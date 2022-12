Deze mensen ontvielen de modeindustrie in 2022

In december blikt FashionUnited traditiegetrouw terug en vooruit. Deze mensen ontvielen de modewereld in 2022, op chronologische volgorde:

Nino Cerruti

De Italiaanse modeontwerper Nino Cerruti overleed op 91-jarige leeftijd. Cerruti werd opgenomen in het ziekenhuis voor een heupoperatie, maar de exacte oorzaak van overlijden is niet bekend. Hij is sinds de jaren 60 niet meer weg te denken uit de modeindustrie en werd gezien als een vernieuwer van mannenmode. De casual chic stijl die Cerruti introduceerde was revolutionair in de mannenmode en de stijl van de Italiaanse ontwerper werd dan ook in een mum van tijd populair in de filmwereld. Cerruti maakte gebruik van soepelvallende stoffen die meer ruimte boden voor expressie. Uiteindelijk ontwierp hij kostuums voor meer dan zestig films, waaronder de Wall Street en The Witches of Eastwick.

Peter Hidaglo

Modeontwerper, Peter Hidalgo , overleed op 53-jarige leeftijd. Zijn publicist meldt aan de publicatie dat er nog geen oorzaak van het overlijden is vastgesteld. Ten tijden van zijn overlijden woonde de ontwerper in een daklozenopvang. Hij woonde hier tijdelijk in de hoop een gesubsidieerd huis te kunnen krijgen. Hidalgo was vooral bekend vanwege het kleden van diverse beroemdheden met zijn eigen merk. Zo kleedde hij bijvoorbeeld Kanye West [nu bekend onder de naam Ye West,red.], Usher en Nicki Minaj.

André Leon Talley

André Leon Talley overleed op 18 januari in New York en was op dat moment 73 jaar oud. Leon Talley werkte een lange tijd bij de Amerikaanse Vogue als creatief directeur. Hij was daar de allereerste mannelijke Afro-Amerikaanse creatief directeur. Hij schreef onder andere voor Vanity Fair, HG, Interview, Ebony en Women’s Wear Daily en was de editor bij Numero Rusland. Daarnaast schreef hij diverse boeken waaronder Valentino, A.L.T.: A Memoir, A.L.T 365+ en Little Black Dress. Zijn meest recente memoir genaamd The Chiffon Trenches werd een bestseller. Naast zijn schrijfwerk was Leon Talley ook artistiek directeur van Zappos Couture sinds 2014 en hield hij een plek in de raad van toezicht van Savannah College of Art and Design. Leon Talley werd in 2020 benoemd tot Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres van de Franse republiek. In 2021 ontving hij de North Carolina Governor’s Award voor literatuur.

Ghislaine Nuytten

Ghislaine Nuytten , het eerste internationale topmodel afkomstig uit Vlaanderen, overleed onverwachts aan een hartstilstand op 67-jarige leeftijd. Nuytten werkte onder andere voor ontwerpers Giorgio Armani, Jean-Paul Gaultier en Gianni Versace. Naast haar modellenwerk kennen velen haar ook als presentatrice en televisiepersoonlijkheid. Zo presenteerde ze twaalf jaar lang de modeprogramma’s Blikvanger en Look. Ze was ook meerdere seizoenen de juryvoorzitter van het programma Topmodel.

Manfred Thierry Mugler

Op 23 januari name de modewereld afscheid van de iconische modeontwerper Manfred Thierry Mugler . Hij werd 73 jaar. Mugler staat bekend om zijn strakke, vrouwelijke vormen in zijn ontwerpen. Ook straalt zijn werk altijd een flinke dosis vrouwenpower uit, of dit nu in zijn futuristische silhouetten zijn of in zijn verwijzingen naar het dierenrijk. Mugler opende in 1978 zijn eerste winkel in Parijs. In 1984 vierde hij het tienjarig bestaan van zijn modehuis met een show die toegankelijk was voor publiek. Het spektakel speelde zich af in de concertzaal Zénith in Parijs en biedt toegang voor 6000 bezoekers, waarvan 4000 een kaartje kochten ter waarde van bijna 200 franc. Er werden in totaal 350 outfits geshowd.

Beeld: via Kunsthal/ Reinier RVDA

Antonio Miró

De Catalaanse ontwerper Antonio Miró is op 74-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hartaanval. Op zijn twintigste opende Miró een eigen winkel in Barcelona. In 1979 begon hij zijn eigen modemerk. Met zijn handschrift van chique eenvoud en gebruik van zachte en natuurlijke stoffen haalde hij het tot internationale modeweken. In 1988 won hij met zijn eigen werk de Cristóbal Balenciaga-prijs voor beste Spaanse ontwerper.

