Deze mensen ontvielen de modeindustrie in 2021

In december blikt FashionUnited traditiegetrouw terug en vooruit. Deze mensen ontvielen de modewereld in 2021, op chronologische volgorde:

Satya Paul, een toonaangevende Indiase ontwerper, overlijdt begin januari op 78-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersenbloeding. Paul staat bekend om het moderniseren van de traditionele sari door diverse prints toe te voegen aan het kledingstuk. Hij gebruikte onder andere prints zoals polkadots, zebra-print en abstracte motieven om de sari te moderniseren. In 1980 richtte hij zijn eerste winkel op, L’Affaire, wat de eerste sari boetiek in India was. Vijf jaar later richtte hij zijn label Satya Paul op. Uiteindelijk breidde de ontwerper het bedrijf uit met een accesoires categorie, extra winkel en een webshop.

9 januari overlijdt Anton Sanders, voorzitter van Inretail, op 54-jarige leeftijd. Sanders overleed ‘volstrekt onverwacht en op veel te jonge leeftijd’, aldus Inretail. “Wij zijn in diepe rouw.” Sanders werd in 2017 voorzitter van Inretail. “De rol van voorzitter zie ik als dienend en verbindend. Dat past per definitie bij het karakter van een vereniging. En het past uitstekend bij mij als persoon,” zo zei hij destijds over zijn aanstelling.

Medio januari komt oud VNO-NCW voorzitter Hans de Boer te overlijden. De Boer is overleden op 66-jarige leeftijd aan de gevolgen van een zware hersenbloeding. Bij zijn vertrek bij VNO-NCW vier maanden eerder werd de Boer uitgeroepen tot lid van verdienste bij VNO-NCW. Daarnaast werd hij door Zijne Majesteit de Koning benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Deze titel ontving hij voor zijn grote inzet voor ondernemers, zijn inspanningen om Nederland internationaal op de kaart te zetten en zijn vele maatschappelijke nevenactiviteiten. “Hans was een geliefde voorzitter, een uniek mens, ontwapenend, oprecht én uitgesproken en zeer bij ons betrokken. Met zijn scherpe geest, intelligentie en ongedwongen stijl in de omgang met mensen was hij een groot voorbeeld voor ons allen,” aldus Cees Oudshoorn, algemeen-directeur van VNO-NCW.

In februari wordt bekend dat de 91-jarige couturier Philippe Venet is gestorven. Venet begon op veertienjarige leeftijd als een leerling bij een couturehuis in Parijs. In 1950 maakte hij de stap naar Elsa Schiaparelli waar hij Hubert de Givenchy ontmoette. Al snel maakte hij in 1953 de overstap naar het modehuis van Givenchy waar hij ‘master tailor’ werd. Venet opende in 1962 zijn eigen modehuis en werd bekend om zijn getailleerde jassen gebaseerd op geometrische silhouetten en natuurlijke lijnen.

Begin maart bevestigt zijn familie dat mode ondernemer Fred Segal het leven heeft gelaten aan de gevolgen van een infarct. Segal werd 87 jaar. Segal stond symbool voor Los Angeles cool en verkocht strakke jeans en chambray shirts aan beroemdheden zoals Farah Fawcett, Bob Dylan en The Beatles in zijn boetieks. De ondernemer had uiteindelijk meerdere winkels; diverse in Los Angeles, een in Bern (Zwitserland), een in Taipei (Taiwan) en Tokyo (Japan).

Sieradenontwerper Elsa Peretti (80) overlijdt in maart. Peretti sloot zich in 1974 aan bij Tiffany & Co. De Amerikaanse sieraden keten noemt Peretti verantwoordelijk voor het revolutionaliseren van sieraden ontwerp. “Haar collecties van biologische en sensuele vormen hebben generaties geïnspireerd. De afgelopen vijftig jaar heeft Elsa enkele van de meeste innovatieve juwelen en objecten ontworpen ter wereld. Elsa onderzocht de natuur met de scherpzinnigheid van een wetenschapper en de visie van een beeldhouwer.”

Beeld: Portret Hester van Eeghen door Maarten Corbijn

In april zijn dit jaar verreweg de meeste overlijdens in de mode-industrie genoteerd. Australische modeontwerpster Carla Zampatti komt op 87-jarige leeftijd te overlijden, evenals Jan van Nijendaal, oud-directeur van bodyfashionbedrijf L. ten Cate. Nederlandse tassenontwerper Hester van Eeghen komt op 62-jarige leeftijd te overlijden aan de gevolgen van een zeldzame ziekte. Een paar dagen later laat W. Galen Weston, eigenaar van de Selfridges Group , het leven op 80-jarige leeftijd. Vervolgens is Mariano Puig Planas, tweede generatie van de modegroep Puig, gestorven. Puig Planas is 94 jaar geworden. Twee andere overlijdens van deze maand worden hieronder uitgelicht.

