Jaaroverzicht: De stoelendans van creatief directeuren in 2022

2022 was een roerig jaar als het gaat om de creatieve leiding van modemerken. Bent u onderweg het overzicht kwijtgeraakt wie zich waar naartoe bewoog? FashionUnited zette de ontwikkelingen van het afgelopen jaar op een rij.

Januari - Liisa Kessler verwelkomt bij Filippa K, Lisi Herrebrugh en Rushemy Botter stappen op bij Nina Ricci

Het is nog maar net 2022 als Filippa K na het aftreden van oprichter en naamgever Filippa Knutsson in 2019 een opvolger benoemt: Liisa Kessler. Kessler werkte voorheen bij toonaangevende modehuizen in Parijs, eerst bij Chloé onder Clare Waight Keller en later voor Y/Project en Lanvin. Bij Saint Laurent werkte ze vijf jaar als senior designer voor de showcollecties. De benoeming van Kessler zal ‘een merkbare verschuiving in de creatieve richting markeren’ zo schreef het Zweedse bedrijf in een persbericht.

Op de laatste dag van de maand wordt het bekend dat de Nederlandse Lisi Herrebrugh en Rushemy Botter opstappen als creatief directeuren van Nina Ricci. Het creatief duo en de ontwerpers achter het modemerk Botter voelden na drie en een half jaar bij Nina Ricci dat het ‘de juiste tijd was om al hun aandacht te vestigen op Botter om dat naar een hoger niveau te tillen’.

Februari - Tremaine Emory benoemd bij Supreme, Marco Falcioni begint bij Hugo Boss AG en Charles Jourdan strikt Christelle Kocher

In februari wordt Tremaine Emory, oprichter van het merk Denim Tears, benoemd tot nieuwe creatief directeur bij Supreme. Bij zijn eigen merk belicht Emory Afro-Amerikaanse verhalen vanuit culturele en politieke perspectieven, vaak door middel van samenwerkingen. Ook Supreme staat bekend om zijn vele succesvolle samenwerkingen. Tremory is naast zijn nieuwe rol bij Supreme blijven ontwerpen voor Denim Tears.

Twee weken later schudt Hugo Boss AG na de introductie van de nieuwe merkidentiteiten van de merken Hugo en Boss de creatieve leiding van het bedrijf. Marco Falcioni wordt aangesteld als senior vice president creatieve directie. Falcioni’s voorganger, Ingo Wilts, stapte op vanwege persoonlijke redenen. Falcioni werkt al sinds 2015 voor Hugo Boss AG dus is zeker geen vreemde binnen het bedrijf. Zo was hij onder andere verantwoordelijk voor het ontwerp van de eerst NFT-items van het bedrijf.

Diezelfde dag strikt Frans schoenenmerk Charles Jourdan Christelle Kocher als creatief directeur. Kocher neemt de functie op zich naast de creatieve leiding die ze al geeft aan Koché en Lemaire. Charles Jourdan had haar gevraagd een comeback te bewerkstelligen door millennials en Gen Z'ers beter aan te spreken, een uitdaging die Kocher naar eigen zeggen niet kon weerstaan.

Maart - Alasdhair Willis bij Adidas, Phil Dickinson verlat Superdry, Salvatore Ferragamo benoemt Maximilian Davis, Filippo Grazioli naar Missoni, Dr. Martens gaat in zee met Darren McKoy

Maart begon met de aankondiging van een nieuwe creatief directeur voor Adidas: Alasdhair Willis. Willis neemt de functie per april op zich en is geen vreemde van adidas. Zo was hij eerder al betrokken bij de ontwikkeling van de Adidas by Stella McCartney samenwerking. Willis was voorheen ook creatief directeur bij Brits modemerk Hunter. Ook richtte hij Wallpaper Magazine mede op.

Diezelfde dag werd het duidelijk dat de creatief directeur van Superdry, Phil Dickinson, het merk na drie jaar zou gaan verlaten. Het ontwerp van Superdry-producten zal hiermee worden voortgezet door een in-house team. Het statement van Superdry ging niet verder in op de redenen van het vertrek van Dickinson, maar modevakblad Drapers meldde dat de keuze gemaakt zou zijn omdat de 'reset' van Superdry was afgerond.

