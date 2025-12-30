Een jaar van heruitvinding: hoe 2025 het creatieve landschap van de mode hervormde

Mode gedijt op vernieuwing, maar weinig jaren zijn zo transformerend geweest als 2025. Spraakmakende vertrekken, strategische herschikkingen en leiderschapswisselingen achter de schermen hebben bijna elk groot modehuis hervormd. Dit zette de toon voor Lente/Zomer 2026.

Het seizoen wordt als historisch beschouwd. Niet vanwege een specifieke collectie of trend, maar door het ongekende aantal nieuwe creatief directeuren dat in de schijnwerpers trad en hun visie onthulde. Zelfs met maanden van aankondigingen vooraf, hielden verrassingen en onverwachte wendingen de industrie scherp. Dit zorgde voor een gevoel van zowel spanning als onzekerheid. Samengenomen markeerden deze veranderingen een jaar van diepgaande creatieve herijking. Een jaar waarin niet alleen de basis werd gelegd voor Lente/Zomer 2026, maar ook voor een bredere hervorming van het modelandschap.

Een jaar van verandering

Het jaar werd echter niet alleen gekenmerkt door spraakmakende debuten. Ook door veranderingen die, in de stroom van aankondigingen, bijna onopgemerkt bleven. Het was het jaar waarin Demna Gvasalia zijn eerste collectie voor Gucci onthulde en een gedurfde nieuwe koers uitzette, terwijl Simone Bellotti zijn visie voor Jil Sander verduidelijkte. Dario Vitale gaf een eerste indruk van zijn kortstondige periode bij Versace. Louise Trotter viel op als de enige vrouw die dit seizoen een belangrijk debuut maakte met Bottega Veneta.

Daarnaast presenteerde Miguel Castro Freitas zijn eerste collectie voor Mugler, terwijl Glenn Martens zijn kenmerkende stempel op Margiela drukte. Jack McCollough en Lazaro Hernandez, de oprichters van Proenza Schouler, maakten hun officiële debuut bij Loewe. Zij volgden Jonathan Anderson op, die op zijn beurt zijn eerste dames- en herencollecties voor Dior presenteerde. Pierpaolo Piccioli keerde terug op de catwalk met Balenciaga, en Duran Lantink nam de volledige creatieve leiding bij Jean Paul Gaultier. Beiden markeerden hun eerste collecties voor de modehuizen. Het hoogtepunt van het seizoen was het langverwachte debuut van Matthieu Blazy voor Chanel, bijna zes jaar na het overlijden van Karl Lagerfeld.

Samengenomen waren deze debuten meer dan alleen collecties. Ze vertegenwoordigden een zeldzaam moment van gesynchroniseerde heruitvinding, waarbij meerdere huizen nieuwe stemmen omarmden en de koers van de hedendaagse mode in één opmerkelijk seizoen hervormden.

De ‘stille’ wisselingen

Naast de spraakmakende debuten werd 2025 ook gevormd door een aantal stillere leiderschapswisselingen. Hoewel minder gepubliceerd, hadden deze een aanzienlijke impact op het modelandschap. De eerste maanden waren doorslaggevend toen Daniëlle Cathari terugtrad als creatief directeur bij Kith Women, wat een vroege opschudding in de hedendaagse sector betekende. Daniel Fletcher stapte over naar een nieuwe rol als creatief directeur bij Mithridate, en zowel Timberland als C.P. Company stelden nieuw ontwerp-leiderschap aan.

In Februari zette de golf van verandering voort toen Casey Cadwallader Mugler verliet en Sabato De Sarno vertrok bij Gucci. Dit maakte de weg vrij voor twee debuten later in het seizoen. Nicolas Rohaut nam het roer over bij IRO, en A$AP Rocky werd de eerste creatief directeur bij Ray-Ban. Het tempo van de aanstellingen versnelde met de benoeming van Mark Thomas tot ontwerpdirecteur bij Carven en het Botter-duo dat de creatieve leiding bij G-Star Raw op zich nam. In april keerde Dirk Schonberger terug naar MCM, wat een bredere trend weerspiegelde van gevestigde leiders die terugkeren om merken te stabiliseren.

Halverwege het jaar vonden verdere herijkingen plaats. Francesco Risso verliet Marni en werd later vervangen door Meryll Rogge. Ondertussen werd Jaden Smith benoemd tot creatief directeur bij Louboutin Men en nam Götz Offergeld het roer over bij WRSTBHVR. Tegelijkertijd zetten het vertrek van Laura Kim en Fernando Garcia bij Oscar de la Renta en het terugtreden van Silvia Venturini Fendi meer belangrijke vacatures open.

Tegen het einde van het jaar werd Maria Grazia Chiuri bevestigd bij Fendi, wat een einde maakte aan een periode van veel speculatie. Tegelijkertijd ging Véronique Nichanian na 37 jaar met pensioen bij Hermès menswear. Haar positie werd snel ingenomen door Grace Wales Bonner. Kim Jones, die eerder in het jaar bij Dior Men was vertrokken, begon aan een nieuw hoofdstuk met Bosideng. Olivier Rousteing verliet Balmain na veertien jaar, met Antonin Tron als zijn aangekondigde opvolger. Tot slot werd Ludovico Bruno benoemd tot wereldwijd creatief directeur bij Moose Knuckles.

Nog een laatste opschudding in 2025?

Net toen het jaar ten einde liep, zorgde de mode voor een laatste wending. Versace bevestigde het nogal onverwachte vertrek van Dario Vitale na slechts één seizoen. Vitale was de eerste persoon buiten de Versace-familie die de leiding nam, na de overname van het merk door de Prada Group.

Nu de positie van creatief directeur opnieuw vacant is, wordt er volop gespeculeerd over een mogelijke opvolger die het huis een gedurfde nieuwe richting kan geven. Pieter Mulier, die sinds 2021 Alaïa leidt, wordt alom verwacht over te stappen naar Versace. Hij brengt een reputatie mee voor vakmanschap, dramatische volumes en een scherp oog voor accessoires. Zijn langdurige samenwerkingen met Raf Simons – bij Dior, Calvin Klein en Jil Sander – maken hem een logische keuze. Hij kan Versace nauwer laten aansluiten bij de esthetiek van de oprichtersfamilie. Dit is een doel dat wordt nagestreefd door de nieuw benoemde uitvoerend voorzitter Lorenzo Bertelli.

Hoewel de onderhandelingen naar verluidt nog gaande zijn en er nog geen contract is getekend, belooft de mogelijke komst van Mulier een nieuw cruciaal hoofdstuk te worden. Het is een hoofdstuk in een jaar dat al in het teken stond van transformatie. Dit bewijst dat het verhaal van de mode nooit echt af is, zelfs niet als de kalender omslaat.