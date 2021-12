Best of 2021: Interviews

Het jaar loopt weer op zijn einde, wat betekent dat FashionUnited traditiegetrouw terugblikt op de verhalen van het afgelopen jaar. Een selectie van lezenswaardige interviews gepubliceerd in 2021.

Januari 2021 - Bij het ene modemerk is een klant een maat XS, bij de ander een maat M. Het verschil in maatvoering is niet alleen voor de consument heel verwarrend, vooral in het online universum zorgt het voor problemen met betrekking tot retouren. Bijna 50 procent van dameskleding dat online besteld wordt komt retour vanwege de fit. De oplossing? Made-to-measure met behulp van slimme algoritmes. Precies aan zo’n algoritme werkt het Nederlandse Parioli.

Januari 2021 - Guilem Gallego, Chief Marketing Officer van Desigual: “Onze reden van bestaan onderscheidt ons, maakt ons uniek en positioneert ons op de markt. Met alles wat we doen treden we buiten onze comfortzone, terwijl we risico’s nemen en alles doen wat onze concurrenten ook durven doen, en op dezelfde manier communiceren, grenzen verleggen, ons publiek uitdagend. We willen dat de consument een unieke koopervaring heeft, en dat deze verschilt per fase van het koopproces. Om al deze redenen houden onze klanten van Desigual.”

Februari 2021 - Frenken heeft een duidelijk beeld van zijn taak bij Zoe Karssen, maar hoe gaat zijn nieuwe functie samen met het werk voor zijn eigen modehuis? “Dat is niet zo heel ingewikkeld, het is een kwestie van managen,” zegt hij rustig. De ontwerper geeft aan dat hij dankzij het Mode Stipendium dat hij in 2019 ontving veranderingen door kon voeren bij zijn eigen modehuis waardoor er ruimte vrij kwam.

Maart 2021 - De wereld heeft even moeten wachten op een nieuwe collectie van Xhosa, het mannenmodelabel van Giorgio en Onitcha Toppin. De laatste verscheen namelijk in 2018. Giorgio: “We wilden een collectie maken die een representatie is van onze cultuur, en waarvan het ontwerp en de uitvoering staan voor een gevoel en kwaliteit waar iedereen die van fine design houdt zich in kan vinden.” In 2019 reisden Giorgio en Onitcha af naar Suriname, om onderzoek te doen naar vakmanschap en lokale handwerktechnieken. “Wat we graag wilden doen is die traditionele handwerktechnieken verwerken in kledingstukken.”

Maart 2021 - Het is een bijzonder jaar voor Jan Jansen: de Nederlandse schoenenontwerper viert dit jaar zowel zijn tachtigste verjaardag, als zijn zestigjarig jubileum in het vak. Om dat te vieren, opende in Museum JAN in Amstelveen de tentoonstelling ‘Op de leest van Jan Jansen, 60 jaar schoenen en Dutch Design’. Voor het eerst worden zijn ontwerpen samengebracht met het werk van Nederlandse product- en modeontwerpers, onder wie Ronald van der Kemp, Lex Pott, Mae Engelgeer, Lisa Konno en Karim Adduchi. Het museum laat hiermee de generatieoverstijgende invloed zien van het werk van Jan Jansen. En er is meer nieuws. De Hooijer Groep heeft de merkrechten van het label Jan Jansen gekocht en brengt het merk voor zomer 2022 terug naar de winkels. Alle reden voor een vraaggesprek met de wereldberoemde schoenenontwerper.

April 2021 - In het kader van het marktaandeel vergroten is Reinhard Frans ook bezig met internationale expansie. Zo heeft het merk een partner aangetrokken in het Midden-Oosten. Zelf gaat het aan de slag met de expansie in Europa de komende jaren en begint met Duitsland. In Duitsland wil Reinhard Frans zeker 5 winkels openen, zo vertelt Withaar schriftelijk. “In de komende 15 jaar is het doel om winkels te hebben in Azië, Noord-Amerika, Europa en Oceanië. Met een compleet eigen wereld zijn er enorm veel markten waar wij mogelijk marktpotentie hebben. Nederland is vrij progressief, waar veel andere landen conservatieven in cultuur en dracht zijn. Dit maakt dat onze boodschap daar mogelijk van waarde kan zijn.”

