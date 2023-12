Jaaroverzicht: De stoelendans van creatief directeuren in 2023

Mode is altijd wispelturig geweest en hoewel de rol van creatief directeur zeer gewild is, wordt het nooit beschouwd als de meest zekere baan in de industrie. Dit jaar was de constante wisseling vooral duidelijk op de hoogste niveaus van het creatieve leiderschap van de luxemode, van veteranen uit de branche en langjarige leidinggevenden tot nieuw gekroonde creative directeuren, niemand leek veilig voor een (voortijdig) vertrek.

FashionUnited blikt terug op een jaar waarin de stoelendans onder de creatief directeuren de enige constante beweging was en vat de belangrijkste bewegingen op de creatieve kaart nog eens voor u samen.

Januari: Een paar afscheidswoorden en het antwoord op een langverwachte vraag

Het eerste merk dat dit jaar een verandering van creatief directeur in gang zette was Lacoste. Na vier jaar verliet creatief directeur Louise Trotter , die de overgang van het merk naar damesmode begeleidde, het Franse merk "om zich aan andere taken te wijden". Het werd pas in de loop van het jaar duidelijk wat deze taken waren, en de creatieve toekomst van Lacoste bleef aanvankelijk ook vaag toen werd aangekondigd dat het merk zou vertrouwen op een collaboratief ateliermodel met de krokodil, dat zich zou richten op een collectieve visie.

In Januari werd België ook een creatief directeur rijker. De Belgische ontwerper Christian Wijnants werd half januari benoemd tot creatief directeur van het Belgische luxemerk Maison Ullens. Bij het het Britse mannenmodelabel Dunhill daarentegen werd een paar dagen later bekendgemaakt dat creatief directeur Mark Weston Dunhill na vijf jaar in het geheim en stilletjes had verlaten.

De volgende nieuwe modetoevoeging verliep minder rustig, want de industrie begon 2023 met twee grote vraagtekens: ten eerste was de positie van creatief directeur bij Louis Vuitton al sinds november 2021 niet ingevuld en de creatieve erfenis van creatief directeur Alessandro Michele bij Gucci had aan het begin van het jaar nog steeds geen opvolger. Dat laatste veranderde op 28 januari, toen het Florentijnse modehuis zijn nieuwe creatief directeur Sabato De Sarno presenteerde.

Februari: Het Louis Vuitton mysterie is opgelost

De maand februari begon ook met nieuws van Lacoste. Het merk kondigde aan dat het in Pelagia Kolotouros een boegbeeld had gevonden voor zijn "collaboratieve ateliermodel" als creatief directeur. Kolotouros, die eerder werkte voor het in Duitsland gevestigde sportkledingbedrijf Adidas en verantwoordelijk was voor de samenwerkingslijnen Ivy Park - met zangeres Beyoncé - en Pharrell Williams, is aangesteld om de creatieve studio van Louis Vuitton te leiden.

De tekst gaat verder onder de foto.

Pharrell Williams bij de Grammy Awards in februari. Foto: Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Op 14 februari werd bekendgemaakt dat Pharrell Williams in de voetsporen van Virgil Abloh zou treden en de creatieve leiding van mannenmode op zich zou nemen. Sindsdien is de officiële titel van de zanger; muziekproducent en ontwerper voor mannenmode. Het is dus Williams' taak geworden om de status van het luxemerk als "cultureel maison" te behouden.

De industrie had echter niet veel tijd om op adem te komen, want niet eerder was het mysterie rond een van de meest begeerde creatieve posities opgelost, of er opende zich een nieuwe toen het Italiaanse modehuis Moschino na tien jaar afscheid nam van creatief directeur Jeremy Scott . Scott, die zijn eerste collectie voor Moschino showde tijdens de FW14 presentaties op de Milan Fashion Week, benadrukte hoe trots hij was op zijn tijd bij het merk en dat leidde tot speculaties over wie zijn kleurrijke, ironische en speelse nalatenschap zou kunnen overnemen.

Het duurde even voordat het mysterie rond de toekomst van Moschino voorlopig was opgelost, want eerst was er een update over Louise Trotter . De ontwerpster werd aangesteld als de eerste hoofdontwerper van het Franse modelabel Carven sinds 2018. Haar Carven-debuut een paar maanden later, in september, betekende niet alleen een frisse start voor het merk, maar ook een terugkeer naar de catwalk na een afwezigheid van vijf jaar op de Paris Fashion Week.

Maart: Einde voor GmbH bij Trussardi?

Maart was relatief rustig, maar werd gekenmerkt door een hardnekkig gerucht: Serhat Işık en Benjamin Huseby , het ontwerpersduo achter het Berlijnse label GmbH, zouden Trussardi hebben verlaten nadat het merk een insolventieprocedure was gestart om zichzelf te reorganiseren. Het nieuws werd nooit officieel bevestigd door Trussardi, maar in een interview met het Berlijnse modetijdschrift 032c onthulde het ontwerpersduo dat ze niet langer voor het Italiaanse merk werken.

