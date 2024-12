Constante veranderingen en geruchten: Het komen en gaan van creatief directeuren in 2024

Verandering is de enige constante – het klinkt misschien cliché, maar de mode-industrie bewijst het jaar na jaar, vooral als het gaat om haar creatief directeuren. Hoewel verandering in de mode al een tijdje de boventoon voert, waren de creatieve veranderingen van 2024 vrijwel ongekend in hun frequentie.

FashionUnited blikt terug op een jaar waarin het geruis van speculatie net zo luid was als de daadwerkelijke veranderingen en vat de belangrijkste verschuivingen binnen de gelederen van creatief directeuren nog eens voor u samen.

Januari: Langzame, maar gestage start

De modewereld was amper 2024 ingestapt, toen al de eerste creatief directeur van het jaar werd benoemd. Max Kibardin nam de creatieve leiding van het Italiaanse herenmodemerk Caruso over. Hetzelfde gold voor Derek Lam, die zijn terugkeer naar de New Yorkse modescene aankondigde als creatief directeur van Callas Milano. Een comeback – zij het in virtuele vorm – maakte ook voormalig Mugler-creatief directeur Nicola Formichetti. Het Web3-modeplatform Syky, dat zich specialiseert in digitale luxe mode, benoemde hem tot artistiek leider en effende daarmee zijn weg naar de digitale wereld.

Adrian Appiolaza Bild: Daria Svertilova

Net toen het leek alsof de maand zonder verdere verrassingen zou verlopen, presenteerde Moschino eind januari Adrian Appiolaza als nieuwe creatief directeur. Maar het nieuws werd overschaduwd door bitterzoete gevoelens. Moschino's vorige creatief directeur, Davide Renne, was afgelopen november plotseling en onverwacht overleden – nog voordat hij zijn eerste collectie kon presenteren.

Februari: Continue verandering

Terwijl de benoeming van een nieuwe creatief directeur bij Moschino met spanning werd verwacht, kwam de benoeming van Zac Posen tot creatief directeur van Gap Inc. volledig uit de lucht vallen. Hoewel het Amerikaanse label zich al in augustus 2023 van Global Creative Director Len Peltier had gescheiden, had bijna niemand gerekend op een ontwerper van Posens kaliber, die zijn gelijknamige label al in 2019 had opgeheven.

Ook bij Filippa K waren er belangrijke veranderingen: het Zweedse label kondigde de benoeming van Anna Teurnell aan als Creative Lead. Ze volgde de Duits-Finse ontwerpster Liisa Kessler op, die het bedrijf na bijna twee jaar op 1 februari verliet.

Maart: Een maand van afscheid – en een terugkeer

Verrassingen waren er de afgelopen jaren steeds weer bij creatief directeuren, maar nauwelijks een gastoptreden was zo kort als dat van Walter Chiapponi, die Blumarine in maart na slechts één seizoen als creatief directeur weer verliet. Heel anders was het bij Dries van Noten. De ontwerper was bijna 40 jaar actief als creatief directeur van zijn gelijknamige merk, voordat hij in maart zijn afscheid aankondigde.

Alessandro Michele Valentino SS25 Credits: Valentino

Een bijna vliegende wissel was er weer bij Valentino, en dat ondanks dat de toenmalige creatief directeur Pierpaolo Piccioli maar liefst 25 jaar voor het Italiaanse modehuis werkzaam was. De mode-industrie had het afscheid van Piccioli amper verwerkt, of zijn opvolging stond al vast, want slechts vijf dagen later werd de voormalige Gucci-ontwerper Alessandro Michele benoemd tot creatief directeur van het Romeinse modehuis.

April: Startsein voor de geruchtenmolen

Micheles benoeming bij Valentino maakte weliswaar een einde aan de maandenlange speculaties over zijn toekomst, maar de modieuze geruchtenmolen staat nooit lang stil, en zo stond de maand in het teken van speculaties over een mogelijk vertrek van Hedi Slimane bij het Franse luxemerk Celine. Dit was het eerste van vele geruchten die zich dit jaar als een lopend vuurtje in de branche verspreidden, en, zoals snel zou blijken, een van de weinige die tot nu toe is bevestigd.

