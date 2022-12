Best of 2022: Interviews

2022 loopt op zijn einde, wat betekent dat FashionUnited traditiegetrouw terugblikt op de verhalen van het afgelopen jaar. Een selectie van lezenswaardige interviews gepubliceerd in 2022.

Van oud naar nieuw, uit het archief:

Hulde aan de voddenman: in gesprek met Vodde en Voddenmannen over circulaire mode

Januari 2022 - “Vodden, vodden, wie heeft er nog vodden? Ik geef de hoogste waarde voor uw vodden”, zong Wim Sonneveld in zijn ‘Huis, tuin en keukenliedje’ uit 1955. De voddenman of lorrenboer was iemand die oude kleren opkocht en weer doorverkocht, voor de fabricage van papier of poetsdoeken. Tot in de jaren zestig kwam hij langs de deuren en zamelde voor een paar stuivers vodden in. De voddenman is uit het straatbeeld verdwenen – tegenwoordig brengen we oude kleding naar de kringloopwinkel, textielbak of we verkopen het online. Toch is dit oude beroep weer heel actueel dankzij twee innovatieve modeconcepten die het begrip herdefiniëren. FashionUnited sprak met Patrick Welp van sokkenmerk Vodde en Rens de Waal van Voddenmannen, die elk op hun eigen manier een steentje bijdragen aan de circulaire economie.

Door Natasja Admiraal.

Lees het artikel hier .

Deze bedrijven ontwikkelden allebei een volledig recyclebare paspop: ‘Modebedrijven denken vaker na over duurzame winkelinrichting’

Januari 2022 - Wanneer het gaat over het verduurzamen van de modeindustrie, wordt al snel gedacht aan het aanpakken van het productieproces van kleding. Er zijn echter meer manieren waarop een modebedrijf groener kan opereren. Zo kun je ervoor kiezen om je product te laten showen door duurzame paspoppen. FashionUnited spreekt Harry Schagen van Leeuwen, Sustainability Manager bij mannequinproducent Hans Boodt Mannequins, en Divine Bonami, Marketing Manager bij mannequinproducent Bonami, over de duurzaamheidsontwikkelingen in hun branche.

Door May-Anne Oltmans.

Lees het artikel hier .

Beeld: eigendom Bonami

Luxe materialen en een vleugje romantiek: mannenmodemerk Ampère draait om creativiteit

Februari 2022 - Een gebreide polo met een jacquarddessin van de Amsterdamse grachtengordel of een jas geborduurd met een motief van William Morris: wie dacht dat mannenmode eentonig was, kent Ampère nog niet. Het jonge Amsterdamse mannenmodelabel creëert hoogwaardige ‘streetstyle’ kledingstukken met luxe materialen, rijke stofbewerkingen én een vleugje romantiek. Een frisse tegenhanger van het minimalisme dat al seizoenenlang hoogtij viert.

Door Natasja Admiraal.

Lees het verhaal hier .

Toegankelijk voor iedereen: SeeFeel helpt slechtzienden en blinden bij uitkiezen kleding

April 2022 - ‘Iemand die blind of slechtziend is, geeft toch niet om hoe zijn of haar kleding eruit ziet want ze zien het toch niet.’ Het is één van de hardnekkige, en naar ons idee verdraaide, meningen die er bestaan over kleding voor mensen met een visuele beperking. Maar iedereen verdient het om er goed uit te zien en met zelfvertrouwen de deur uit te stappen, zo is ook ontwerper Rachel Lourens van mening. Met haar merk SeeFeel stelt ze blinden en slechtzienden in staat zelf kleding uit te kiezen in de winkel én deze elke ochtend (correct) aan te trekken.

Door Caitlyn Terra.

Lees het artikel hier .

Beeld: Seefeel

De transformatie van een winkelgebied: hoe ondernemer Léon Hamming de Zaanbocht weer op de kaart zette

Mei 2022 - Jaren geleden verhuisde Léon Hamming vanuit Amsterdam naar Wormerveer. Hij had de mogelijkheid om dichter bij zijn modewinkel Saenkanter te gaan wonen, het zelfstandige familiebedrijf dat hij sinds ruim twintig jaar runt met zijn zus Petra. Het was de tijd na de economische crisis, en in het centrum van Wormerveer was de toestand schrijnend. “Veertien panden leeg in de binnenstad,” herinnert Hamming zich. “Mensen wilden hier niet winkelen, niet werken en ook minder graag wonen.”

