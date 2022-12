Inspiratie: dit zijn de nieuwe winkelconcepten van het tweede halfjaar van 2022

Het tweede halfjaar van 2022 zit boordevol nieuwe winkelconcepten. Een onderwerp dat in deze periode de hoofdrol heeft, is het finetunen van de klantbeleving. Diverse retailers nemen hun winkelconcept onder de loep en voegen er interessante elementen aan toe om de klantbeleving op te schroeven naar een hoger niveau. Zit het niet in de koffie- of wijnbar, dan zijn de wel de technologische snufjes die om de hoek komen kijken.

FashionUnited zet alle nieuwe winkelconcepten van het tweede halfjaar op een rij ter inspiratie. Een kijkje in iemand anders winkel kan misschien wel voor nieuwe ideeën zorgen.

Gerry Weber

Duits merk Gerry Weber maakte dit jaar de nieuwe positionering van het merk tastbaar in de verkooppunten. Dat deed het Duitse merk door te kiezen voor lichte en warme kleuren, natuurlijke materialen en een duidelijk lijnenspel. De toonbank is vervangen door een ‘service counter’ waar consumenten ook nog eens een kopje koffie kunnen krijgen en waar men telefoons kan opladen.

Nieuw winkelconcept van Gerry Weber. Beeld via Gerry Weber

Omoda

Nederlands mode- en schoenenmerk Omoda opende in oktober opnieuw haar vestiging aan de Van Baerlestraat te Amsterdam en bracht daarmee een nieuw winkelconcept naar de fysieke winkel. Het nieuwe winkelconcept introduceerde dameskleding in de fysieke retail. De Amsterdamse vestiging is de eerste winkel waar kleding, schoenen, tassen en accessoires voor dames worden verkocht.

De Amsterdamse vestiging met het nieuwe winkelconcept. Beeld: Omoda

Cos

Modemerk Cos, onderdeel van H&M Group , ging voor een duurzame stap en introduceerde een circulaire winkelomgeving. Het winkelconcept werd door de eigen ontwerpers van het modemerk ontwikkeld en ondersteund door specialisten op het gebied van duurzaamheid en interieur. De flagshipstore in Biblioteksgatan in Stockholm bevat 66 procent meer gerecycled materiaal dan de originele Cos-winkel. In de winkel staan bijvoorbeeld honderd procent gerecyclede polystyreen mannequins en displaytafels van recycled papier of cellulosepulp. Verder zijn is er een selectie schilderijen en beeldhouwwerken van internationale kunstenaar, Liselotte Watkins, te zien die zich liet inspireren door vintage esthetiek en antieke voorwerpen om kunst te creëren die het vrouwelijke geslacht eert.

Foto: Åke Lindman

Jacquemus

Jacquemus liet zich inspireren door zijn eigen herfst-wintercollectie 2022. De collectie draagt de titel ‘ Le Papier ’, waarvan Simon Jacquemus de hoofdontwerper is. In de collectie wordt veel wit en kartonbeige gebruikt. De collectie wordt gekenmerkt door een combinatie van scherpe hoeken en veel vouw- en plooiwerk. Dit is ook terug te zien in het winkelinterieur. Het nieuwe winkelconcept is te beschouwen in de Parijse boektiek ‘La Boutique Montaigne’. De winkel blijft tot februari 2023 open.

Kledingdisplays en een zitje in 'La Boutique Montaigne' van Jacquemus. Foto: Adrien Dirand

Nike

Met het winkelconcept ‘ Nike Style ’ wil het sportmerk ‘de definitie van sport uitbreiden’. Het concept lanceerde in Seoel, Zuid-Korea. De winkel heeft ‘gender-agnostische zones’ wat betekent dat producten niet op gender zijn ingedeeld in de winkel. Het gaat hierbij om fleece items, tops, sport lifestyle footwear en accessoires. Daarnaast krijgen consumenten de mogelijkheid om ‘samen hun persoonlijke stijl uit te drukken’. Daarvoor is er een content studio aanwezig die het mogelijk maakt om eigen content te maken voor de sociale mediakanalen van lokale creatievelingen en klanten.

Image: Nike Style store, Seoul

Deleye

Modewinkel Deleye steekt haar winkel in een nieuw jasje door extra oppervlakte toe te voegen en met een complete restyling door de winkel te gaan. De vestiging in Kuurne is verdeeld in diverse afdelingen. Alle afdelingen dragen een eigen stijl. Daarnaast is er een personal shoppingruimte toegevoegd. Consumenten kunnen via een kiosk items online bestellen en aan huis laten leveren. Verder is er een nieuwe infobalie en kunnen consumenten er terecht voor een kopje koffie of een glaasje wijn. Een woordvoerder bevestigde destijds aan FashionUnited dat ook de vestigingen in Brugge en Roeselare een make-over zullen ondergaan. De werkzaamheden stonden daarvoor eind dit jaar gepland.

De vernieuwde Deleye-winkel in Kuurne. Beelden via Deleye

Fabienne Chapot

Nederlands modehuis Fabienne Chapot opende haar vijfde winkel in de Westfield Mall of The Netherlands in Leidschendam. De nieuwe winkel brengt een nieuw winkelconcept mee dat boordevol kleur, humor en liefde zit. Er is gekozen voor een neutraal interieur, om de aandacht voor de kleuren, details en prints van de kledingstukken op te laten vallen. Dat is, vergeleken met de vier andere boutiques heel anders. In Rotterdam, Maastricht, Amsterdam en Haarlem zijn de winkels juist erg kleurrijk.