April 2021 - Van het Hof noemt het distributiemodel dat hij heeft opgezet een win-win voor het merk en de retailers. “We willen kijken hoe we de risico’s kunnen spreiden zodat deze niet alleen bij de retailers komen te liggen.” De coronacrisis heeft namelijk zeer pijnlijk blootgelegd welke risico’s ondernemers lopen in het huidige modesysteem. Zes maanden van te voren moeten collecties worden ingekocht en voorgefinancierd, maar retailers zijn door de coronacrisis massaal blijven zitten met voorraden en hebben daardoor geen geld om die inkopen te doen. In dit systeem worden de meeste risico’s bij de retailer gelegd.

April 2021 - Bedrijfskleding valt niet altijd op. Dat is ook niet zo gek, want deze is vaak ontworpen om naadloos op te gaan in een winkeldecor of hotelinterieur. Maar wie erop gaat letten ontdekt een rijkdom aan vormen en vernuftige details, en beseft: hier heeft iemand heel goed over nagedacht. Sofie Rockland is de oprichter van By Rockland, een bedrijf dat duurzame corporate fashion maakt in samenwerking met Nederlandse ontwerpers. Een van die ontwerpers is Van Benthum. Samen ontwikkelden ze al collecties voor onder meer Hotel Jakarta, de Stenden Hotelschool, studentenhotel Casa en The Market Hotel in Groningen. Van Benthum: “Bedrijfskleding is een hele andere wereld dan mode, maar het is voor ons wel heel interessant om de link naar mode te maken.”

April 2021 - Wendy Janssens, mede-oprichter Peloton de Paris: “We hadden in het begin een wielertruitje met ‘Peloton de Paris’ om wat promotie te maken voor ons concept. Het bleef echter bij een heel kleine collectie. Toen we daarop een tweede outfit brachten, ontstond plots een wachtlijst. Er bleek veel vraag naar truitjes met onze naam erop, mensen wilden ons concept uitdragen, er deel van uitmaken.”

April 2021 - Aileen Out deed een modeopleiding in Amsterdam en een studie bestuurskunde in Den Haag, waarna ze een baan kreeg bij de Provincie Noord-Holland. Door haar achtergrond in de mode viel haar al snel op dat veel collega’s rondliepen met vragen over werkkleding, van ‘hoe combineer ik professionaliteit met mijn eigen identiteit?’ tot ‘waar vind ik zakelijke zwangerschapskleding?’ Toen Out zelf op onderzoek uit ging, ontdekte ze hoe weinig informatie er over werkkleding beschikbaar was. Ze besloot daarop om zelf te gaan schrijven. In 2014 startte ze Prettybusiness, enkele jaren later volgde de internationale equivalent Prettybusiness World. Anno 2021 is Prettybusiness nog steeds uniek in zijn vorm als onafhankelijk platform voor nieuws, tips en informatie over werkkleding. Bedrijfskleding blijft in de media ‘een enorm ondergeschoven kindje’, aldus Out.

Mei 2021 - Margriet Meijer gooit het roer om. De ontwerper en oprichter van tassenmerk Monsak gaat zich richten op maatwerk en op haar nieuwe rol als makerscoach, zo vertelt ze telefonisch aan FashionUnited. De vaste tassenlijn van Monsak wordt teruggebracht tot één model, de rugzak. De andere modellen, waaronder schoudertassen, crossbody-tassen en laptoptassen, zullen in de toekomst alleen nog beschikbaar zijn om te customizen op aanvraag. Meijer: “Mijn werk begon te voelen alsof ik in een hamsterrad zat.”