Michel Goma

Op 18 april moest de modeindustrie afscheid nemen van de Franse couturier Michel Goma . De couturier is bekend van zijn labels Michel Goma en MG, en van zijn werk voor onder andere Christian Dior, Jean Patou en Balenciaga. Goma startte zijn carrière in Parijs, waar hij werkte voor Christian Dior en Jeanne Lafaurie. Enkele jaren na de oprichting van zijn eigen gelijknamige label verving Goma Karl Lagerfeld bij Jean Patou, waar hij een jonge Jean Paul Gaultier aannam als zijn assistent.

Patrick Demarchelier

De bekende Franse modefotograaf Patrick Demarchelier legde in april het loodje. Demarchelier is 78 jaar geworden. De fotograaf is het meest bekend van zijn werk voor zowel Vogue als Harper’s Bazaar. Daarnaast fotografeerde hij campagnes voor merken zoals Christian Dior, Ralph Lauren, Chanel en Giorgio Armani. Ook fotografeerde hij meerdere malen voor de beelden van de iconische Pirelli kalender. In 2007 werd Demarchelier benoemd als een officier dans l’ordre des artes et des lettres door het Franse Ministerie van Cultuur.

John Bates

De Britse ontwerper John Bates is op 83-jarige leeftijd overleden. Bates werd de uitvinder van de minirok genoemd en is bekend om zijn invloed op de Space Age stijl die in de jaren 60 het Verenigd Koninkrijk domineerde. In 1965 verkreeg hij bekendheid door het ontwerpen van kleding voor bekende acteurs in de Britse televisieserie ‘The Avengers’. Dit was tevens ook het jaar dat de Britse Vogue editor Marrit Allen hem aanprees als degene die de minirokjes had uitgevonden.

Leonardo Del Vecchio

Leonardo Del Vecchio , oprichter en voorzitter van de Italiaanse brillenmaker Luxottica en voorzitter van EssilorLuxottica, overleed in juni en werd 87 jaar. De Italiaanse zakenman richtte Luxottica op in 1961. Het bedrijf schreef één voor één diverse brillenmerken op zijn naam, waaronder Ray-Ban en Oliver Peoples. In 2018 ging Luxottica samen met het Franse Essilor. Samen vormden de twee EssilorLuxottica, nu een van de grootste spelers op de internationale brillenmarkt.

Jean Dihn Van

Sieradenontwerper Jean Dinh Van is op 94-jarige leeftijd overleden. "Met groot verdriet kondigt het huis Dinh Van het overlijden van zijn gelijknamige oprichter aan," aldus het persbericht. Dihn Van richtte zijn gelijknamige sieradenmerk op in 1965. Voordat hij dat deed, werkte hij acht jaar bij sieradenmerk Cartier. Met zijn eigen merk had hij de missie 'bijoux-à-porter' te creëren. "Ik wilde niet meer dat mensen sieraden alleen bij speciale gelegenheden droegen, op verjaardagen bijvoorbeeld of tijdens de feestdagen. Een sieraad moet een deel van je zijn. Als je het niet draagt, dan ontbreekt er iets.”

André Brantegem

André Brantegem , de oprichter van de Vlaamse schoenenketen Brantano, overleed op 19 juli. Brantano begon in de jaren zestig initieel als schoenenfabriek, opgezet door Brantegem en zijn twee broers. Vanaf 1965 begon Brantegem zich echter enkel te focussen op de verkoop, onder andere door de opening van winkelfilialen. De keten ondervond een sterke groei in de jaren tachtig en negentig en breidde in deze jaren ook internationaal uit naar onder andere Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Hans Kemmink

Modeontwerper en fotograaf Hans Kemmink legde op 75-jarige leeftijd het loodje. Kemmink was onder meer bekend van het modelabel Puck & Hans, dat hij leidde met zijn vrouw, Puck Kroon. Het duo opende de eerste Puck & Hans-winkel in 1967, in Den Haag. Daarna volgden winkels in Amsterdam en Rotterdam. In die winkels verkochten Kemmink en Kroon niet alleen hun eigen collectie, maar ook ontwerpen van internationale namen als Yohji Yamamoto en Jean Paul Gaultier. Hun assortiment en opvallende etalages, verzorgd door Kemmink, trokken de aandacht van het publiek. Onder hun klanten waren kunstenaars, musici en televisiepersoonlijkheden, maar ook leden van het koninklijk huis, zoals prinses Irene.

Issey Miyake

Op 9 augustus moest de wereld afscheid nemen van wereldberoemde ontwerper Issey Miyake . Hij overleed op 84-jarige leeftijd aan de gevolgen van leverkanker. Miyake woonde in de Japanse stad Hiroshima. Hij studeerde mode in Parijs, waar hij vervolgense werkte met onder meer Guy Laroche en Hubert de Givenchy. Vanaf de jaren 70 liet hij, als een van de eerste Japanse ontwerpers, zijn werken zien op de Europese catwalks. Miyake verweefde in zijn eigen collecties aspecten van Japanse en Europese mode: vormen, materialen en technieken, maar ook principes, zoals de Japanse notie van een universele maat.

