Verduurzaming in de mode-industrie: 17 inspanningen van maart 2024

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal verduurzamingsinspanningen uit de mode-industrie. Vandaag 17 noemenswaardigheden uit maart 2024 in binnen- en buitenland.

Vier ontwikkelingen op Europese niveau: Green Claims Directive, weten voor due diligence en tegen dwangarbeid, en sneller UPV implementeren

De maand maart kende diverse stappen op Europees niveau. Zo kwam er een meerderheid in het Europees Parlement voor de Green Claims Directive en kwam er toch een akkoord voor de due diligence wet. Deze laatste wet werd wel significant afgezwakt.

Ook was maart de maand waarin de meerderheid stemde voor een herziening van het afvalstoffenbeleid in de Europese Unie. Op Europees niveau is gesproken over versnelde uitrol voor een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel. Voor Nederland betekent dit laatste nieuws niet zoveel omdat Nederland al een UPV-wet heeft.

Last but not least is er een voorlopige overeenkomst voor een wet tegen producten gemaakt onder dwangarbeid. De ban moet gaan gelden voor producten die gemaakt zijn buiten de EU onder dwangarbeid én voor producten die gemaakt zijn binnen de EU maar waarvan onderdelen zijn gemaakt buiten het gebied onder dwangarbeid.

Wear: Uitbreiding van de inzameling en een kapitaalinjectie

Rotterdams sneakerbedrijf Wear komt twee keer in het nieuws in maart. Allereerst omdat het de schoeneninzamelingsmethode uitrolt naar bedrijven. De eerste plek waar wordt verzameld is bij het kantoor van Rabobank in Amsterdam. Werknemers van Rabobank kunnen sneakers inleveren die een nieuw leven krijgen. Bedrijven die een Wear Collect-container willen, kunnen zich aanmelden bij de refurbisher.

Het tweede nieuwtje van de maand is de financieringsronde die 200.000 euro opbrengt.

Een boete op fast fashion: Groen licht in Frankrijk

Een veel besproken maatregel: De extra belasting op fast fashion die Frankrijk wil doorvoeren. Halverwege maart blijkt dat er groen licht is gegeven voor een reclameverbod op fast fashion en een milieuheffing op goedkope kleding. De merken Shein en Temu worden specifiek genoemd.

In eerste instantie werd een extra belasting van 5 euro per item geopperd, maar nu blijkt dat een maximale boete van 10 euro per kledingstuk het voornemen is. Het voorstel schudt de mode-industrie flink op, maar experts zetten ook vragen bij hoe eerlijk het is om de consument te beboeten voor een aankoop, in plaats van de producenten die fast fashion aanbieden.

Geen veren of exotische huiden meer op catwalk in Kopenhagen

Leer is door verschillende modeweken al in de ban gedaan, maar Copenhagen Fashion Week heeft nu ook een streep gezet door het gebruik van exotische huiden en veren. De ban komt voor uit de wens van de modeweek om strengere duurzaamheidsnormen door te voeren.

Alleen ‘accuraat en duidelijk’: Asos en Boohoo beloven groene claims te verduidelijken

Greenwashing wordt steeds strenger aangepakt en Asos en Boohoo ontkomen niet meer aan een vergrootglas dat op de groene claims wordt gehouden. Britse waakhond Competition and Markets Authority deed onderzoek naar claims van de e-tailers waaruit blijkt dat zorgen over mogelijke greenwashing terecht waren. De e-tailers hebben nu een overeenkomst ondertekend waarin staat dat ze alleen ‘accurate en duidelijke’ groene claims zullen gebruiken. Verbeteren de twee niet, dan hangt er een boete boven het hoofd tot 4 procent van de wereldwijde omzet.

Redding: Manufy start door en Renewcell krijgt diverse biedingen

Nederlands sourcingplatform Manufy kondigt in maart een doorstart aan. Het bedrijf zal reorganiseren en een kostenreductie doorvoeren, maar gaat wel verder. Het model van het platform zal ook veranderen van een schakel zijn tussen kledingmerken en duurzamere productiefaciliteiten naar een allround service voor merken die een duurzamer of zelfs circulair businessmodel willen.

Voor Zweeds bedrijf Renewcell komt aan het einde van maart nog positief nieuws naar buiten. Bij de curator van het faillissement van Renewcell zijn meerdere biedingen op de activa binnengekomen. Halverwege april moet blijken wie en of er een winnaar uit de bus komt.

Productie van vezels: Kapitaalinjectie, nieuwe ontdekkingen, productiefaciliteiten en bedrijven

Wanneer het op productie van vezels aankomt kent de maand maart ook nog ontwikkelingen. Zo krijgt vezelbedrijf Infinited Fiber Company een kapitaalinjectie van 40 miljoen euro, tekenen Spinnova en Suzano een overeenkomst voor een nieuwe productiefaciliteit en lanceert de H&M Group in samenwerking met Vargas Holding een bedrijf voor textile-to-textile recycling. Het bedrijf heeft de naam Syre gekregen en heeft het doel het recyclen van polyester tot polyester op te schalen.

Een ander nieuwsverhaal uit maart is het resultaat van Zweedse onderzoekers. De onderzoekers zijn erin geslaagd om uit oude katoenen lakens viscose vezels te maken.

Dr Martens redt leerresten die anders bij afval belanden

Dr Martens gebruikt materiaal van leerresten voor de Genix Nappa-collectie. Leerresten van leerlooijeren die anders op de afvalberg belanden worden verzameld en ondergaan een proces waarbij de leervezels worden gescheiden. Uiteindelijk wordt een rol gerecycled leer gemaakt waarmee de schoenen uit de collectie worden geproduceerd.

Textielinnovatiebedrijf ByBorre geeft afgedankte kleding nieuw leven

Nederlands bedrijf ByBorre zet zich in om zo min mogelijk kleding op een afvalberg te laten belanden. Daarom roept het bedrijf een nieuw project in het leven, genaamd Mission:Failed. Onder dit project worden producten gekocht die normaal gesproken als ‘gefaald’ bestempeld worden door kleine foutjes. De kleine foutjes zijn echter geen reden om een kledingstuk weg te gooien, dus gaat het toch in de verkoop terwijl dit in het reguliere mode-systeem niet gewoonlijk is.