Mei 2021 - Afriek kreeg de afgelopen jaren meerdere tegenslagen te verwerken: een investeerder trok plotseling de stekker eruit, Breemhaars zakenpartner stapte op, en Afriek werd aangeklaagd door een textielmultinational omdat het gekopieerde stoffen zou gebruiken. Afriek ging bijna failliet, en de geplande re-launch - met een lening van de Nederlandse overheid - moest worden uitgesteld omdat de productie vertraging opliep. Ondanks alles is Breemhaar weer vol goede moed. “We zijn tegen allerlei obstakels op gelopen en hebben veel geleerd. Het is echt een een reis geweest. Maar bovenal willen we vertellen over de radicaal andere keuzes die we hebben gemaakt. Het is belangrijk om te blijven leren van je fouten.”

Juni 2021 - New Optimist verkoopt sweaters, T-shirts en broeken met unieke details, zoals schuine naden en dubbele capuchontouwtjes. Niet alleen in ontwerp, ook op productiegebied doet New Optimist het anders dan de meeste modemerken. In plaats van ver van huis te produceren en te werken met lange en complexe toeleveringsketens doet het team van New Optimist, onder leiding van Xander Slager en zijn zakenpartner Nelleke Wegdam, vrijwel alles zelf - en binnen de landsgrenzen. Ontwerpen, snijden, naaien, strijken, wassen… Alleen de stoffen, circulair katoen gemaakt van gerecyclede vezels, worden elders geproduceerd.

Juni 2021 - Op 1 juli 2021 zat Han Bekke, een bekende uit de (inter)nationale modebranche, precies vijftig jaar in de industrie. Die dag is ook exact de dag dat hij zijn voorzitterschap van ondernemersorganisatie Modint neerlegde en later dit jaar stapt hij ook terug als voorzitter van de International Apparel Federation (IAF). De passie voor de industrie heeft er voor gezorgd dat Bekke al vijftig jaar actief is in de branche en dat ook nog even zal blijven, als men kijkt naar de lijst aan functies die hij nog blijft vervullen bij andere instellingen. FashionUnited sprak hem over zijn carrière, de veranderingen in de branche en de hoop die hij heeft voor de toekomst. “Ik heb altijd gezegd, ik kan niets anders dan dit.”

Juni 2021 - Hoe gaat het met de baby- en kindermodebranche? Mini Rodini: “We werken met retailers die ons merk begrijpen en waarde kunnen toevoegen aan ons merk – en het is geweldig als ze sterk zijn in e-commerce. Onze retailers geven om verantwoord geproduceerde kleding en houden echt van ons merk.”

Augustus 2021 - Het Franse Ankorstore is bezig aan een snelle opmars in Europa. Ankorstore, in 2019 opgericht door vier doorgewinterde detailhandelveteranen, is een online B2B-platform dat merken verbindt aan retailers van over het hele continent. Het bedrijf wil voorzien in een breed aanbod van merken, en zorgen dat merken en retailers flexibeler en zorgelozer kunnen samenwerken. Een geslaagd recept, zo blijkt, want onlangs haalde het bedrijf circa 102 miljoen dollar binnen in een investeringsronde. Ook opende dit jaar een eerste kantoor in Nederland. FashionUnited spreekt met Pierre-Louis Lacoste, medeoprichter van Ankorstore.

Augustus 2021 - Ecologische beautyproducten, duurzame modemerken, upcycling-ateliers, tweedehands meubels, vintage kleding, natuurlijke wijnen en lokaal eten: in warenhuis Green Up is het de komende tweeënhalf jaar allemaal te vinden. “Iedereen is welkom, en voor iedereen is er wat wils,” aldus ondernemer en mede-eigenaar Serin Gokhan aan de telefoon.