Hoe anders is de situatie nu. De Zaanbocht, zoals het winkel- en verblijfsgebied in het hart van Wormerveer nu heet, is een bruisende plek geworden waar buurtbewoners, dagjesmensen en toeristen graag komen. Ondernemers staan in de rij voor beschikbare winkelpanden en in de omgeving worden druk nieuwe huizen gebouwd. Dat is grotendeels te danken aan Hamming, die in de afgelopen twaalf jaar flink de schouders eronder zette om het gebied weer op de kaart te zetten. Hoe kreeg hij dat voor elkaar?

Door Nora Veerman.

Lees het artikel hier .

Maison the Faux wint Mode Stipendium 2022: ‘Bevestiging dat performance deel is van het mode-ambacht’

Juni 2022 - Intuïtief, onderzoekend, interdisciplinair, zelfverzekerd, grensverleggend, een schoolvoorbeeld voor een nieuwe modegeneratie. Met die woorden werd woensdagavond in het Hermitage in Amsterdam de winnaar van het Mode Stipendium 2022 aangekondigd: Maison the Faux, het modehuis van Joris Suk en Tessa de Boer.

Met het winnen van de belangrijke Nederlandse modeprijs voegt Maison the Faux zich in een rij van prestigieuze makers: onder meer Claes Iversen, Erik Frenken, Bas Kosters, Ronald van der Kemp en Iris van Herpen gingen Maison the Faux voor. Net als zij ontvangen Suk en De Boer een bedrag van vijftigduizend euro om zich artistiek en zakelijk verder te ontwikkelen. FashionUnited spreekt het tweetal daags voor de uitreiking via Zoom.

Door Nora Veerman.

Lees het artikel hier .

Presentatie Maison the Faux voor Cultuurfonds Mode Stipendium 2022. Beeld: ©Reinier RVDA

Inversa: het bedrijf dat hoopt het koraalrif terug te bouwen door leerproductie

Juni 2022 - Next Gen-materialen, een term die vaak wordt gebruikt voor duurzame en ethische vezel alternatieven, kunnen heel vaak afkomstig zijn van verrassende natuurlijke elementen - elementen die zich vlak onder onze neus bevinden, maar nog niet volledig zijn onderzocht. Veel materialen in de Next Gen-sector draaien om het elimineren van dierlijke producten, iets waar de modewereld zich steeds meer op richt. Inversa hoopt echter dat haar eigen alternatief de klanten zal aanspreken omdat het een steeds zorgwekkender probleem kan oplossen.

Door Rachel Douglass.

Lees het artikel hier .

Vermalen sneakers en hakken van McDonald’s afval: maak kennis met de eerste lichting afgestudeerden van de Dutch Shoe Academy

Juli 2022 - Wie wordt de nieuwe generatie schoenontwerpers van Nederland? De eerste lichting 'shoe developers' van de Dutch Shoe Academy in Utrecht is net afgestudeerd - en klaar om de wereld kennis te laten maken met hun ideeën. Ze hebben grote dromen: van een eigen warenhuis dat een totaaloplossing biedt voor aanstaande echtparen tot een moderne draai geven aan een klassiek herenschoenen merk. FashionUnited sprak met Liesel Swart, docent aan de Dutch Shoe Academy en twee recent afgestudeerde ‘shoe developers’ over hun ervaringen en toekomstplannen.

Door Eugenia Melissen Ferrer.

Lees hier het artikel.

Barbiecore: Waarom is de mode-industrie volgens trendforecaster Jan Agelink in de ban van felroze?

Augustus 2022 - Historisch gezien is roze een van de meest emotioneel beladen en controversiële kleuren van het hele spectrum. Aan de ene kant wordt roze geassocieerd met ideologieën en praktijken die vrouwen onderdrukken, zoals opgelegde voorschriften over wat ‘vrouwelijk’ is en de ‘pink tax’, waarbij vrouwen meer betalen voor hetzelfde (vaak roze gekleurde) product dan mannen. Aan de andere kant wordt roze door vrouwen vaak ook juist gebruikt om patriarchale systemen omver te werpen. Denk aan het dragen van roze tijdens de Women’s March of het benadrukken van vrouwelijkheid als iets krachtigs in plaats van iets minderwaardigs.

Door Eugenia Melissen Ferrer.

Lees hier het artikel.

Image: Valentino AW22

Voor AFW-nieuwkomer Francon zijn niet seizoenen, maar gebouwen het uitgangspunt

Augustus 2022 - Het kantoor van Kaan Architecten zit op de tweede verdieping van een pand aan de Nieuwe Maas in Rotterdam. De hoge ramen bieden uitzicht op de statige huizen aan de Maaskade, op de Erasmusbrug en de glazen torens daarachter. May Kaan, samen met partner en architect Kees Kaan initiatiefnemer van modelabel Francon, geeft een rondleiding door de ruime zalen. In een zwarte jurk van eigen hand zwiert ze langs betonnen zuilen en tafels met maquettes. Het kantoor was voorheen tijdelijk de thuisbasis van Francon, vertelt ze. Het nieuwe hoofdkwartier is elders in de stad, dat was tot voor kort nog in aanbouw.

