Best of 2019: Interviews

Best of 20...

Het jaar loopt weer op zijn einde, wat betekent dat FashionUnited traditiegetrouw terugblikt op de verhalen van het afgelopen jaar. Een selectie van lezenswaardige interviews stukken gepubliceerd in 2019.

Van oud naar nieuw, uit het archief:

Beeld: Unsplash

Januari 2019 - Consumenten zijn drastisch veranderd - ze zijn meer geïnformeerd dan ooit tevoren over wat ze willen en hoe ze dat kunnen bereiken. Winkels zijn niet langer de plek waar men komt om te ontdekken, aangezien shoppers al op de hoogte zijn van wat er in de schappen ligt voor ze een voet over de drempel hebben gezet. In 2019 zijn er nieuwe manieren om consumenten aan te spreken, waarbij de winkel een centrale rol moet spelen als een locatie waar wordt ingespeeld op het menselijke instinct om op zoek te gaan naar een emotionele connectie. Consumenten moeten worden aangesproken als de individuen die ze zijn , in plaats van enkel te worden gezien als onderdelen van iets groters.

Januari 2019 - De term virtual reality en augmented reality wordt nog vaak door elkaar gehaald, vertelt Jachim van Huut, eigenaar van Studio05 en bedenker van het augmented reality concept op de Modefabriek. AR wordt op dit moment vooral ingezet voor marketingdoeleinden. Van Huut noemt de bekende voetbalplaatjesactie van supermarktketen Albert Heijn en het populaire pokémon vangen. “Voor de retail is augmented reality al helemaal interessant. Fysieke verkooppunten zijn aan het verdwijnen en winkels moeten steeds meer bieden om klanten te trekken en te binden. AR verwondert de klant en geeft de klant beleving. De winkel dient in de toekomst als plek waar de klant de merkidentiteit kan beleven, verkopen worden verder online gedaan. In de toekomst is online en fysiek volledig vermengd.”

Februari 2019 - Norah speelt in op het modebeeld van het seizoen door elke week nieuwe items in de winkels te introduceren. “Klanten moeten elke week weer binnen komen om te kijken wat nieuw is. En uiteindelijk met iets naar buiten lopen omdat de prijs aantrekkelijk is,” aldus Van Egmond die tevens een van de vier aandeelhouders van het bedrijf is. Norah biedt de maten 36 tot en met 48 maar profileert zich niet als plussize merk. “We willen ons breed oriënteren. Het is altijd eng om een leeftijd te noemen, maar onze doelgroep is wel een iets oudere klant, laten we zeggen veertig plus.”

Maart 2019 - Met de oprichting van het Anti_Fashion Project promoot Stéphanie Calvino transparantie en positieve verandering in de modeindustrie. Het project doelt erop om een grote groep partijen in de modebranche samen te brengen en hen te wijzen op een meer verantwoorde manier van werken. “Het project startte in juni 2016, volgend op de publicatie van Lidewij Edelkoort’s manifest in 2015. Destijds was ik het beu dat verschillende modebedrijven in Frankrijk wel praatten, maar weinig actie ondernamen. En toen werd Li’s manifest gepubliceerd. Ik kende haar niet, dus ik mailde haar met een voorstel gebaseerd op de inhoud van het manifest, namelijk het samenbrengen van merken, industriële bedrijven en studenten. Ze antwoordde instemmend en daarna zijn we meteen begonnen.”

April 2019 - Duurzaamheid en zelfs circulariteit is volgens CEO Karl-Johan de sleutel voor de toekomst van de H&M Group. In diverse duurzaamheidsrapporten van de H&M Group is te lezen dat de topman van mening is dat duurzaamheid de enige manier is waarop de groep nog het recht heeft om voort te bestaan. Persson is naast zijn functie als CEO ook nog board member van de H&M Foundation, een entiteit die losstaat van de H&M Group en zich inzet om verandering op meerdere vlakken teweeg te brengen.

Mei 2019 - Stel dat we het modesysteem openen en het verkennen als een niet-gefixeerde entiteit, als een systeem waaraan iedereen op een eigen speelse manier kan meedoen. Dat mode iets is wat we samen maken. Wat gebeurt er dan? Met deze vragen in het achterhoofd begon ontwerper Anouk Beckers het project JOIN Collective Clothes. “"Het idee om een open source modulair kledingsysteem te starten kwam na het afronden van mijn afstudeerwerk ‘A Garment to Unravel’ aan de Gerrit Rietveld Academie. Na mijn onderzoek naar modulariteit in kleding wilde ik een stap verder gaan. Waarom niet een systeem maken waarin ik niet de ontwerper van deze stukken ben, maar iedereen ontwerper is?”