Foto: Masahiro Sugimoto /Yomiuri /The Yomiuri Shimbun via AFP

Raplh Halpern

Ralph Halpern , de oprichter van Topshop, overleed op 83-jarige leeftijd. Halpern was van eind jaren 70 tot begin jaren 90 directeur van de Burton Group, een detailhandelsketen in herenkleding. Halpern transformeerde de Burton Group van enkele een herenmodefabrikant door de introductie met merken als Dorothy Perkins en Evans tot een modegroep. In 1986 werd Halpern geridderd door de regering van Margaret Thatcher. In 1991 werd hij echter door het bestuur van de detailhandelsgroep afgezet en verhuisde hij uiteindelijk naar Miami, Florida.

Hanae Mori

In augustus kwam het nieuws naar buiten dat de Japanse couturier Hanae Mori Hanae Mori op 96-jarige leeftijd overleed. Mori stond bekend om haar damesmode voor werkende vrouwen. In 1965 toonde ze voor het eerst haar werk in een shop in New York, waar haar stijl ‘oost ontmoet west’ werd gedoopt. Later opende ze een eigen boetiek op de bekende Avenue Montaigne in Parijs.

William Klein

De Amerikaanse fotograaf William Klein overleed op 96-jarige leeftijd. Klein hield zich bezig met diverse kunstvormen, waaronder modefotografie. Klein werd geroemd voor het ‘revolutionaliseren van de modefotografie in de jaren ‘50 en ‘60. Hij fotografeerde vrouwelijke en elegante ontwerpen en modellen en rauw stedelijke omgevingen. Pierre Klein, de zoon van de fotograaf, liet weten dat Klein vredig stierf.

Roxanne Lowit

Modefotograaf Roxanne Lowit Roxanne Lowit ontviel de modeindustrie op 81-jarige leeftijd in september. Lowit speelde vanaf de jaren zeventig een belangrijke rol in het vastleggen van de mode- en kunstwereld en kreeg vooral lovende kritieken op haar backstage fotografie. “Ze creëerde een genre. Ze creëerde backstage fotografie”, deelde een oude vriend mee. Lowit fotografeerde de modellen achter de schermen van modeshows die typerend waren voor de jaren negentig cultuur, waaronder Kate Moss, Christy Turlington, Naomi Campbell, Linda Evangelista en Shalom Harlow. Daarnaast was de modefotograaf de favoriet van de notoire cameraschuwe ontwerper Yves Saint Laurent.

Franca Fendi

Een telg uit de familie achter het bekende Italiaanse modehuis Fendi, Franca Fendi , is op 87 jarige leeftijd overleden. Franca Fendi was samen met haar zussen Carla, Anna, Paola en Aida verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling en expansie van het modehuis. De Fendi-telg tekende in 2018 haar leven op in haar memoires genaamd ‘Sei Con Me’, wat in het Nederlands vertaald naar ‘Je bent met mij’. In het boek beschrijft ze haar privé leven, maar ook haar carrière.

Harry van Dalfsen

Oud-voorzitter van Modint en president van International Apparel Federation, Harry van Dalfsen , overleed op 18 oktober. Van Dalfsen overleed onverwacht in Portugal aan de gevolgen van een heupontsteking die in zeer korte tijd dodelijk bleek. Hij is 72 jaar geworden. Van Dalfsen was een ondernemer in hart en nieren. Hij was 11 jaar voorzitter van brancheorganisatie Modint (1996-2007) en zette diverse bedrijven op. In 2010 werd hij gekozen als voorzitter van IAF en heeft hij de volledige termijn van vier jaar uitgezeten. IAF is de toonaangevende federatie voor kledingfabrikanten, merken, verenigingen en de industrie. Van Dalfsen maakte zich hard voor meer samenwerking in de keten en voor duurzaamheid in de branche. Ook was hij voorvechter van digitalisering in de mode en dwong in 2005 een samenwerking af tussen destijds RetailConnect en FashionUnited ter bevordering van elektronische samenwerking.

Renato Balestra

Ontwerper Renato Balestra is op 28 november overleden. Balestro is 98-jarige leeftijd geworden. Hij stond bekend om zijn ontwerpen voor filmsterren als Ava Gardner, Sophia Loren, Candice Bergen en Elizabeth Taylor. Eerder dit jaar herlanceerde het merk onder leiding van Sofia Bertolli Balestra, de kleindochter van de ontwerper. Een ready-to-wear collectie werd gepresenteerd afgelopen februari tijdens Milaan Fashion Week. In 1959 opende Balestro zijn eerste atelier in Rome.

Eric Pfrunder

Op 5 december overleed Eric Pfrunder Eric Pfrunder op 74-jarige leeftijd na een lang ziekbed. Pfrunder was een fotograaf met een eigen communicatie-agentschap en ruim dertig jaar beeldredacteur bij Chanel. Pfrunder werkte nauw samen met Karl Lagerfeld en ontwikkelde onder meer advertentiecampagnes, catalogi en boeken- zowel voor Chanel als voor andere merken en tijdschriften.