September 2021 - Door de jaren heen heeft zich een nieuwe ruimte ontvouwd waar alles mogelijk lijkt: de cyberspace. Daar gelden niet dezelfde sociale regels of praktische overwegingen als in het echte leven. Dat maakt de virtuele wereld dé plek voor experimenteel design, aldus ontwerper Shayli Harrison. Harrison studeerde in 2018 af aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen. Onlangs lanceerde ze het bedrijf Mutani (spreek uit: Mútani, bijna als in mutiny, muiterij), dat ontwerpers helpt om hun werk te vertalen naar het digitale domein. “De cyberspace is waar ons werk echt van waarde kan zijn.”

September 2021 - Het merk Fabienne Chapot tikte in september de vijftien jaar aan. Waar het bedrijf ooit startte als accessoiremerk Fab., is het inmiddels uitgegroeid tot lifestylemerk Fabienne Chapot met bijna 1.000 verkooppunten. Waardoor is dit merk zo succesvol? FashionUnited sprak niet alleen met de oprichter, maar laat ook enkele retailers aan het woord.

November 2021 - Niet alle consumenten nemen het even nauw met de retourvoorwaarden. Een jurk die tijdens het kerstdiner is gedragen, wordt in het nieuwe jaar soms gewoon weer klakkeloos ingepakt en meegegeven aan de koerier. Met de introductie van het Retourvignet willen de Twentse ondernemers Hilko Hooijer, Niels Oude Luttikhuis en Wolter Hoekman aan dit soort misbruik een eind maken. En daarmee ook een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de keten. Want een geretourneerde jas met een vlek erop komt veelal niet opnieuw in de verkoop, maar verdwijnt richting de tweedehandsmarkt of gaat linea recta naar de vuilstort. “Die razendsnelle afwaardering past niet in een duurzame samenleving”, stelt Hilko Hooijer, één van de bedenkers van het Retourvignet.

November 2021 - De duizenden kleren die dagelijks over de sorteertafels gaan, det vrachtverkeer, de CO2-uitstoot… Jan-Maarten Zeldenrust, directeur van het Nederlandse inzamel- en sorteerbedrijf TexNed, wordt regelmatig met zijn neus op de feiten gedrukt. “We zien waar het klimaat naartoe gaat. Het moet anders,” zegt hij aan de telefoon tegen FashionUnited. “In onze business betekent dat: lokaler gaan werken, export verminderen en het probleem zichtbaar maken in Nederland waardoor we meer geneigd zijn om het aan te pakken.” Precies dat is het plan voor de eerste Circulaire Textiel Hub van Nederland, die TexNed deze winter opent in Rotterdam.

November 2021 - Het bedrijf achter de mannenmode merken Profuomo en Michaelis heeft al de nodige veranderingen meegemaakt. Het huidige Micro Fashion is terug te leiden naar 1934 en de vercasualisering in de herenmode heeft zijn stempel gedrukt op de geschiedenis van de groep. De trend van hybride workwear zorgt er nu voor dat de gehele groep gerebrand wordt als Profuomo én het bedrijf zich focust op ‘timeless comfort’. Haary van der Zee, CEO: “Het moment dat je kiest om een merk te bouwen, dan ga je in plaats van alleen business to business ook meer business to consumer. Ook met de communicatie. Wij merken dat Profuomo hetgeen is wat we echt laden, waar we op social media actief mee zijn en wat een consument aanspreekt. Niet zo zeer Micro Fashion. Dat is een naam die we altijd gebruikten voor onze retailklanten, maar voor consumenten is het nooit geladen.”

December 2021 - 2021 was een jaar van up’s en downs: van lockdowns tot de komst van de vaccins. Het mag duidelijk zijn dat het jaar misschien niet zo gelopen is als eerder verwacht, maar er waren ook mooie momenten en bewegingen. Modeprijzen, nieuwe merken, dopamine dressing en investeringen. FashionUnited vroeg diverse modeprofessionals naar de lessen van 2021 en de wensen voor 2022.