Beeld: JOIN Collective Clothes

Mei 2019 - DeRodeLoper, een luxe schoenenwinkel vlakbij Paleis Noordeinde in Den Haag, is na een verbouwing van enkele maanden volledig vernieuwd. Een mooie aanleiding voor een gesprek met eigenaar Hans van der Linden over ondernemerschap in de schoenenbranche. Door de jaren heen heeft DeRodeLoper een loyale klantenkring opgebouwd. Een belangrijke succesfactor is het merkenaanbod: de winkel verkoopt vrijwel alle topmerken als Gucci, Balmain, Valentino, Givenchy, Alexander McQueen, Off-White en Balenciaga. Urban streetwear is de afgelopen tien jaar heel groot geworden. Hoe exclusiever de sneaker, hoe gewilder. Zeker de laatste vijf jaar is er vaak een run op de limited editions. Sneakerfans kamperen soms dagen voor de deur om een paar felbegeerde sneakers te bemachtigen. “In eerste instantie schrik je daarvan, nu zijn we eraan gewend”, lacht Van der Linden.

Mei 2019 - Rode wijn en een wit overhemd. Waar het normaal gesproken game over is voor een wit overhemd, is dat bij Labfresh niet langer het geval. De vloeistof loopt er simpelweg vanaf zonder een vlek achter te laten. Het idee ontstond het tweeënhalf jaar geleden en inmiddels heeft het de derde kickstarter lopen die al binnen een uur helemaal rond was. Het doel was 15.000 euro, het bedrag staat nu al op 100.000 euro met nog dertig dagen te gaan. Hoog tijd om te bellen met mede-oprichter Lotte Vink over de plannen van het merk.

Juni 2019 - Een leuk detail over de winkels is het feit dat Peter van den Hurk samen met het team zelf de Invito winkels ontwerpt, het meubilair bouwt en het pand opknapt. Bij de ontwikkeling van het concept is er maanden gestoken in het rondneuzen op het internet, Pinterest in het bijzonder. Samen werd er hard getekend en zelf gebouwd. Hij laat een video zien van inkoper Marieke, die tevens het gezicht van het merk is geworden op social media, die een tegel zet. Of het nu een IT’er is of een winkelmedewerker, de medewerkers zetten zich met hart en ziel in op hun vrije dag, zo blijkt. “Als je vraagt of onze winkels een ziel hebben, dan is het antwoord ‘ja, zeker’. Invito is echt uit het hart opgebouwd.”

Beeld: Japan TKY collectie

Augustus 2019 - FashionUnited duikt in de travel jersey , wat behalve lekker praktisch en draagbaar nog fashion appeal heeft ook. René Zwart heeft travel modemerk Japan TKY in 2012 samen met Anneke Vrugt opgericht. Het eerste half jaar heeft het duo zich volledig op het product gericht. Een stoffenfabrikant in Italië gevonden en het maakproces - zoals het bonden (of plakken) van de naden - geperfectioneerd. Z “We zijn begonnen met een klein programma van tien stuks. Daarmee ging ik bij winkels langs. Hup, rekje in de auto en op pad. ‘Ik kom omzet brengen,’ zei ik dan. Zo hebben we ons in de markt gevochten.” Van de inkomsten werd een nieuwe baal stof gekocht en weer een klein programma gemaakt. Zo is het merk volledig op eigen financiële kracht opgezet. Maar met tussencollecties en gaatjes vullen die andere merken laten liggen - in Duitsland noemen ze dat een Lückenfüller - kun je geen stabiele organisatie bouwen, zegt Zwart.

Augustus 2019 - Micky van Vollenhoven van Sjaalmania: “Je hebt altijd concurrentie, je bent nooit de enige. Mensen die voor zichzelf willen beginnen zeggen; ja, het is er al. Ja, alles is er al. Het gaat om het sausje dat jij er over heen gooit. De tone of voice, fotografie, hoe jij het in de markt zet, jouw handtekening, daar gaat het om. Als je echt iets nieuws moet gaan verzinnen dan ben je een uitvinder. Mensen lopen vaak tegen het struikelblok aan dat ze iets nieuws willen verzinnen, maar dat hoeft helemaal niet.”

Augustus 2019 - Zonder goed verkooppersoneel zijn fysieke winkels nergens. Maar wie zijn die sterverkopers waarvoor consumenten speciaal naar een winkel gaan? En waar komt de passie voor het vak vandaan? FashionUnited belt met drie verkopers en vraagt naar hun bijzonderste ervaringen op de vloer en passie voor het vak. Mariska Bezemer van Be So Different, Sander van Os van Velour Amsterdam en Anja Muijs van Maggy’s vertellen. “Het mooiste van mijn werk is dat ik iedere dag mensen mooier en gelukkiger maak.”

