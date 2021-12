Jaaroverzicht: Dit was het modenieuws van 2021 (deel 1)

2021 is het jaar van hoop, maar ook van desillusie. Het jaar begint voornamelijk met de hoop op betere (corona)tijden, maar 2021 was meer dan alleen het coronavirus. Zoals elk jaar duikt FashionUnited de archieven in en geeft u een overzicht van het nieuws van dit jaar.

Januari

2021 start met een grote focus op het coronavirus, maar ook op de Verenigde Staten. Nog maar zes dagen in het nieuwe jaar vindt een schokkend feit plaats: Het Amerikaanse Capitool wordt bestormd waar op dat moment een zitting van het Congres plaatsvindt. Tijdens deze zitting moet de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen bekrachtigd worden. De bestorming volgt nadat Donald Trump, verliezer van de verkiezingen, via Twitter had opgeroepen naar het Capitool te gaan. Uiteindelijk vallen er meerdere doden en staat de bestorming, en vooral de schokkende beelden hiervan, op iedereens netvlies.

Enkele weken later wordt Joe Biden ondanks alles ingehuldigd als de 46e president van de Verenigde Staten. De inauguratie zorgt voor meerdere modemomenten. Zo zoekt men massaal naar de rode haarband van Amanda Gorman. Ook de outfit van Lady Gaga wordt opgemerkt en zelfs Bernie Sanders gaat viraal met zijn ingepakte look. Vooral zijn gebreide wanten gaan het internet over.

Ondertussen gaat in Groot-Brittannië modegroep Boohoo op overnamepad. In januari slaat het al retailketen Debenhams aan de haak. Ondertussen blijkt Asos interesse te hebben in Topshop, onderdeel van de failliete Arcadia groep.

Dichter bij huis gebeurt er ook genoeg. In Nederland gaat op 23 januari een avondklok gelden wat leidt tot gewelddadige rellen die in het binnen- en buitenland voor verontwaardiging zorgen. In meerdere steden wordt er diverse avonden gereld. Winkeliers lijden veel schade en in andere steden worden uit voorzorg de ramen dichtgetimmerd. Zo ziet de P.C. Hooftstraat in Amsterdam er opeens heel anders uit. Ondertussen wordt er door de overheid miljarden extra uitgetrokken om de coronasteun voor bedrijven te verhogen. De detailhandel heeft in de maand januari vanwege de sluiting van de winkels te maken met een ongekende omzetdaling van 61,5 procent.

Op modegebied maakt ontwerper en voormalige Mode Stipendium-winnaar Ilja Visser een comeback met het nieuwe merk ‘Softs & Suits by Ilja’. Daarnaast blijkt Tjeerd Jegen, op dat moment CEO bij Hema, te vertrekken bij het Nederlandse warenhuis.

In België wisselt modeketen E5 Mode van handen. Textielfamilie De Sutter blijkt de nieuwe eigenaar. De Belgische solden gaat van start met 40 procent minder omzet in de eerste week en de solden periode, die dit keer tot halverwege februari loopt, wordt bestempeld als ‘dramatisch’. Een gebrek aan perspectief met betrekking tot de pandemie speelt consumenten én winkeliers parten.

Februari

De overnames in Groot-Brittannië blijken nog lang niet klaar. Zo krijgt Asos inderdaad Topshop in handen , maar ook de merken Topman, Miss Selfridge en HIIT. Boohoo sluit de tweede overnameovereenkomst van het jaar en wordt de nieuwe eigenaar van Dorothy Perkins, Wallis en Burton . Alsof het nog niet genoeg is, verkoopt Duits merk Birkenstock meerderheidsbelang aan L Catterton een waardoor het bedrijf ook een nieuwe eigenaar krijgt.

Om ondernemers wat tegemoet te komen, wordt het vanaf 10 februari in Nederland toegestaan om click & collect aan te bieden in winkels. Retailers maken van het ophaalmoment soms een bijzonder moment zodat er verdere klantenbinding mogelijk is. Echter vinden bedrijven de mogelijkheden om te ondernemen onder de maatregelen onvoldoende. Aan het einde van februari valt dan ook het besluit dat retailers in maart klanten op afspraak mogen ontvangen. Hoewel het een verruiming is van het beleid, zijn winkeliers niet tevreden. Branchevereniging INretail kondigt dan ook een rechtszaak aan om de heropening van winkels te bewerkstelligen.

Naast dit alles wisselt Nederlands tassenmerk Zebra ondertussen van eigenaar en valt het in handen van Dugros. In een verrassende overname belandt conceptstore Hutspot in handen van Dille & Kamille . Voor laatstgenoemde betekent dit de eerste stap in de modewereld, alhoewel benadrukt wordt dat beide ketens een eigen identiteit blijven behouden. In België valt Lily Balou in de prijzen en openen 43 oud Brantano-panden als vanHaren.

