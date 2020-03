Dit was het modenieuws van februari 2020

Dit was he...

Februari 2020 gaat de boeken in als natste februarimaand sinds de weermetingen in 1901 begonnen. Nederland kampte met de stormen Chiara, Dennis en Ellen. Volgens de Nationale Shopping Index van Bureau RMC vond in week 6 en 7 een forse dip plaats in het aantal passanten in de Nederlandse winkelstraten . Het was in deze periode 28 procent rustiger dan een gemiddelde week in 2019. Ook in België nam het aantal passanten flink af. Dit valt deels te verklaren door het slechte weer, stelde Bureau RMC. Door de stormen Chiara en Dennis bleven veel mensen thuis.

In februari beheerst het nieuwe coronavirus (Covid-19) het nieuws. Het virus heeft zich verder verspreid. Op het moment van publicatie zijn er meer dan twintig patiënten met het virus in Nederland, vijftien in België en nieuwe besmettingen in onder andere de VS en Zuid-Korea. Goed nieuws is er ook: China meldt het laagste aantal nieuwe coronabesmettingen per dag sinds januari. Retailer Uniqlo, die 370 winkels op het Chinese vasteland had gesloten wegens de virusuitbraak, kondigde afgelopen week aan meer dan 100 winkels te hebben heropend.

Een nieuwsoverzicht van februari 2020:

Bedrijfskledingproducent Schijvens won tijdens de circulaire week van de economie de Nederlandse Circular Award Business 2020 voor het maken van innovatieve bedrijfskleding van vijftig procent gerecyclede werkkleding en vijftig procent hergebruikt PET-plastic. Voor de kledingstukken zijn helemaal geen nieuwe grondstoffen nodig. Schijvens werd geselecteerd uit 121 inzendingen van circulaire bedrijven.

Foto: juryvoorzitter Mark Groot Wassink en Shirly Schijvens. Credits: De Wolven PR

H&M sloeg opnieuw de handen ineen met het Nederlandse ontwerpersduo Hacked By . Het duo upcyclede kledingstukken uit de H&M-sale tot een reeks unieke items. Voor de collectie werd een serie tutorials geproduceerd waarin Alexander van Slobbe de drie methoden demonstreert voor het zelf ‘hacken’ van een oude trui.

6 februari lagen de (eerste) Hema-producten in de schappen liggen bij Jumbo Foodmarkten in Breda en Tilburg. De uitrol van Hema-producten bij Jumbo locaties in Nederland en België vindt komende anderhalf jaar plaats. Vanaf de zomer zullen non-food artikelen van Hema ook verkrijgbaar zijn op de website van Jumbo. Het gaat om kookgerei, tafelaankleding, panty’s en sokken, haarmode, schrijfgerei, theedoeken, glazen, feestartikelen en kaarsen van Hema.

Nieuws uit de winkelstraat

Shortsmerk Mr Marvis bestaat nog maar vier jaar, maar toch was het merk vorige zomer overal. Op televisie, in tijdschriften en op billboards. Het merk wil wereldwijd hét shortsmerk zijn. Aan ambities bij Mr Marvis geen tekort. 19 maart opent het merk de allereerste winkel in Amsterdam .

Foto: De nieuwe winkelinrichting van Distrikt Nørrebro. Foto via Distrikt Nørrebro

Retailexpansie voor Distrikt Nørrebro. Het Nederlandse merk heeft het afgelopen jaar een uitgebreide rebranding ondergaan, waarbij zowel collecties als retailconcept onder handen zijn genomen, vertelde formuledirecteur Wouter Spaan aan FashionUnited. Het merk opende in februari nieuwe vestigingen in Groningen en Utrecht. Distrikt Nørrebro ging ook de grens over; de eerste Belgische winkel is te vinden in Antwerpen.

In februari werd ook bekend dat er geen doorstart komt voor Didi . Didi zag al jaren de omzetten teruglopen, zo is te lezen in het eerste faillissementsverslag van de curator. Het Nederlandse modebedrijf laat een schuld van minimaal 5,7 miljoen achter aldus het verslag.

Van de Nederlandse tak van warenhuisketen Hudson's Bay verscheen ook een eerste faillissementsverslag. Daaruit blijkt dat het 184 miljoen euro verlies leed in de drie jaar dat het aanwezig was in Nederland.

