Verduurzaming in de mode-industrie: 14 inspanningen van oktober

Elke maand selecteert FashionUnited een aantal duurzaamheidsinspanningen uit de mode-industrie, zowel uit binnen- als buitenland. Vandaag worden veertien inspanningen uit oktober 2024 genoemd.

Livera verkoopt items met imperfecties voor een lagere prijs

‘Ik ben niet perfect, ik heb een klein defect’, is de slogan van Livera’s nieuwe doel om textielafval te verminderen. De lingerieketen introduceerde deze maand het concept waarbij Livera items met een fabricagefout met korting verkoopt. De items zijn bijvoorbeeld wat beschadigd of hebben een kleine productiefout. Livera wil hiermee de textielafvalberg verkleinen en klanten bewust maken van de ‘schoonheid van imperfectie’.

De eerste Re.Uniqlo Studio opent in Nederland

Begin deze maand opende Uniqlo haar allereerste Nederlandse Re.Uniqlo Studio in het tweede Amsterdamse filiaal op het Koningsplein. De Japanse kledingretailer wil het repareren, herstellen en personaliseren van kledingstukken toegankelijker maken. Daarom biedt Uniqlo reparaties en personalisaties aan voor een lage prijs. Zo wordt bijvoorbeeld gratis een extra gaatje in een riem of tas hengsel gemaakt, kan een gaatje gedicht worden vanaf vijf euro en worden zichtbare beschadigingen bij knitwear gerepareerd voor acht euro.

A.S. Adventure debuteert eerste Care & Repair Center in België

Ook de Belgische outdoorretailer A.S. Adventure wil de levensduur van producten verlengen. Het bedrijf opende begin oktober dan ook het eerste ‘Care & Repair Center’ van België in Hoboken, nabij Antwerpen, om haar in-house herstelservices en dienstenaanbod uit te breiden. Het nieuwe ‘Care & Repair Center’ biedt bijvoorbeeld een herstelservice voor wandelschoenen aan, maar is er ook een naai- en wasatelier voor kledingstukken, en een verhuurservice te vinden.

Naaister in het kledingatelier. Credits: A.S. Adventure

Duurzaam winkeldesign: C&A gebruikt oude jeans als vloerbedekking

Vloeren gemaakt van gerecycled jeansmateriaal; het is niet iets dat we dagelijks zien, maar modeketen C&A waagde zich aan dit innovatieve winkeldesign. C&A gebruikt ongebruikt jeansmateriaal uit hun FIT-fabriek in Mönchengladbach, waar dagelijk zo’n duizend jeans worden geproduceerd. Het doel van dit initiatief is de hoeveelheid textielafval verminderen.

Boxo wint aanmoedigingsprijs met herbruikbare verpakkingen

Verpakkingsstart-up Boxo is uitgeroepen tot winnaar in de categorie Duurzame en Circulaire Start-up van de Duurzame 30. Boxo biedt herbruikbare verpakkingen aan, maar heeft ook een universeel retoursysteem voor herbruikbare verpakkingen. Bedrijven die eigen herbruikbare verpakkingen hebben, kunnen ook gebruikmaken van het retoursysteem. De start-up ging recent een samenwerking aan met pakketputen van Via Tim om de inleverpunten uit te breiden.

Levi’s ondertekent Pakistan akkoord

Levi Strauss & Co. ondertekent het Pakistan akkoord om de veiligheid van kledingarbeiders in Pakistan te waarborgen. Het Pakistan akkoord moet de notoir gevaarlijke kledingsector in Pakistan veiliger maken en kwam tot stand na de dodelijke instorting van het Rana Plaza-gebouw in Bangladesh in 2013. Levi’s voegt zich bij een lijst met 128 bedrijven die de juridische overeenkomst hebben ondertekend.

Wibra rolt kleding- en textielinzameling uit naar alle winkels

Sinds deze maand is het mogelijk om in alle Wibra-winkels kleding en textiel in te zamelen. De discounter heeft zijn kleding- en textielinzameling uitgebreid naar alle winkels in samenwerking met textielinzamelaar Sympany.

