Co-leiderschap, verslavingen aan tweedehands en neuro-inclusief winkelen: FashionUniteds beste achtergrondverhalen van 2025

De redactie van FashionUnited doet elk jaar haar best om interessante achtergrondverhalen voor u, de lezer, te maken. Of dit nou in de categorie mode, retail, business of mensen is - in 2025 zijn er weer prachtverhalen gepubliceerd. We zetten 23 van onze favorieten voor u op een rij, per categorie.

Mode

Verslaving aan tweedehands modeplatforms: een onderzoek onthult de risico's

Terwijl verslavingen aan sociale media tegenwoordig het onderwerp zijn van veel onderzoek, begint een afhankelijkheid van een ander type online platform de aandacht van de wetenschappelijke wereld te trekken: de verslaving aan tweedehands modeplatforms.

In Bordeaux brengt promovenda Marie Boudi de ontwikkeling van problematisch gedrag in kaart, gerelateerd aan platforms en apps voor tweedehands kleding, schoenen en accessoires, zoals Vinted, Depop of Vestiaire Collective. Haar proefschrift is gebaseerd op de theorie van de Canadese onderzoeker Vallerand. De universiteit belicht een groot risico voor de gebruiker: de overgang van een 'harmonieuze passie' voor mode naar een 'obsessieve passie', waarbij de gebruiker de volledige controle over zijn activiteit op het platform verliest.

Is de val van de microtrend aangebroken?

Tomato-girl summer, coastal cowgirl, coquette, blokette: op dit moment zeggen deze termen je misschien niet veel, maar ooit hadden ze de mode-industrie stevig in hun greep. Retailers haastten zich om hun collecties aan te passen om bij te blijven met de hype. Hun invloed was echter van korte duur. De ene dag spoorden content creators hun volgers aan om hun garderobe in babyroze ‘Barbie’-stijl aan te vullen, de volgende dag weerspiegelden ze Kay Corleone uit The Godfather in luipaardjassen en grote zonnebrillen. Dit zijn microtrends, een door sociale media veroorzaakt trendtype dat de mode heeft veranderd.

Deze snelle beweging heeft echter kritiek gekregen, met name op het gebied van de impact op het milieu, omdat deze korte cycli steeds meer als verspilling worden beschouwd. Hun bestaan is volledig afhankelijk van het vermogen van shoppers om hun garderobe voortdurend te vernieuwen, wat in strijd is met het groeiende bewustzijn van de impact op het milieu. Bovendien zijn consumenten door veranderende uitgavenpatronen steeds minder in staat om deze soms wekelijkse 'core'-esthetiek bij te benen. Dus, net als hun eigen levensduur, zouden microtrends snel kunnen verdwijnen? Analisten van WGSN denken van wel.

Hardloopbaan wordt catwalk: Waarom hardlopen nu de mode bepaalt

Joggen was lange tijd gewoon een sportieve hobby, maar tegenwoordig is het veel meer dan dat. "Running" is een lifestyle geworden en heeft zijn weg gevonden naar de modewereld. Luxe hardloopschoenen en stijlvolle sportjacks laten zien hoe de grens tussen functionaliteit en mode steeds verder vervaagt.

Noorse mode komt op stoom: “Ontwerpers hebben zelfvertrouwen gekregen en willen nu de beste zijn"

Noorse mode wint snel aan zelfvertrouwen en internationale slagkracht. Tijdens Oslo Runway laten ontwerpers zien dat ze niet langer bescheiden volgen, maar ambitieus willen excelleren, met shows op culturele toplocaties en een groeiende focus op creativiteit en commercie. Merken als Holzweiler, Tom Wood en ByTiMo groeien hard, trekken internationale aandacht en vinden nieuwe markten.

Grote namen, kleine impact: wanneer debuten schommelen tussen hype en onbeduidendheid

Debuuts van ontwerpers waren ooit een noviteit. Ze gaven modeweken een gevoel van opwinding en nieuwigheid, iets wat alleen de mogelijkheid van een transformerende merkidentiteit kon oproepen. Tegenwoordig gaat er echter geen modeweek voorbij zonder een handvol debuten. Hoewel ze spannend zouden moeten zijn, heeft hun overvloed – in combinatie met het feit dat sommige ontwerpers hun eerste seizoen niet overleven – ze veranderd in een noodzakelijk kwaad. Dit in een wereld waar grote merken worstelen om hun plek te vinden in een veranderende luxemarkt.

In dit tempo voelt het bijna zinloos om een volledige lijst van debuterende ontwerpers samen te stellen – nieuws over weer een creatieve verandering is aan de orde van de dag. Zozeer zelfs dat 2025 zich ontwikkelt tot een jaar met een ongekend aantal debutanten. Maar wat hopen merken eigenlijk te bereiken met een nieuwe creatieve richting? Wat bepaalt een echt succesvolle overgang? En, misschien wel het belangrijkste, wat onthullen deze keuzes over de toekomstvisie, ambities en identiteit van een merk?

Is tafeltennis de volgende topspin in de mode?

Toegankelijk, urban en nonchalante retro-shirts - kan tafeltennis de volgende smaakmaker worden in de combinatie sport, mode en lifestyle?

