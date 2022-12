Dertien modetentoonstellingen om te bezoeken in de Kerstvakantie of in het nieuwe jaar

Nog vrije dagen over in de kerstvakantie, of alvast vooruit aan het kijken naar het volgende jaar? In 2022 openden meerdere grote en kleine modetentoonstellingen die zeker een bezoek waard zijn. FashionUnited stelde een lijst samen met dertien tentoonstellingen over mode van allerlei slag in de Benelux, gesorteerd op sluitingsdatum.

Tim Walker in de Kunsthal, Rotterdam

In de Kunsthal kunnen bezoekers zich tot eind januari onderdompelen in de wondere wereld van modefotograaf Tim Walker. In de tentoonstelling is oud en nieuw werk te zien van Walker, wier stijl wordt gekenmerkt door een sprookjesachtige, surrealistische sfeer en uitbundige sets. De bijzondere scenografie van de tentoonstelling was in handen van het Nederlandse modehuis Maison the Faux.

De tentoonstelling ‘Tim Walker: Wonderful Things’ is tot en met 29 januari 2023 te bezoeken in de Kunsthal in Rotterdam.

Beroemde schoenen in het Schoenenkwartier, Waalwijk

In het dit jaar geopende Schoenenkwartier is tot en met 5 februari de tentoonstelling ‘Put On Your Red Shoes’ te zien. De titel is ontleend aan het nummer ‘Let’s Dance’ van David Bowie, die voor zijn optredens vaak spectaculaire schoenen droeg. Zo ook andere muzikanten, als Lady Gaga en Beyoncé. De tentoonstelling in het Schoenenkwartier gaat over het verband tussen schoenen en muziek: wat zeggen schoenen over de identiteit van muzikant en fans? En anderzijds, hoe ontlenen bepaalde schoenenmerken en -ontwerpen hun status aan hun aanwezigheid op het podium?

De tentoonstelling ‘Put On Your Red Shoes’ is tot en met 5 februari 2023 te bezoeken in het Schoenenkwartier in Waalwijk.

Het splinternieuwe Schoenenkwartier in Waalwijk. Beeld: Pulles & Pulles/Jeroen Pulles, via het Schoenenkwartier

Modefoto’s van Paul Kooiker in Foam, Amsterdam

De modefoto’s van de Nederlandse fotograaf Paul Kooiker zijn gemaakt in de echte wereld, met een heel alledaagse camera - een iPhone, om precies te zijn - maar lijken daar soms helemaal los van te staan. Binnen de kaders van zijn afdrukken worden mensen dingen en dingen mensen, en gelden de heersende schoonheidsidealen en normen schijnbaar niet. De tentoonstelling ‘Fashion’ in fotomuseum Foam omvat uiteenlopend werk van Kooiker, zowel commercieel als autonoom.

De tentoonstelling ‘Paul Kooiker: Fashion’ is tot en met 12 februari 2023 te bezoeken in Foam in Amsterdam.

Mode, psychologie en patronen in ModeMuseum Antwerpen

In samenwerking met het Gentse museum Dr. Guislain presenteert het MoMu in Antwerpen de tentoonstelling Mirror Mirror. De tentoonstelling onderzoekt de relatie tussen mode en psychologie. Wat doet mode, en wat kan mode doen, voor ons zelfbeeld? Hoe houdt mode schoonheidsidealen in stand, en hoe pogen ontwerpers die af te breken? In het MoMu is gelijktijdig de tentoonstelling ‘Exploding Fashion’ te zien, die een inkijk geeft in het proces van patronen maken in de mode en de manier waarop digitale technieken vandaag de dag kunnen worden gebruikt om reconstructies te maken van historische kledingstukken.

De tentoonstelling ‘Mirror Mirror: Mode en de psyche’ is nog tot en met 26 februari 2023 te bezoeken in het ModeMuseum Antwerpen. ‘Exploding Fashion’ is nog tot en met 5 februari te zien.

Screenwear in Design Museum Den Bosch

De expositie ‘Screenwear’ in het Design Museum Den Bosch is een weergave van de relatief korte, maar intense geschiedenis van virtuele mode. Hoe heeft virtuele mode zich eigenlijk ontwikkeld, en hoe verhouden we ons daar nu toe als mensen? ‘Screenwear’ is, zoals de titel al suggereert, een andere modetentoonstelling dan gebruikelijk: in plaats van mannequins staan er iPads waarop bezoekers virtuele ontwerpen kunnen verkennen.

De tentoonstelling ‘Screenwear - Exploring Digital Fashion’ is tot en met 26 februari 2023 te bezoeken in het Design Museum Den Bosch.

Ontwerp van The Fabricant, te zien in Screenwear in het Design Museum Den Bosch. Beeld: Design Museum Den Bosch

Het zwart van Balenciaga in het Kunstmuseum, Den Haag

De titel ‘Balenciaga - Meesterlijk Zwart’ doet eer aan de inhoud van de tentoonstelling in het Kunstmuseum. Een selectie van 56 creaties van de wijlen couturier werd uit Parijs overgebracht naar Den Haag. Ze geven een indrukwekkend en compleet beeld van Balenciaga’s visuele spel met zwart, een spel waarin vorm en textuur centraal staan.

