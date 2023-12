In memoriam: Deze mensen zijn de mode-industrie ontvallen in 2023

De mode-industrie moet het na 2023 doen zonder meerdere modeprofessionals. Diverse bekende ontwerpers, oprichters, fotografen, stylisten en anderen zijn de mode-industrie ontvallen. FashionUnited gedenkt hen die het afgelopen jaar zijn overleden.

Ontwerper Paco Rabanne

In 2023 neemt de industrie afscheid van meerdere ontwerpers, waaronder de Spaanse Paco Rabanne . Hij overlijdt op 88-jarige leeftijd in februari 2023. “Het Huis van Paco Rabanne wil onze revolutionaire ontwerper en oprichter eren, die vandaag op 88-jarige leeftijd is overleden”, meldt het modelabel op Instagram. “Onder de meest baanbrekende modefiguren van de twintigste eeuw, zal zijn nalatenschap een bron van inspiratie blijven. Wij zijn monsieur Rabanne dankbaar dat hij ons zijn erfgoed heeft nagelaten en een toekomst van onbegrensde mogelijkheden heeft gedefinieerd.”

Oprichter Myriam Ullens de Schooten Whettnall

Na zijn dood wordt het modehuis Paco Rabanne onderworpen aan een rebranding en gaat het verder als ‘Rabanne’

Wellicht een van de meest schokkende overlijdens dit jaar is die van Belgische ondernemer Myriam Ullens de Schooten Whettnall. De barones is de oprichter van het Belgische modehuis Maison Ullens. Zij en haar man worden onder schot genomen voor hun huis. De verwondingen worden Ullens de Schooten Whetnall fataal, haar man overleeft het incident.

Na het overlijden van de oprichter sluit het modehuis uiteindelijk haar deuren later in 2023.

Ontwerper Mary Quant

Koningin van de mini-rok Mary Quant overlijdt op 93-jarige leeftijd. De drukte in de jaren zestig van de vorige eeuw haar stempel op de mode door haar jeugdige ontwerpen en korte rokken. Hoewel vaak gezien als de bedenker van de mini-rok, wordt deze status nog weleens betwist. Zowel het modehuis Courrèges as ontwerper Rudi Gernreich claimen de bedenker van de mini-rok te zijn.

Topmodel Tatjana Patiz

Een bekend gezicht uit de jaren negentig is niet meer. Tatjana Patitz overlijdt begin 2023 op 56-jarige leeftijd aan de gevolgen van borstkanker. Patitz was in de vorige eeuw vaak te zien in fotoshoots en modeshows met modellen als Linda Evangelista, Christy Turlington, Naomi Campbell en Cindy Crawford.

Ontwerper Slava Zaitsev

Beroemde Russische ontwerper Slava Zaitsev overlijdt in april na een lang ziekbed. Hij is op dat moment 85 jaar. Hij werd door de pers vaak ‘De Sovjet Dior’ genoemd.

Ontwerper Valentin Yudashkin

Rusland verliest in 2023 nog een ontwerper, namelijk Valentin Yudashkin . Hij overlijdt op 59-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De ontwerper was de afgelopen jaren met zijn merk te vinden op het schema van Paris Fashion Week. Dit stopte echter toen Yudashkin de oorlog in Oekraïne niet veroordeelde, hij werd vervolgens van het schema geweerd.

Ontwerper Phil Dickinson

Creatief directeur van Lululemon Athletica, Phil Dickinson , overlijdt in de eerste helft van 2023. De oorzaak van zijn overlijden is niet bekend.

‘Madame Delvaux’

Voormalig directeur van Belgisch tassenmerk Delvaux Solange Schwennincke overlijdt eind mei op 85-jarige leeftijd. Schwennincke, geboren Sofie Hanssen, heeft de bijnaam 'Madame Delvaux’ gekregen. Dankzij haar huwelijk met Franz Schwennincke, op dat moment directeur van Delvaux, raakt ze betrokken bij het Belgische merk. Ze wordt creatief directeur en na het overlijden van haar man in 1970 neemt ze ook de rol van directeur op haar. In 1994 geeft ze dat stokje door aan haar zoon.

Ondernemer Huub van Schaijik

Eigenaar van modelabel Mara May en ondernemer Huub van Schaijik overlijdt in de zomer van 2023 plots in Antwerpen. Hij werd 49 jaar oud. Schaijik was sinds 2018 de eigenaar van damesmodelabel Mara May, dat hij in recente jaren runde vanuit Brussel. Schaijik was hoe dan ook een bekende in de Nederlandse modebranche. Zo werkte hij bij Micro Fashion, Marlies Dekkers, Sandwich, Martens Fashion Group maar had hij ook enige tijd een eigen winkel in Utrecht onder de naam Tailors & Co.