Maart

De derde maand van het jaar staat bol van nieuwswaardigheden in de modeindustrie. Zo blijken de geruchten waar en wordt modehuis Jil Sander inderdaad overgenomen door de Italiaanse OTB Group . Nog meer overnamenieuws komt van de Amerikaanse Carlyle Group die tevens de eigenaar is van Hunkemöller. Carlyle neemt een meerderheidsbelang in Britse luxe retailer End. Er komt ook positief nieuws voor EssilorLuxottica en GrandVision. De deal krijgt goedkeuring, maar er moeten wel een kleine 400 winkels van de hand worden gedaan. Bij Britse couture modehuis Ralph & Russo is maart minder rooskleurig, het bedrijf vraagt uitstel van betaling aan. Maart markeert ook de maand waarin het Europees Parlement voor een due dilligence-wet stemt. Bedrijven worden door de wet verplicht de toeleveringsketen te onderzoeken en deze aan te passen. De wet moet nog verder uitgewerkt worden voordat deze werkelijk van kracht wordt.

Nederlandse winkeliers mogen per 3 maart weer klanten ontvangen op afspraak. In eerste instantie mogen winkeliers maar twee klanten per verdieping ontvangen per tijdslot. Er mogen maximaal zes tijdsloten per uur zijn. Na de invoering wordt de regeling al snel verruimd voor grotere winkels. Voor grotere filialen geldt dat er één klant per 25 vierkante meter ontvangen mag worden. De zaak van brancheorganisatie INretail voor de heropening van winkels komt voor de rechter. Helaas gaat de rechter niet mee in het pleidooi en mogen Nederlandse winkeliers alleen klanten ontvangen op afspraak.

Ondanks het feit dat winkels alleen op afspraak klanten kunnen ontvangen, vindt toch de opening van Westfield Mall of the Netherlands plaats. Naast dit heugelijke nieuws is er ook schokkend nieuws in de Nederlandse modeindustrie. Zo komen beschuldigingen van seksueel misbruik naar buiten aan het adres van mode ondernemer Martijn N. De beschuldigingen komen aan het licht door uitgebreid onderzoek van het Parool en NRC. N. is een oud student van modeschool Amfi waardoor RTLZ ook in gesprek gaat met een kleine 30 studenten van de school over de heersende cultuur op de opleiding. RTLZ meldt aan de hand van de gesprekken dat studenten fysiek en mentaal aan de opleiding onderdoor gaan en dat ze publiekelijk worden afgekraakt. Amfi kondigt later aan een onafhankelijk onderzoek te starten en een taskforce op te stellen om de cultuur van de school te verbeteren.

Waar in België de winkels het gehele voorjaar open zijn gebleven, wordt aan het einde van de maand aangekondigd dat ook in België het winkelen op afspraak wordt ingevoerd. Vanaf zaterdag 27 maart probeert de Belgische overheid hiermee het funshoppen te ontmoedigen. In de tijd dat de winkels nog wel normaal geopend zijn in België onthult JBC een nieuw winkelconcept. De nieuwe winkel is gericht op het informeren van gezinnen op het gebied van duurzaamheid. Later in het jaar wordt JBC voor het concept genomineerd voor de Mercuriusprijs die de keten uiteindelijk niet in de wacht sleept.

April

In april verliest de modeindustrie een van haar grootheden: Alber Elbaz. De iconische ontwerper komt te overlijden door de gevolgen van een coronabesmetting. Een ander soort verlies wordt er geleden bij modehuis Kenzo, want creatief directeur Felipe Oliveira Baptista vertrekt. Om het af te maken vertrekt Belg Kris van der Assche bij het modehuis Berluti.

Ondertussen wordt influencer Chiara Ferragni aangesteld als directielid van Tod’s. Na de aanstelling stijgt de aandeelprijs van Tod’s SpA met 12 procent. In april wordt ook het deadstock platform Nona Source gelanceerd met steun van modeconcern LVMH. Op het platform worden luxe deadstockmaterialen aangeboden. Voor Chinese reus Alibaba is het een minder leuke maand. Het bedrijf krijgt een miljardenboete opgelegd van de Chinese mededingingsautoriteit.

Naast het internationale verlies van Alber Elbaz, is er in de lokale Nederlandse modeindustrie ook verlies. Modeontwerper Dennis Diem en tassenontwerper Hester van Eeghen overlijden. Ondanks dit nieuws zijn er ook positieve dingen te melden in de maand. Zo viert Filling Pieces het tienjarig bestaan met een documentaire, wordt accessoires retailer Brandfield overgenomen door het Duitse Fashionette AG, vindt de Week van de Tweedehands Textiel plaats en zijn de eerste werknemers comités opgeleid binnen het project van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Last but least komt er ook het verlossende woord dat de avondklok wordt afgeschaft en dat winkels mogen afstappen van het winkelen op afspraak.