Door Nora Veerman.

Lees het artikel hier .

Nieuwe beursdirecteur Anna Sofie Dolva over CIFF 2.0

Augustus 2022 - Een paar dagen voordat Deense modebeurs CIFF zou aanvangen, werd bekend gemaakt dat de beurs een nieuwe directeur heeft. Anna Sofie Dolva neemt de taak op zich. Het zorgde ervoor dat de zomereditie van de beurs de perfecte gelegenheid was om de kersverse directeur te spreken over de toekomst van de beurs en die van de industrie. FashionUnited sprak haar kort na de opening van de beurs.

Door Caitlyn Terra.

Lees het artikel hier .

Black Bananas: Flagshipstore in The Mall, vernieuwing in de collectie en buitenlandse expansie

September 2022 - Deze donderdag is het zover: het openingsevenement van de Black Bananas winkel in de Westfield Mall of the Netherlands. 'Thuiskomen', want oprichter Wesley Balnikker stond zelf als verkoopmedewerker in een winkel in het voormalige winkelcentrum Leidschenhage toen hij met het merk Black Bananas begon. FashionUnited spreekt hem over de winkel, vernieuwingen bij het merk en expansieplannen.

"We waren best wel een lange tijd aan het kijken waar we een flagshipstore wilden openen," zo geeft Balnikker aan. "Zo hebben we gekeken naar Amsterdam. Internationaal zou dat goed zijn voor het merk en ook veel influencers en bekende Nederlanders zijn daar. Maar toen ging The Mall [of the Netherlands, red.] open en zag ik de drukte en hoeveel mensen daar op afkomen… Daarbij ben ik een Leidschendammer. Het lijkt me super leuk om een keer zelf in de winkel te staan op zaterdag. De oude mensen uit de buurt weer eens te zien en ook Leidschendam te laten zien dat het merk hier vandaan komt." Om de 'homecoming' te vieren van Black Bananas heeft het merk een speciale baseball jacket ontworpen. Op de jas zijn de sleutels van de stad te zien en het wapen van Leidschendam staat op de mouw.

Door Caitlyn Terra.

Lees hier het artikel.

Beeld via Black Bananas

Retailer Andreas Murkudis: “Als je alleen naar de verkoop kijkt, kun je ook een supermarkt runnen”

September 2022 - Hij is een kunstliefhebber, liefhebber van kwaliteit en design, verhalenverteller en filantroop - en een van de interessantste spelers in het Duitse retaillandschap: Andreas Murkudis viert dit jaar zijn 20-jarig jubileum.

Door Annette Gilles.

Lees het artikel hier .

De baan van… Madelief Hohé, conservator mode en kostuum bij het Kunstmuseum Den Haag

September 2022 - Van de jurken van Audrey Hepburn en de romantische mode uit de tijd van Downton Abbey, tot de aanstaande (geheel zwarte) tentoonstelling over Balenciaga: Madelief Hohé is dagelijks in aanraking met mode, vaak ook letterlijk. Naast het feit dat Hohé zichzelf een ‘bofkont’ noemt omdat ze elke dag met mooie dingen mag werken, moet ze als conservator mode en kostuum onder andere goed kunnen schakelen, over een organisatietalent beschikken en voorbereid zijn op fysiek zwaar werk.

Door Eugenia Melissen Ferrer.

Lees hier het artikel.

Beeld via: Kunstmuseum

CEO Garcia: “Als je 50 jaar bestaat, heb je ook verantwoordelijkheid voor de volgende decennia”

Oktober 2022 - Reden voor een feestje: modemerk Garcia bestaat dit jaar vijftig jaar. Garcia is van oorsprong een Italiaans familiebedrijf en die waarden van het familiebedrijf staan nog steeds hoog in het vaandel. Tijd om bij te praten met CEO Mark Hommelberg over de afgelopen jaren en ook vooral de toekomst van het merk.

Door Caitlyn Terra.

Lees hier het artikel.

Wat is Belgische mode? Brandon Wen, Jasmijn Verlinden en Viviane van Werelyckhuysen delen hun visie

Oktober 2022 - Tot 16 oktober is het de Week van de Belgische mode. FashionUnited vroeg daarom aan enkele modeprofessionals wat zij verstaan onder het begrip. Brandon Wen, Jasmijn Verlinden en Viviane van Werelyckhuysen delen graag hoe zij ernaar kijken.