Tennis diende lange tijd als inspiratiebron, met toonaangevende merken zoals Lacoste en Fila, die met plooirokken en pullovers een elitaire look belichaamden. Deze chique sportstijl past perfect bij de conservatieve verandering in de maatschappij, maar vraagt ook om een tegenbeweging.

Het kleine zusje, tafeltennis, hield zich nooit zozeer aan de formele regels. Terwijl legendarische tafeltennismerken zoals Donic, Joola en Butterfly zich in de loop der tijd gemoderniseerd hebben, bieden juist de retrolooks veel inspiratie.

Hoe de Belgian Fashion Awards onthullen waar Belgische mode naartoe gaat

Elk jaar worden in het najaar de Belgian Fashion Awards uitgereikt. Hét moment waarop de Belgische mode-industrie zich collectief toont en een reflectie wordt van waar de modesector naartoe beweegt.

Het moment is uitgegroeid tot een graadmeter: een manier waarop de Belgische mode-industrie zichzelf herijkt en impliciet meegeeft wie de volgende generatie dragers van het landschap zal zijn. Dat komt niet door één element, maar door verschillende structurele verschuivingen binnen de Awards zelf.

Retail

Van prikkelstress naar plezier: Een gids om de winkel neuro-inclusiever te maken

Hoe vaak kijkt een retailer naar diens eigen winkel door de lens van een neurodivergent persoon? Een ondernemer hoef je niet te vertellen dat een prettige en gastvrije omgeving goed is voor de omzet, maar wat een prettige omgeving is voor neurodivergente personen kan nogal verschillen van de winkelconcepten die op dit moment in de winkelstraat te vinden zijn. Daarom gaat FashionUnited op onderzoek uit: Wat maakt een winkelervaring neuro-inclusief?

Amsterdam, voorbij de hype: de markt die Spaanse merken verleidt en op de proef stelt

Amsterdam trekt steeds meer Spaanse merken aan. Zo openden Nude Project, Cold Culture, Alohas, Meller en TwoJeys al winkels in 2025 en in 2026 komen daar nog Laagam en Hoff bij. Om te begrijpen wat Amsterdam tot een solide keuze maakt, sprak FashionUnited onder andere met Michelle Paratore. Zij is partner gespecialiseerd in retail en private equity bij het prestigieuze adviesbureau Bain & Company. Al meer dan twintig jaar adviseert ze zowel gevestigde leiders als opkomende merken in de regio.

Waarom Cost Per Wear effectiever is dan milieuclaims voor mode

Al ongeveer vijf jaar kijken milieuactivisten en modeprofessionals met ontzetting naar de wachtrijen bij de opening van elke pop-up store van Shein. Campagnes en acties over de milieuschade van de fast fashion-gigant lijken het succes van deze speler, die vooral verleidt met lage prijzen, niet te temperen. Maar aangezien het financiële argument sterker lijkt dan de ecologische zaak, is het misschien tijd voor een strategiewijziging met een vergelijkbare logica? Een mogelijke oplossing bestaat en is samen te vatten in drie woorden: Cost per Wear (CPW), oftewel de kosten per draagbeurt.

Waarom een faillissement in je winkelstraat niet meteen zorgelijk is

Het nieuws van faillissementen in de Nederlandse winkelstraat wordt steeds prominenter. Veel (onafhankelijke) retailers hebben de afgelopen maanden dan ook een buurman of buurvrouw in de winkelstraat failliet zien gaan. Hoewel dergelijk nieuws uit het niets kan komen, hoeft het verdwijnen van een winkel niet meteen zorgelijk te zijn voor de toekomst van de ondernemer zelf, zo blijkt uit gesprekken met experts.

Inclusieve binnenstad: Het 'stilte uur' in Duitse stad Wiesbaden daagt traditionele winkelervaring uit

In het Duitse Wiesbaden bieden winkels sinds juli een ‘stilte uur' aan. Het is de eerste keer dat een stad in Duitsland op deze manier het winkelen inclusiever wil maken. Eerste indrukken uit de detailhandel.

Elke donderdag tussen drie en vijf uur 's middags worden de lichten gedimd en geluiden verminderd. In totaal twintig handelsondernemingen in de binnenstad nemen deel aan het initiatief. Winkelen moet zo drempelvrijer worden en de openbare ruimte toegankelijker. Het ‘stilte uur’ is met name gericht op mensen met autisme, angststoornissen, sensorische overgevoeligheid of andere neurodiversiteit. Maar niet alleen zij lijken er baat bij te hebben.

Winkel dicht en vrijheid vieren op 5 mei? Niet elk winkelhuurcontract staat dat toe

Een LinkedIn-bericht trok de aandacht van de redactie. Hoewel 5 mei in Nederland dit jaar een vrije dag was, mochten retailers niet zelf beslissen of ze de deuren dicht zouden houden. Dit ligt allemaal aan het huurcontract wat ze hebben. Hoe dat precies zit, zocht de redactie voor u uit.