Later in maart benoemt Salvatore Ferragamo Maximilian Davis als nieuwe creatief directeur. Davis volgt Paul Andrew op, die in 2021 al opstapte. Destijds werd gemeld dat het ontwerp van de collecties werd overgenomen door een in-house ontwerpteam. Davis studeerde aan het London College of Fashion en richtte in 2020 zijn eigen merk op, dat meteen internationaal de aandacht trok. De ontwerper haalt inspiratie uit zijn Trinidadse en Jamaicaanse erfgoed. Salvatore Ferragamo omschrijft zijn ontwerpvisie als 'scherp elegant, verfijnd en cultureel hybride'.

Enkele dagen later blijkt dat Filippo Grazioli de nieuwe creatief directeur van Missoni wordt. Vorig jaar vertrok Missoni-tel Angela Missoni als creatief directeur van het bedrijf. De taak werd toen interim overgenomen door Alberto Caliri. Caliri zal nu de overstap maken naar de interieur-collectie van het modehuis. Grazioli werkte eerder al bij Martin Margiela, Givenchy, Burberry en Hermès.

Eind maart benoemt ook Dr. Martens een nieuwe creatief directeur: Darren McKoy. McKoy is dan nog relatief onbekend. Dr. Martens deelt geen achtergrondinformatie over de nieuwe creatief directeur en ook online brengt een zoektocht naar McKoy niet veel op. Wel stelt McKoy in het persbericht over de aanstelling ‘te willen blijven innoveren maar hierin trouw te blijven aan het erfgoed en de historie van Dr. Martens.’

Maximilian Davis. Beeld: Salvatore Ferragamo SS23 via Catwalkpictures

Mei - Ibrahim Kamara neemt creatieve leiding bij Off-White over, Elizabeth Giardina start bij Another Tomorrow, Paul Surridge gaat naar Corneliani en Etro benoemt Marco De Vincenzo

Begin mei wordt duidelijk dat Britse journalist en stylist Ibrahim Kamara de creatieve leiding van Off-White zal overnemen van de in november 2021 overleden oprichter van het merk, Virgil Abloh. Kamara was de drie jaar voorafgaande aan zijn benoeming in nauw contact met Off-White en Abloh. Kamara deed meermaals de styling voor de shows van Off-White, naast zijn werk voor verschillende magazines, waaronder de hoofdredactie van Dazed.

Na het overlijden van Abloh werd er niet direct een nieuwe artistiek directeur voor het merk aangewezen. Wel werd er volgens Andrea Grilli, CEO van Off-White, een ‘collectief van creatieve geesten’ onderhouden ‘die het beste in hun veld representeren’. Kamara sluit zich bij deze groep aan.

Elizabeth Giardina bekleedt verder de creatieve leidersfunctie bij het Amerikaanse modemerk Another Tomorrow, na ruim negentien jaar aan ervaring bij diverse modemerken, waaronder Proenza Schouler, Derek Lam 10 Crosby en Halston.

Bij Corneliani wordt de voormalig creatief directeur van Roberto Cavalli, Paul Surridge, aangenomen voor de functie. De Brit moet gaan helpen bij de herlancering en herpositionering van het merk. Surridge stapte in 2019 op als creatief directeur bij Cavalli. Daarvoor werkte hij onder andere bij Z Zegna, Jil Sander, Calvin Klein en Burberry.

Eind mei wordt Marco De Vincenzo benoemd tot nieuwe creatief directeur van Italiaanse luxemodehuis Etro. Zijn voorgangers bij het familiebedrijf, Veronica, Kean en Jacopo Etro, blijven bij de ontwikkeling van het merk betrokken, zo is in het persbericht te lezen. De Vincenzo studeerde aan het European Institute of Design in Rome en werkte daarna jarenlang voor Fendi. In 2009 lanceerde hij zijn eigen ready-to-wear-label.

Juli - Matt Lambert naar Nike, Ken Downing vervult nieuwe rol bij Halston en United Colors of Benetton benoemt Italiaanse Andrea Incontri

Juli is net als maart en mei een drukke maand als het gaat om nieuws in de wereld van de creatief directeuren. Op 14 juli wordt duidelijk dat een voormalig Nike werknemer, Matt Lambert, de rol zal gaan beslaan bij Dickies. Lambert was voorheen ruim acht jaar werkzaam in verschillende rollen bij Nike. Hier hielp hij onder andere samenwerkingen te ontwikkelen met namen als Comme des Garçons, Tom Sachs, en Virgil Abloh. Bij zijn aanstelling deelt Lambert zijn plannen om groeipotentie buiten Amerika te benutten. Ook de skatecultuur zal ook voor Lambert een grote rol spelen, zo geeft hij aan WWD aan: "Skate is hoge energie voor ons, we hebben een fantastisch intern team dat onze skateboardportfolio beheert."