Mei: Onvoorziene wissels

Een benoeming die absoluut niemand had kunnen voorzien of zich zelfs maar had kunnen voorstellen voordat deze in mei 2024 werd aangekondigd, was die van Haider Ackermann als eerste creatief directeur in de geschiedenis van Canada Goose. Het was weliswaar niet de enige grote aankondiging voor de Franse ontwerper dit jaar, maar zeker de minst verwachte, wat niet gezegd kan worden van Michael Rider vertrek bij Polo Ralph Lauren. Rider werd op dat moment al getipt als mogelijke opvolger van Slimane bij Celine, waardoor zijn vertrek bij het Amerikaanse merk alleen maar olie op het vuur gooide.

Elders was er een nieuwe aanwinst, maar zonder vertrek, want na vijf jaar zonder hoofdontwerper kondigde Calvin Klein de benoeming van Veronica Leoni aan als creatief directeur. Na een pauze van bijna zeven jaar keert Calvin Klein nu onder haar leiding komend seizoen terug naar de New York Fashion Week. Daar was het label voor het laatst in september 2018 onder leiding van ontwerper Raf Simons op de catwalk vertegenwoordigd.

Juni: De race om Chanel begint

Te zeggen dat Virginie Viards vertrek bij Chanel in juni verrassend kwam, zou misschien wat overdreven zijn, nadat er maandenlang over haar toekomst bij het Franse modehuis was gespeculeerd. Toch kwam haar plotselinge vertrek zonder een laatste buiging bij het merk dat ze sinds Karl Lagerfelds dood had geleid en waar ze in totaal 30 jaar deel van uitmaakte, als een schok. Niet genoeg om de mode-industrie ervan te weerhouden onmiddellijk te speculeren over Chanels modieuze toekomst. Deze mijmeringen zouden echter nog een paar maanden duren, totdat er in december eindelijk licht in de duisternis kwam.

Virginie Viard Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Buiten de grote modemetropolen stond een bevordering binnen de eigen gelederen op stapel. Het Zweedse schoenen- en modemerk Axel Arigato benoemde Jens Werner tot haar nieuwe creatief directeur. Werner, die eerder van 2021 tot 2023 de leiding had over de confectieafdeling van Axel Arigato, volgde zijn voorganger en medeoprichter van het merk, Max Svärdh, op.

Lanvin daarentegen ging al vorig jaar op zoek naar een geschikte opvolger voor creatief directeur Bruno Sialelli, maar vond pas in juni van dit jaar de juiste kandidaat. De keuze viel uiteindelijk op Peter Copping, die na jarenlange dienst bij Balenciaga als Artistic Director overstapte naar het Franse modehuis en komend seizoen zijn debuut zal maken.

Juli: Vliegende wissels

Ports 1961 volgde in juli het voorbeeld van Axel Arigato en vertrouwde op een talent uit het eigen ontwerpteam. Het in Milaan gevestigde damesmodelabel benoemde Francesco Bertolini, die al sinds 2019 deel uitmaakt van het ontwerpteam van Ports 1961 en eerder ervaring opdeed bij gerenommeerde modehuizen zoals Salvatore Ferragamo, Vionnet en de Prada Group, tot Design Director.

Hoe snel het vertrouwen van een label in zijn creatieve top echter ook weer kan verdwijnen, bleek bij Tom Ford. Ook al zette het merk na het vertrek van zijn gelijknamige oprichter met Peter Hawking in op een talent uit eigen gelederen, werd in juli bekend dat deze was teruggetreden van zijn functie.

Terwijl Tom Ford – inmiddels in handen van The Estée Lauder Companies Inc. – opnieuw op zoek ging naar een creatief directeur, kondigde Blumarine aan dat de opvolging van Walter Chiapponi was gevonden in David Koma.

Augustus: De mode drukt op pauze

In augustus leek de modewereld een pauze te willen inlassen van de voortdurende verandering om ten volle van de zomer te kunnen genieten. Terugkijkend echter bereidde de branche zich niet alleen voor op het Fashion Week-seizoen, maar ook op een turbulent laatste kwartaal van het jaar, dat gekenmerkt zou worden door enorme omwentelingen, geruchten en een eindeloze carrousel aan personeelswisselingen.

