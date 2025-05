Verduurzaming in de mode-industrie: 18 inspanningen van mei 2025

Elke maand selecteert FashionUnited een aantal duurzaamheidsinspanningen uit de mode-industrie, zowel uit binnen- als buitenland. Vandaag worden achttien inspanningen uit mei 2025 genoemd.

EU-gefinancierd T-REX-project presenteert blauwdruk voor textiel-naar-textielrecycling

Na drie jaar samenwerking heeft het door de EU gefinancierde T-REX-project zijn missie afgerond: een blauwdruk ontwikkelen om textiel-naar-textielrecycling (T2T) in Europa op te schalen. Met dertien partners, waaronder Fashion for Good en Adidas, presenteert het project concrete inzichten en aanbevelingen voor elke stap in de recyclingketen. De resultaten benadrukken onder meer het belang van technologische innovatie, samenwerking en beleidsmaatregelen om van textielrecycling een economisch haalbaar en duurzaam systeem te maken.

Twintig consumentenwaakhonden schrijven open brief naar mode- en textielsector

Twintig nationale toezichthouders, waaronder de Nederlandse ACM, hebben in een open brief de mode- en textielsector opnieuw opgeroepen om eerlijk en transparant te zijn over groene claims. De brief is gepubliceerd via het International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN).

DePoly SA haalt 20 miljoen euro op

Zwitserse Depoly SA, een recyclingbedrijf, heeft 20 miljoen euro financiering opgehaald. Met deze extra middelen wil het bedrijf, dat in 2020 is opgericht, de ontwikkeling van zijn recyclingproces versnellen. Dit proces maakt het mogelijk om onder meer PET- en polyester afval om te zetten in nieuwe grondstoffen. DePoly plant de bouw van een krachtigere, commercieel bruikbare productiefaciliteit voor 2027.

Pyjama-collectie van ‘deadstock’: Lanius breidt portfolio uit

Lanius introduceerde deze maand een pyjama-collectie van ‘deadstock’ en breidt daarmee het productassortiment uit. Het Duitse duurzaam georiënteerde merk gebruikt reststoffen van een bloezenproductie uit het lente/zomer 2024-seizoen en lanceert drie nachtkledingstijlen. De collectie bestaat uit een gestreept pyjamashirt en een bijpassende lange en korte broek.

Polyesterrecycling in Europa: Studie onthult sleutelfactoren voor doorbraak

In mei kwam er ook een studie uit getiteld The Textile Recycling Breakthrough, onderzoekt hoe polyester uit oude kleding in Europa opnieuw kan worden gerecycled tot nieuw textiel. De onderzoekers hebben tien sleutelfactoren geïdentificeerd die nodig zijn om polyesterrecycling te laten groeien. Ook wordt duidelijk hoeveel duurder gerecycled polyester nu nog is in vergelijking met nieuw materiaal, en welke beleidsmaatregelen en investeringen nodig zijn om dit verschil te overbruggen.

Reju kiest Nederland voor eerste industriële textiel-naar-textiel recyclingcentrum

Na de opening van de proeffabriek ‘Regeneration Hub Zero’ in de Duitse stad Frankfurt afgelopen oktober, heeft textiel-naar-textiel regeneratiebedrijf Reju zijn eerste industriële textielrecyclingcentrum in Nederland aangekondigd. De hub komt in het Chemelot Industrial Park in Sittard, dat ook bekend staat als innovatiecentrum. Sittard ligt ongeveer 28 kilometer ten noorden van Maastricht, dicht bij de Belgische grens in het westen en de Duitse grens in het oosten. “Deze strategische ligging stelt Reju in staat om de aanwezige infrastructuur en industriële synergieën te benutten om zijn activiteiten efficiënt op te schalen,” aldus het bedrijf.

De geselecteerde locatie voor Reju’s “Regeneration Hub One” in het Chemelot Industrial Park in Sittard, Nederland. Credits: Reju

ClubHub bereikt de honderd inzamelpunten

In mei bereikte ClubHub, het initiatief voor een circulaire en klimaatneutrale sportwereld, een mijlpaal. De honderdste Nederlandse sportverenigingheeft een ClubHub inzamelpunt geopend in Amstelveen, bij de Amsterdamsche Hockey & Bandy Club (AH&BC).

CEO van 10Days over B Corp-certificering

Het Amsterdamse lifestylemerk 10Days heeft in mei officieel de B Corp-certificering behaald. Dit laat het merk weten in een persbericht aan FashionUnited. Met de B Corp-certificering belooft Monique Wijnans, de algemeen directeur (CEO) van 10Days, zich in te zetten voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzame groei.

