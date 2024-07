Halverwege het jaar: Dit zijn de grootste nieuwtjes van de afgelopen zes maanden

De eerste helft van 2024 zit erop. De afgelopen maanden gebeurde er genoeg noemenswaardigs om met u te delen. Enkele gebeurtenissen mag u niet vergeten. FashionUnited zet de grootste momenten voor u op een rij.

Unlimited Footwear Group gaat failliet

Vroeg in het jaar 2024 vraagt Nederlands schoenenbedrijf Unlimited Footwear Group B.V. surseance aan. Hoewel op 14 mei door de crediteuren zou worden besloten of zij zich kunnen vinden in het plan van Unlimited Footwear Group, valt het doek op 27 februari. Daarmee worden ook diverse dochterondernemingen, waaronder Unlimited Footwear Midco B.V., Trend Design Shoe Fashion B.V., Shoes Unlimited B.V., Bullboxer B.V., Oakland Bay B.V., Huntington Beach B.V., Next Level Brands B.V., Unlimited Footwear Holding B.V., Hawick 1874 B.V., Serve&Volley Footwear B.V., Star Collections B.V., Newport Footwear B.V. failliet verklaard.

Het is goed om te benadrukken dat niet alle dochterondernemingen het bedrijf de deuren sluiten. Zo zijn Nubikk en Rehab hier niet bij betrokken.

Volgens de curator ligt de oorzaak van het faillissement bij het feit dat de kredieten van de onderneming werden ingetrokken. Het intrekken van de kredieten werd niet hersteld door banken. Verder bleek Unlimited Footwear Group jarenlang miljoenenverliezen te schrijven. Het bedrijf maakte geen doorstart.

Omoda munt het op familiebedrijven en neemt Van den Assem over

Aan het einde van februari wordt een belangrijke overname in de Nederlandse winkelstraat bekendgemaakt. Schoenenketen Van den Assem valt sinds 1 januari onder de vleugels van Omoda. Met de overname verbreedt Omoda haar positionering in de mode-markt, zo meldde Omoda in het persbericht. Van den Assem kan op zijn beurt weer gebruikmaken van Omoda’s infrastructuur.

De algemene overname ligt bij Omoda, maar de heren Van den Assem blijven actief bij het bedrijf om ervoor te zorgen dat het Van den Assem-DNA in stand blijft. De overname zorgt ook voor uitbreiding. Zo voegt Omoda kledingmerken toe aan het Van den Assem-assortiment én is er een ‘unieke kledingcollectie’ voor de Van den Assem-klant ontstaan. In de tweede helft van 2024 staat de opening van een nieuwe Van den Assem-winkel op de planning.

Dries van Noten toont zijn nieuwste collectie tijdens Paris Fashion Week SS25. Credits: Launchmetrics Spotlight.

End of an Era: Dries van Noten neemt afscheid als creatief directeur

Het eerste kwartaal van 2024 sluit af met Belgisch modenieuws. Ontwerper Dries van Noten legt zijn taken als creatief directeur neer neer bij zijn gelijknamige modehuis. De Belgische ontwerper stopt in juni en toonde onlangs zijn laatste collectie tijdens de mannenmodeweek in Parijs.

“Ik bereid me al een tijdje voor op dit moment en ik voel dat het tijd is om ruimte te laten voor een nieuwe generatie talenten om hun visie te geven aan het merk”, deelde de Belgische ontwerper in een statement. “Te zijner tijd zullen we de ontwerper bekendmaken die het verhaal zal voortzetten.” Wie Van Noten zal opvolgen, is nog niet bekend.

Just Brands vindt nieuw onderdak bij mede-eigenaar Hema en Hunkemöller

In april volgt meer overname-nieuws. Nederlandse investeringsmaatschappij Parcom, de mede-eigenaar van Hema en Hunkemöller, doet een poging om het moederbedrijf van Just Brands over te nemen. De overname moest worden goedgekeurd door de Autoriteit voor Consument en Markt. Die goedkeuring komt een aantal dagen later.

“Parcom Capital Management B.V. mag via Parcom Fund VII Coöperatief U.A. uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Commander Holding B.V.”, aldus ACM. Just Brands vindt hierdoor nieuw onderdak bij de mede-eigenaar van Hema en Hunkemöller. Just Brands werd opgericht in 1992 en zette het merk PME Legend op. Later werden de merken Cast Iron en Vanguard aan het portfolio toegevoegd. De groep verkoopt via wholesale en heeft eigen winkels in België, Nederland en Duitsland.