Mensen

Hoe Glenn Martens al jaren voorsorteerde op zijn functie bij Maison Margiela

2025 is het jaar waarin de meeste creatief directeuren van de bekende modehuizen zijn gewisseld. Voor Belg Glenn Martens betekende het een stap naar Maison Margiela. Wie de carrière van Martens in de gaten heeft gehouden, kwam de stap niet als een verrassing. Hij was namelijk al jaren aan het voorsorteren op deze rol.

Co-leiderschap bij Otto: Inzichten in een innovatief leiderschapsmodel

Leidinggevende functies worden vaak als fulltime posities uitgezet, wat mensen die in deeltijd werken uitsluit. Er zijn echter ook andere modellen mogelijk, zoals co-leiderschap, waarbij meer dan één persoon dezelfde leidinggevende rol vervult. Bij de Duitse retailer Otto deelden Jennifer Halemba en haar voormalige collega Marleen Hinzmann ruim twee jaar lang de functie van Hoofd Recruiting. Hoe gaat dit in zijn werk?

Business (member)

Onderzoek: EU-methode voor duurzame modescore is ‘af’, maar verre van betrouwbaar

Op papier is er een akkoord over de eerste tool om modeproducten te scoren op duurzaamheid. De regeling komt uit Brussel en heet Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR), hierna aangeduid als ‘PEF’, voor kleding en schoenen. Maar de methode - en de manier waarop die tot stand kwam - ligt bij velen nogal zwaar op de maag. FashionUnited deed maanden onderzoek naar de nieuwe standaard.

Herkenning versus vernieuwing: Topshops uitdaging om een plek in de mode terug te winnen

De naam Topshop heeft nog steeds culturele betekenis. Het merk staat voor een tijdperk waarin high street fashion niet alleen kledingkasten bepaalde, maar ook de identiteit van een hele generatie. De erfenis van Topshop gaat verder dan alleen kleding: het was een merk dat de toon zette voor de jeugdcultuur en de manier waarop mode werd beleefd. Nu Topshop een comeback probeert te maken, ligt de uitdaging in het vertalen van die culturele stempel naar een retail-landschap dat er totaal anders uitziet dan vroeger.

Hoe is het nu met Gigue, Terre Bleue en Zilton?

In de zomer van 2025 is het een jaar geleden dat Belgische modemerken Gigue, Terre Bleue en Zilton betrokken waren bij het faillissement van de Duror Fashion Group. De merken vonden niet veel later allen weer een nieuwe Belgische eigenaar. Tijd voor een check-in.

Skechers: Waarom een sneakermerk zonder cultstatus 9,4 miljard dollar waard is

Een van de grote overnames van 2025 was die van schoenengigant Skechers. De intentie voor de overname wordt in mei aangekondigd door 3G Capital. Het prijskaartje? 9,4 miljard dollar. Wat zorgt ervoor dat Skechers zoveel geld waard is?

Van opleving naar faillissement: De hernieuwde financiële problemen van Claire's onder de loep

Een van de bedrijven die in 2025 te maken heeft met een faillissement is sieradenketen Claire’s. Voor de tieneraccessoirewinkel is dit het tweede faillissement in zeven jaar tijd. Hoe is Claire's in zo'n benarde positie terechtgekomen?

Waarom PostNL inzet op ‘slimme bezorging’: pakketautomaten en ‘best day delivery’ in de lift

Een paar woorden in PostNL’s nieuwe strategie die in september 2025 wordt aangekondigd vallen op. Het gaat focussen op slimme bezorging met onder andere ‘best day delivery’.

De norm in e-commerce en bezorgingswereld was lange tijd de zo snelst mogelijke bezorging van een pakket. ‘Next day delivery’ werd de lieveling, maar zorgde daarmee wel voor druk op distributiecentra, bezorgservices en op de weg. Echter komt er steeds meer aandacht voor flexibele bezorgopties en ‘best day delivery’. Waarom zetten steeds meer bezorgdiensten hierop in?

PFAS in kleding: Gore-Tex onder vuur door rechtszaken en regelgeving

De discussie over PFAS in functionele kleding is de afgelopen jaren steeds prominenter geworden, naarmate de schadelijke effecten op mens en milieu beter in kaart worden gebracht. Dit heeft grote spelers in de bovenkleding- en sportkledingsector ertoe gedwongen hun ontwerpaanpak te herzien, vooral wat betreft het gebruik van technische functies zoals waterafstotendheid. Tegelijkertijd zijn verschillende bedrijven onder juridische druk komen te staan vanwege hun trage reactie op deze ontwikkelingen.

Deze innovatieve verpakkingsbedrijven helpen de mode-industrie van haar plasticverslaving af

Kansen om te verduurzamen zijn te vinden in alle onderdelen van de mode-industrie en haar keten. Niet alleen in de productie van de items of de logistiek, maar ook in de verpakkingen van bestellingen. Denk bijvoorbeeld aan herbruikbare verpakkingen, alternatieven voor bubbelplastic en polybags gemaakt van zeewier. Deze innovaties staan echter niet vaak in de spotlight, terwijl ze dat wel verdienen. Daarom presenteren we enkele bedrijven die klaar zijn voor hun cue.

