Best of 2020: Duurzame reads

Het jaar loopt weer op zijn einde, wat betekent dat FashionUnited zoals altijd terugblikt op de afgelopen maanden. De pandemie had een impact op veel aspecten van het (business)leven en betekende ook een grotere focus op duurzaamheid op diverse vlakken. Wie nog eens wil terugblikken op de verhalen rondom duurzaamheid helpen we uit de brand met deze round-up.

Circulariteit: een buzzword wat de afgelopen jaren ook de mode industrie heeft bereikt. Diverse partijen, waaronder de Ellen MacArthur Foundation en ontwerper Stella McCartney zijn van mening dat een circulaire economie en textielindustrie de enige weg voorwaarts is. Maar welke uitdagingen zijn er voor de industrie, hoe zijn deze te tackelen en wie leidt de weg?

De mode-industrie zoekt steeds vaker naar duurzamere alternatieven. Op het gebied van stoffen komen al meer en meer materialen naar voren, maar als het aankomt op het verven van textiel lijkt er nog veel onontgonnen gebied te zijn. Ontwerper Ilse Kremer dook voor haar afstudeerproject Fabulous Fungi in het vinden van een duurzamere oplossing voor textielverf. De uitkomst: kleding geverfd middels kleurpigmenten uit schimmels en een verf ontwikkeld in samenwerking met Westerdijk Fungal Biodiversity Institute.

“Ik werk nu vijf jaar in de kledingindustrie als campagnevoerder voor duurzame kleding” vertelt Trapman. Ze maakte onder meer al de documentaire ‘The Positive Chain of Change’ , die uitkwam in 2019, en een videopodcast over bewuster ondernemen én consumeren. “In de loop der jaren is me steeds duidelijker geworden waar de problemen liggen. Het gebrek aan transparantie in de mode-industrie is een probleem dat steeds blijft terugkomen. Dit onderwerp raakt consumenten, ondernemers en de overheid: consumenten hebben transparantie nodig om goede keuzes te maken, bedrijven om kennis te kunnen delen, overheden om te kunnen stimuleren of ingrijpen. Transparantie is voor mij op dit moment het belangrijkste onderwerp. Het maken van een documentairefilm over de mode-industrie is een goede manier om daarmee om te gaan: je kunt precies laten zien wat er gebeurt.”

Hoe kan een fast fashion bedrijf, wiens merk is gebaseerd op haar grote aantallen, ooit duurzaam zijn? Hoe goed het ook is dat het bedrijf de drie beginselen van een duurzame economie van de Ellen MacArthur Foundations naleeft (minimalisering van afval, gebruik van gerecyclede, duurzamere materialen en slechts één materiaal per product) en ook nog acht eigen beginselen heeft toegevoegd, valt het tegen dat een kledingstuk aan maar twee beginselen hoeft te voldoen om onder het kopje ‘duurzaam’ te vallen.