Jaaroverzicht: De stoelendans van creatief directeuren in 2021

Als er een ding zeker is in de modewereld, is dat ontwerpers altijd van modehuis blijven wisselen. 2021 was op dat gebied niet anders dan andere jaren. Bent u het overzicht kwijt van wie waar heen ging? FashionUnited zet het voor u op een rij.

Februari - Charles de Vilmorin naar Rochas, Pieter Mulier aangesteld bij Alaïa en Zoe Karssen verwelkomt Erik Frenken

Februari begint goed voor de 24-jarige Charles de Vilmorin. De opkomende ster in de modewereld wordt aangesteld bij Rochas als de nieuwe creatief directeur. Het modehuis en de ontwerper hebben volgens CEO Philippe Benacin dezelfde basis, namelijk lef, elegantie, tijdloosheid en originaliteit.

Ook de aanstelling van Pieter Mulier bij Alaïa komt al vroeg in februari. Mulier verdiende zijn strepen al bij Raf Simons Jil Sander, Christian Dior en Calvin Klein. De SS22-collectie is de eerst van Muliers hand en werd afgelopen juli getoond.

Als kers op de taart onthult modemerk Zoe Karssen aan het einde van februari exclusief aan FashionUnited dat Nederlands ontwerper Erik Frenken de taak van creatief directeur op zich heeft genomen.

Maart - Margherita Missoni verlaat Missoni M, Nicola Glass vertrekt bij Kate Spade

Missoni M wordt intern geherstructureerd om het hoofd te kunnen bieden aan de pandemie en creatief directeur Margherita Missoni kiest ervoor bij het bedrijf. te vertrekken.

Als een gevolg van veranderingen binnen Kate Spade, vertrekt creatief directeur Nicola Glass. Het bedrijf bouwt namelijk een nieuwe structuur voor de creatieve organisatie. De functie creatief directeur wordt vervangen door Head of Product design en wordt aangevuld door de nieuwe rol van Senior Vice President Brand Concept & Strategy.

Beeld: Felipe Oliveira Baptista, Bertrand Guay / AFP

April - Felipe Oliveira Baptista verlaat Kenzo,

Armedangels stelt eerste creatief directeur aan en Paul Andrew vertrekt bij Salvatore Ferragamo Het mogelijke vertrek van Paul Andrew wordt al maanden gehint door de media, wanneer in april eindelijk het verlossende woord komt. De ontwerper verlaat Salvatore Ferragamo om andere kansen na te jagen. Het ontwerp van de nieuwe collecties wordt overgenomen door het inhouse ontwerpteam van het merk.

Na twee jaar bij Kenzo stapt Felipe Oliveira Baptista op bij Kenzo. De voormalig creatief directeur van Lacoste nam in 2019 de creatieve leiding bij het modehuis over van ontwerpersduo Humberto Leon en Carol Lim.

Een bijzondere aankondiging bij Duits merk Armedangels in april. Het merk heeft e allereerste creatief directeur in de geschiedenis van het merk aangesteld. Michael Kempe neemt de eer op zich.

Mei - GmbH-oprichters benoemd als creatief directeuren bij Trussardi, Angela Missoni stapt op bij Missoni

Na het vertrek van Margherita Missoni eerder dit jaar bij Missoni M, stapt haar moeder Angela Missoni in mei op bij Missoni. Ook dit is een gevolg van een reorganisatie binnen het bedrijf. Angela Missoni blijft echter wel aan als president van Missoni.

Later in mei worden Serhat Işık en Benjamin A. Huseby van het Berlijnse merk GmbH aangesteld als de nieuwe creatieve leiding van het Italiaanse merk Trussardi . Işık en Huseby blijven actie bij hun eigen merk. De ontwerpers stellen destijds in het persbericht dat ze aangetrokken werden om het modehuis opnieuw op te bouwen. De twee zijn de eerste creatief directeur van het merk sinds het vertrek van Gaia Trussardi in 2018.

Nigo, image via LVMH Press Office

September - Streetwear guru Nigo aangesteld bij Kenzo, Camille Miceli naar Emilio Pucci en Kim Bekker naar Isabel Marant

Waar in het begin van het jaar ontwerpers vooral vertrokken bij modehuizen, staat september bol van aankondigingen van nieuwe creatieve leiders. Zo wordt verrassend genoeg Japans streetwear icoon Nigo aangesteld bij Kenzo. ) Hij volgt Felipe Oliveira Baptista op die in april vertrok bij het modehuis.

Camille Miceli wordt aangesteld als de nieuwe creatieve leiding bij Emilio Pucci. Op dat moment laat de kersverse leider nog niet veel los over haar aanpak voor het merk. Wel benadrukt ze dat ze Pucci ziet als een gemeenschap en een merk met een sterk Italiaans accent.

Voor het eerst in de geschiedenis van het merk, wordt een andere ontwerper aangesteld in de functie van artistiek directeur bij Isabel Marant. De Nederlandse Kim Bekker, die eerder al bij het modehuis werkte, zal de taak gaan vervullen. Marant zelf blijft ook actief bij het merk.

November - Daniel Lee vertrekt bij Bottega Veneta, wordt opgevolgd door Matthieu Blazy

November staat in het teken van de leiding bij Bottega Veneta. In de maand komt namelijk de verrassende aankondiging dat Daniel Lee per direct stopt bij het merk. Lee is verantwoordelijk voor het doen opleven van het modehuis en zorgde er de afgelopen jaren voor dat het meerdere keren verscheen in de lijst van meest gewilde merken. Een week na het aangekondigde vertrek, wordt de opvolging alweer onthuld. Matthieu Blazy zal het stokje overnemen van Lee , maar heeft een flinke kluif voor zich.

December - Guram Gvasalia nieuwe creatief directeur Vetements