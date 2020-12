Best of 2020: Interviews

Best of 20...

Het jaar loopt weer op zijn einde, wat betekent dat FashionUnited traditiegetrouw terugblikt op de verhalen van het afgelopen jaar. Een selectie van lezenswaardige interviews gepubliceerd in 2020.

Van oud naar nieuw, uit het archief:

Januari 2020 - Joël Timmerman (eigenaar en oprichter Schoenenzaken): “De naam SchoenenZaken zegt het eigenlijk al: we doen zaken in schoenen, maar we richten ons ook op andere zaken daaromheen. De winkel is ons primaire verdienmodel, maar we doen ook allerlei nevenactiviteiten. Zo is er het atelier waarin Paul schoenen van de merken Greve en Harris, die we blanco binnenkrijgen, zelf kleurt. We hebben een mobiele schoenenpoetsroom waarmee we naar beurzen gaan, en we leveren schoenen aan bedrijven. We geven presentaties waarin we onze eigen kijk op de retail delen: een combinatie van activiteiten en expertise. We willen ook altijd lokaal betrokken zijn. Zo hopen we in Zwolle samen te kunnen werken met initiatieven en ondernemers uit de directe omgeving.”

Lees het interview hier .

Beeld: Lilian Custers (Links) en Wendy Jaspers

Vandaag de dag biedt UPR veel verschillende services aan. De kernactiviteiten van het agency zijn pers, influencer en stakeholder relaties. Daarnaast maakte UPR de voorbije jaren naam en faam op het gebied van brand activation evenementen, influencer marketing en marktonderzoek. Daarnaast versterkte het haar aanbod en expertise in crisis communicatie, content marketing, branded journalism en storytelling en breidde haar activiteiten in mediaplanning en native advertising uit. Lilian Custers: “We zijn dienstverlening. Het draait niet om ons, het gaat om die merken. Als wij die merken waanzinnig neerzetten, dan gaan mensen zich ook afvragen wie dat heeft gedaan.”

Lees het interview hier .

Februari 2020 - Als shortsmerk kan Mr Marvis ook zeker als nichemerk worden aangeduid. Dat brengt voor- en nadelen met zich mee - het bedrijf heeft duidelijk te maken met de seizoenen. In Nederland draagt men nou eenmaal geen shorts het hele jaar door. Dat geldt ook voor Duitsland, België, Frankrijk en Groot-Brittannië - de focusmarkten van het merk, en Denemarken, Spanje en Oostenrijk, waar het merk dit jaar extra op gaat focussen. Het bedrijf is dan ook flexibel opgezet. “Mensen hebben eigenlijk een duo-baan en we werken met veel seizoenskrachten,” vertelt de mede-oprichter David Sipkens. De ene helft van het jaar hebben ze bepaalde kerntaken, een ander seizoen weer andere. Het bedrijf is inmiddels gegroeid naar achttien man. “Die ‘rust’ die we hebben doordat we seizoensgebonden zijn, vinden wij juist fijn. Als het een halfjaar minder druk is qua sales, merk je dat je je geest meer openstelt voor andere dingen. Dat geeft een leuke dynamiek.”

Lees het interview hier .

Na tien jaar aanwezigheid in multimerkenwinkels, kiest lifestyle- en denimmerk Eat Dust ervoor om z’n collecties in hun natuurlijke omgeving te laten zien. Aanvullend zullen er ook producten van gelijkgestemde authentieke merken liggen en is er een café met vegan food en ambachtelijke koffie. FashionUnited belde met Keith Hioco (Cofounder & Head Designer menswear), Aline Walther (Designer womenswear) en Rob Harmsen (Cofounder & Sales Director) voor meer uitleg.

Lees het interview hier .