Toeleveringsketen verduurzamen: Belgische modebedrijven sluiten charter in Ghana

Zeven Belgische modebedrijven nemen hun verantwoordelijkheid en stelden het ‘Charter voor Verantwoord Ketenbeheer in de Belgische Mode’ op. De modebedrijven gaan hiermee een commitment aan om de milieuvervuiling in Ghana tegen te gaan. Het charter heeft een systematische due diligence aanpak voor de upstream (in de toeleveringsketen) en de downstream (in de keten na verkoop), en het is de eerste keer dat de Belgische modesector zoiets doet.

Vlnr: Wouter Noterman (Noterman Fashion) - An Kluft (Pluto) - Toon Torfs (Torfs) - Clio Gydé (Xandres) - Charlotte Delfosse (Bel&Bo) - Ann Claes (Claes Retail Group) - Kristof De Sutter (e5 Fashion). Credits: Flanders DC

Spanje pakt textielafval aan met pilot voor grootschalig textielafvalbeheer

De Spaanse Vereniging voor het Beheer van Textielafval, FEMP (Spaanse Federatie van Gemeenten en Provincies) en enkele van de grootste modebedrijven slaan de handen ineen om textielafval aan te pakken in aanloop naar de EU-regelgeving voor het Collectief Systeem van Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid voor textiel en schoenen (SCRAP), die naar verwachting in 2026 van kracht wordt. De pilot draagt de naam Re-viste en heeft als doel de effectiviteit van inzamelsystemen te testen en wordt gesteund door Decathlon, H&M, Inditex en Mango.

Efteling maakt personeelskleding van oud Efteling-textiel voor nieuwe attractie Danse Macabre

De nieuwe spookattractie in de Efteling, Danse Macabre, heeft zijn deuren geopend en zorgt momenteel voor wachtrijen van vier uur lang. Voor de nieuwe attractie is nieuwe kleding nodig. De kledingontwerpers van het kostuumatelier in de Efteling kozen ervoor oud Efteling-textiel te gebruiken voor de personeelskleding van de attractie.

Geen dons meer bij H&M

Tegen het eind van 2025 bant H&M het gebruik van nieuw dons uit de strategie. De Zweedse modeketen wil enkel nog gerecycled dons gebruiken dat afkomstig is van tweedehands items.

Arc’teryx werkt samen met Ambercycle voor materiaalgebruik

Vanaf 2026 gaat Arc’teryx gerecyclede materialen gebruiken van Ambercycle. Arc'teryx zal vooral profiteren van de technologie van Ambercycle, die zich richt op het hergebruiken en regenereren van materialen op moleculair niveau. Deze technologie maakt het mogelijk om textielafval te verwerken en om te zetten in nieuwe, hoogwaardige materialen. Dit materiaal, genaamd cycora®, stoot volgens Ambercycle 50 procent minder CO2 uit dan de productie van nieuw polyester en kan 3,5 kilo textielafval verminderen.

Resortecs en Sioen bundelen kracht om circulaire beschermende werkkleding te stimuleren

Resortecs en Sioen richten samen een Europees netwerk voor het beheer van textielafval van werkkleding op. Beschermende werkkleding is moeilijk te gerecycled met versterkingen en speciale coatings. Daarnaast zijn elementen zoals ritsen, knopen en andere bevestigingsmiddelen meestal gemaakt van verschillende materialen waardoor het scheiden tijdrovend en duur kan zijn. Het netwerk moet fabrikanten van werkkleding, recyclers en overheidsinstanties samen een efficiënte en financieel haalbare oplossing voor circulair textielafvalbeheer bieden.

Bestseller rapporteert voor het eerst over mensenrechten en milieuverbeteringen

Deense modegroep Bestseller publiceerde deze maand voor het eerst een Due Diligence-rapport. Het rapport draagt de naam ‘Supply Chain Due Diligence Report’ en duikt in detail van de fabrieken in productielanden, zoals India en Bangladesh, waar de producten van de modegroep worden gemaakt. Het 87-pagina's-lange rapport staat in het teken van de ‘Corporate Sustainability Due Diligence Directive’ (CSDDD).