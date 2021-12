Best of 2021: Achtergrond artikelen

Het jaar loopt weer op zijn einde, wat betekent dat FashionUnited traditiegetrouw terugblikt op de verhalen van het afgelopen jaar. Een selectie van lezenswaardige achtergrond artikelen gepubliceerd in 2021.

Van oud naar nieuw, uit het archief:

Februari 2021 -De hedendaagse vereniging van kunst en mode gaat niet over verheven elitairen die elkaar op de schouders kloppen. Het is hoge cultuur met een nuchtere houding en, in de samenwerkingen met graffitikunstenaars, een uitloper van onze niet aflatende fascinatie voor luxelabels die met streetwear zijn verrijkt. Maar als de vermenging van de mode met de kunstwereld zou kunnen beïnvloeden hoe we naar kleding kijken, zodat deze in de fysieke ruimte van onze kasten dezelfde emotie overbrengt als een meesterwerk in een galerie, zou dat een bonus zijn. We zouden onze kledingstukken voor het leven kunnen koesteren en ze zelfs als verzamelobjecten kunnen beschouwen.

Februari 2021 - Trendforecaster Lidewij Edelkoort ziet ook een roaring twenties wel gebeuren. “Plezier maken en het leven vieren zal erg belangrijk worden als het weer kan,” zo voorspelt zij ook in haar forecast ‘Blank Page’. Toonaangevend ontwerper Raf Simons nam de woorden ‘roaring twenties’ in een interview met Belgische krant De Morgen in de mond. “Als de geschiedenis zich herhaalt, en dat gebeurt wel vaker, dan zitten we nu in de jaren 1920. En we weten allemaal hoe de jaren 1920 eruit zagen: een explosie van mode, uitgaan, seks. Het kan bijzonder exuberant worden. Het kan gevaarlijk explosief zijn.”

Maart 2021 - Collecties produceren in verre landen? Het is wellicht de standaard geworden, maar de trend van nearshoring of zelfs productie in eigen land heeft door de coronacrisis extra aandacht gekregen. Maar waar kan in Nederland eigenlijk kleding geproduceerd worden en wie zijn de mensen daarachter? Onder andere Fabriek Fris, Schepers Bosman en A Beautiful Mess vertellen alles over hun productie in Nederland.

April 2021 - Met de sluiting van winkels werden marktplaatsen plots een essentiële optie voor merken en retailers die hun activiteiten online verplaatsten in een poging overgebleven voorraden te verkopen. De groei van marktplaatsen tijdens de pandemie heeft laten zien waar grote delen van de koopwaar naartoe zijn gegaan. Amazon voegde alleen al in de eerste drie maanden van 2021 wereldwijd ongeveer 295.000 nieuwe handelaren toe. De Amerikaanse markt was goed voor de meeste nieuwe toevoegingen, met bijna 77.000 handelaren, of 26 procent. Ongeveer 18.000 nieuwe handelaren hebben zich aangesloten bij Amazon.de, waardoor het Duitse platform de op twee na snelst groeiende Amazon-marktplaats in Europa is, na het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

April 2021 - Kort na de uitbraak van het coronavirus in maart vorig jaar werd duidelijk dat de pandemie langdurige gevolgen zou hebben voor de wereldeconomie. Modebedrijven die omzet misliepen, annuleerden orders en de productie werd stilgelegd. Kledingarbeiders in productielanden bleven achter met lege handen nadat modebedrijven de betalingen aan hun leveranciers stopzetten. In een oproep om hulp door landen met lagere inkomens die afhankelijk zijn van handel, werden veel modebedrijven op de vingers getikt omdat ze niet betaalden. Hiermee kwam een donkere kant van de wereldwijde toeleveringsketen van de modewereld aan het licht.

April 2021 - De gevolgen van de pandemie op de digitale ommekeer van de mode zijn onmiskebaar. Beurzen worden afgelast, reizen afgeraden en winkels gesloten. Wat volgde was flexibiliteit vanuit de sector: digitale showrooms, virtuele samples en een vraag vanuit de consument naar interactiever en betekenisvoller online winkelen.