Fabienne Chapot nieuwe boutique in Westfield Mall of the Netherlands

Pinko

Het Italiaanse modemerk Pinko doet met het nieuwe winkelconcept recht aan de merknaam. Het nieuwe uiterlijk bestaat namelijk vooral uit de kleur roze- pink. De winkel in het Milaanse Galleria Vittorio Emanuele II is compleet in de roze kleur gedompeld en de producten in de winkel bestaan uit Made in Italy-producten. Er is daarnaast ook een digitale versie van de winkel voor mensen die de winkel niet kunnen bezoeken.

De Pinko-winkel in Galleria Vittorio Emanuele II in Milaan. Beeld via Pinko / Fashion Club 70

IWC Schaffhausen

Luxe horlogemerk IWC Schaffhausen opende zijn eerste winkel in Europa. Met als klap op de vuurpijl koos IWC Schaffhausen Rotterdam om zich te vestigen. Bij zo’n expansie hoort natuurlijk ook een nieuw winkelconcept. Volgens het horlogemerk is het concept het best te omschrijven als ‘vernieuwde architectonische concept’. De meest iconische productlijnen van het merk staan centraal in de inrichting. Ook mogen de technische expertise en materiaalkennis van het merk niet worden vergeten. De winkel heeft een immersieve inrichting die terug te zien is bij de horlogedisplays: deze zijn voorzien van touchscreen waardoor bezoekers toegang krijgen tot meer informatie over het product.

De nieuwe boetiek in Rotterdam. Beeld via IWC Schaffhausen

Kiabi

Kiabi, retailer voor kinder- en babyproducten, lanceerde een tweedehands concept: Kidkanai . Het nieuwe concept kreeg een nieuwe winkel van 1200 vierkante meter en verkoopt tweedehands schoenen, kleding, accessoires, spelletjes, speelgoed, boeken, sportartikelen en nog veel meer.

Patrizia Pepe

Het Italiaanse merk Patrizia Pepe kon geen afscheid nemen van Nederland en maakt een come back met een eigen winkel in Amsterdam. En het is niet zomaar een winkel die het Italiaanse modemerk naar Nederland bracht. Nee, het is de Patrizia Pepe Hub die voor het eerst uitrolt buiten Italië. Het hub-concept bestaat buiten het reguliere Patrizia Pepe-concept, vertelt creatief directeur Patrizia Bambi destijds aan FashionUnited. Het is een clean concept, met een zekere edge. Er worden enkel bakstenen als displaypodia gebruikt en stalen buizen die dienen als verticale roosters en rekken. Voor het hub-concept besloot Bambi terug te gaan naar het allereerste idee voor het merk uit 1993. Het merk ging daarvoor terug naar de roots van de Glamour rock chick met een mix van elementent als sport en comfort.

De nieuwe Patrizia Pepe Hub in Amsterdam, beelden via UPR

Rèyem

Een nieuw winkelconcept met een duurzaam tintje voor het Amsterdamse damesmodemerk Reyèm . Het modemerk introduceerde namelijk een gratis reparatie- en vermaakservice. Met deze service wil oprichter Sabrina Meijer vrouwen inspireren om op een bewuste manier een eigentijdse droomgarderobe te bouwen. “Door het aanbieden van deze nieuwe service verlengen we de levensduur van de intems en blijven de items jarenlang favoriet.” De vernieuwde winkel weerspiegelt de ideale inloopkast waar Meijer van droomt. Olijfgroen, diverse tinten geel en vintage meubels zijn er te zien.

De vernieuwde winkel van Reyèm in Amsterdam. Beeld: Reyèm

Mayerline

Belgisch modemerk Mayerline gaat voor een ‘fygitale’ winkelervaring door de flagshipstore in Antwerpen van levensgrote digitale beeldschermen te voorzien. Op de beeldschermen zijn catwalks, inspiratiefilms en video’s over hoe de collectie gemaakt wordt, te zien. De etalages bevatten QR-codes, zodat voorbijgangers de collectie online kunnen raadplegen. In de winkel zijn er tablets te vinden met shop-the-look-opties en andere digitale services zoals pick-up en delivery from store to home of check and reserve. “De omnichannelservices komen samen in een winkelbeleving die voor een consument als aangenaam te toeven is”, aldus Katrien de Cannière, marketing manager bij Mayerline, in een persbericht.

De flagshipstore in Antwerpen. Beeld: Mayerline

Peek & Cloppenburg

De Duitse keten Peek & Cloppenburg maakt een come back in België en presenteert daarmee een ‘moderner’ winkelconcept. De winkel biedt ruim 45 merken aan en heeft een duidelijke verdeling tussen mannen- en damesmode. “De indeling is bedoeld om optimale oriëntatie aan de klanten te bieden en hen uit te nodigen geïnspireerd te raken door de diverse producten die wij bieden”, zei Marc Hoeben, regionale sales manager bij P & C, in een persbericht. Daarnaast is er een athletic leisure gebied voor een jongere doelgroep.

Peek & Cloppenburg in Brussel. Beeld via UPR België

Abercrombie & Fitch

Amerikaans modemerk Abercrombie & Fitch lanceerde een winkelconcept dat zich op de Millennial en de Zillennial richtte. Dat laatste is volgens Carey Krug, senior vice president en hoofd marketing van Abercrombie, een woord dat ze zelf hebben verzonnen om een shopper te beschrijven die werkt en op zichzelf woont. Met het concept ‘The Getaway’ werden twee winkels geopend van 4.500 vierkante meter waar dames- en herenkleding te vinden is. Abercrombie richt zich met het nieuwe concept op kleding en accessoires voor consumenten tussen de 25 en 35 jaar die van sporten houdt en naar kantoor gaat. De winkels bevinden zich in Milaan en Los Angeles.

Beeld via: Abercrombie & Fitch