Later in juli benoemt Xcel Brands Ken Downing tot creatief directeur van luxe modemerk Halston. In zijn nieuwe rol heeft Downing niet alleen de creatieve leiding van Halston, maar wordt hij tevens het gezicht en de stem van het merk, onder andere door het hosten van Halston livestream sessies. Downing werkte eerder als senior vice president en fashion director voor warenhuis Neiman Marcus en was chief creative officer van de internationale retail developer van Triple Five Group Worldwide. Downing volgt Robert Rodriguez op, die begin 2020 werd aangesteld als creatief directeur van Halston.

Tot slot wordt in juli de Italiaanse Andrea Incontri de nieuwe creatief directeur van United Colors of Benetton. Incontri is hiermee verantwoordelijk voor de vrouwen-, mannen- en kindercollecties van het merk. Incontri heeft een eigen, gelijknamig modemerk, en werkte ook een tijd als creatief directeur voor schoenenlabel Tod’s. Benetton koos voor Incontri door zijn vermogen om ‘een dialoog te bewerkstelligen tussen creativiteit en de markt’, zo stelt het bedrijf in het persbericht dat het nieuws van zijn aanstelling aankondigd.

September - Harris Reed wordt jongste creatief directeur tot nu toe bij Nina Ricci, Kate Spade benoemt de veteranen Tom Mora en Jennifer Lyu, Riccardo Tisci verlaat Burberry, Daniel Lee volgt op

Een van de grotere nieuwsonderwerpen van september is dat Harris Reed bij Nina Ricci in de voetsporen van Lisi Herrebrugh en Rushemy Botter zal treden. De 26-jarige Reed is namelijk de jongste ontwerper tot nu toe die de functie van creatief directeur in het in 1932 opgezette merk te bekleedt. Het was nog maar in 2020 dat hij afstudeerde van de Londense kunstschool Central Saint Martins.

Sinds die tijd heeft Reed een reputatie opgebouwd voor zijn theatrale mode-momenten. Zijn ontwerpen werden in het verleden onder andere gedragen door Alessandro Michele, Emma Watson, Harry Styles en Lil Nas X. De ontwerper zal naar verwachting begin 2023 zijn eerste Ricci collectie onthullen en hiermee "nieuwe perspectieven bieden op de archieven en het levenslange vakmanschap van het huis", zo werd destijds in het persbericht vermeldt. Er wordt verwacht dat Reed, bekend staande als pionier voor genderfluïde mode, zich hierbij net als Botter zal gaan focussen op genderneutrale designs. "Ik ben enthousiast om het landschap van wat vrouwelijkheid betekent in mode en schoonheid uit te dagen in zo'n iconisch huis”, aldus Reed.

Enkele dagen later benoemt Kate Spade twee ‘industrie veteranen’ tot nieuwe hoofdontwerpers: Tom Mora en Jennifer Lyu. Mora focust zich op prêt-à-porter, schoenen, juwelen, interieur en lifestyle categorieën, terwijl Lyu het ontwerp van handtassen en accessoires collecties van het merk onder haar leiding heeft.

Zowel Mora als Lyu waren al langere tijd werkzaam bij Kate Spade.Mora en Lyu hebben respectievelijk dertig en 25 jaar ervaring. Zo werkte Mora als creatief directeur bij Cole Haan en was hij daaraan voorafgaand in dienst bij Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Coach en J.Crew. Zijn studie volgde hij aan de Parsons School of Design. Lyu bekleedde voor haar tijd bij Kate Spade senior ontwerpfuncties bij Tory Burch, Phillip Lim, Emilio Pucci, Louis Vuitton en Prada.

De maand september neemt toe in significantie, wanneer blijkt dat Riccardo Tisci’s succesvolle London Fashion Week show voor Burberry zijn laatste voor het merk zal zijn. Daniel Lee, voormalig creatief directeur van Bottega Veneta, treedt in zijn voetsporen, zo licht Burberry toe in een persbericht.