April 2021 - De ‘15 Percent Pledge’ werd in 2020 opgericht door modeontwerper Aurora James, de oprichter van het merk Brother Vellies. “Zwarte mensen maken 15 procent uit van de bevolking in de Verenigde Staten,” zo is te lezen op de website van de ‘15 Percent Pledge’. “Daarom roepen we grote retailers op om minstens 15 procent van hun voorraad op te bouwen uit bedrijven van zwarte ondernemers.” De Pledge werd bijna een jaar geleden opgericht door James, na de dood van George Floyd die door politiegeweld om het leven kwam. “De pledge is een uitnodiging voor retailers om hun gemeenschap te geven waar ze naar vragen - variatie van product en economische gelijkheid,” aldus de website. Het initiatief geeft aan dat er een herevaluatie van ’business as usual’ nodig is, maar dat het ook de kans is om samen te groeien en leren.

Mei 2021 - Na flink wat research en gesprekken met meerdere organisaties en experts komt één ding naar voren: De verduurzaming van de modeindustrie is alles behalve lineair. U vindt in dit artikel dan ook geen rechte tijdlijn, omdat de ontwikkeling van diverse stromingen door elkaar heen lopen. Daarom presenteert FashionUnited een selectie van belangrijke momenten, voorlopers en de definitie van ‘eco’, duurzame en circulaire mode.

Gambettes Box

Mei 2021 - Producten waarbij een abonnementsvorm goed zou werken zijn producten die vaak vervangen moeten worden, zo meldde non-profitorganisatie Fashion for Good, in 2019 op basis van eigen onderzoek. Op dat gebied hebben Gambettes Box (panty’s), On That Ass (onderbroeken voor mannen) en Savah (lingeriesets) een goed item gevonden. Bij de eerste twee betaalt de abonnee een vast bedrag per maand en krijgt bij On that Ass één onderbroek en bij Gambettes Box twee panty’s en soms een accessoire. Bij Gambettes Box zijn de producten voor elke abonnee hetzelfde. Bij Savah en On That Ass valt er echter nog te kiezen.

De stijl van Koningin Máxima: “Ze kent echt de kracht van haar accessoires” Mei 2021 - Ze is een van de meest gefotografeerde vrouwen van Nederland: Koningin Máxima. Ter ere van de vijftigste verjaardag van Máxima nam FashionUnited de stijl van de koningin onder de loep met royalty expert Josine Droogendijk:“Het leuke aan Máxima is dat ze niet maar één stijl heeft. Je weet nooit waarmee ze op de proppen komt. De ene keer heeft ze een hele klassieke look à la Jackie Kennedy, de andere keer wandelt ze rond als een kleurrijke hippie. Het varieert veel en dat vind ik heel sterk aan haar.”

Juni 2021 - Het ‘in-season’-model staat ook wel bekend als ‘see now, buy now’, een van de grootste modewoorden van het jaar 2016. Onder meer Tom Ford, Vetements, Prada en Burberry omarmden het concept nadat het Britse onderzoeksbureau Verdict vaststelde dat 85,6 procent van de consumenten het liefst kledingstukken koopt die geschikt zijn voor de actuele weersomstandigheden en dus meteen kunnen worden gedragen.

Juni 2021 - Voor de levens van kledingstukken is de laatste jaren meer aandacht: in series en boeken als Worn Stories en Women in Clothes, maar ook in de mode-industrie. Het vertellen van verhalen, ook wel storytelling genoemd, is altijd een belangrijk onderdeel van marketing geweest: het creëren van een coherent ‘merkverhaal’ is een van de pijlers van branding. Maar naast brand stories worden nu ook steeds vaker de verhalen van individuele kledingstukken gedeeld. Hoe gebeurt dat, en wat heeft het te betekenen?

