Nieuwe kansen: Deze modebedrijven maakten recent een doorstart

Ieder jaar vallen er faillissementen binnen de mode-industrie, maar dat betekent niet altijd het einde. Sommige modebedrijven krijgen een nieuwe kans en maken een (gedeeltelijke) doorstart. FashionUnited zet alle modebedrijven die de afgelopen acht maanden een doorstart maakten op een rij.

Winkels van Duetz en Adam Brandstores vinden onderdak bij diverse partijen

Na een WHOA-procedure die uitliep op een faillissement voor Quality of Life BV, het moederbedrijf van Duetz en Adam Brandstores, bleek er veel interesse in de mannenmoderetailer. Deze maand vindt de meerderheid van de winkels uit het portfolio een nieuwe eigenaar.

Te beginnen met de oorspronkelijke eigenaar, Pim Duetz. Hij neemt zelf twee winkels over. Dan is er Van Dal Mannenmode die negen winkels overneemt en zullen er ‘twee of drie outlets’ verder gaan onder de naam Jones & Jones. Van Uffelen werd later aan het lijstje van nieuwe eigenaren toegevoegd. De moderetailer neemt vier Duetz-winkels over in Zeist, Bilthoven, Capelle aan den IJssel en Bergen.

Scotch & Soda winkel in België. Credits: Scotch & Soda

Scotch & Soda: Europese e-commerce activiteiten krijgen nieuwe kans door United Legwear & Apparel Europe B.V.

De moderetail was in juni geschokt door het faillissement van de Noord-Europese retailtak van Scotch & Soda. De Noord-Europese retailtak valt een jaar na de doorstart onder Bluestar Alliance opnieuw om. Het betekent echter niet het einde voor Scotch & Soda in Europa. Hoewel de er geen gehele doorstart komt, vinden de e-commerce activiteiten onderdak bij United Legwear & Apparel Europe B.V.. De onderneming neemt de online activiteiten van Scotch & Soda over middels een licentie, de merkrechten blijven onder Bluestar Alliance vallen.

Modemerken Zilton en Gigue gered uit faillissement Duror Fashion Group

Soms maken bedrijven geen doorstart, maar worden modemerken wél uit het faillissement gered. Dat is het geval bij het Duror Fashion Group, dat in juli een faillissement aanvroeg. De Belgische modegroep is het moederbedrijf van Terre Bleue, Gigue en Zilton. Laatstgenoemde vindt als eerste een nieuwe eigenaar: L&V Fashion. Het bedrijf is actief in mannenmode en concentreert zich op overhemden. Met Zilton in het portfolio heeft het er een broekenspecialist bij.

Recent werd bekend dat ook Gigue nieuw onderdak vond. Het merk komt in handen van West-Vlaams modebedrijf Castellino. De onderneming uit Harelbeke kan men kennen van de merken Blue Bay en D-Lux. Castellino belooft het DNA van Gigue te behouden door de huidige hoofd ontwerper, Audrey Wyckmans, en commercieel directeur, Hilde Vanmoer, aan te laten in hun huidige functie.

Terre Bleue is het enige merk van de groep die (nog) geen doorstart maakte. Of er nog een doorstart komt, is nog niet duidelijk.

Modemerk Noppies gekocht uit faillissement Nine & Co.

Nine & Co., het moederbedrijf van Noppies, Supermom, Alvi en Esprit for Mums, ging na een herstructureringstraject failliet in juni. Al snel kwam het tot een doorstart voor modemerk Noppies. Het merk begint een nieuw hoofdstuk onder de investeringsmaatschappij Standard Investment en haar dochteronderneming Brands4Kids A/S.

Noppies’ hoofdkantoor, inclusief het magazijn, is overgenomen. Brands4Life markeert daarmee ‘de grootste acquisitie in de geschiedenis van het bedrijf’. Dankzij de overname kunnen ‘vele medewerkers’ op alle afdelingen, van het magazijn tot de finance-afdeling, hun baan behouden.

Anne-Gien Haan, CEO van Nine & Co. ziet Brands4Life als ‘de ideale nieuwe eigenaar’ van Noppies. “Het merk is bij hen in goede handen. Na een paar turbulente jaren hoop ik dat hiermee stabiliteit voor het merk wordt gerealiseerd”, deelde ze.

Bullboxer, het eigen merk van de Unlimited Footwear Group Credits: Unlimited Footwear Group

Bullboxer en Rehab Footwear starten door na faillissement Unlimited Footwear Group

Toen Nederlands schoenenbedrijf Unlimited Footwear Group vroeg in het jaar uitstel van betaling aanvroeg dat later werd omgezet in een faillissement, betekende dat er heel wat schoenmerken op omvallen stonden. Het schoenenbedrijf had 13 merken in zijn portfolio, waarvan zes eigen merken. Een aantal daarvan maakte een doorstart: Bullboxer en Rehab Footwear.

Bullboxer komt in handen van Theo Henkelman Footwear BV. Het bedrijf verwerft de merkrechten voor de Europese markt. De nieuwe eigenaar wil het erfgoed en de kwaliteit van Bullboxer voortzetten ‘en tegelijkertijd innovatieve benaderingen ontwikkelen om het succes van het merk verder te versterken en de aanwezigheid op de markt uitbreiden’. Zo wordt de signatuur en de prijsklasse van het merk behouden. Het enige verschil: Theo Henkelman Footwear BV legt de focus op de B2B-markt in plaats van de B2C-activiteiten.