Zowel Tisci als Lee worden geprezen voor hun vermogen om nieuw creatief leven in een merk te blazen: Tisci bij Burberry, en Lee bij Céline en Bottega Veneta. Lee neemt in zijn nieuwe functie ook ervaringen mee van bij Maison Margiela, Balenciaga en Donna Karan. Het is nog afwachten wat Tisci’s volgende plannen zijn. Lee zal zijn eerste collectie voor het merk presenteren tijdens London Fashion Week in februari 2023.

Riccardo Tisci en modellen (links) en Daniel Lee (rechts). Beeld : Burberry

Oktober - Zoe Turner verlaat St. John Knits

Eind oktober blijkt dat St. John Knits’ creatief directeur, Zoe Turner, het merk zal verlaten. St. John Knits zit daardoor momenteel zonder creatief directeur. De reden voor Turner’s vertrek blijft onduidelijk. Wel verscheen haar eerste collectie voor het merk op een lastig moment voor de moderetail, namelijk middenin de pandemie. Daarbij sloten de meer hedendaagse collecties van de Britse ontwerper volgens WWD niet in alle opzichten aan bij het winkelconcept van St John.

Turner gaf het overwegend klassieke label een facelift door onder meer oversized silhouetten en strakke bodysuits te introduceren. Voor haar tijd bij St. John Knits werkte Turner al voor onder meer Dior, Raf Simons en Max Mara.

November - Alessandro Michele verlaat Gucci

November leek een stille maand te zijn in de wereld van het creatieve leiderschap, tot er speculaties naar buiten kwamen dat Alessandro Michele Gucci zou gaan verlaten. Slechts enkele uren later werd het nieuws met een statement van Kering officieel bevestigd. Michele maakte twintig jaar lang onderdeel uit van het modehuis, waarvan acht jaar als creatief directeur. Het is tot op vandaag de dag nog niet zeker wie Michele zal opvolgen. Voor nu zal Gucci’s ontwerpafdeling de richting van het huis bepalen.

Het verlaten van Michele roept in de sociale en traditionele media veel reactie op, met name wegens de grote en gewaardeerde invloed die Michele op het merk had. Bij zijn aanstelling in 2015 introduceerde hij een geheel nieuwe eigenzinnige en androgyne stijl voor het merk. Deze nieuwe esthetiek bracht ook een financiële omslag teweeg.

Maar, een maand voor zijn aftreden meldde Kering dat Gucci ondermaats bleef presteren ten opzichte van de andere merken van de groep. Hoewel het niet officieel is vermeldt, deelde een bron die anoniem wilde blijven met WWD dat Michele door de directie van het huis "werd gevraagd om een sterke ontwerp verschuiving te initiëren" om het merk een boost te geven, maar dat hij niet voldeed aan het verzoek. Een andere bron deelde dat François-Henri Pinault, voorzitter en chief executive officer van Gucci's moederbedrijf Kering, op zoek is naar een nieuwe richting voor het merk.

December - Ludovic de Saint Sernin creatief directeur van Ann Demeulemeester, rol sinds 2020 voor het eerst weer vervuld

Op de eerste dag van december werd het duidelijk dat Ann Demeulemeester Ludovic de Saint Sernin tot creatief directeur benoemde, nadat de functie sinds 2020 onvervuld was. De collecties van Ann Demeulemeester worden sinds juli 2020 ontworpen door een team binnen het modehuis. In juli 2020 vertrok namelijk creatief directeur Sébastien Meanier, waarna geen vervanger werd aangesteld. Niet veel later werd bekend dat oprichter en voormalig creatief directeur Ann Demeulemeester zelf terugkeerde, dit keer alleen als adviseur.

Ludovic de Saint Sernin is al bekend met zijn eigen, gelijknamige label, dat wordt gekenmerkt door sensualiteit en seksualiteit. De Saint Sernin ontwerpt zonder een specifiek gender in gedachte, waardoor zijn items door alle genders gedragen kunnen worden.

De eerste collectie van De Saint Sernins hand zal getoond worden tijdens Paris Fashion Week in maart 2023. Ook hier zullen “sensualiteit, spanning, vloeiendheid en wildheid” bepalende pijlers zijn die de nieuwe creatieve koers van Ann Demeulemeester uiteindelijk zullen vormgeven. De Saint Sernins zal zijn benadering van mode hierbij toepassen “als een instrument om iemands aanwezigheid en uiterlijk vorm te geven en te bevrijden,” aldus het statement.