FW23. Credits: Esprit

Esprit herstructureert in Europa

Het jaar begint voor modemerk Esprit niet goed. Na boekjaar 2023 met een miljardenschuld af te sluiten, zit er voor het bedrijf niets anders op dan te herstructureren. Daarbij neemt het voornamelijk de Europese activiteiten van Esprit onder de loep. Al snel vertrekt het modemerk uit Zwitserland, en vraagt het een faillissement aan voor de Belgische tak. Hierdoor sluiten in april 15 winkels onmiddellijk en verliezen 148 medewerkers hun baan. De zelfstandige uitbaters, zo'n 10 in totaal, werken gewoon verder onder de vlag van Esprit. Een van de Vlaamse franchisepartners, Mapina, wordt in juni failliet verklaard.

Ook in Duitsland boekt Esprit geen positieve resultaten. Als gevolg vragen Esprit Europe GmbH en zes andere Duitse gelieerde bedrijven een insolventieprocedure aan. Esprit Europe GmbH heeft de Esprit-activiteiten in Duitsland, Frankrijk, België, Oostenrijk, de Scandinavische landen, Polen en het Verenigd Koninkrijk onder zijn hoede. De Nederlandse activiteiten zijn hier dus geen onderdeel van. Na Duitsland start Esprit een herstructurering van de Deense tak, valt het doek voor de Oostenrijkse tak en wil het zijn Chinese activiteiten verkopen voor 47,5 miljoen Amerikaanse dollar (44,4 miljoen euro).

Ondertussen deelt Esprit in gesprek te zijn met een internationale private equity firma om nieuwe financiering te krijgen. De samenwerking is afhankelijk van de ondertekening van de definitieve transactieovereenkomst. Hierdoor kan de samenwerking wel of niet doorgaan. Later blijkt de externe investeerder te zijn binnengehaald onder het mom van een non-wettelijk bindend ‘memorandum of understanding’ (MOU). Er wordt een ‘special purpose vehicle’ opgezet voor de Europese tak, die nu in samenwerking met de nieuwe investeerder wordt geherstructureerd. Bovendien neemt de externe investeerder een ‘economisch belang’ in Esprit Holdings Limited. In juni wordt bekendgemaakt dat de Duitse CBR Group interesse had in het helpen van Esprit met de Europese activiteiten, maar zich terugtrok.

Het modebedrijf wil alle verlieslatende retailactiviteiten in Europa sluiten op termijn. Er moet plaats gemaakt worden voor een nieuw businessmodel dat draait om wholesale en e-commerce. Onderdeel van dit nieuwe businessmodel is het optimaliseren van de structuur van het bedrijf, maar ook het opzetten van een flexibeler en schaalbaarder Europees distributiecentrum. Daarvoor kijkt Esprit naar zes locaties binnen Nederland voor het openen van een nieuw Europees distributiecentrum. Bovendien neemt het bedrijf zijn webshop onder handen om de e-commerce te optimaliseren en een nieuwe kostenefficiënte infrastructuur te waarborgen.

Scotch & Soda in Shanghai. Credits: Scotch & Soda

Europese winkels Scotch & Soda sluiten deuren na faillissement

In de zesde maand van het jaar volgt meer droevig nieuws uit de Europese winkelstraat. S&S Europe B.V., de Noord-Europese retailtak van Scotch & Soda, vraagt een faillissement aan. Dit heeft effect op de Scotch & Soda-retailactiviteiten in Nederland, Duitsland, België, Luxemburg en Oostenrijk. Sotch & Soda bleek in Europa last te hebben van logistieke problemen, nadat het in 2023 een doorstart maakte onder Bluestar Alliance. Het faillissement raakt in totaal 92 winkels en 721 medewerkers.

Hoewel in het persbericht sprake was van ‘een mogelijke doorstart’, komt die er niet, zo bleek een week later. De fysieke winkels sluiten op 19 juni dan ook definitief de deuren. De website wordt verdergezet onder een nieuwe licentiehouder, United Legwear & Apparel Europe B.V..

In de laatste week van juni maakt Scotch & Soda een opmerkelijke stap. Het merk heropent zijn Londense winkel aan de Carnaby Street, nadat het in 2023 alle winkels in het Verenigd Koninkrijk sloot. Scotch & Soda ging daarvoor een samenwerking aan met de Zuid-Afrikaanse ondernemer Victor Barbosa, die Scotch & Soda in Zuid-Afrika beheert.