Ontwerper Marc Bohan

Toonaangevende ontwerper Marc Bohan overlijdt dit jaar op 93-jarige leeftijd. Bohan was de langstzittende ontwerper bij modehuis Dior. Zijn ontwerpen waren conservatief, maar met een vleug humor. “Dingen moeten er eenvoudig uitzien, maar niet armoedig,” aldus Bohan tegen Women’s Wear Daily in 1970. Volgens Bohan was eenvoud een vorm van echte elegantie. Hij had het dan ook niet verkeerd gedaan tijdens de huidige trend van ‘quiet luxury’.

Ontwerper Stevie Edwards

Het verhaal van de Amerikaanse Stevie Edwards is een bijzondere. De ontwerper ontwierp al ruim dertig jaar lang kleding zonder enige grote bekendheid, maar dit veranderde toen een vaste klant aanbod om geld in advertenties voor hem te steken. Zo verscheen het werk van Edwards plots in Vogue, GQ, W en Harper’s Bazaar. Eerder in 2023 kondigde Edwards aan een pauze te nemen om te genezen, maar uiteindelijk overlijdt hij aan de gevolgen van kanker.

Ondernemer Mohamed al Fayed

Wie de serie The Crown gekeken heeft, zal tegenwoordig beter bekend zijn met Mohamed al Fayed . De Egyptische ondernemer werd in 1985 de eigenaar van het Britse warenhuis Harrods. In 2010 verkocht hij het bedrijf door aan Qatar Holding.

Mohamed Al Fayed was ook de vader van Dodi al Fayed. Dodi Al Fayed kwam om bij dezelfde autocrash waarbij de wijlen prinses Diana omkwam. Mohamed Al Fayed richtte dan ook een eerbetoon aan zijn zoon en de prinses op dat tot en met 2018 in Harrods te zien was.

Oprichter Lourus Jan Verton

In 2023 neemt Omoda afscheid van Lourus Jan Verton , een van de generaties achter het familiebedrijf. Lourus Jan Verton is de opa van de huidige generatie die aan het roer staat bij Omoda en is niet te verwarren met Lourus-Jan Verton die op dit moment mede-eigenaar en inkoper is bij Omoda. Verton opende in 1961 in Zierikzee ‘de eerste echte Omoda-winkel’, aldus het bedrijf. Toen heette de winkel nog Verton Schoenen.

Oprichter Alexandra Waldman

Alexandra Waldman zorgde met haar merk Universal Standard voor een verschuiving in de industrie. “Ze geloofde dat iedereen het verdient om erkend en gevierd te worden in de mode-industrie”, aldus het merk in een statement over het overlijden van Waldman. Met Universal Standard bood Waldman kleding aan in de maten van nul tot en met 40. De oprichter overleed aan de gevolgen van een agressieve vorm van kanker.

Fotograaf Erwin Olaf

Nederlandse fotograaf, die ook nog weleens uitstapjes maakte naar modefotografie, Erwin Olaf , overlijdt in de herfst van 2023. Olaf leed al meerdere jaren aan een longemfyseem en kreeg recent een longtransplantatie. Daarvan was hij aan het herstellen plotseling onwel werd en vervolgens overleed.

Oud-directeur Harro Uwe Cloppenburg

De Duitse mode-industrie moet sinds 2023 een van de bekende gezichten missen. Harro Uwe Cloppenburg , oud-directeur van het Duitse Peek & Cloppenburg, overlijdt in september. Hij wordt gezien als een innovator in het retaillandschap. Zo zorgde hij er in de jaren zeventig voor dat alle producten via de computer werden geregistreerd en gevolgd op hun weg van de leverancier naar de klant, aldus krant Der Spiegel. In de jaren negentig werd een elektronisch betaalsysteem geïntroduceerd bij Peek & Cloppenburg. De Cloppenburg-telg ging in 2019 met pensioen. Hij was 82 op het moment van overlijden.

Horloge-miljardair Jörg G. Bucherer

Jörg G. Bucherer overlijdt dit jaar enkele maanden nadat hij het familiebedrijf verkoopt aan Rolex. Het familiebedrijf was actief in horloges en juwelen. Bucherer verkocht het bedrijf omdat er geen opvolger was. De Zwitserse miljardair werd 87 jaar.

Ontwerper Davide Renne

Een andere schokkende dood in 2023 is die van ontwerper Davide Renne . Renne sloot zich aan bij modehuis Moschino en was pas enkele dagen aan het werk in zijn functie van creatief directeur als hij op 46-jarige leeftijd overlijdt. Renne was de opvolger van Jeremy Scott, maar wie nu de creatieve leiding heeft na het overlijden van de nieuwe creatief directeur is onbekend.

Ontwerper Erny van Reijmersdal

Nederlandse ontwerper Erny van Reijmersdal overlijdt aan het einde van 2023 op 65-jarige leeftijd. Hij had onder andere zijn eigen modemerk, maar was ook jaren hoofdontwerper van het modemerk Pauw.

Ontwerper Lorenzo Riva