Beeld: Icicle

Parijs - Isabelle Capron studeerde af aan de Parijse business school HEC en werkte in de modeindustrie als marketingdirecteur bij Lanvin en general manager bij Fauchon. In 2013 ging Capron aan de slag bij het Chinese modemerk Icicle, opgericht door Shouzeng Ye en Shawna Tao, om de internationale identiteit van het merk te ontwikkelen en het Parijse ontwerpcentrum te runnen. Afgelopen september opende Icicle zijn eerste luxe flagshipstore in Parijs en later dit jaar zal nummer twee volgen.

Maart 2020 - Parijs - Balthazar Delepierre vormt samen met Ester Manas een creatief duo. Ze stonden op de shortlist voor de prestigieuze LVMH-prijs, hebben de H&M Design Award gewonnen en ook nog de prijs van Galeries Lafayette op het festival van Hyères. Delepierre: “We zijn gewoon op het goede moment begonnen. Er wordt veel gesproken over inclusiviteit, over de macht van vrouwen., maar we hebben niet een bijzonder politieke boodschap. We constateerden dat de “echte” meisjes niet op de catwalk te vinden zijn, maar overal om ons heen, in onze vriendenkring, in het ware leven en op straat, en wij willen kleren maken voor iedereen.”

Lees het interview hier .

April 2020 - “Het leuke is, dat voor het eerst in een lange tijd, ik alles weer zelf moet doen. Ik ben nu zelf aan het mouleren, zelf aan het borduren,” zo vertelt de ontwerper enthousiast. Ook is hij patroon archief ingedoken. “Wat kan weg en wat willen we houden. Je herleeft alles weer.” Taminiau geeft aan dankbaar te zijn dat hij altijd veel mag ondernemen, maar dat hij nu ook de rust waardeert die is ontstaan omdat diverse werkzaamheden of afspraken zijn weggevallen. “Gelukkig staan ik en mijn partner er positief in. Bij ons is het glas altijd halfvol.”

Lees het interview hier .

Beeld: 10 Feet, herfstcollectie 2020

Juni 2020 - “Wanneer je start met een bedrijf, denk je nooit aan het moment van stoppen,” mijmert Ben Hilgersom. “Maar dat moment komt.” En soms komt het onverwachts. Hilgersom is oprichter en eigenaar van het Nederlandse damesmodemerk 10 Feet. Na 21 jaar houdt het merk op te bestaan.

Lees het interview hier

Alexander Shumsky, executive president van de Russische Fashion Council en president van Mercedes-Benz Fashion Week Rusland: “Het is hoog tijd dat ontevredenheid opborrelt over het huidige modesysteem - het is al decennialang niet veranderd. Het is altijd geaccepteerd dat collecties voorafgaand aan het seizoen worden getoond, wat heeft geleid tot een fast fashion systeem, dat de meest interessante ideeën op de internationale catwalks toont en dan op de proppen komt met goedkopere producten die daarop zijn gebaseerd. Ook de kwestie plagiaat in de mode is belangrijk en nog steeds niet opgelost. Nog maar tien tot vijftien jaar geleden lieten veel modehuizen in Milaan en Londen geen online media en Chinese fotografen toe bij hun show om te voorkomen dat hun ideeën zouden uitlekken naar het goedkopere modesegment al voordat de collectie in de verkoop ging.”

Lees het interview hier .

Beeld: de mannenmodewinkel Stijl, eigendom Stijl

Juli 2020 - De wereld is de voorbije maanden nog wat virtueler geworden dan voorheen. Voor nogal wat Belgische boetieks is dat een probleem: online sales zijn niet hun sterkste punt. Stijl werkte een tijdlang met het internationale platform Farfetch, maar is daar al een paar jaar geleden mee gestopt. Hendrik Opdebeek, buyer van de mannencollecties bij Stijl: "Het was ten eerste amper rendabel en ten tweede hadden we er ook ethische vragen bij. Sommige stukken gingen drie keer de wereld rond voor ze daadwerkelijk verkocht werden. En dat druiste in tegen alles waar Stijl voor staat."

