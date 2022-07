Nieuwe eigenaar: 22 opvallende overnames van het eerste halfjaar van 2022

Waar het eerste halfjaar in 2022 in eerste instantie wellicht niet herinnerd wordt als hét halfjaar van de grote overnames in de mode industrie, zijn er en aantal die absoluut niet over het hoofd gezien mogen worden.

Karl Lagerfeld wordt overgenomen door G-III Apparel

G-III Apparel blijkt in het eerste halfjaar van 2022 opnieuw op overnamepad te zijn. De Amerikaanse groep krijgt alle aandelen van het merk Karl Lagerfeld in handen. Hier telt het 200 miljoen euro voor neer. Voor de transactie had de groep al 19 procent van de aandelen van het merk in handen.

Karl Lagerfeld is het merk van de wijlen gelijknamige ontwerper. Het merk wordt gekenmerkt door een rock-chic attitude en biedt kleding en accessoires voor dames, heren en kinderen.

Zalando neemt Highsnobiety over

In juni komt Zalando met een verrassing: het neemt nieuwsplatform en creative consultancy bureau Highsnobiety over. Wat Zalando moet betalen voor Highsnobiety is tot op de dag van vandaag onbekend. In eerste instantie lijkt de overname een surprise move van de Duitse gigant, maar wie in de geschiedenis van de e-tailer duikt ziet dat het juist in het straatje van Zalando past.

"Door samen te werken met Highsnobiety wordt Zalando's ambitie om een top bestemming voor streetwear, nieuwe luxe en mode inspiratie te worden versnellen. Zeker voor de jongere, modebewuste consumenten," aldus het persbericht over de overname.

Beeld: via Zalando

Hunkemöller weer in Nederlandse handen

Eigenaar Carlyle Group Inc. kondigt in maart onverwachts aan dat het lingeriemerk Hunkemöller verkoopt aan Nederlandse investeerders Parcom en Opportunity Partners. Hierdoor komt het merk weer in Nederlandse handen. Carlyle Group Inc. behoudt echter wel een minderheidsbelang.

“De nieuwe investeerders hebben een geschiedenis in het ontwikkelen van retail en e-commerce van consumentenmerken en zijn perfect voor het ondersteunen van Hunkemöllers strategische ambities,” aldus Carlyle Group Inc. in het persbericht.

Hunkemöller x Kim Petras, beeld via UPR Belgium

Missguided wordt overgenomen door Frasers Group Plc

Twee dagen voor de overname komt pas het nieuws naar buiten dat Missguided aan het wankelen is en onder curatele wordt geplaatst. Nadat deze eerste berichten naar buiten komen, volgt op 1 juni het nieuws dat de Britse Frasers Group Plc Missguided over zal nemen voor 20 miljoen pond. In euro komt dit neer op 23,5 miljoen euro.

Retailer Omoda neemt boetiek én hotel over

Nederlandse retailer Omoda neemt boetiek House of Fred en het hotel Cozy Pillow dat boven de boetiek zit over. “Deze stap maakt ons verhaal compleet,” aldus Jan Baan, CEO van Omoda, in het persbericht. “Het concept van een inspirerende, toegankelijke fashion boutique is dé inspiratiebron voor ons merk. Samen met het hotel biedt het ons de mogelijkheid om klanten een ervaring te geven als nooit tevoren.”

Frans modemerk Ba&sh wisselt van handen

Het populaire Franse modemerk Ba&sh wisselt in het eerste halfjaar van 2022 van handen. L Catterton verkoopt namelijk het meerderheidsbelang in het merk aan investeringsmaatschappij HLD. Hoeveel geld er met de overname gemoeid is, is niet bekend.

Keten Wibra overgenomen door eigen directie

Winkelketen Wibra wordt begin 2022 overgenomen door de eigen directie. Directieleden algemeen directeur Bas Duijsens, commercieel directeur Wim Smit en financieel directeur Per Eriks nemen een meerderheidsbelang in het bedrijf. Ron Wierdsma, onderdeel van de oprichtersfamilie van Wibra, behoudt een minderheidsaandeel.

Interieurplatform Made.com neemt lifestyle platform Trouva over

Deze overname schuurt tegen de modesector aan. Interieurplatform Made.com neemt namelijk Trouva over, dat niet alleen interieur items maar ook mode en lifestyle producten verkoopt. De deal is onderdeel van Made.com's strategie om het aanbod op het platform uit te breiden.

Stoffen- en fourniturenwinkel Mondial Tissues neemt Belgische Mondial Textiles over

Het Belgische Mondial Textiles wordt overgenomen door Franse stoffen- en fourniturenwinkel Mondial Tissues. Mondial Tissues wordt hierdoor de eigenaar van alle acht Mondial Textiles winkels in Wallonië en de webwinkel.

Snipes neemt Kroatische keten Shooster over

Snipes blijkt ook nog steeds op overnamepad te zijn. De sneakerretailer maakt namelijk de derde overname in twaalf maanden tijd bekend in mei. De kroatische keten Shooster komt in handen van Snipes.