Repreve-producent Unifi lanceert extreem duurzaam gerecycled garen

Veel mensen denken dat gerecyclede garens minder sterk zijn dan nieuwe materialen, maar Unifi weerlegt dat met Fortisyn: een nieuw, slijtvast garen van gerecycled polyester (Repreve) dat extra sterk is. Het is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals militaire uniformen en tactische uitrusting.

Australian Fashion Week verbiedt bont en exotische dierenhuiden

Op 13 mei kondigde Australian Fashion Week (AFW) aan alle materialen afkomstig van wilde dieren, inclusief bont, exotische dierenhuiden en veren te verbieden. De nieuwe richtlijn, ontwikkeld door de Australian Fashion Council in samenwerking met Collective Fashion Justice, ging per direct van kracht. De meest recente AFW, die van 12 tot en met 16 mei plaatsvond, was hiermee de eerste editie die volledig afziet van materialen van wilde dieren op de catwalks.

United Repair Centre en Levi's lanceren samen denimreparatieservice

United Repair Centre heeft een samenwerking aangekondigd met Levi Strauss & Co. voor het leveren van reparatieservices voor de denimproducten van het merk. Deze samenwerking sluit aan bij de circulariteitsdoelen van Levi's en weerspiegelt de toenemende focus binnen de industrie op duurzame, reparatiegedreven modellen.

Nederlandse tech-startup lanceert software voor resale retailers

Wederverkoop groeit snel, maar de achterliggende processen zijn vaak nog onhandig en inefficiënt. De nieuwe Nederlandse tech-startup Cirquly wil daar verandering in brengen. Opgericht door Florentine Gillis (CEO en voormalig oprichter van kledingverhuurbedrijf Circle Closet), Wolke Visser (CPO) en Edwin van Manen (CTO), lanceert Cirquly vandaag een slimme, alles-in-één software speciaal voor resale retailers, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Stichting UPV Textiel werkt met Dobbi voor textielinzameling

Kledinginzameling wordt binnenkort makkelijker dankzij een samenwerking tussen Stichting UPV Textiel en Dobbi-PostNL punten. Dobbi, bekend als stomerij- en reparatieservice met PostNL-locaties, start in juli een pilot op 200 van deze punten. Als de proef succesvol blijkt, wordt de inzameling uitgebreid naar alle 800 Dobbi-PostNL locaties, waardoor het voor een groter publiek toegankelijker en aantrekkelijker wordt om kleding in te leveren.

Nederlands denimmerk Butcher of Blue krijgt B Corp certificering

Butcher of Blue is voor de komende drie jaar B Corp gecertificeerd met een score van 104 punten, ruim boven de vereiste 80. De certificering beoordeelt bedrijven op werknemers, klanten, gemeenschappen, milieu en governance. Maarten Rijnders, mede-eigenaar, benadrukt dat de certificering hun inzet voor een verantwoord, inclusief en duurzaam bedrijf weerspiegelt.

Stop ultra fast fashion: Onder andere Zeeman en Livera ondertekenen brandbrief

Veertig Nederlandse bedrijven, waaronder Zeeman en Livera, roepen in een brandbrief het kabinet op om ultra fast fashion te stoppen. Ze waarschuwen voor de aanhoudende toestroom van niet-duurzame kleding op de markt en benadrukken dat er nú actie nodig is. Het initiatief komt van MVO Nederland en Thuiswinkel.org en wordt gelanceerd tijdens het tweeminutendebat circulaire economie in de Tweede Kamer.

Gelderland investeert in circulair medisch textiel

De Nederlandse provincie Gelderland investeert in het Europese project CEMTex, dat als doel heeft de circulariteit van medisch textiel te bevorderen. Het project gaat deze maand van start en richt zich op knelpunten bij inkoop, transport en regelgeving.

Oprichters van Mud Jeans en Tiny Library leiden Nederlandse Vereniging voor de Circulaire Economie

De Nederlandse Vereniging voor de Circulaire Economie (NVCE) is officieel gestart, met Julie Munneke-Tromp en Bert van Son aan het bestuur. De vereniging wil circulair ondernemen en consumeren standaard maken en fungeert als aanspreekpunt voor politiek en beleid in Den Haag.

Yumeko krijgt nieuwe B Corp-certificering

Yumeko behaalde bij de hercertificering als B Corp 127,6 punten, waarmee het tot de top binnen de textielsector hoort. Vooral op het gebied van milieu en werknemers zette het bedrijf flinke stappen, zoals betere lifecycle assessments en ondersteuning van medewerkers via mentale gezondheidszorg. Yumeko verwerkt reststoffen tot nieuwe producten en is actief tegen ultra fast fashion.