Lees het interview hier

Augustus 2020- Veel vrouwen zullen het herkennen, het gevoel van een knellende beugel-bh. Na een lange werkdag, een warme stadswandeling of een verre vliegreis is de eerste reflex meestal: uit met dat ding. Heden ten dage verkiezen steeds meer vrouwen, onder wie veel millennials, een bralette boven beugels. Maar voor vrouwen met cup D of hoger biedt de zachte bralette vaak onvoldoende steun. Voor hen kan het een uitdaging zijn de gulden middenweg tussen comfort en support te vinden. En daar komen Elles Roeleveld en Anet van Haaster van Soft Revolt om de hoek kijken.

Lees het interview hier .

Jarenlang stonden modebedrijven erop dat leveranciers moesten voldoen aan sociale standaarden, om vervolgens tijdens de pandemie fabrieken en hun arbeiders aan hun lot over te laten door bestellingen te annuleren. Duizenden kledingmakers in Bangladesh worden getroffen door deze harde realiteit, veroorzaakt door hun westerse afnemers. FashionUnited sprak met Mostafiz Uddin, denim producent, oprichter van de denimbeurs ‘Bangladesh Denim Expo’ en internationaal gerespecteerde activist over de situatie.

Lees het interview hier

Beeld: Via Trace

De eerste sneaker van schoenenmerk Trace is op het eerste gezicht vooral een mooie sneaker. Het is een uniseks, minimalistisch model, uitgevoerd in drie kleuren en met een karakteristieke gespikkelde zool. Uitzonderlijk is echter vooral het concept: de sneakers zijn per paar, maar ook per stuk te verkrijgen. Wie ongelijke voeten heeft - en dat is het geval voor een op de twintig Nederlanders - kan verschillende maten bestellen. Wie een beenprothese draagt kan simpelweg één schoen aanschaffen. Naomi Kamphorst en Carine Martinelli wonnen in 2019 met dit concept de Meester Koetsier Entrepreneur Award.

Lees het interview hier .

“De fysieke winkel heeft als grootste voordeel: de persoonlijke aandacht. Een praatje kunnen maken, met een drankje erbij. Dan kun je het verhaal van de klant horen, met haar meedenken en advies geven voor een volledige look die bij haar past, van top tot schoen, tas en sieraad. En: je kunt iemand positief verrassen, door net een andere twist te geven aan iemands vaste voorkeur. We gaan voor prachtige merken in combinatie met een huiskamergevoel, met goede kop koffie, een lekker glas wijn, en het type aandacht en advies waar mensen in de omgeving wel vijftien tot dertig minuten voor in de auto willen zitten.”

Lees het interview hier .

September 2020 - Minder collecties, en creaties die langer meegaan - zelden kwam de toekomst van slow fashion zo dichtbij. Het Zweedse slow fashion merk Asket richt zich op de minimalistische levensstijl; less is more. Daarom focust het in Stockholm gevestigde merk zich sinds de oprichting in 2015 op tijdloze basics en slechts één permanente collectie. FashionUnited sprak met Asket mede-oprichter August Bard-Bringéus over het managen van een transparante toeleveringsketen, de gevolgen van de coronacrisis en een eventuele damescollectie.

Lees het interview hier .

Oktober 2020 - Na het winnen van de eerste prijs in de wedstrijd voor duurzame mode Redress Design Award 2020, werd Juliana García Bello het middelpunt van de aandacht in de Argentijnse modesector. Ze komt uit Río Grande, Vuurland en koos de stad Arnhem in Nederland om zich te vestigen en haar merk verder te ontwikkelen met behulp van technieken zonder verspilling. FashionUnited sprak met haar over haar werk in Europa, haar bedrijf, haar successen en haar projecten.

Lees het interview hier .

