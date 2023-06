Halverwege het jaar: Deze nieuwtjes van de afgelopen zes maanden mag u niet vergeten

De eerste helft van 2023 zit er alweer op. De afgelopen maanden gebeurde er genoeg nieuwswaardigs, maar enkele van de gebeurtenissen mag u niet vergeten. FashionUnited zet de grote momenten voor u op een rij.

Adidas doelwit van actie-alliantie Yes Men - nep persbericht en guerilla-show

Het jaar begint met verwarring rondom Adidas. Een persbericht bereikt de media over een ‘revolutionair plan’ bij Adidas. Het niet van echt te onderscheiden persbericht spreekt over het aanstellen van een Co-CEO bij Adidas, een voormalig Cambodjaanse kledingarbeider en leider van een vakbond. Al snel reageert Adidas dat het persbericht niet door het Duitse sportmodebedrijf is verstuurd.

Al snel blijkt dat het nep-persbericht is gelinkt aan een guerilla-show tijdens Berlin Fashion Week. De show werd gepresenteerd als een Adidas-show, maar is werkelijk een show van de New Yorkse actie-alliantie The Yes Men. Het evenement gaat in op beschuldigingen aan Adidas’ adres dat het bedrijf de rechten van de werknemers van zijn leveranciers niet respecteert. Modellen tijdens de show dragen geüpcyclede Adidas-kleding en zien er ontdaan uit.

Adidas verwerpt de beschuldigingen en geeft aan dat het al 25 jaar maatregelen neemt om eerlijke en veilige arbeidsomstandigheden voor de werknemers in zijn toeleveringsketen te garanderen.

Mode-ondernemer Myriam Ullens de Schooten Whetnall doodgeschoten

De modewereld wordt in maart opgeschrikt door verdrietig nieuws. Myriam Ullens de Schooten Whettnall, de oprichter van het luxe merk Maison Ullens, wordt doodgeschoten voor haar huis.

De vermoedelijke dader is stiefzoon Nicolas U. De mode-ondernemer was jarenlang in conflict met Nicolas U. Niet alleen Ullens de Schooten Whettnall wordt beschoten, ook haar man Guy Ullens wordt geraakt. Hij overleefde het voorval.

Creatief directeur van Maison Ullens Christian Wijnants en oprichter Myriam Ullens. Foto door Zeb Daemen, beeld via Pr-bureau Turbulence.

Het incident vindt enkele maanden plaats nadat Maison Ullens een nieuwe creatief directeur aanstelde. Belg Christian Wijnants neemt de taak op zich. Destijds vertelt Wijnants dat hij veel samenwerkt met Myriam. De ondernemer geeft de ontwerper input en praat over haar reizen waarop de collecties worden gebaseerd. Sinds het overlijden van de oprichter van het merk is er nog geen update geweest over hoe Maison Ullens verder gaat.

Aardbevingen Turkije en Syrië

De heftige aardbevingen in Turkije en Syrië lijken op het eerste gezicht niks te maken te hebben met de mode-industrie, maar niks is minder waard. Meerdere van de getroffen gebieden zijn juist de gebieden waar een gedeelte van de textiel-industrie zich bevindt. De diverse aardbevingen zorgen voor duizenden slachtoffers.

Om getroffen partijen te steunen ontstaan er verschillende initiatieven. Zo stelt online speler Amazon het distributiecentrum in Istanbul open voor het verzenden van gedoneerde items zodat deze zo snel mogelijk bij de getroffen gebieden terechtkomen. Andere bedrijven doneren bedragen zoals Inditex dat 3 miljoen euro doneert, Hugo Boss 250.000 euro en H&M 100.000 dollar. Andere bedrijven kiezen ervoor producten te doneren zoals warme jassen en dagelijkse benodigdheden. Onder andere Bestseller, Inditex maar ook Hugo Boss.

De productietijden van ateliers in de getroffen gebieden vertraagden, als de locaties al niet verwoest zijn. Op denimbeurs Kingpins geeft Levent Bozgeyik van Iskur Denim aan dat het ook moeilijk is om mensen te vinden die bereid zijn te werken. “De machines waren niet beschadigd, de fabrieken waren niet beschadigd (Het bedrijf is gevestigd in Istanbul dat niet werd getroffen door de aardbevingen, red.) maar heel weinig mensen kunnen werken: dat is ons grootste probleem vandaag. Hoe verwacht je dat ze aan werken denken, als ze geen plek hebben om te wonen, geen plek om te slapen? Ze hebben andere dingen aan hun hoofd. We hoeven onze machines niet te repareren, we moeten meer mensen terugbrengen.”

Credits: @MetaBirkins on Twitter

In de naam der kunst: De Metabirkin-rechtszaak

De ‘MetaBirkin’: een digitaal kunstwerk gebaseerd op de iconische Birkin-tas van modehuis Hermès. De fluffy digitale edities zien er leuk uit, maar maken ze inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Hermès? Dat is de grote vraag in februari als de maker van de kunstwerken het luxe modehuis in de rechtszaal ontmoet. Digitale creatie tegen waarden van luxe mode.

Hermès komt als winnaar uit de bus. De rechtbank stelt vast dat kunstenaar Mason Rothschild heeft geprofiteerd van het merk Hermès door de NFT’s te creëren. Hermès ontvangt 133.000 dollar (een kleine 125.000 euro) aan schadevergoeding. In juni treffen het luxe modehuis en de kunstenaar elkaar nog een keer in de rechtbank. Tijdens de zitting bepaalt de rechter dat de NFT’s niet meer verkocht mogen worden. De marketinguitingen van de kunstenaar kunnen consumenten namelijk verwarren en Hermès schade toebrengen.

Genoeg is genoeg: ontwerper Joline Jolink stelt productieplafond in

Een bijzondere zet van mode-ontwerper Joline Jolink. Ze trapt met haar bedrijf op de rem, als het op produceren aankomt. Ze wil maximaal 20.000 kledingstukken per jaar produceren . “Met het productieplafond is de groei voor mezelf te verantwoorden, onderzoek ik een alternatief, evenwichtig bedrijfsmodel en geef ik het gevoel van onbehagen over de kledingindustrie een plek.” Het is volgens Jolink ongebruikelijk om transparant te zijn over productieaantallen. Toch kiest ze ervoor om dit te delen en hoopt dat het iets in beweging brengt. “Het is eenvoudig: bedrijven moeten minder produceren. Overconsumptie is niet alleen de verantwoordelijkheid van het individu.”

Image : Scotch & Soda

Schokgolf: Scotch & Soda failliet, maar start door onder Amerikaanse partij

Last, maar zeker niet least, is er het faillissement en de doorstart van Scotch & Soda. Als slag bij heldere hemel meldt het Nederlandse modemerk halverwege maart dat het faillissement heeft aangevraagd. De aanvraag wordt gedaan als gevolg van ernstige cashflowproblemen door de lockdown tijdens de coronacrisis en de daaropvolgende energiecrisis en hoge inflatie.

In de media klinkt het oordeel al snel dat de positionering van Scotch & Soda niet goed zat en het bedrijf té snel en te hard is gegroeid. Ondanks dit alles wordt binnen een week tijd een nieuwe eigenaar gevonden: het Amerikaanse Bluestar Alliance Het bedrijf telt uiteindelijk 60 miljoen euro neer voor de Nederlandse keten. De groothandel en retail activiteiten van Scotch & Soda in de VS worden eveneens door Bluestar overgenomen , en in Frankrijk blijft het merk actief dankzij een overname door de Belgische Groep Alain Broekaert. In het Verenigd Koninkrijk sluiten de winkels echter.