Ook in België kan opgelucht adem gehaald worden: daar wordt enkele weken na de invoering ook het winkelen op afspraken geschrapt. Ondanks de heropening eisen Creamoda en Mode Unie extra steun na het winkelen op afspraak. Na deze oproep verzamelen 55 Belgische modemerken zich en sturen een openbare brief naar de overheid. Bewustwording van de problematiek in de modesector is het hoofddoel van de openbare brief.

Belgische retailer Galeria Inno onthult in april de rebranding. Het warenhuis gaat van Galeria Inno naar Inno. Het algehele doel van de retailer is om ‘opnieuw dichter aan te sluiten bij het Belgische publiek’. Zo wordt er weer een webshop geopend. Bij een andere bekende naam in het Belgische modelandschap, FNG, klinken mindere positieve geluiden. Uit een onderzoek blijkt dat FNG mogelijk al jaren met cijfers sjoemelde. Zo werden beleggers sinds 2018 al misleid met foutieve cijfers.

Mei

Na een jaar de fysieke editie overgeslagen te hebben, vindt het Eurovisie Songfestival in mei 2021 nu toch echt plaats. Rotterdam wordt voor de maand mei het epicentrum van het songfestival met alle bijbehorende modemomenten. De maand is gevuld met meer positieve gebeurtenissen: zo krijgt Orderchamp een kapitaalinjectie van 16,5 miljoen euro, zorgt Netflix serie The Serpent voor hernieuwde interesse in jaren zeventig mode, wordt een digitale Gucci-tas voor meer verkocht dan het prijskaartje van de fysieke variant en wordt het Duitse Peek & Cloppenburg de nieuwe eigenaar van het Deense Magasin du Nord. C&A kondigt een fabriek in Duitsland aan voor de verdere focus op duurzame praktijken en H&M Spanje brengt het aantal geplande ontslagen terug na stakingen en protestacties van medewerkers.

In Nederland staat het begin van mei in het teken van de heropening van de winkels. De drukte in de winkelstraten neemt toe en ook de pinuitgaven stijgen . Later in de maand komen er nog extra versoepelingen bij want de terrassen mogen langer open en er komt meer ruimte voor sport en recreatie.

Ondertussen wordt FashionChick overgenomen door Shopsuite, maakt het merk Afriek een comeback en worden de ontwerpen van Mattijs van Bergen tentoongesteld in Breda. Het nieuws dat modebedrijven verantwoordelijk worden voor de inzameling van kleding komt ook naar buiten. De regeling krijgt de naam ‘uitgebreide productenverantwoordelijkheid’, ingekort tot UPV. De storm rondom modeschool Amfi is nog niet gaan liggen, aangezien studenten het vertrek van de hoofddocent van de modeopleiding eisen.

In België zet de FNG-saga door. FNG NV wordt in verdenking gesteld van diverse strafbare feiten. Dit kan de doorstart plannen die het bedrijf eerder in de maand aankondigt dwarsbomen. FNG NV hoopt ook de macht van de oprichters te beperken. Niet veel later sleept een groep obligatiehouders van het bedrijf de groep én de drie oprichters voor de rechter.

Juni

Na een sluiting van 16 jaar opent in Parijs het iconische warenhuis La Samaritaine weer . Waar één warenhuis open gaat, dreigen andere warenhuizen een andere eigenaar te krijgen. In de media komen namelijk berichten naar buiten dat de eigenaar van de Selfridges Group een verkoop overweegt. Het is op dat moment onduidelijk of het alleen om de warenhuizen van Selfridges gaan of dat bijvoorbeeld ook het Nederlandse Bijenkorf erbij betrokken is.

Één overname die wel zeker is, is de overname van tweedehands marktplaats Depop door Etsy. Etsy blijft echter op overnamepad en neemt eind juni ook nog Elo7 over, die liefkozend de ‘Etsy van Brazilië’ wordt genoemd.

In juni komt het onderzoeksrapport over de cultuur op modeschool Amfi naar buiten . Het oordeel is hard en duidelijk: jarenlang is er sprake geweest van een onveilige cultuur op de school. De opleiding biedt excuses aan en belooft verbeteringen versneld door te voeren. De maand juni is ook de maand waarin Nederlands ontwerper Claes Iversen de oeuvreprijs Mode Stipendium eindelijk in ontvangst mag nemen. Iversen wordt hiermee de tiende ontvanger van de prijs.

Aan het einde van de maand vervalt in winkels en andere doorstroomlocaties de mondkapjesplicht in Nederland. Daarnaast wordt het aantal gasten dat welkom is in restaurants, theaters, musea en bioscopen maar ook thuis verruimd.

Het is versoepelingen wat de klok slaat, ook in België. Per 9 juni worden flink wat verruimingen van het beleid doorgevoerd. Zo mogen cafés en restaurants weer binnen mensen ontvangen, gaan feestzalen, theaters, cinema’s en fitnessruimtes weer open. Maatregelen voor evenementen worden op dat moment ook versoepeld.

Lees volgende week vrijdag deel 2 van FashionUnited's jaaroverzicht.