen fast fashion bij Vestiaire Collective

Franse tweedehandsplatform Vestiaire Collective breidt zijn verbod op fast fashion-artikelen verder uit . In de toekomst worden artikelen van Gap, Zara, Urban Outfitters, Uniqlo, Mango, Benetton, Bershka, Oysho, H&M en anderen permanent in de ban gedaan. Deze aankondiging werd net voor Black Friday bekendgemaakt. Dat was vorig jaar ook het geval, toen het de merken Shein, Asos, Atmosphère, Boohoo, Burton, Coast, Dorothy Perkins, Fashion Nova, Karen Millen, Miss Selfridge, Missguided, Na-Kd, Nasty Gal, Oasis, Pretty Little Things, Topman en Topshop en Warehouse verbood op de tweedehands website. De maatregel maakt deel uit van het driejarenplan van Vestiaire Collective om niet-duurzame praktijken in de mode-industrie aan te pakken.

Het aantal retailers met een Green Friday groeit

Het aantal retailers dat niet meedoet aan het uit Amerika overgewaaide koopjesfestijn - Black Friday - groeit ieder jaar. Dat komt volgens Belgisch duurzaam modeplatform Cosh! door het groeiende bewustzijn rond de impact van het consumentisme . “Deze alternatieve evenementen, voor het eerst gelanceerd bij Cosh! in 2020, richten zich op verantwoord winkelen en sporen consumenten aan om bewuste keuzes te maken. Green Friday moedigt aan om na te denken over de herkomst van producten, de arbeidsomstandigheden van de mensen die ze maken, en de impact van de productie op het milieu en je eigen leven.” Naast Cosh! hielden ook andere een Green Friday, zoals Dille en Kamille, De Bever, Freitag en Xandres.

Reflaunt en SuperCircle slaan handen ineen voor tweedehands kleding en reycling

Reflaunt, de technologische oplossing voor tweedehands kleding die onder andere wordt gebruikt door Altuzarra, Balenciaga en Net-A-Porter, gaat samenwerken met recyclingplatform voor modetextiel SuperCircle. Het gezamenlijke aanbod omvat een naadloos proces voor consumenten om hun producten door te verkopen via de website van het merk, waarbij Reflaunt de verkoop van tweedehands kleding afhandelt en SuperCircle de recycling regelt van artikelen die niet geschikt zijn voor doorverkoop.

Btw op reparatie en hergebruik? Weg ermee!

Reparatie en hergebruik moet gestimuleerd worden, althans als het aan De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rri) ligt. En dus stelde De Raad een advies samen dat voorgelegd werd aan het kabinet. Het doel ervan is de wegwerpcultuur te bestrijden. In het advies worden diverse maatregelen genoemd, waaronder een levensduur- en reparatielabel, het afschaffen van btw op reparatie, het ontmoedigen van stuntaanbiedingen en reclames voor wegwerpproducten en een producentenverantwoordelijkheid voor het recyclen van hun producten.

Dutch Sustainable Fashion Circle lanceert greenwashing rapporteer tool

De greenwashing rapportagetool is de eerste campagne van Dutch Sustainable Fashion Circle, die eerder deze maand werd gelanceerd. “Het collectief wil twee keer per jaar een belangrijk onderwerp uitlichten en zich daarin vastbijten,” vertelt Sara Dubbeldam, mede-oprichter aan FashionUnited. “We willen bijvoorbeeld betere wetgeving voor arbeidsomstandigheden in de modeindustrie, maar greenwashing is ons eerste onderwerp, want dat speelt nu heel erg.”

Reparatie- en vermaakservice Mended zoekt het ook op buiten Amsterdam en Utrecht

Mended is nog maar een jaar oud en het lanceert nu al in heel Nederland. De reparatie- en vermaakservice volgt na de roep van geïnteresseerden voor een verdere uitrol. “Het is nu mogelijk om vanuit heel Nederland je kleding te laten repareren of vermaken en doordat de website in het Engels, lijkt de stap naar het buitenland dichterbij dan ooit.” Bovendien is het vanaf nu mogelijk om vrijwel alle kleding in de garderobe te vermaken of repareren - voorheen waren dat enkel jeans.

HNST Studio en Resortecs slaan handen ineen

Het Antwerpse denimmerk HNST Studio, dat zich toelegt op transparantie en circulariteit, slaat de handen ineen met Resortecs. Deze Belgische start-up is gespecialiseerd in het recyclen van textiel. Gezamenlijk lanceren zij nieuwe producten die aan het einde van hun levensduur eenvoudig zijn te demonteren voor reparatie en recycling.

Groene toeleveringsketen: H&M verstrekt groene leningen aan leveranciers

H&M verstrekt groene leningen aan leveranciers die willen verduurzamen. Het modebedrijf ging daarvoor een samenwerking aan met de grootste bank in Zuid-Azië, DBS in Singapore. Op die manier wil H&M bijdragen aan het koolstofvrij maken van de toeleveringsketen in de mode-industrie. Leveranciers die willen verduurzamen ontvangen via DBS geld van H&M.

Klimaattop: EU-modeleiders komen samen om duurzame maatregelen te bespreken

Het evenement richtte zich op de rol van de industrie bij het nakomen van de toezeggingen in het kader van het Klimaatakkoord van Parijs. Daarbij werd de nadruk gelegd op beleidsmaatregelen, zoals de verordening inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten en de kaderrichtlijn voor afvalstoffen. Sprekers benadrukten de noodzaak van een eerlijk uitfaseringsplan voor fossiele brandstoffen in modegerelateerd beleid.

Mango gaat duurzaam 3D printen dankzij investering in Ziknes

Mango investeert via Mango StartUp Studio in Ziknes, een Spaanse start-up die software en robotachtige 3D-printsystemen ontwikkelt. De investering omvat de financiële steun aan Ziknes via een converteerbare participatielening. Daarnaast zal Ziknes deelnemen aan een versnellingsprogramma waarmee ondernemers uit eerste hand zullen leren hoe Mango werkt en hoe zij hun bedrijfsmodel kunnen opschalen. Ook krijgt het Ziknes-team advies- en mentorsessies van de experts van Mango op het gebied van onder meer productontwerp . Ziknes maakt het voor Mango mogelijk om binnen enkele minuten van ontwerp naar print te gaan.

Het eerste duurzaamheidsrapport van Valentino

Duurzaamheid wordt belangrijker en belangrijker. Daar zijn modemerk zich bewust van en spelen daarop in door bijvoorbeeld duurzaamheidsrapporten te publiceren waarin precies wordt uitgelegd wat voor inspanningen het bedrijf heeft geleverd. Ook luxe merk Valentino maakt zijn duurzame inspanningen openbaar met zijn eerste duurzaamheidsrapport. In het rapport roept Valentino vooral op tot actie en urgentie .

Kleding delen wordt makkelijker dankzij Loosh