Best of 2022: Verduurzaming

Het woord ‘duurzaamheid’ is al jaren een buzzword. Verduurzamingsinitiatieven schieten uit de grond en modebedrijven weten dat ze met verduurzaming aan de slag moeten. De manieren verschillen waarop dit wordt gedaan in de mode-industrie. Daarom zet FashionUnited diverse artikelen over verduurzaming (soms met kritische noot) voor u op een rij. Om te inspireren en te informeren.

Editor’s note: FashionUnited kiest er sindskort actief voor het woord verduurzaming te gebruiken in plaats van duurzaamheid. FashionUnited heeft hiervoor gekozen om te verduidelijken dat verduurzamingsinitiatieven bedrijven niet automatisch in zijn geheel duurzaam maken, maar het wel degelijk bijdraagt aan de verduurzaming van de mode-industrie.

Duurzame mode: De 7 belangrijkste eco-certificeringen en wat ze betekenen

Januari 2022 - Gezien het grote aantal certificeringen en initiatieven die er zijn op het gebied van duurzame mode, is het niet gemakkelijk om ze bij te houden om bewuste aankoopbeslissingen te nemen. FashionUnited heeft een actuele lijst samengesteld van de belangrijkste eco-certificaten en wat ze precies inhouden.

Door Regina Henkel.

Lees het artikel hier .

Herenmodezaak Spandaw ontvangt als eerste modewinkel MVO-certificaat: “We waren echt verrast”

Januari 2022 - Bart en Geerke Spandaw waren een beetje verbaasd toen onlangs bleek dat zij in aanmerking kwamen voor een MVO-certificaat. Vorige week werd het uitgereikt aan hun herenmodezaak Spandaw Mannen, naar eigen zeggen de eerste modewinkel in Nederland die een dergelijk certificaat op zijn naam heeft staan. FashionUnited spreekt Geerke Spandaw aan de telefoon. “We waren echt verrast. Bij ons zit het gewoon in de aard van het beestje.”

Door Nora Veerman.

Lees het artikel hier .

Geerke en Bart Spandaw tonen trots het certificaat. Beeld: Spandaw Mannen

Deze bedrijven ontwikkelden allebei een volledig recyclebare paspop: ‘Modebedrijven denken vaker na over duurzame winkelinrichting’

Januari 2022 - Wanneer het gaat over het verduurzamen van de modeindustrie, wordt al snel gedacht aan het aanpakken van het productieproces van kleding. Er zijn echter meer manieren waarop een modebedrijf groener kan opereren. Zo kun je ervoor kiezen om je product te laten showen door duurzame paspoppen. FashionUnited spreekt Harry Schagen van Leeuwen, Sustainability Manager bij mannequinproducent Hans Boodt Mannequins, en Divine Bonami, Marketing Manager bij mannequinproducent Bonami, over de duurzaamheidsontwikkelingen in hun branche.

Door May-Anne Oltmans.

Lees het artikel hier .

De cirkel rond? The Swapshop en Reflow traceren de weg van kledingstukken met behulp van digitale labels

Februari 2022 - Kleding lenen, huren, ruilen, of verkopen op een resale-platform: de afgelopen jaren zijn er steeds meer initiatieven bijgekomen die het delen en doorgeven van kleding mogelijk maken, als duurzamer alternatief voor het huidige modesysteem met zijn wegwerpcultuur. Het doel: een circulaire keten, waarbij kledingstukken net zo lang worden doorgegeven tot ze niet meer draagbaar zijn en versleten materialen worden gerecycled tot nieuwe grondstoffen.

Door Nora Veerman.

Lees het artikel hier .

Lidewij Edelkoort bekritiseert "snelheid en hebzucht" van mode-industrie in opiniestuk

Februari 2022 - Trendforecaster Lidewij Edelkoort heeft een opiniestuk geschreven voor Business of Fashion, waarin zij vraagtekens zet bij het bedrijfsstimuleringsmodel van de industrie, dat bestaat uit overproductie, overconsumptie en middelmatige producten.

De volgende generatie studenten moet leren wat de waarde is van vezels in plaats van marketing, van textiel en natuurlijke processen in plaats van 3-D rendering, van creëren op het zuiverste niveau met een kwalitatieve intentie.

Door Don-Alvin Adegeest.

Lees het artikel hier .

Hoe kijken Vlamingen naar circulaire mode? “Kledingbibliotheken zijn nog brug te ver”

Maart 2022 - Mechelen - Is de Vlaming geïnteresseerd in duurzame mode? In een “Modemonitor” peilden onderzoekers van de Hogeschool Thomas More naar onze circulaire kennis en attitude. Ruim drie op de vier consumenten willen verduurzamen, kleding huren op regelmatige basis blijkt voor negen op de tien een brug te ver.