September: Geen steen blijft op de andere

September is traditioneel een van de drukste maanden van de modebranche. Terwijl dit normaal gesproken te wijten is aan de Fashion Week en het bijbehorende reizende spektakel, waren het dit jaar vooral verrassende ontwikkelingen aan de top van de creatieve afdelingen die voor opschudding zorgden.

De veranderingen bij Benetton waren na wekenlange herstructureringen te voorzien, die uiteindelijk leidden tot het vertrek van creatief directeur Andrea Incontri. Maar de benoeming van de voormalige Givenchy-ontwerpster Clare Waight Keller tot creatief directeur bij Uniqlo verraste de meesten. Hoewel de ontwerpster al ongeveer een jaar samenwerkte met de Japanse kledingaanbieder en haar lijn Uniqlo : C creëerde, kreeg ze nu plotseling de verantwoordelijkheid voor de hoofdlijn, inclusief de herenmode.

Niet minder verrassend volgde kort daarna de benoeming van Haider Ackermann tot nieuwe creatief directeur van Tom Ford. Ackermann, die lang werd getipt als potentiële opvolger van Karl Lagerfeld bij Chanel, werd daarmee de tweede creatief directeur van het modehuis nadat de gelijknamige oprichter de functie had neergelegd. Zijn benoeming bij het luxe modehuis veranderde overigens niets aan zijn in mei aangekondigde rol als creatief directeur bij Canada Goose. Ondanks zijn aanstelling bij Tom Ford blijft hij aan het Canadese label verbonden.

Anders was het bij Y/Project, want het Franse merk en zijn creatief directeur Glenn Martens gingen na elf jaar uit elkaar. Martens concentreert zich zo voorlopig volledig op zijn rol als creatief directeur van Diesel.

Na 43 jaar kondigde ook Alberta Ferretti haar terugtrekking aan van de creatieve leiding van haar gelijknamige label. Terwijl de branche nog een paar weken moest wachten op de onthulling van Ferretti's opvolger, werd in september echter een van de langst bewaard gebleven geheimen van de modewereld onthuld. Na negen maanden zonder creatieve leiding nam de voormalige McQueen-creatief directeur Sarah Burton de rol van creatief directeur bij Givenchy op zich.

Sarah Burton Credits: Givenchy

Nauwelijks was één raadsel opgelost, of een nieuw raadsel diende zich aan. De toekomst van de voormalige Valentino-ontwerper Pierpaolo Piccioli bleef onzeker, en de branche toonde zich steeds ongeduldiger. Volgens geruchten zou Piccioli bereid zijn om zijn creatieve handtekening bij Fendi in te brengen. Dit hardnekkige gerucht hield weliswaar een tijdje stand, maar kon tot nu toe niet worden bevestigd.

Oktober: Geruchtenmolen komt verder op gang

Veel tijd om op adem te komen bleef de branche na de turbulente september niet, want begin oktober werden twee van de wellicht slechtst bewaarde geheimen van de branche bevestigd: Hedi Slimane verliet Celine en in één adem werd Michael Rider tot zijn opvolger benoemd.

Slimanes vertrek bij het Franse modehuis bedaarde de geruchten over hem echter geenszins, want er ontstonden meteen speculaties over een potentiële overstap naar Chanel, maar hij was niet de enige ontwerper wiens toekomst werd besproken. Nog voordat Dior eventuele veranderingen kon aankondigen, werd al gespeculeerd dat Jonathan Anderson van Loewe naar het Franse modehuis zou kunnen overstappen. In welke hoedanigheid, dus of voor de dames- of herenmode, leek daarbij van geen groot belang.

Kim Jones Credits: Lvmh / Alasdair Mcllelan

De geruchtenmolen rond Anderson werd ook aangewakkerd door het vertrek van Kim Jones. De ontwerper legde voorlopig alleen zijn functie als creatief directeur van de damesmode bij Fendi neer. Maar vanaf dat moment was het voor velen niet meer ondenkbaar om ook een mogelijk vertrek bij Dior in overweging te nemen. Minder speculatief, maar niet minder belangrijk, is daarentegen het einde van Filippo Graziolis werk bij Missoni. Grazioli was in 2022 bij Missoni gekomen en had de creatieve leiding overgenomen van Alberto Caliri, die deze daarvoor ad interim bekleedde. Nu werden de rollen opnieuw omgedraaid. Terwijl Grazioli het label verliet, nam Caliri de positie van creatief directeur weer over.