De tentoonstelling ‘Balenciaga - Meesterlijk Zwart’ is tot en met 5 maart 2023 te bezoeken in het Kunstmuseum Den Haag.

Samuel Fosso in Huis Marseille, Amsterdam

Net geopend: het eerste grootschalige retrospectief over de Frans-Kameroense fotograaf Samuel Fosso in Huis Marseille. Het museum biedt een overzicht van het brede oeuvre van Fosso, dat bijna vijftig jaar fotografie omspant. Fosso is onder meer bekend van sprekende studiofoto’s van zichzelf en anderen, waarin hij nadrukkelijk gebruik maakt van kleding, accessoires, make-up, poses en gebaren om stereotypen aan de kaak te stellen. In de jaren negentig werkte Fosso in opdracht van de Franse Vogue en het Franse warenhuis Tati. De fotoseries die uit deze samenwerking voortkwamen zijn ook in de expositie te zien.

De tentoonstelling ‘Samuel Fosso’ is tot en met 12 maart 2023 te bezoeken in Huis Marseille.

Sieraden van Bas Kosters in Coda Museum, Apeldoorn

De uitbundige kledingontwerpen van Bas Kosters zijn menig modekenner misschien wel bekend, zijn sieraden mogelijk minder. Museum Coda in Apeldoorn, dat een omvangrijke collectie designsieraden beheert, vroeg Kosters om zijn eigen sieraden te tonen en daarnaast een selectie te maken uit de museumcollectie. De resulterende tentoonstelling omvat ruim veertig sieraden en objecten. Die zijn vaak kleurrijk en speels, en soms ook ironisch en activistisch.

De tentoonstelling ‘Van een wonderschone frivoliteit’ is tot en met 12 maart 2023 te bezoeken in het Coda Museum in Apeldoorn.

Vijfduizend jaar kralen in het Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

Een kleine tentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden toont een duizelingwekkende verzameling veelkleurige kralen en kralensnoeren. Deze werden allen gemaakt in de periode tussen de prehistorie en de negentiende eeuw. De expositie vertelt over de verschillende vormen en functies van kralen door de geschiedenis heen, van prinselijke sieraden tot gebedskralen en afvalkralen van de kralenproductie in Amsterdam.

De tentoonstelling ‘5000 jaar kralen’ is tot en met 7 mei 2023 te bezoeken in het Rijksmuseum van Oudheden.

Knowing Cotton Otherwise in Fashion for Good Museum. Beeld: Lorenzo de Wit, via Fashion for Good

Een andere kijk op katoen in Fashion for Good, Amsterdam

In oktober opende in Amsterdam de tentoonstelling ‘Knowing Cotton Otherwise’ in het museum van duurzaamheidsorganisatie Fashion for Good. De expositie belicht de relatie tussen katoen en de mode-industrie, specifiek op het gebied van verduurzaming. De expositie is al even open, maar ook voor wie hem al bezocht heeft is een tweede ronde de moeite waard. De tentoonstelling wordt door het jaar heen namelijk steeds uitgebreid en aangepast met roulerend werk van lokale kunstenaars.

De tentoonstelling ‘Knowing Cotton Otherwise’ is tot en met 30 september 2023 te bezoeken in het Fashion for Good Museum in Amsterdam.

Versace-retrospectief in het Groninger Museum

In 2022 is het 25 jaar geleden dat modeontwerper Gianni Versace overleed. Het Groninger Museum eert zijn nalatenschap met het grootste retrospectief over de ontwerper ooit. De tentoonstelling laat zien waar Versace zijn inspiratie vond, en tot op zekere hoogte hoe hij werkte: met oog voor detail en in nauwe samenwerking met andere creatieven als kunstenaars, muzikanten en mede-ontwerpers.

De tentoonstelling ‘Gianni Versace Retrospective’ is tot en met 7 mei 2023 te bezoeken in het Groninger Museum.

Tassen in Modemuseum Hasselt

Vanaf 23 december te zien in het Modemuseum Hasselt: de tentoonstelling ‘Bags: Inside Out’. De geschiedenis van de menselijke fascinatie voor tassen wordt getoond aan de hand van bijna driehonderd objecten, van luxueuze Hermès-exemplaren tot militaire rugzakken. De tentoonstelling gaat daarbij ook in op de vraag hoe tassen tot stand komen en hoe een tas eigenlijk een it-bag wordt.

De tentoonstelling ‘Bags: Inside Out’ is van 23 december tot en met 14 mei 2023 te bezoeken in het Modemuseum Hasselt.

Kidorama in het Mode & Kant Museum. Beeld: Andrea Anoni via Mode & Kant Museum

Kindermode in het Mode & Kant Museum, Brussel

In de omvangrijke tentoonstelling Kidorama in het Mode & Kant Museum in Brussel staat nu eens kindermode centraal. De tentoonstelling brengt ongeveer tweehonderd jaar aan kindermode in beeld. Daarnaast onderzoekt de tentoonstelling de relatie tussen kindermode en kleding voor volwassenen, en verbanden tussen kindermode en gender.

De tentoonstelling ‘Kidorama’ is tot en met 5 maart 2023 te bezoeken in het Mode & Kant Museum in Brussel.