Door Sarah Vandoorne.

Lees het artikel hier .

Illustrerend beeld. Foto: Liza Summer via Pexels

Start-up Quifactum: QR-code als antwoord op #whomademyclothes

Maart 2022 - Antwerpen - In september 2020 werd de Belgische start-up Quifactum gelanceerd. Via hun QR-codes kan de klant van elk stuk de ontstaansgeschiedenis tracken. FashionUnited vroeg CEO Mathias Slabbinck om meer uitleg en polste bij dameslabel Wright. naar hun ervaringen.

Door Katrien Huysentruyt.

Lees het artikel hier .

Koffieolie, koffieblokken, koffiekleurstof: Caffe Inc. haalt vier miljoen binnen voor recyclefaciliteit koffie in Amsterdam

Maart 2022 - Het gebruik van natuurlijke ingrediënten in de productie van verzorgingsproducten en textiel, als alternatief voor milieuschadelijke stoffen, krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. In lijn met deze trend heeft het innovatieve Nederlandse bedrijf Caffe Inc. zich gewend tot een ongewoon circulair ingrediënt dat in de verzorgingsindustrie een relatieve nieuwkomer is.

Door Rachel Douglass.

Lees het artikel hier .

Beeld: Caffe Inc.

Een duurzame retailsector is mogelijk, maar dan moeten de schouders er écht onder

April 2022 - Het goede nieuws: voor veel retailbedrijven staat verduurzaming anno 2022 hoog op de agenda. Dat blijkt uit een enquête onder 37 retailketens wereldwijd, uitgevoerd door adviesbureau Boston Consulting Group (BCG) in samenwerking met het World Retail Congress (WRC). Het slechte nieuws? Nog geen twintig procent van de retailers loopt ook echt op schema om de klimaatdoelstellingen te halen die in 2015 binnen het Parijsakkoord werden gesteld. Het resultaat van de enquête ‘benadrukt de noodzaak voor de retailsector om de respons op klimaatverandering te versterken en te versnellen’, zo is te lezen in een eindrapport.

Door Nora Veerman.

Lees het artikel hier .

Van workshops tot Swapshops en Green Deals: dit deed Reflow de afgelopen jaren voor een circulair textielsysteem in Amsterdam

April 2022 - De laatste tweeënhalf jaar is de ontwikkeling naar een circulair textielsysteem in Amsterdam in een stroomversnelling geraakt. Inzamelcontainers voor textiel kregen een make-over. Op scholen verschenen onderwijspakketten over hergebruik. Vijf miljoen wegwerpjassen voor ziekenhuispersoneel worden binnenkort vervangen door vijftigduizend herbruikbare jassen. Amsterdam heeft sinds vorig jaar een eigen Swapshop, en vanaf vandaag is er een papieren plattegrond verkrijgbaar met duurzame winkeladressen in de stad.

Door Nora Veerman.

Lees het artikel hier .

Hoe fix je de mode-industrie? Platform Fixing Fashion roept op tot herstellingen

Juni 2022 - Hoewel ze pas afgestudeerd is, verkoopt ontwerper Alicia Minnaard haar eerste collectie niet. In de plaats daarvan geeft ze op het platform Fixing Fashion les over hoe je die zelf in elkaar kunnen stikken met kledingstukken die al (lang) in je kast hangen. Dat lijkt haar een veel beter idee dan kleding doneren.

Door Sarah Vandoorne.

Lees het artikel hier .

One Army fotograaf Hugh Coombs

New Optimist krijgt eigen fabriek: ‘Lokaal, sociaal en circulair kunnen ook op grotere schaal’

Juli 2022 - Het Amsterdamse kledingmerk New Optimist krijgt een eigen fabriek in de hoofdstad. Of nouja, een fabriek… Het grotere productie-atelier, dat in september moet openen in de wijk Oud-West, krijgt de naam ‘No-Kledingfabriek’, vertelt medeoprichter Xander Slager aan de telefoon. De letters ‘No’ zijn een afkorting van New Optimist, maar vormen ook het Engelse woord voor ‘nee’. “Onze ‘nee’ tegen de staat van de huidige kledingindustrie,” legt Slager uit. Daartegenover zet het merk de eigen slogan ‘yes future’: een ‘ja’ tegen een hoopvolle toekomst, waarin mode lokaal, sociaal en circulair geproduceerd wordt.

Door Nora Veerman.

Lees het artikel hier .