Rehab Footwear gaat verder onder oprichter Jaco Flach. De Rehab-oprichter zet het merk zelfstandig voort onder een nieuwe BV: Hathaway Brands BV. Verder blijft alles hetzelfde. Ook het team wordt behouden.

Belgische modegroep Cassis Paprika krijgt een nieuwe kans als één merk

Belgische modegroep Cassis Paprika start een nieuw hoofdstuk en gaat verder als één merk met een focus op grote maten. De modegroep kiest ervoor zich te concentreren op Paprika en negen Cassis-winkels te sluiten. Het betekent echter niet het einde voor Cassis: Het merk blijft aanwezig in de Cassis Paprika-winkels en is verkrijgbaar via de webshop. De merken hebben samen 75 winkels in België en Luxemburg en 23 in Nederland. Het bedrijf is ook actief in Frankrijk en Duitsland.

De doorstart komt nadat Misohama, de holdingsmaatschappij van de Belgische modegroep, in maart een faillissement aanvroeg nadat het bedrijf in januari al om bescherming tegen schuldeisers vroeg.

Zweedse textielinnovator Renewcell begint een nieuw hoofdstuk dankzij Altor

Het droevige Renewcell-nieuws uit februari krijgt in juni een positieve twist. De activa van de Zweedse textielinnovator is overgenomen door de Zweedse investeringsmaatschappij Altor. Renewcell gaat nu verder onder een nieuwe naam: Circulose, dat eveneens de naam is van het innovatieve materiaal van het bedrijf.

Renewcell verkocht in mei een van zijn fabrieken aan Biosorbe. Daarmee hield het bedrijf nog de productielocatie in Sundsvall over.

The Next Closet x Re.love. Credits: Batavia Stad Fashion Outlet

Handels- en domeinnamen The Next Closet vinden nieuwe eigenaar

Nog een voorbeeld van een gedeeltelijke doorstart. De handels- en domeinnamen van luxe tweedehandsplatform The Next Closet vinden een nieuwe eigenaar. Het betekent dat de naam, website, domeinnamen, het klantenbestand en de sociale media accounts van het bedrijf zijn overgenomen. Voor de activa is 45.000 euro neergelegd. De naam van de overnamepartij werd niet bekendgemaakt.

Manufy maakt doorstart

Sourcingplatform Manufy maakt een doorstart dankzij betrokken investeerders die een initiële investering deden. Het bedrijf kan daardoor verder en een ‘strategische heroriëntatie ondergaan’. Simpeler gezegd komt dit neer op een reorganisatie en kostenreductie. Manufy benadrukte wel dat extra kapitaal nodig is. Daarom opende het sourcingplatform de deuren voor nieuwe investeringen.

“Voorheen lag de focus enkel op het koppelen van kledingmerken aan duurzamere productiefaciliteiten. Nu breidt Manufy zijn serviceaanbod uit om kledingmerken intensiever te kunnen begeleiden naar een duurzaam of zelfs circulair bedrijfsmodel: van sourcing tot recycling & resale. Door partnerships met bestaande partijen uit het lokale ecosysteem van Manufy, kunnen merken nog betere ondersteuning en advies krijgen”, aldus het bedrijf.

Moost & the Muse by Moost Wanted krijgt toch een nieuwe kans

Waar eerst geen sprake van een doorstart bleek te zijn, startte het merk Moost & the Muse by Moost Wanted toch een nieuw hoofdstuk. Het merk dook plots op, op de januari-editie van Modefabriek. Moost & the Muse by Moost Wanted is overgenomen door Roy en Tamara Timmermans die achter de webshop Ibiza Mode zitten.

De Ibiza Mode-eigenaren zullen niets aan de look en feel van het merk veranderen. Het merk staat bekend om de bohemian uitstraling. Daarnaast zorgen de ondernemers dat de SS24 wordt uitgebracht en is de pre-order collectie voor FW24 gereed gemaakt. “ We maken een nieuwe stap voor Moost Wanted. Wij gaan werken met pre-order collecties met capsule collecties in het seizoen.”

Makers Unite begint aan een nieuw hoofdstuk

Creatief textielplatform Makers Unite start in januari door onder leiding van Fadi CHarbaji, een kleermaker uit Syrië die ooit zijn eigen denimfabriek had in de Syrische stad Aleppo. Het nieuwe hoofdstuk bracht niet veel verandering met zich mee. Makers Unite blijft zich inzetten voor waardige werkgelegenheid voor vluchtelingen en de kracht van vakmanschap en gemeenschap, meldde Makers Unite aan FashionUnited.

Makers Unite is opgericht in 2016. Het bedrijf begon als textiel productiebedrijf, maar veranderde later in een creatief textielplatform. Makers Unite heeft het doel creatieve samenwerkingen te stimuleren en het wereldbeeld over migratie te veranderen. Het bedrijf pakt dit aan door creatief talent van nieuwkomers met vluchtelingen- en migratieachtergrond te stimuleren, middels werkplekken en een trainingsprogramma dat focust op de sociale en praktische vaardigheden die nodig zijn om de Nederlandse arbeidsmarkt te betreden.