Juli 2021 - In tijden van de slavernij waren de angisa’s en koto’s niet weg te denken. Deze klederdracht werd gedragen door de tot slaaf gemaakten om het vrouwelijke lichaam zo veel mogelijk te bedekken. De koto bestaat uit een wijd uitstaande rok en de yaki (een jasje). Het werd bij wet verplicht een koto te dragen. “De koto moet je zien als een lange, wijde rok”, vertelt Andy Arduin, expert Afro Surinaamse klederdrachten, telefonisch aan FashionUnited. “Dit had te maken met de Europese mode. Zo zag men bijvoorbeeld dat de Fransen een jurk droegen waarvan de bovenkant een korset vormde en uitliep in een wijde rok. Dit werd later verwerkt in de koto.”

Augustus 2021 - Dagelijkse weersveranderingen zijn voor winkels gemakkelijker te beheersen, maar zijn volgens Weather Ads nog altijd even bepalend voor de vraag van de consument, de beschikbaarheid van het aanbod en uiteindelijk de winst van de retail. Om een voorbeeld te geven: een seizoensgebonden temperatuurverandering van slechts 1 graad Celsius hoger of lager dan gemiddeld veroorzaakt doorgaans een schommeling in de verkoop van 1 procent.

Beeld: Zeeman

September 2021 - Middels een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) wil men toewerken naar een circulaire kledingindustrie. De UPV zal vanaf 2023 in gaan. Hoe kunnen bedrijven zich voorbereiden op de komst van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid? In dit artikel vertellen Maria van der Heijden, directeur-bestuurder bij MVO Nederland en Arnoud van Vliet, MVO & Kwaliteitsmanager bij Zeeman hoe zij zich erop voorbereiden.

Oktober 2021 - In de streetwear modewereld is Nigo een absolute legende, maar buiten deze wereld zal de naam niet bij velen een belletje rinkelen.Niet alleen richtte hij veel merken op, waaronder A Bathing Ape en Billionaire Boys Club waarmee hij streetwear mode voorgoed veranderde, hij is de nieuwe creatief directeur van modehuis Kenzo.

Oktober 2021 - De afgelopen jaren is er steeds meer kritiek op modehuizen en merken over het gebruiken van symbolen, prints en kledingstukken uit andere culturen. Zo komen de recente voorbeelden van Isabel Marant en Louis Vuitton in gedachten op. Mexico beschuldigde modeontwerper Isabel Marant in 2020 van het commercieel exploiteren van verschillende traditionele ontwerpen van Mexicaanse inheemse volkeren in een collectie. De ontwerper werd in 2015 al van hetzelfde beschuldigd. Marant bood niet veel later haar excuses aan voor de culturele toe-eigening van de patronen. De ontwerper gaf toe dat de Purepecha patronen inderdaad als inspiratie zijn gebruikt en dat ze in de toekomst ‘de gebruikte inspiratiebronnen zal eren’. Ttijdens talks over diversiteit en inclusiviteit in de modewereld wordt vaak over het onderwerp gesproken. Daarom: Wat is het, waar ligt de grens tussen toe-eigening en waardering en hoe kan het voorkomen worden volgens experts?

Oktober 2021 - “De pandemie heeft de online markten voor sneakerheads geopend op een manier die we nog nooit eerder hebben gezien. De peer-to-peerverkoop is toegenomen omdat shoppers lange tijd niet fysiek naar winkels konden gaan om sneakers te zien en te passen. Deze nieuwe interesse in het kopen van tweedehands sneakers heeft verkopers van zeldzame en verzamelbare sneakers populairder gemaakt dan ooit”, aldus Barbara Davidson van SavingSpot.

Georgie Badiel, Chelsea Lauren/Getty Images North America/Getty Images via AFP

Oktober 2021 - De zichtbaarheid van de huidige lichting zwarte modellen zoals Adut Akech, Precious Lee, Duckie Thot of Leomie Anderson mag gevierd worden, maar ook de meest opvallende zwarte modellen van de vorige eeuw die, ondanks het feit dat ze dagelijks met racisme te maken kregen, toch uitgroeiden tot iconen, verdienen een podiumplaats.

