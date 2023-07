Verduurzaming in de mode-industrie: twaalf inspanningen van juni 2023

Maandelijks selecteert fashionUnited een aantal verduurzamingsinspanningen uit de mode-industrie uit binnen- en buitenland. Vandaag: twaalf wetenswaardigheden uit juni.

Proost! Tweedehands retailer Benjamins viert eerste verjaardag met eigen kledinglijn

De tweedehands retailer Benjamins viert zijn eerste verjaardag met de lancering van zijn eerste eigen kledinglijn: de Essential Collection . De kledinglijn is volledig geproduceerd in het eigen atelier, waarvoor enkel gebruik gemaakt wordt van kledingrestanten. De tweedehands moderetailer werd in 2022 opgericht en is een samenwerking tussen textielinzamelaar Sympany en Jyoti Daalmans.

Duurzaamheid speelt grotere rol bij online shoppende consument

Zo’n 76 procent van de consumenten zegt wel eens één tot vijf keer per maand wat te bestellen. Daarbij gaat duurzaamheid een grotere rol spelen, blijkt uit een onderzoek van Thuiswinkel.org. Zo groeide het percentage ‘thuisblijvers-voor-een-pakketje’ met tien procent in twee jaar tijd. Daarnaast kiezen Nederlanders er bewust voor een bestelling te leveren bij een afhaalpunt of pakketautomaat als dat duurzamer is dan een thuisbezorging. Bovendien zijn consumenten bereid extra te betalen voor bezorging met weinig of geen CO2-uitstoot. Hier hangt echter wel een prijskaartje aan: maximaal vijf euro.

Fabienne Chapot verkent tweedehands markt

Fabienne Chapot lanceerde op 22 juni haar platform Relove , waarbij consumenten de kans krijgen hun items een tweede leven te geven door ze te verkopen. Het doel van Relove is de levensduur van items te verlengen. Consumenten kunnen verkopers vragen over het artikel stellen. Wanneer het aan de normen voldoet, ontvangen ze een label voor een gratis verzending naar een Fabienne Chapot-winkel. Goedgekeurd? Dan ontvangt men een tegoedbon voor een aankoop op Relove of de normale website van het modemerk.

Een tas van bananenplanten: Stella McCartney ontwerpt een totebag

Stella McCartney ontwikkelde een tas van Bananatex, een Cradle-to-Cradle-Gold-gecertificeerde stof die gemaakt is van bananenplanten. Om precies te zijn, gaat het om een tote-bag met de naam ‘ Stella logo Fungi Forest Toile de Jouy ’ en heeft het een bordeauxrode kleur.

Credits: Stella McCartney tote bag gemaakt van Bananatex. Beeld: Stella McCartney

About You maakt tweedehands aanbod vier keer zo groot

Sinds november 2020 biedt de Duitse e-tailer About You al een tweedehands aanbod aan op de Duitse website onder de naam ‘ Second Love ’. Duitse consumenten kunnen er tweedehands dameskleding en -accessoires van luxemerken vinden. Het aanbod was nog niet groot genoeg, dus besloot About You het aanbod uit te breiden, waarvoor het de handen ineen sloeg met Momox Fashion, een re-commerce bedrijf. Die samenwerking zorgt ervoor dat het aanbod zich zal verviervoudigen.

Wetgeving goedgekeurd: Europees Parlement verbetert milieu- en sociale praktijken van toeleveringsketen

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat ervoor moet zorgen dat grote bedrijven hard optreden tegen toeleveranciers die zich niet houden aan bepaalde regels op het gebied van hun sociale en milieupraktijken. "Bedrijven zullen de negatieve impact van hun activiteiten op dergelijke gebieden moeten identificeren en waar nodig voorkomen, beëindigen of beperken", kondigde het Europees Parlement aan in een persbericht.

Livera en Drop & Loop gaan samen textiel inzamelen en recyclen

Zes Livera-winkels worden voorzien van een Drop & Loop-inzamelpunt. Consumenten die oud textiel inleveren, krijgen een kortingsbon van tien procent voor de volgende aankoop bij de het lingeriemerk. De deelnemende winkels zijn de vestigingen in Hoog Catharijne Utrecht, Arnhem Kronenburg, Uden, Oud-Beijerland, Groningen Centrum en Barneveld.

United Repair Centre verhuist naar nieuwe locatie en zet stap naar buitenland

Het United Repair Centre (URC), een initiatief van creatief textielplatform Makers Unite en kledingmerk Patagonia, verhuist van De Hallen in Amsterdam naar een voormalig schoolgebouw op de Krelis Louwenstraat in Amsterdam-West. Als dat nog niet genoeg is, zet het dit jaar ook voet op de Engelse grond . En dat allemaal om het aantal kledingreparaties per jaar te vertienvoudigen.

Woola maakt overtollig wol weer zinvol met beschermende verpakkingen

Als u aan overtollig wol denkt, denkt u wellicht aan termen als ‘naar de afvalberg ermee’ of ‘hup, in de verbrandingsoven’, want wat moeten we ermee? Het Estlandse bedrijf Woola laat blijken dat er weldegelijk iets nuttigs mee gedaan kan worden. Zij maken er namelijk beschermende verpakkingen van als alternatief voor bubbelplastic .

Credits: Beeld via Woola

Global Fashion Agenda lanceert nieuw platform om spelers te helpen duurzaamheidsinspanningen te behalen

De Global Fashion Agenda, een non-profitorganisatie die de industrie wil helpen samen te werken aan duurzame oplossingen, lanceert een nieuw platform om precies dat te doen. Het platform, dat het Global Textiles Policy Forum (GTPF) wordt genoemd, is bedoeld om spelers uit de textielindustrie en overheden te helpen om ‘tot overeenstemming te komen over een ambitieus duurzaamheidspad voor de industrie en de benodigde wereldwijde beleidskaders’. Bovendien is het bedoeld om ‘de stem van de toeleveringsketen te laten horen en te versterken' en 'de mogelijke impact van de EU Textielstrategie buiten de EU te verspreiden’.

Kuyichi en Bossa helpen katoenboeren met transitie naar biologisch katoen

De Turkse denimproducent Bossa vindt het belangrijk om boeren te steunen bij de transitie naar biologisch katoen en doet dit samen met Nederlands denimmerk Kuyichi. FashionUnited spreekt met Besim Ozek van die het project heeft opgezet bij Bossa en Zoé Daemen, CR manager van Kuyichi over het ondersteunen van katoenboeren, hoe ze dit precies doen en welke tips ze hebben voor andere merken en modebedrijven die deze stappen willen ondernemen.

Platform voor duurzame mode Cosh! overschrijdt Duitse grens door overnames

Het platform voor duurzame mode Cosh! breidt deze zomer uit naar Duitsland middels de overname van twee bedrijven: Green Fashion Tours Germany en Circular Economy Tours. Het is een volgende stap in de internationale expansie van het bedrijf. Het platform is namelijk al aanwezig in België, Nederland en Spanje. Op 13 juli bevindt het platform zich ook onder de Duitsers. “We zijn er warm ontvangen en het gaat toch sneller dan gedacht. Na de overnames moeten de ondernemers die zijn aangesloten bij de twee bedrijven besluiten of ze de overstap naar ons maken. Quasi elke ondernemer die Cosh! spreekt, maakt de volledige overstap naar Cosh”, vertelt Niki de Schryver tegen FashionUnited.