Veertien volle manen staan er op de sjaal. Veertien volle manen: zo lang is het geleden dat ontwerper Ilfa Siebenhaar een borstkankeroperatie onderging. ‘Iets hormonaals misschien’, had de huisarts aanvankelijk over het bultje onder haar sleutelbeen gezegd. Siebenhaar zelf kon geen verklaring vinden voor haar klachten, maar wist wel dat er iets fout zat. Twee maanden later werd ze alsnog doorverwezen naar het ziekenhuis. Daar kreeg ze de echte diagnose. Na een jaar van onderzoek en behandeling wil ze bewustwording creëren, voor de alomtegenwoordigheid van borstkanker, de risico’s van bagatellisering en de waarde van goede zorg.

Lees het interview hier .

Beeld: Lukas Wassermann

De discussie over duurzaamheid wordt steeds relevanter in de mode industrie, zelfs zo relevant dat grote merken zoals H&M en Asos zich gaan inzetten voor een duurzamer aanbod. De Swiss tas van het merk Freitag, daarentegen, heeft niks te maken met duurzaamheid. En dat hoeft ook niet, aangezien de recyclingindustrie stevig verankerd is in het DNA van het bedrijf.’

Lees het interview hier .

Een virtuele productieketen: met Copiist laat Garry Dijkema zien dat het kan November 2020 - Met een dubbele muisklik opent Garry Dijkema een bestand op zijn grote Apple-scherm. Op het beeld verschijnt een zwarte sweater met zilverkleurige ritsen in het voorpand. De sweater is van soepele, zachte jersey, dat zie je aan de manier waarop de stof het licht vangt. Je zou de sweater zo willen hebben - maar hij bestaat nog niet. Niet buiten het scherm van Dijkema, tenminste. Waar we naar kijken is een driedimensionale rendering van een kledingstuk dat Dijkema digitaal heeft ontworpen. Toch lijkt het levensecht: als je je hand naar het scherm uitsteekt, verwacht je de sweater bijna te kunnen voelen. Met zijn cursor laat Dijkema de sweater ronddraaien. Glunderend: “Mooi he?”

Lees het interview hier .

In 2008 lanceert Belgisch designer Annelies Timmermans haar eerste tien handtassen, tien jaar later zet ze haar label on hold. Nu, in coronajaar 2020, staat ze er terug: met een samenwerking met ontwerper Christian Wijnants en, in oktober nog nog, met een eigen, exclusieve pre-ordercollectie. FashionUnited wou er het fijne van weten en belde haar op.

Lees het interview hier .

Jill Kortleve, Ashley Graham, Jari Jones, Paloma Elsesser, Alexis Ruby. Dit zijn namen van plussize modellen wier populariteit intrinsiek verbonden is met inclusieve mode. Zij zijn het gezicht van een tendens - van Chanel tot Coach - die nu de diversiteit van het vrouwelijk lichaam zou accepteren. Of is dat te kort door de bocht? Geeft de kledingindustrie wel écht om de modemarkt met grote maten?

Lees het interview hier .

Beeld: Caes editie 2

December 2020 - Eind 2019 lanceerde ontwerper Helene de Kluiver de eerste editie (eerste collectie) van Caes. De Kluiver is geen vreemde in de modewereld, ze is jarenlang hoofd design geweest bij Nederlands merk Yaya. Op een gegeven moment wilde ze een andere richting op, dus besloot ze zelf een merk op te starten. “Ik wilde graag focussen op kwaliteit en details. Kleding duurzaam maken door het feit dat het seizoensloos is in ontwerp en in kleur waardoor je het langer kan dragen,” zo vertelt De Kluiver. Ook is ze enthousiast over de vele initiatieven op het gebied van duurzamere materialen. Zo werkt ze samen met Ecovero (duurzame viscose, red.) maar ook met Vegea (materiaal met een leerlook maar gemaakt uit afval van de wijnindustrie, red.) “Ik zag een gat in de markt als het gaat om duurzame mode met een fashion uitstraling. Ik benadruk dan ook niet per se dat het een duurzaam modemerk is - ik positioneer mij internationaal op de fashion markt door middel van de fotografie en de branding van Caes.”

Lees het interview hier .

Homepagebeeld: Elles Roeleveld en Anet van Haaster, Soft Revolt