Personeelswisselingen

Raf Simons, voorheen creatief directeur bij onder andere Dior en Calvin Klein, heeft vanaf 2 april de creatieve leiding hebben over Prada samen met Miuccia Prada, zo werd op 23 februari aangekondigd. Het gaat om een co-creatief directeurschap, een primeur. De eerste gezamenlijke collectie wordt die voor de zomer van 2021 en wordt tijdens Milan Fashion Week in september voorgesteld.

Foto: eigendom Prada

De Belgische modeontwerper Olivier Theyskens is bij modehuis Azzaro aangesteld als creatief directeur . Theyskens toont zijn eerste collectie voor het modehuis tijdens Paris Haute Couture Fashion Week in juli.

Investeringen

Nølson heeft nieuw kapitaal aangetrokken. Het Nederlandse overhemdenmerk heeft een investeerder gevonden, zo meldde oprichter Nicolaas Koedam aan FashionUnited. Het gaat om een investering van 70.000 euro . Foto: Nølson

Ook groeigeld voor Crafted Society , het duurzame luxemerk opgericht door de Nederlandse ontwerper Lise Bonnet en haar Engelse man Martin Johnston. Het luxe kleding- en lederwarenbedrijf streeft ernaar eeuwenoud Italiaans vakmanschap te behouden en promoten. Crafted Society heeft een investering van meer dan 1 miljoen euro opgehaald bij particuliere investeerders uit verschillende sectoren.

Meer nieuws

Het Belgische modelabel A.F. Vandevorst doet de boeken toe. Het besluit om het label - na 22 jaar - stop te zetten komt volgens het koppel An Vandevorst en Filip Arickx doordat de dynamiek in de modewereld is veranderd.

Het Oostenrijkse Signa en de Thaise Central Group, eigenaren van warenhuisbedrijf KaDeWe Group, namen de Zwitserse warenhuisketen Globus voor 1 miljard Zwitserse frank (0,9 miljard euro) over.

De Bijenkorf kondigde aan in de tweede helft van het jaar een webshop te openen in Oostenrijk, Frankrijk en Franstalig België .

Foto: Daily Paper (x Van Gogh)

Van kunst aan de muur naar draagbare kunst. Daily Paper lanceerde een samenwerkingscollectie met het Van Gogh Museum. “We wilden spelen met de clichés [de bekende werken van Van Gogh, red.] en kunstwerken kiezen die niet zo bekend zijn, zoals de schedel met de sigaret. Een hoop mensen weten niet dat Van Gogh dat heeft gemaakt,” vertelde Daily Paper mede-oprichter Abderrahmane Trabsini aan FashionUnited tijdens de lancering.

Richard Malone en (Emily) Bode zijn in Londen uitgeroepen als winnaars van International Woolmark Prize 2020 . Malone kreeg de prijs, ter waarde van 200.000 Australische dollar, ongeveer 123.000 euro, voor zijn inzet voor traceerbaarheid in de supply-chain en voor zijn duurzame bedrijfsvoering. De ontwerper, die debuteerde in september 2015 op London Fashion Week, komt zelf van Wexford, op het Ierse platteland, en werkt voor zijn collecties met een community van wevers in Tamil Nadu, India. Zijn capsulecollectie voor de Woolmark Prize was geïnspireerd door jeugdherinneringen aan de werk uniformen van het platteland. Emily Bode kreeg de Karl Lagerfeld Award For Innovation, een nieuwe onderscheiding van de organisatie.

Foto: Richard Malone, International Woolmark Prize 2020. Eigendom The Woolmark Company

Kort nadat een onderzoek van de Consumentenbond aantoont dat tweederde van de producten van niet-Europese webshops niet aan de Europese regels voldoet, pleit het CDA voor sancties tegen dergelijke e-commerceplatforms.

CDA en Groenlinks willen maatregelen tegen next day delivery als standaard lever optie bij webshops. De partijen zien liever dat bijvoorbeeld de standaard levertijd op vier dagen zit of dat de order de volgende werkdag pas verwerkt wordt. Thuiswinkel.org bestempelt dit plan als desastreus voor de Nederlandse concurrentiepositie.

Tot slot; E-tailer Zalando gaat het assortiment uitbreiden met tweedehands mode . Vanaf het derde kwartaal zal de ‘pre-owned’ categorie te vinden zijn op de website. De e-tailer gaat ook het premium segment verder uitbreiden . Het Duitse bedrijf onderneemt deze stap om de missie om het startpunt voor mode te worden verder te onderstrepen, aldus het jaarverslag. Tegen 2023 moet het premium en luxe segment op Zalando zijn verdubbeld.