Beeld: Manon Schaap via Tassenmuseum Amsterdam

September 2019 - “We gaan meer communiceren in plaats van collectioneren,” zo vertelt de nieuwe museumdirecteur Manon Schaap terwijl de nieuwe tentoonstelling ‘Talent Invasion’ wordt opgebouwd in de ruimte voor haar. Onderdeel van de nieuwe koers is het letterlijk openzetten van de deuren en ramen voor de wereld. Zo zijn voor de nieuwe tentoonstelling 21 jonge talenten uitgenodigd uit meerdere disciplines. Gastcurator Martien Mellema is verantwoordelijk voor de selectie en keek naar ontwerpers uit de mode, maar ook kunst en design hoek. Zij geven met hun werk commentaar op de tijdgeest en dagen de status quo uit.

September 2019 - Het bezoeken van de winkels vindt Edward Van Dijk, CEO van Okay Fashion & Jeans, naast de beste deals afdingen voor panden en inkoop, het leukste wat er is aan zijn baan. “Ik heb 53 winkels, maar elke maand kom ik in alle winkels. Ik vind het leuk om met de dames te praten. De eerste vraag die ik eigenlijk altijd stel is of er nog iets is dat we kunnen verbeteren. Daar komt vaak interessante input uit van de mensen die echt op de winkelvloer staan. Ik kan het mooiste business model bedenken, maar uiteindelijk bepalen de mensen in de winkel het succes.”

September 2019 - “Jonge merken hebben vaak mooie visies en toekomstplannen, maar ga als starter maar eens op zoek naar een manier om je collectie op de markt te brengen.” Vanuit dat idee startte Inge Wouters vijf jaar geleden, samen met haar echtgenoot, Scoopstore. Beginnende labels kunnen bij Scoopstore winkelruimte per vierkante meter huren, voor een duur van zes maanden tot een jaar. Zodoende krijgen de labels een platform om hun producten aan de man te brengen. Terwijl zij zich kunnen blijven focussen op het creatieve proces, regelt Scoopstore alles wat met presentatie en verkoop te maken heeft. Merken kunnen zich aanmelden bij Scoopstore, en zitten vaak tussen het winkelend publiek zelf. “Mensen die in de winkel komen kennen dan iemand die ontwerpt, of zijn zelf creatief bezig,” legt Wouters uit.

September 2019 - Creatief directeur Ann-Christine Bouckaert: “Als er één branche is waarin alles steeds verandert, is het wel de mode. Het blijft voortdurend zoeken naar een nieuw evenwicht. In die 55 jaar hebben we veel evoluties gezien. We hebben de opkomst van de boetiek meegemaakt – vroeger waren winkels veel groter en uitbaters hadden toen een tiental eigen zaken – met in het kielzog meer individualiteit en originaliteit. Dertig jaar geleden droeg iedereen hetzelfde: was de Vichy-ruit in, dan droeg iedereen Vichy, of je het nu mooi vond of niet. Vandaag is de consument veel meer mee met modetendensen. Ook ons publiek hecht belang aan mode, maar zonder fashionista te zijn, ze moeten het al eens ‘gezien hebben’. Maar die termijn is veel korter geworden.”

September 2019 - Nieuw in Antwerpen: een showroom, winkel en eventruimte die gedragen wordt door een collectief van lokale beloftevolle designers en makers. Klinkende namen zoals HNST Jeans, w.r.yuma, Marjan Storme, Vol+Maakt, Stadshout, Redopapers, Eline Van Ree, Mambo Baskets en Helder maken onder andere deel uit van Edo Collective. “We willen een business model uitbouwen dat zelfsturend en zelfondersteunend is,” vertellen Lien De Grom en Veerle Spaepen van Edo Collective.

Beeld: Tadashi Yanai, Uniqlo. Credit: Sajjad Hussain / AFP

September 2019 - Op 16 september opende de expo ‘The Art and Science of LifeWear: New Form Follows Function’ van modemerk Uniqlo in het Londense Somerset House. Tijdens de begeleidende persconferentie lichtte CEO Tadashi Yanai hun visie op duurzaamheid toe, samen met de aankondiging van enkele nieuwe ontwikkelingen op dat vlak. FashionUnited sprak er ook met Global President Branding John Jay over de groeistrategie van de Japanse retailer.