Team Peter Stigter/ Dennis Diem FW14

Het treurige nieuws dat Nederlandse modeontwerper Dennis Diem op 42-jarige leeftijd is te komen overlijden komt op 13 april. "Waar Dennis was, was liefde, warmte en schoonheid. Tijdens zijn leven in Amsterdam werd hij omringd door een liefhebbende familie en dierbare vrienden. Dennis laat achter zijn innig geliefde ouders Eugénie en John, zijn broertje John-John, vriend Bram, Joost en hond Brammetje,” aldus Diem’s familie in een statement. Toen hij 22 jaar was volgde Diem de modeopleiding Marja van Riel in Rotterdam. In 2007 startte Diem een eigen lijn. Hij werd bekend om zijn sierlijke creaties, waaruit een grote liefde bleek voor vakmanschap. De ontwerper specialiseerde zich in het maken van korsetten. “Het lichaam verandert door een korset. Het is bijna als beeldhouwen,” zo zei hij ooit na afloop van een show op Amsterdam Fashion Week, waar hij in 2011 debuteerde.

In 2012 opende Diem een eigen salon op de Herenstraat met meer avond- en trouwjurken. In de jaren daarop kleedde Diem regelmatig Nederlandse sterren, onder wie Romy Monteiro, Georgina Verbaan en Victoria Koblenko, en maakte hij outfits voor The Ladies of Soul: Berget Lewis, Glennis Grace, Edsilia Rombley, Candy Dulfer en Trijntje Oosterhuis. Diems laatste grote show vond in 2017 plaats. De laatste jaren hield hij zich vooral bezig met kunst.

Later in april overlijdt de 59-jarige Alber Elbaz. Alber Elbaz is onder het grote publiek het bekendst vanwege zijn creatieve leiding bij modehuis Lanvin. Daar was hij van 2001 tot en met 2015 de creatief directeur. Na zijn onverwachte vertrek bij het modehuis verdween hij tijdelijk van het modetoneel, maar vorig jaar maakte hij een comeback met een nieuw label genaamd AZ Factory. Begin dit jaar werd de eerste collectie van het merk getoond op de Haute Couture Fashion Week in Parijs.

“Ik was geschokt en enorm verdrietig na het horen van Alber’s overlijden,” zo schrijft Johann Rupert, voorzitter van de groep. “Alber had een welverdiende reputatie als een van de slimste en meest geliefde figuren in de mode industrie. Ik bewonderde altijd zijn intelligentie, gevoeligheid en tomeloze creativiteit. Hij was een man van exceptionele warmte en talent en zijn visie, gevoel voor schoonheid en empathie laten een onuitwisbare indruk achter.”

Paul van Doren, oprichter van streetwear merk Vans, overlijdt in mei op 90-jarige leeftijd. Het overlijden van Van Doren komt slechts enkele dagen na publicatie van zijn boek ‘Authentic: A Memoir by the Founder of Vans’. In 1966 opende Van Doren samen met zijn broer en twee partners The Van Doren Rubber Company in Anaheim, California. Het bedrijf produceerde en verkocht canvas schoenen voor de hele familie, onder de noemer House of Vans. Zijn kinderen brachten de flyers voor de eerste winkelopening rond. Vans is nog steeds een familiebedrijf: Van Dorens zoon Steve, dochter Cheryl en kleinkinderen Kristy en Jenny vervullen momenteel een aantal van de topfuncties.

In juli komt Jaap Lagerweij, oud-CEO van Hema en Plus te overlijden. Lagerweij werd 73 jaar. De zoon van Lagerweij, Machiel Lagerweij, is ook actief in de retail. Hij heeft vanaf 1996 verschillende rollen vervuld bij De Bijenkorf, Hema en MS Mode. Sinds juli is hij Chief Operating Officer bij Hema.

Modefotograaf Hiro overlijdt in augustus op 90-jarige leeftijd. Hiro staat bekend om zijn surrealisme, onverwachte combinaties, ongewone belichting, gedurfde kleuren en rebelse humor. Hiermee heeft de modefotograaf zijn sporen achtergelaten in de mode-industrie. Nadat Amerikaanse modefotograaf Richard Avedon, Hiro onder zijn vleugels nam, begon hij in 1954 aan zijn carrière als modefotograaf. Hiro’s werken waren onder andere te zien in modetijdschrift Harper’s Bazaar en advertenties van Tiffany & Co, Balenciaga en David Webb.

In september verliest Nederland stylist, fotograaf en dj Ruud van der Peijl (60). Het werk van Van der Peijl werd gekenmerkt door durf en door voortdurend spel met schoonheid en identiteit. “Met zijn avantgardistische en soms geniale ideeën was hij zijn tijd vaak ver vooruit,” schrijft Fiona Hering over Van der Peijl in het Parool. Soms leidde dat tot controverse: zo kwam er kritiek op de ‘scheurjurk’ die Van der Peijl in 2015 voor Trijntje Oosterhuis selecteerde als podiumoutfit voor het Eurovisie Songfestival.