Door Katrien Huysentruyt.

Lees het artikel hier .

Van links naar rechts: Christian Wijnants SS23, via Turbulence - Jan-Jan van Esche FW22, via Catwalkpictures - Y/Project SS23, via Catwalkpictures

Denimmerk Tenue. slaat vleugels uit en vliegt solo

Oktober 2022 - Na bijna vier jaar ontwikkelen ‘binnen de schutting’ van denimwinkel Tenue de Nîmes door middel van trial and error, is het nu tijd om denimmerk Tenue. out in the open te brengen, zo vertelt oprichter Menno van Meurs. Het wordt meteen groot aangepakt met een samenwerking met de dertig beste winkels van Nederland én een eigen brandstore op de Utrechtsestraat in Amsterdam. Van Meurs neemt FashionUnited mee in het verhaal van het merk, de ambities en zijn visie op de denim- en modewereld in het algemeen.

Door Caitlyn Terra.

Lees het artikel hier .

Barts bestaat 30 jaar: ‘Na al die jaren nog nieuwe mutsjes bedenken lukt tot eigen verbazing elk jaar weer’

November 2022 - Het Nederlandse merk Barts heeft sinds zijn oprichting in 1992 niet afgeweken van hetgeen waarmee ze zijn begonnen: een selectie aan accessoires voor winters en zomers weer. Vandaag de dag bestaat het bedrijf dertig jaar. Voor FashionUnited een gelegenheid om in gesprek te gaan met oprichter en CEO van het bedrijf, Bart Koene. Volgens hem is de consistentie die het merk over de jaren heeft vastgehouden iets dat gewaardeerd wordt onder hun meest trouwe inkopers en meebouwt aan hun succes.

Door Marthe Stroom.

Lees het artikel hier .

Schoenen voor Rihanna en Máxima, een eigen academie: Zeynep Dag van Alzúarr denkt graag groot

November 2022 - Het Nederlandse schoenenlabel Alzúarr bestond amper twee weken toen oprichter Zeynep Dag een enorme order binnenkreeg. Afzender: de assistent van Rihanna. De wereld van Dag stond van het ene op het andere moment ‘totaal op zijn kop’, vertelt ze. Toch was de bestelling ook niet helemaal uit de lucht komen vallen. Dag had Rihanna immers zelf gecontacteerd, door middel van een slinkse Instagramtruc. “Al mijn vrienden zeiden: de schoenen die jij ontwerpt, dat zijn écht schoenen voor Rihanna. Ze hadden wel gelijk, vond ik. Dus ik dacht: waarom probeer ik haar niet gewoon te bereiken?” Naïef, vonden sommigen, maar Dag zag dat anders. “Het was gewoon een kwestie van groot denken.”

Door Nora Veerman.

Lees het artikel hier .

Zeynep Dag. Beeld: Alzúarr

“Ethische retail bestaat niet, maar retail kan wel dé oplossing zijn om de modesector te verduurzamen”

November 2022 - Duurzaamheidsonderzoeker Talia Hussain schat dat retail een vitale rol kan spelen in de verduurzaming van de textielindustrie. Daarover schrijft ze momenteel een doctoraat aan de universiteit van Loughborough in Londen.

Voor haar doctoraatsonderzoek aan de universiteit van Loughborough bevraagt onderzoeker Talia Hussain consumenten met interesse in duurzaamheid. Zonder het woord ‘schuldgevoel’ of ‘consumer guilt’ in de mond te willen nemen, lagen zo goed als alle respondenten in de knoop met hun keuzes, vertelt ze via Zoom aan FashionUnited. “Ze proberen te consuminderen, kopen zoveel mogelijk tweedehands, doen langer met kleren. Maar als ze naar de winkel moeten, dan worstelen met hun aankopen, omdat ze niet alles perfect kunnen doen. En dat voor een groep die bovengemiddeld begaan is met duurzaamheid”, beklemtoont ze.

Door Sarah Vandoorne.

Lees het artikel hier .

CEO Intimissimi: “Over vijf jaar 100 winkels in Nederland”

December 2022 - Italiaans lingeriemerk Intimissimi is al ruim vier jaar te vinden in de Nederlandse winkelstraten, maar van een grote merkintroductie kwam het door de pandemie niet. Nu de teller inmiddels op 15 Nederlandse winkels staat heeft het merk alsnog een grote merkintroductie georganiseerd en de grandeur van het evenement blijkt overeen te komen met de grandeur van de plannen van het merk. FashionUnited spreekt met CEO en merkleider van Intimissimi Matteo Veronesi.

Door Caitlyn Terra.

Lees hier het artikel.