Oktober 2019 - Voor de consument is McGregor pas zes weken echt zichtbaar terug. Commercieel directeur Coen Gehring: “Ze weten nog niet goed dat we terug zijn, dus we moeten aan de marketing knop draaien. Dat kan alleen pas als je distributie hebt, dus grote marketing staat op het programma voor volgend jaar.” De retailers konden sinds het begin van dit jaar weer kennis maken met het merk, toen de eerste collecties werden gepresenteerd voor de inkoop. “Aan de retailer kant hebben we toch wel te maken gehad met vraagtekens uit het verleden. Het merk is natuurlijk twee keer failliet gegaan en we kunnen doen alsof dat niet zo is, maar dat is natuurlijk een feit. Mensen vragen zich af hoe de toekomst eruit ziet en hoe de continuïteit is. Anderzijds zijn er veel retailers die zeggen dat ze het merk vroegen hebben verkocht, en ook echt goed hebben verkocht, die geïnteresseerd zijn en vooral nieuwsgierig zijn hoe het gaat.”

Oktober 2019 - Belgisch modehuis Xandres richt z’n pijlen op de Nederlandse markt. Na de opening van een eigen showroom in Naarden-Vesting opent de eerste pilot store in Den Bosch met de drie labels - Xandres, Xandres Gold en Xandres Studio – in de rekken. FashionUnited sprak met CEO Patrick Desrumaux over de plannen van het merk.

Beeld: Marian Wigger

Oktober 2019 - Het kwam als een verrassing toen Marian Wigger in 2006 ogenschijnlijk vanuit het niets de multibrand webshop en het merk Zenggi.com begon. Het is nu nauwelijks meer voor te stellen, maar online winkelen stond nog in de kinderschoenen en leek voorbehouden aan snelle jongens en internet cowboys, niet aan keurig gevestigde modeontwerpers van begin vijftig. Dat zij een pionier was ziet Wigger nu eigenlijk pas in, om daar lachend aan toe te voegen: “Dat doe ik dus nooit meer!” Haar beslissingen, zowel zakelijk als creatief, gaan vaak op gevoel. Gevoel dat wordt gevoed door ruim veertig jaar mode-ervaring, dat wel.

Oktober 2019 - SneakerCleaners uit Tilburg bestaat één jaar. Kevin Verhoeven begon de poetsservice voor gympies als hobby en bouwde het uit tot serieuze zaak. De reclamecampagne 'Gun schoenen een tweede ronde, weggooien is zonde' van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging, vertaald naar de belangrijkste schoenencategorie van nu. “Als mensen hun schoenen komen ophalen en niet kunnen geloven dat het hun eigen sneakers zijn. Nee, zeggen ze dan, heb je nieuwe gekocht?! Daar doe ik het voor,” vertelt Verhoeven. “Het is een vak.”

Beeld: EK Passion Party 2019.

Oktober 2019 - Damesmodeketen Arthur & Willemijn en damesmodewinkel Kraan Mode in Aalsmeer hebben een EK Passion Star 2019 gewonnen. De prijs, ook wel de Europese ‘Retail Emmy’ genoemd, wordt jaarlijks uitgereikt aan retailers die zich onderscheiden op het gebied van aspecten als duurzaamheid, bedrijfscultuur en klantbeleving. FashionUnited gaat in gesprek met Willemijn van Buiten, mede-eigenaar van Arthur & Willemijn en Peter Kraan van Kraan Mode. Hoe zorgen deze twee familiebedrijven ervoor om steeds relevant te blijven? Wat is het geheim van hun succes?

November 2019 - Zijn eerste prototype was een sok met een knoopje aan de zijkant en de andere sok met een knoopsgat. Dirk Vis, van het Nederlandse sokkenmerk Qnoop: “Maar het is een slechte kwalitatieve oplossing om een gat te maken in een product dat goed en compleet is. Dat moet je niet doen, dan gaat het rafelen en gaat de kwaliteit sneller achteruit. Al helemaal met sokken door de breitechniek” Het eureka moment bij Vis kwam toen hij het jurkje van zijn dochtertje dicht deed waar de sluiting bestond uit een lusje en aan knoop.

November 2019 - Anthropologie heeft de deuren van de eerste Nederlandse winkel geopend in de Amsterdamse Leidsestraat. “Je hebt een eclectische mix van klanten,” stelt managing director Peter Ruis. Je hebt de locals die al erg houden van de Anthropologie-lifestyle. Je hebt de toeristen en je hebt de internationale bewoners. Het is de perfecte smeltkroes,” aldus Ruis. “De Amsterdamse winkel is meer een boetiek.”

Buying director Gill McCulloh geeft ook toelichting over het assortiment. “Outerwear is belangrijker geworden in de Nederlandse winkel en kwam natuurlijk naar voren dat de maxi-jurken die Anthropologie veelvuldig aanbiedt, niet heel handig zijn op de fiets.”

