Duurzaamheid in de mode-industrie: 19 inspanningen van mei 2024

Elke maand selecteert FashionUnited een aantal duurzaamheidsinspanningen uit de mode-industrie, zowel uit binnen- als buitenland. Vandaag worden negentien inspanningen uit mei 2024 genoemd.

Greenwashing krijgt meer aandacht

Belgische modemerken zijn door het Belgische instituut Federale Overheidsdienst Economie (FOD) gecontroleerd op greenwashing. Volgens onderzoeken van de media De Morgen en Apache zijn er ook waarschuwingen uitgedeeld.

Niet alleen in België, maar ook wereldwijd is er meer aandacht voor greenwashing. Lululemon wordt ervan verdacht consumenten te misleiden over zijn impact op de planeet, meldt Sourcing Journal. De Canadese mededingingswaakhond start een onderzoek naar het sportmerk nadat Stand.earth er een klacht tegen indiende.

'Anti-wegkijkwet' goedgekeurd

Na jaren heeft de Europese Raad de 'anti-wegkijkwet' goedgekeurd. Hiermee is de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD) compleet. Deze verplicht bedrijven van een bepaalde omvang om hun toeleveringsketen te onderzoeken.

De documentaire “Everyone's Business” volgde de weg naar de acceptatie van de wet. De documentaire werd gemaakt door de Frans-Duitse zender Arte. De zender volgde jarenlang Europarlementariër en initiatiefneemster van de wet Lara Wolters. De film gaat op 29 mei ook in Nederland in première. Een woordvoerder van de Eurodelegatie laat weten dat de Franstalige versie online beschikbaar zal zijn, maar dat de hoop bestaat dat er ook een versie met Nederlandse ondertiteling komt. Ook zijn er gesprekken gaande tussen Arte en de Nederlandse NPO om de documentaire op de Nederlandse tv uit te zenden.

Denemarken wil PFAS in kleding en schoenen verbieden

De Deense regering heeft een nationaal verbod voorgesteld op per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) in kleding, schoeisel en afdichtingsmiddelen. PFAS wordt ook wel de ‘forever chemical’ genoemd omdat de gevaarlijke stof bijna niet uit te roeien is.

Duurzame modemerken krijgen erkenning

Het Nederlandse modemerk Fabienne Chapot is B Corp gecertificeerd. Het merk behaalde een score van 86,3. Om een B Corp certificaat te behalen, wordt een merk getest op verschillende duurzaamheidspijlers. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar arbeidsomstandigheden, milieu-impact en duidelijke communicatie over strategie en aanpak. Ter vergelijking: Patagonia, een van de toonaangevende bedrijven op het gebied van duurzaamheid en sociale impact, heeft een score van 151,4. Modemerk Ganni behaalde twee jaar geleden een score van 90,6 en het Nederlandse merk Mud Jeans heeft een score van 124,7.

Een ander Nederlands merk dat erkenning krijgt, is de mode start-up Mended. Zij vieren uitbreiding met de samenwerking met het Duitse merk ArmedAngels. Dit nieuws betekent dat Mended zich uitbreidt naar Duitsland.

Wereldwijd zetten merken in op resale

Reparaties, recycling of donaties; Uniqlo gaat het mogelijk maken in zijn Re-Uniqlo Studio in Duitsland. Het modemerk opende de studio in Hamburg. Het doel: de levensduur van Uniqlo-kleding te verlengen. Zo starten de prijzen voor reparaties al vanaf vijf euro en biedt Re.Uniqlo Studio de traditionele Japanse naaitechniek Sashiko aan, waarmee diverse kledingstukken kunnen worden gerepareerd of voorzien van aanpassingen. Bovendien is het mogelijk om items te personaliseren met Japanse motieven.

In Nederland is er ook aandacht voor resale. Bever wil kleding van consumenten terugkopen met ‘Bever koopt terug’. Consumenten kunnen de door Bever geselecteerde producten inruilen voor een digitale tegoedbon die onbeperkt geldig is in Bever winkels en op de webshop. De pilot vindt plaats in Houten. Bij succes wordt het initiatief verder uitgerold naar andere Bever-filialen.

En dan België: het Belgische merk Xandres is met ‘Xandres preloved’ gestart. Consumenten kunnen hun Xandres-stukken inleveren bij de winkel in Brugge of Gent. De items moeten schoon en intact zijn. Ook moet het merk- en compositielabel nog in het kledingstuk aanwezig zijn. Mocht het item worden goedgekeurd, dan krijgt de consument een Xandres-voucher.

De Franse sportketen Decathlon wil ook resale aanmoedigen. Consumenten kunnen nu hun sportuitrusting of kleding online verkopen via het nieuwe tweedehands verkoopplatform van het bedrijf. De service, 'van particulier tot particulier', is vooralsnog alleen beschikbaar in België. Bij succes wordt het concept uitgerold naar de rest van Europa. Nog meer duurzaam nieuws van Decathlon: het bedrijf heeft deze maand ook zijn handen ineengeslagen met Resortecs om een volledig recyclebare badkledingcollectie te ontwikkelen.

Innovatieve modebedrijven halen investeringen op

De Londense startup Radiant Matter haalt een investering van 1,2 miljoen pond op die de groei van het bedrijf zal stimuleren, zo meldt Sustainable Ventures, een van de investeerders, in een persbericht. Omgerekend komt dat neer op 1,4 miljoen euro.

Textile-to-textile recyclingbedrijf Syre ontvangt een investering van 100 miljoen dollar. De startup, die nieuwe hoogwaardige glans- en kleureffecten ontwikkelt op basis van plantaardige cellulose, kan met het geld de commerciële routekaart uitbreiden, het bestuur ondersteunen en hun technische ontwikkeling versnellen.

Het Nederlandse modemerk Martan, dat bekend staat om het maken van ready-to-wear collecties van geüpcycled luxe hotellinnen, heeft zeven investeerders binnengehaald. Dit vertelt oprichter Diek Pothoven telefonisch aan FashionUnited. Naast Pothoven zijn Eugénie Mulier en Douwe de Boer mede-eigenaren van Martan. “Het bedrijf groeit snel. En als je snel groeit, heb je geld nodig", benadrukt Pothoven. Een tweede investeringsronde is later dit jaar gepland in de vorm van een share-funding campagne waarbij de mogelijkheid om aandeelhouder te worden in Martan wordt opengesteld aan een groter publiek.

Meer toegankelijkheid en kennis

New Optimist stelt zijn atelier open met ‘Atelier Visits’. Geïnteresseerden kunnen het atelier bezoeken en van dichtbij zien hoe de kleding wordt gemaakt. Bij de atelierbezoeken staat toegankelijkheid centraal. Het doel is om iedereen te laten zien dat mode lokaal (in Amsterdam) kan worden gemaakt, deelt Xander Slagter, mede-oprichter van New Optimist, met FashionUnited.

Wereldwijd wordt er naar duurzaamheid gekeken. De Taiwanese textielspecialist Hermin Textile presenteerde op Techtextil in Frankfurt een manier om natuurlijke vezelstoffen elastisch te maken.

Kennis van innovatie is belangrijk. Ter gelegenheid van de 15e verjaardag van de Global Fashion Summit heeft Global Fashion Agenda (GFA) een gids ontwikkeld om modebedrijven te helpen een netto positieve impact te bereiken tegen 2050. Tijdens de GFA werd ook een nieuw initiatief aangekondigd onder de naam The Fashion Remodel, waarin manieren worden onderzocht om geld te verdienen zonder nieuwe kleding te maken.