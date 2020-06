De belofte van Boekhoorn: Wat hij bij Hema bereikte in bijna twee jaar tijd

Marcel Boekhoorn zal waarschijnlijk over een paar maanden eigenaar af zijn bij Hema. Eind 2018 werd de Nederlandse ondernemer onthaald als de redder van de keten. Tijdens een persconferentie in oktober kondigde Boekhoorn zijn plannen aan voor Hema. We leggen het statement van toen naast wat hij in twee jaar heeft bereikt.

Terug naar oktober 2018. Op donderdag 18 oktober komt het verlossende woord. Na maanden van mediaberichten over een mogelijke verkoop van Hema blijkt ondernemer Marcel Boekhoorn als winnaar uit de bus te komen . Eerder dat jaar ketste een overname door het Belgische Core Equity nog af vanwege het lopende conflict dat Hema op dat moment had met de franchisenemers. Het eerst wat Boekhoorn oplost is dan ook dit conflict . Voorzitter van de franchisersvereniging van Hema, Paul Loeff, is zelfs aanwezig bij de persconferentie.

Destijds meldt Hema: “Dit is het beste scenario voor Hem, onze klanten, medewerkers en franchisenemers.” Het merk zal zich gaan richten op investeringen in de thuismarkten Nederland en België, online groei, internationale expansie en het verbeteren van de winstgevendheid. Een zeer concreet doel wat wordt aangehaald is het transformeren van Hema van een Nederlandse winkelketen naar een internationaal merk.

Het verbeteren van de winstgevendheid wordt tijdens de persconferentie in 2018 al aangehaald. Boekhoorn zorgt voor een acute kapitaalinjectie van 40 miljoen euro en haalt al 100 miljoen euro aan leningen van de balans.

Nederlandse samenwerkingen: Jumbo, Wehkamp en Bananas & Bananas

Hema gooit het al snel op samenwerkingen met derden. In eerste instantie zou Hema pilotwinkels openen met Albert Heijn , maar later kiest de keten toch voor de supermarkten van Jumbo . Het non-food assortiment van Hema komt te liggen bij Jumbo supermarkten en door de overeenkomst zal Jumbo ook huurcontracten overnemen van 17 Hema-winkellocaties.

In mei 2019 verwelkomt Hema het kindermodemerk van Yolanthe Sneijder-Cabau: Bananas & Bananas. Daarnaast kondigt Hema in dezelfde maand aan dat Hema producten bij Wehkamp verkrijgbaar zullen zijn .

Hema onder boekhoorn via partnerschappen uitgebreid in Frankrijk en naar Mexico, VS en Canada

Boekhoorn had een internationale visie voor Hema. In nog geen twee jaar tijd werd uitbreiding in Frankrijk, de Verenigde Staten en Canada aangekondigd. Hema was al met eigen winkels aanwezig in Frankrijk, maar sluit een overeenkomst met de Casino Group. De groep is de eigenaar van Casino supermarkten, de Géant hypermarkten en Franprix. Hema non-food producten worden eerst uitgerold in Franprix winkels , maar in juni 2020 volgen ook de Casino en Geant supermarkten.

Door een overeenkomst met Walmart trekt Hema opeens naar twee markten in Amerika: de Verenigde Staten en Canada. Vanaf de zomer van 2019 zijn producten van Hema verkrijgbaar bij Walmart.com, maar na de online introductie wil het bedrijf ook winkels openen op het Noord-Amerikaanse continent.

Begin 2020 kondigt Hema uitbreiding naar Mexico aan . Op termijn wil het bedrijf een winkelnetwerk van 200 locaties in het land. Hema heeft twee franchisepartners in Mexico gevonden: Ensueno Group en Modatelas Group voor de uitrol van de oer hollandse keten. “Dit past in onze strategie om te groeien met partners en om van Hema een echt wereldmerk te maken,” aldus Hema CEo Tjeerd Jegen, destijds in het persbericht.

Verbeteren van de winstgevendheid

Zoals eerder genoemd haalde Boekhoorn bij de overname in 2018 100 miljoen euro aan leningen van de balans van Hema. Ook kreeg het bedrijf een acute kapitaalinjectie van 40 miljoen euro. In mei 2019 kondigt Ramphastos Investments, de investeringsmaatschappij van Boekhoorn waarmee de ondernemer Hema heeft overgenomen, dat een schuld ter waarde van 103,3 miljoen euro is omgezet in aandelen.

In een statement op 15 juni 2020, nadat Hema in de handen is gevallen van de schuldeisers, meldt Boekhoorn: “De schuld zat mij als ondernemer in meerdere opzichten dwars. Hij was natuurlijk veel te hoog, maar het meest ergerlijke vond ik dat deze schuld onterecht bij Hema lag. De schuld was immers niet ontstaan door het financieren van de (altijd profitabele) activiteiten van Hema maar door het kopen van die activiteiten.” Boekhoorn verwijst hiermee naar de vorige eigenaren van Hema die de kosten van de overname van het bedrijf bij Hema zelf onder brachten.

Hoewel Boekhoorn voor nu uitgespeeld lijkt bij Hema is hij positief over de toekomst van Hema. “Het terugbrengen van de schuld is vandaag gelukt,” aldus de ondernemer op maandag 15 juni. “Dit is fantastisch voor Hema en al haar stakeholders en daar ben ik heel blij mee. De Hema heeft een historische nieuwe kans op een toekomst met een gesaneerde balans: een goeddeels verwijderde molensteen.”