Oktober 2021 - Tien jaar geleden was de houding van consumenten ten opzichte van tweedehands kleding nog negatief. Tegenwoordig is het stigma dat tweedehands kleding niet cool zou zijn of onhygiënisch totaal verdwenen en zijn klanten juist trots op hun tweedehands pareltjes. Zelfs de meest wispelturige doelgroep van de mode, Gen Z, heeft tweedehands winkelen omarmd, zei Helen Riley, Fashion Acquisition Manager bij eBay, in een interview met Edited.

November 2021 - Steeds meer modebedrijven kondigen programma’s aan met ambitieuze doelen gerelateerd aan ESG-criteria (Environmental, Social en Governance, ofwel milieu-, sociale en bestuurscriteria, red.). 2030 programma. Het doel is een CO2-neutrale keten in 2030. De vraag vanuit consumenten blijft niet achter, waardoor modebedrijven worden aangespoord om de manier waarop ze werken aan te pakken. De milieu impact van hun werkwijze moet worden verkleind, terwijl tegelijkertijd de mensenrechten moeten worden gerespecteerd in de hele productie- en distributieketen.

November 2021 - De meeste bekende merken zullen geregistreerde handelsmerken hebben in de diverse markten waarin zij actief zijn, maar deze bieden wellicht geen verdedigbare online merkbescherming. Het machtige, mondiale bereik dat externe digitale kanalen zoals virtuele werelden, gamen, zoekmachinemarketing, sociale media en online marktplaatsen bedrijven kunnen bieden om klanten te bereiken houdt in dat er nog nooit zoveel op het spel heeft gestaan voor merkeigenaren die hun handelsmerk op deze kanalen goed moeten kunnen beschermen om van hun investering in de oprichting en groei van hun merk te kunnen profiteren.

December 2021 - De Higg Index bestaat uit een kernset van vijf instrumenten die de sociale en milieuprestaties van de waardeketen en de milieueffecten van producten op onderwerpen als watergebruik, koolstofuitstoot en arbeidsomstandigheden beoordelen. De Higg Index bestaat uit een kernset van vijf instrumenten die de sociale en milieuprestaties van de waardeketen en de milieueffecten van producten op onderwerpen als watergebruik, koolstofuitstoot en arbeidsomstandigheden beoordelen.

December 2021 - De coronacrisis heeft geleid tot een enorme daling van de vraag op de wereldwijde verkoopmarkten. En dat resulteerde op zijn beurt weer in geannuleerde bestellingen van leveranciers, hoge voorraden bij retailers en een consolidatie van bedrijven, waardoor het wereldwijde inkooplandschap permanent is veranderd. Hoe zijn de inkoopmarkten van de kledingindustrie veranderd tijdens de pandemie? Het rapport ‘Global Sourcing Reference 2022’ van marktonderzoeksbureau Accenture Strategy geeft de antwoorden.

December 2021 - In de documentaires ‘Dior and I’ en ‘Signé Chanel’ krijgt de kijker een blik in de ateliers van twee grote modehuizen. In het Openluchtmuseum liep tot oktober de tentoonstelling ‘Makers in Beeld’, waarin het belang van ambacht anno nu aan bod kwam. In het Textielmuseum staat nog tot acht mei de expositie ‘Makersgeheimen' . Waar komt al die interesse voor makers vandaan en wat heeft deze te betekenen?

December 2021 - Het ging al even minder goed met Ann Demeulemeester. Sinds het vertrek van de legendarische ontwerper, in 2013, was het merk op zoek naar een nieuwe élan, echter zonder veel succes. Anderzijds was het gewoon geen goed moment voor het label: de donkere, romantische gotiek van Demeulemeester clashte met de bontgekleurde, poppy streetwear van de jaren tien. Dat het label in 2020 van eigenaar veranderde, was dus niet echt een verrassing. Het bedrijf is nu in handen van entrepreneur Claudio Antonioli en daarmee is het voorheen Belgische label nu Italiaans. Inmiddels kijkt het merk met frisse moed naar de toekomst.