Giorgio Armani toonde zich ondanks zijn 90 jaar standvastig, maar gaf toe dat hij zich kon voorstellen om zich over twee of drie jaar terug te trekken van de leiding van zijn gelijknamige modehuis. Anders zag het eruit bij Alberta Ferretti, want de ontwerpster, die slechts enkele weken eerder haar afscheid van haar gelijknamige merk aankondigde, gaf het stokje over aan Lorenzo Serafini.

November: een minimale adempauze

In vergelijking met de voorgaande maanden bood november bijna een kleine adempauze. Toch moest de branche een nieuwe mislukte poging tot heropleving van het cultlabel Helmut Lang verwerken, want creatief directeur Peter Do trad na bijna een jaar terug. Zijn vertrek paste in een reeks van pogingen om het merk, dat in 1986 werd opgericht door de autodidactische ontwerper Helmut Lang, opnieuw te positioneren.

Peter Do Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

December: de grote finale

Na een turbulent jaar had de modewereld misschien een rustige aanloop naar Kerstmis verdiend, maar er waren nog te veel losse eindjes die op een oplossing wachtten - en een aantal belangrijke aankondigingen die nog vóór het einde van het jaar moesten worden gedaan.

Dries Van Noten opende december met een belangrijke aankondiging: hij presenteerde zijn opvolger. Deze rol werd overgenomen door Julian Klausner, die werd benoemd tot nieuwe creatief directeur van het huis en in de voetsporen trad van Van Noten. Hij is misschien nog geen grote naam, maar de ontwerper heeft al meerdere jaren bij Dries Van Noten gewerkt en "zij aan zij" met de merknaam oprichter meegewerkt aan het ontwerp en de ontwikkeling van de damescollecties. In de toekomst zal hij zowel de dames- als de herencollecties leiden.

Toen volgde een week die binnen slechts 48 uur het verloop van maar liefst drie merken beslissend veranderde. Eerst zorgde John Galliano voor opschudding met een emotionele Instagram-post waarin hij zijn afscheid van Maison Margiela aankondigde. Deze aankondiging liet de geruchtenmolen op volle toeren draaien - maar één van de geruchten werd snel ontkracht. Terwijl aanvankelijk werd gespeculeerd dat Galliano mogelijk naar Chanel zou kunnen overstappen, werd deze mogelijkheid slechts een paar uur later alweer uitgesloten.

Voor velen geldt Galliano inmiddels als favoriet voor de positie van creatief directeur bij Fendi, of er wordt vermoed dat hij terug zou kunnen keren naar Dior, waar hij het merk ooit tot wereldwijde roem leidde. Maar zijn toekomst raakte al snel op de achtergrond toen het nieuws de ronde deed dat Louise Trotter Carven zou verlaten. Dit nieuws alleen al zou voor opwinding hebben gezorgd, maar slechts enkele minuten later kwam er nog een bevestiging: Trotter zou naar Bottega Veneta gaan en daar Matthieu Blazy vervangen.

De echte klapper volgde echter kort daarna, want Blazy, die het stokje bij Bottega Veneta nu aan Trotter overdroeg, nam tegelijkertijd de creatieve leiding van Chanel over.

Matthieu Blazy, Bottega Veneta SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dat had eigenlijk genoeg verandering moeten zijn voor de rest van het jaar, maar de modewereld houdt nu eenmaal van een goed gerucht. Zo eindigde het jaar met een aantal hardnekkige speculaties. Maar geen enkel gerucht was zo luid als dat wat velen beschouwen als het aanstaande vertrek van Jonathan Anderson bij Loewe. Naar verluidt zal hij naar Dior overstappen - of het nu voor de dames- of herenmode is, blijft echter een goed bewaard geheim. Terwijl Andersons toekomst nog onzeker is, staan volgens geruchten zijn opvolgers bij Loewe al in de startblokken: het ontwerpersduo Lucie en Luke Meier van Jil Sander.

Of deze wissel daadwerkelijk aanstaande is, valt nog te bezien, maar één ding is zeker: in de modebranche zal het spel van de creatieve stoelendans ook in 2025 doorgaan - en de geruchtenmolen zal daarbij nooit verstommen.