Op overnamepad in de modeindustrie: De 25 opvallendste overnames in de mode-industrie van afgelopen tijd

Wie een snelle blik werpt op het nieuws van de afgelopen tijd zal het vast niet ontgaan zijn: overnames, overnames en overnames. Diverse modegroepen lijken actief op overnamepad te zijn, terwijl andere bedrijven weer een kans gepresenteerd kregen die zij niet konden afslaan. Om het allemaal nog eens op een rij te zetten: dit waren de meest opvallende overnames van de laatste maanden.

Levi Strauss & Co nieuwe eigenaar van Beyond Yoga

Het meest vers van de pers is de overnameovereenkomst tussen Levi Strauss & Co en Beyond Yoga. Levi Strauss & Co. staat natuurlijk bekend als denimexpert, maar maakt met de overname van het activewearmerk de stap naar een nieuw segment. De activewear markt zat voor de pandemie al in de lift, maar nu de focus nog meer op algemene gezondheid en wellness is gaan liggen tijdens de pandemie, is inzetten op activewear voor veel groepen een logische stap. Hoeveel geld gemoeid is met de overname is niet bekend.

Sweaty Betty overgenomen door Wolverine World Wide, Inc.

Een zelfde soort zet werd gemaakt door Wolverine World Wide, Inc. die Brits activewear Sweaty Betty heeft overgenomen. Voor het activewearmerk wordt 344 miljoen euro betaald. Wolverine World Wide, Inc. omschreef de overname als: “De acquisitie van Sweaty Betty complementeert onze strategische draai de laatste jaren van een traditionele footwear wholesaler naar een consumenten-geobsedeerd, digitaal-gefocust groeibedrijf.”

Fashion Cloud nieuwe eigenaar van Stockbase

B2B-platform Fashion Cloud is de nieuwe eigenaar van Stockbase . De acquisitie is voor beide partijen een kans om elkaars netwerk te gebruiken om meer merken en retailers met elkaar te verbinden. Stockbase is namelijk een online platform dat het voor modeleveranciers mogelijk maakt hun voorraad direct beschikbaar te stellen aan retailers. Fashion Cloud verbindt ongeveer 15.00 retailers aan 500 merken via haar online platform. Met de overname stapt Stephan Bliek, de oprichter van Stockbase, op bij het bedrijf maar zal hij nog wel meerdere jaren actief blijven als ambassadeur.

LVMH neemt meerderheidsaandeel in Off-White

LVMH voegt een nieuw merk toe aan het portfolio, namelijk Off-White. LVMH is geen vreemde van Off-White en haar oprichter Virgil Abloh. Abloh is namelijk de creatief directeur van Louis Vuitton, een van de merken uit het portfolio van de Franse luxe groep. LVMH neemt zestig procent van de aandelen van het populaire merk over en de overige aandelen blijven in handen van Abloh. Het is niet duidelijk hoeveel geld LVMH neertelt voor het meerderheidsaandeel.

Off-White behoorde tot heden toe aan de New Guards Groep, die op zijn beurt weer onderdeel is van Farfetch.

Beeld: Delvaux

Belgisch tassenmerk Delvaux valt in handen van luxegroep Richemont

Het hing al even in de lucht dat iconisch Belgisch tassenmerk Delvaux van handen zou gaan wisselen, de vraag bleef alleen lange tijd: Wie neemt het merk over? Begin juli valt eindelijk het verlossende woord en blijkt luxegroep Richemont als winnaar uit de bus te zijn gekomen. 100 procent van de aandelen van Delvaux worden overgenomen, maar tegen welke prijs is onbekend.

Marktplaats Etsy neemt tweedehands modemarktplaats Depop over

Nog zo’n geval van ‘die zagen we niet aankomen’: Modemarktplaats Depop wordt overgenomen door verkoopplatform voor handgemaakte producten Etsy, Inc. Etsy telt 1,3 miljard euro neer voor Depop. Voor Etsy betekent de overname een focus op de resale-markt en de gen Z doelgroep.

Etsy, Inc. heeft de smaak te maken en gaat verder op overnamepad en kondigt niet veel later de overname aan van Braziliaanse branchegenoot Elo7. Elo7 wordt ook nog wel eens de Braziliaanse Etsy genoemd. Voor dit bedrijf legt het verkoopplatform 182 miljoen euro neer.

Peek & Cloppenburg maakt stap naar Denemarken met overname Magasin du Nord

In mei komt het bericht dat het Duitse Peek & Cloppenburg de Deense warenhuisketen Magasin du Nord overneemt. Laatstgenoemde zal wel als onafhankelijke keten blijven bestaan. P&C versterkt met de overname van de Deense branchegenoot de positie ‘als Europa’s leidende multibrand omnichannel moderetailer’, aldus het persbericht destijds.

Brandfield in handen van Fashionette AG

Duitse retailer Fashionette AG verstevigt de grip op de Nederlandse en Belgische markt met de overname van e-tailer Brandfield. De overnameprijs van Brandfield wordt niet genoemd, maar het persbericht meldt wel dat het om een ‘lager tweecijferig’ miljoenenbedrag gaat.

Birkenstock verkocht aan L Catterton

Het in 1774 opgerichte Birkenstock was tot voor kort altijd in handen van de familie. Begin dit jaar werd bekend gemaakt dat investeringsmaatschappij L Catterton en enkele geassocieerde bedrijven waaronder Financière Agache, een familie holding van Bernard Arnault, een meerderheidsbelang nemen in het bedrijf. Birkenstock noemt de deal een strategische partnerschap die een nieuw hoofdstuk inluidt voor het bedrijf.

Beeld: Jil Sander SS21

Modehuis Jil Sander in handen van OTB

Het duurde even voordat de werkelijke bevestiging kwam, nadat al langer geruchten gingen over een overname van Jil Sander door de Italiaanse OTB Group. In maart komt eindelijk het verlossende woord, maar een overnamebedrag wordt niet genoemd. Jil Sander behoorde tot nu toe tot Japans conglomeraat Onward Holdings.

Hutspot overgenomen door Dille & Kamille

Een overname uit onverwachte hoek: conceptstore Hutspot wordt begin dit jaar doorgestart door Dille & Kamille. Hoewel Hutspot en Dille & Kamille losstaande bedrijven blijven, krijgt Hutspot wel een vleugje Dille, zo vertelt Hans Geels, directeur van Dille & Kamille, aan Fashionunited.

Boohoo op overnamepad: Nieuwe eigenaar van Debenhams, Dorothy Perkins, Wallis en Burton

Aan het begin van het jaar slaat Boohoo Plc zijn slag. De e-tailgroep neemt allereerst retailer Debenhams over voor een kleine 62 miljoen euro. Hoewel Debenhams voornamelijk bekend staat voor de fysieke warenhuizen, worden die niet met de deal gered. Boohoo Plc wil juist een online marketplace ontwikkelen onder de naam van Debenhams.

Enkele weken later legt Boohoo een kleine 29 miljoen euro neer voor drie merken over van het noodlijdende modeconcern Arcadia. Dorothy Perkins, Wallis en Burton komen hiermee in handen van Boohoo Plc. Over het algemeen is Boohoo Plc de afgelopen jaren flink gegroeid door de overname van merken.

Asos neemt Topshop, Topman, Miss selfridge en Hiit over