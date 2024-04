9 opvallende bedrijfsovernames van het afgelopen halfjaar

Waar de ene overname een redding betekent van een merk, is de andere overname juist een bundeling van krachten van twee al sterke bedrijven. Het afgelopen halfjaar kent een scala aan overnamedeals, elk met een eigen bijzonderheid. FashionUnited licht de negen meest opvallende aankondigingen uit.

Van den Assem door Omoda

Twee familiebedrijven worden één. Zeeuws familiebedrijf Omoda heeft schoenenketen Van den Assem overgenomen. Met de overname verbreedt Omoda haar positionering in de mode-markt. Van den Assem kan op zijn beurt gebruikmaken van Omoda’s infrastructuur. De algemene leiding komt bij Omoda te liggen, waar de eerste uitbreidingsplannen voor Van den Assem al op tafel liggen. Zo wil Omoda een aantal kledingmerken toevoegen aan het Van den Assem-assortiment én wordt er gewerkt aan een ‘unieke kledingcollectie’ voor de Van den Assem-klant die in de komende maanden wordt gelanceerd.

In eerste instantie verbaasd de overname, maar wie verder in de geschiedenis van Omoda kijkt, ziet dat de stap toch niet helemaal uit de lucht komt vallen.

Just Brands door Parcom

Nadat het in de Nederlandse mode-industrie achter gesloten deuren al gaat over een mogelijke overname van Just Brands, blijkt begin april dat de modegroep investeerder Parcom Capital Management heeft aangetrokken. Parcom en Just Brands moederbedrijf Commander Holding B.V. vragen toestemming aan de Autoriteit voor Consument & Markt voor een overname. De goedkeuring komt niet lang daarna.

Met de overname zal Just Brands onder dezelfde eigenaren vallen als Hema en Hunkemoller. Just Brands is op zijn beurt zelf het moederbedrijf van de merken PME Legend, Cast Iron en Vanguard.

Missguided door Shein

Chinese gigant diversifieert het portfolio. Dit doet het bedrijf door eind oktober 2023 het Britse merk Missguided over te nemen van Frasers Group. Shein krijgt het intellectuele eigendom en de handelsmerken van Missguided in handen. Hoeveel geldt Shein neerlegt voor het Britse merk is onbekend.

Matchesfashion door Frasers Group

Britse luxe webshop Matchesfashion wordt eind 2023 overgenomen door Frasers Group. In eerste instantie betekent de deal een redding voor het noodlijdende Matchesfashion. Dit heugelijke sentiment duurt echter niet lang. Drie maanden later, in maart 2024, bevestigt Frasers Group dat Matchesfashion de deuren zal sluiten.

“Sinds Frasers Group Plc Matches heeft overgenomen, heeft het bedrijf consequent de doelstellingen van het bedrijfsplan niet gehaald en is het, ondanks steun van de Groep, materiële verliezen blijven maken”, zo luidt het destijds.

Trussardi door Miroglio

Een ander bedrijf dat uit moeilijkheden wordt gered is Trussardi. Als onderdeel van de schuldenherstructurering wordt het merk verkocht aan de Miroglio Group. Onder de nieuwe eigenaar zal de focus komen te liggen op Italië, Oost-Europa en het Midden-Oosten.

Bullboxer door Theo Henkelman Footwear

De meeste recente in de rij is de overname van Bullboxer door Theo Henkelman Footwear. Schoenenmerk Bullboxer was een van de merken uit het portfolio van het failliete Unlimited Footwear Group. Het is het derde merk uit de schoenengroep die een nieuwe eigenaar vindt. Theo Henkelman Footwear zal zich voornamelijk focussen op de B2B-tak van Bullboxer en de B2C-markt uitbesteden aan een strategische partner, zo is te lezen in het persbericht.

N-Brands door Capital A

De modegroep van tv-persoonlijkheid en ontwerper Nikkie Plessen komt in handen van private equitybedrijf Capital A. N-Brands Holding verkoopt namelijk een meerderheidsbelang aan het investeringsbedrijf.

Met de deal hoopt Plessen de (internationale) groeiplannen te versnellen. N-Brands is het moederbedrijf van de merken Nikkie, kindermodemerk Nik&Nik, Selected by Kate Moss, N Beauty, Fifth House.

Farfetch door Coupang

Een opvallende wisseling: Farfetch komt in handen van de Zuid-Koreaanse retailpartij Coupang. Hiermee krijgt noodlijdend Farfetch extra kapitaal waarmee de toekomst van het bedrijf wordt veiliggesteld.

Echter is niet iedereen blij met de overname. Zo gaat een groep Farfetch-investeerders, die zichzelf omdopen tot ‘The 2027 Ad Hoc Group', op zoek naar alternatieve opties voor Farfetch. De investeerders zijn namelijk van mening dat de e-tailer minder waard kan worden door de deal met Coupang. De overname gaat echter wel door en wordt in januari 2024 voltooid.

Almost Famous door Steve Madden

Steve Madden, Ltd. kiest ervoor om de kledingactiviteiten van het bedrijf te versterken door de overname van Almost Famous. Voor de overname legt het bijna 49 miljoen euro neer. Almost Famous verkoopt producten onder haar eigen merknaam, maar is ook de licentiehouder van de Madden NYC-kleding.