In de modewereld zal Van der Peijl worden gemist. “Hij was altijd de gangmaker, een beetje de grote broer van de Amsterdamse modefamilie,” aldus Martien Mellema, voormalig creative director van Vogue Nederland, tegenover het Parool. “Ruud had zoveel talenten, misschien wel te veel voor in één lichaam.”

‘Kikka’ Cavenati, mede-oprichter van 16Arlington , overlijdt in oktober op 28-jarige leeftijd na een kort en plotseling ziekbed. Cavenati’s familie schrijft in een verklaring: “Het woord ‘speciaal’ voelt onvoldoende om het krachtveld van optimisme, passie en vriendelijkheid dat Kikka was te beschrijven, maar het is ongetwijfeld de meest directe manier om haar te vangen. Kikka was een wit licht; een onmiskenbare energie en een bemoedigende, fel loyale vriend. Dat de 16Arlington-studio niet langer wordt gevuld met haar schaterlach en grenzeloze honger naar creativiteit, is een tragisch verlies voor iedereen die het geluk had haar te kennen. Zij zal voor altijd gemist worden.” Haar creatieve geest zal volgens de verklaring in het hart van 16Arlington blijven voorleven, en Capaldo (haar levenspartner en tevens mede-oprichter van 16Arlington) is van plan om in februari 2022 een onzichtbare collectie ter ere van haar te presenteren.

In november wordt bekendgemaakt dat Wim Walraven, oprichter van het accessoiresmerk Bulaggi, is overleden. In 1969 richtten Walraven en zijn vrouw samen Arwa BV op, waarvoor hij in de kelder van zijn appartement leren riemen maakte. Later werd dat assortiment aangevuld met leren tassen, schrijfmappen en koffers.

Rond 1980 werd Bulaggi geboren. Het werd een van de eerste merken in Europa die werkte met PU-leer (kunstmatige leer), en Bulaggi richtte zich meer op fashion collecties. Inmiddels is Bulaggi uitgegroeid tot een internationaal familiebedrijf gevestigd in Hilversum en gespecialiseerd in tassen en portemonnees. Dochter Annemarieke Schouten-Walraven staat sinds 2017 aan het roer van het bedrijf als eigenaar en ontwerper.

Modeontwerper Virgil Abloh. Foto: LVMH

Nog vers in het geheugen zit het overlijden van ontwerper Virgil Abloh. De hoofdontwerper mannenmode bij Louis Vuitton en oprichter van het luxe streetwearlabel Off-White, is in november op 41-jarige leeftijd overleden aan kanker. “We zijn ontdaan na dit vreselijke nieuws. Virgil was niet alleen een geniale ontwerper en visionair, hij was ook een man met die over een prachtige ziel en een grote wijsheid beschikte. Onze gedachten zijn bij zijn naasten, na het overlijden van hun echtgenoot, vader, broer en vriend,” aldus Bernard Arnault, voorzitter en ceo bij LVMH.

Ontwerper Adolfo Sardinia (98) overlijdt december. Sardinia werd in 1933 in Cuba geboren en begon zijn carrière in Parijs als leerling bij Cristobal Balenciaga. Begin jaren vijftig maakte hij naam in New York City als hoedenmaker voor Bragaard en Bergdorf Goodman en later Emme. In 1962 opende hij zijn eigen hoedenstudio en maakte op maat gemaakte creaties – zowel hoeden als kleding – voor stijliconen als Gloria Vanderbilt, Babe Paley en C.Z. Gast. Ook maakte hij kleding voor de hertogin van Windsor, die hem voorstelde aan het Amerikaanse mode-icoon Betsy Bloomingdale en later aan presidentsvrouw Nancy Reagan. De laatste werd een trouwe klant: Sardinia kleedde Reagan voor beide presidentiële inauguraties van haar man Ronald Reagan, de veertigste president van de Verenigde Staten van 1981 tot 1989.

Een paar dagen later komt Ted Baker Plc voorzitter John Barton plotseling te overlijden. Helena Feltham, senior independent director van Ted Baker Plc zal de rol van interim voorzitter per direct op haar nemen. “John combineerde een vrijgevigheid van aanmoediging met inzichten, bescheidenheid en humor en we zullen hem allemaal missen. Hij leidde de directe met veel vaardigheid en het was een eer om met hem te werken. Zijn familie is in onze gedachten.”

23 december overlijdt Grace Mirabella, voormalig hoofdredacteur van de Amerikaanse Vogue. Onder haar leiding, in de periode van 1971 tot 1988, veranderde de econome de Amerikaanse editie van Vogue van "een glinsterende, kleurrijke lofzang op de geest van de jaren ‘60 in een meer praktische gids met adviezen voor vrouwen die in de jaren '70 en '80 gingen werken," aldus de New York Times. Mirabella werd opgevolgd door Anna Wintour, die vandaag nog steeds de functie van hoofdredacteur bij de Amerikaanse Vogue bekleedt.