Xandres en Tonickx deden mee aan pilot ‘In Fashion’: ‘Duurzaamheid is nu deel van ons basisproces’

Augustus 2022 - "De vraag is niet meer of je gaat verduurzamen, maar hoe." Patrick Desrumaux, CEO van modemerk Xandres, kijkt vastberaden in de videocamera. De mode-industrie is vervuilend, en daar moet iets aan veranderen. Dat vindt hij zelf, en dat vertellen retailers hem ook, zegt hij. "Als je aan een winkel als De Bijenkorf niet kunt tonen dat je iets met duurzaamheid doet, kom je er als nieuw buitenlands merk tegenwoordig niet meer in.”

Door Nora Veerman.

Lees het artikel hier .

Lode Van Laere en Patrick Desrumaux. Beeld: @captionthis via Veerle Spaepen

Bestelservice voor kledingreparatie en -aanpassingen: Mended blaast nieuw leven in ‘vergeten goed’

September 2022 - Je kleding kunnen repareren of aanpassen via een bezorgservice die je koppelt aan kleermakers bij je in de buurt. In een wereld waarin inmiddels vrijwel alles te via je telefoon bestellen valt, is het bijna verrassend te noemen dat dit tot voor kort nog niet op wijdere schaal mogelijk was in Nederland. Ondernemers Agnes Weber en Daan Maasson dachten hetzelfde. Beide hechten ze veel belang aan kledingreparaties of het doen van kleine aanpassingen om de levensduur van kleding te verlengen, maar tegelijkertijd zagen ze in hun omgeving ook hoe deze opties vaak over het hoofd worden gezien. De mensen die het duo spreekt zien reparatie vaak als wat ouderwets. Ook zelf ervaarden ze dat het een taak is die vaak op de to-do lijst vooruit geschoven wordt.

Door Marthe Stroom.

Lees het artikel hier .

Twee jaar verder: Deze vooruitgang is al geboekt dankzij de Denim Deal

Oktober 2022 - De Denim Deal werd een kleine twee jaar geleden ondertekend. Het doel van de deal is het recyclen van post-consumer katoen de nieuwe standaard te maken in de denimindustrie. Welke vooruitgang is inmiddels al geboekt?

Door Caitlyn Terra.

Lees het artikel hier .

Dit is geen oud textiel: Opnieuw spraakmakende campagne van Leger des Heils en Cloudfactory

Oktober 2022 - Tijdens de Dutch Sustainable fashion Week lanceert Leger des Heils ReShare een modecollectie van gemaakt van gebruikte kleding uit hun sorteercentrum. Voor het project, met de titel ‘Re-Imagine’, nodigde de organisatie vijf ontwerpers uit om hun visie op een duurzame toekomst van mode te vertalen naar 25 outfits. Voor de tentoonstelling van de collectie in het Sustainable Fashion Experience Centre aan de Amsterdamse Kalverstraat werd een spraakmakende beeldcampagne ontwikkeld door creatief bureau Cloudfactory.

Door Nora Veerman.

Lees het artikel hier .

Beeld: Cloudfactory

Mode-adviesbureau Recloseted: “De duurzame modewereld is een beetje als het Wilde Westen”

Oktober 2022 - Recloseted is een in 2019 opgericht adviesbureau voor de mode-industrie uit Vancouver en Londen. Het adviseert ontwerpers over hoe ze hun eigen duurzame merk kunnen starten, blijft op de hoogte van trends en innovaties in de wereld van duurzame mode en deelt inzichten over hoe je onder andere een bedrijf op duurzame wijze toekomstbestendig kunt maken. FashionUnited sprak met Recloseted oprichter en CEO Selina Ho via e-mail over de uitdagingen die er momenteel voor de industrie bestaan op het gebied van duurzaamheid.

Door Simone Preuss.

Lees het artikel hier .

Reparatieservice bij Primark: Nederlandse topman over de strategie erachter

December 2022 - Deze week organiseert Primark Nederland in de Primark vestiging in Rotterdam reparatie workshops waarbij klanten kunnen leren een knoop aan te naaien en rits te vervangen. Ellen Haeser, docent en eigenaar van trendbureau Studio Haeser, geeft de workshop met ondersteuning van studenten van Zadkine mode opleidingen. Er is een goede kans dat een reparatie workshop bij een merk als Primark bij een aantal consumenten vragen oproept. De Ierse modeketen, die onderdeel is van Associated British Foods (ABF), is immers in het verleden niet altijd goed in het nieuws gekomen met betrekking tot de onderwerpen die vallen onder het duurzaamheidskader. Denk aan het instorten van het Rana Plaza in 2013 en het in een Primark kledingstuk genaaide label met een roep om hulp in 2014.

Door Marthe Stroom.