April: Creatieve samenwerkingen en aflopende contracten

April zag één nieuwe aanwinst en twee vertrekken in de industrie

Dunhill vond in Simon Holloway een opvolger voor Mark Weston, die "een diepgaand en alomvattend begrip van de Engelse stijl" meebrengt en Dunhill's focus op Brits vakmanschap, innovatie, functionaliteit en mannelijke elegantie opnieuw bevestigt.

Lanvin moest opnieuw op zoek naar een geschikte opvolger nadat het modehuis na vier jaar afscheid nam van creatief directeur Bruno Sialelli . Net als bij Lacoste kondigde Lanvin aan dat de creatieve leiding in de toekomst zou worden overgenomen door een internationaal team voor "creatieve samenwerkingen" genaamd 'Lanvin Lab'. Hoewel creatieve partnerschappen de toekomst van Lanvin zouden zijn, kondigde het merk na de release van de eerste Lanvin Lab-collectie met rapper Future aan dat er "binnenkort" een nieuwe creatieve richting zou worden aangekondigd, maar tot op heden is dit nog niet gebeurd.

Ontwerper Charles de Vilmorin , wiens contract bij het Franse modehuis na twee jaar afliep, had iets minder tijd om zich te bewijzen. De jonge ontwerper werd in 2021 benoemd tot creatief directeur van het huis, nadat de toen 24-jarige een maand eerder zijn debuut had gemaakt tijdens de Paris Haute Couture Week. Na het vertrek van de Vilmorin gingen er bij Rochas ook geruchten over een mogelijke reorganisatie in de richting van een samenwerkend ateliermodel - maar die zouden aan het eind van het jaar nog niet bevestigd zijn.

Mei: Helmut Lang komt weer tot leven en de modewereld toont zich van haar ongeduldige kant

De benoeming van ontwerper Peter Do als creatief directeur van Helmut Lang was er een die niemand had verwacht. Sinds de gelijknamige Oostenrijkse ontwerper Lang zijn label in 2005 verliet, was de creatieve verantwoordelijkheid van zijn minimalistische nalatenschap in vele - vaak niet succesvolle - handen geweest. Na vier jaar zonder creatief directeur kreeg Do de taak om hier verandering in te brengen.

Bally liet zien hoe snel het vertrouwen van een label in zijn creatieve leiderschap kan vervagen toen het Zwitserse modebedrijf na iets meer dan een jaar afscheid nam van creatief directeur Rhuigi Villaseñor . Hij zou het traditionele merk naar een hoger niveau tillen, maar daar kwam aanvankelijk niets van terecht. Aan het einde van de maand gaf Bally echter meteen duidelijkheid over de toekomst van het merk en benoemde Simone Bellotti als nieuwe hoofdontwerper. Bellotti maakte al sinds 2022 deel uit van het creatieve team van Bally en kreeg de leiding over het ontwerpteam na het vertrek van Villaseñor. Net als zijn voorganger was het vanaf dat moment zijn taak om de nieuwe strategische richting van het merk aan te sturen.

Ludovic de Saint Sernin had nog minder tijd om zich te ontwikkelen dan Villaseñor. De jonge ontwerper werd begin december 2022 aangesteld als creatief directeur bij Ann Demeulemeester, toonde zijn eerste collectie in maart en moest slechts twee maanden later zijn koffers pakken. De reden voor zijn ongewoon korte gastoptreden zou liggen in meningsverschillen tussen het management van het merk en De Saint Sernin.

Juni: Ee nieuweling en een thuiskomer

Zodra de eerste geruchten over het vertrek van Saint Sernin de ronde begonnen te doen, bevestigde Ann Demeulemeester deze met de benoeming van een nieuwe creatief directeur. Op 1 juni werd de niet minder jonge Stefano Gallici aangesteld als creatief directeur. In tegenstelling tot De Saint Sernin kwam Gallici echter uit de rangen en was hij de afgelopen drie jaar al verantwoordelijk voor mannenmode bij Ann Demeulemeester.

Half juni werd ook bekendgemaakt dat Michelle Ochs , oprichtster van het dameskledingmerk Et Ochs, was benoemd tot creatief directeur bij Hervé Léger. De ontwerpster trad daarmee in de voetsporen van Christian Juul Nielsen, die de functie sinds 2018 bekleedde. Bij Fiorucci was er daarentegen een afscheid, want ontwerper Daniel Fletcher , die sinds 2019 voor het Italiaanse merk werkte, kondigde aan dat hij Fiorucci zou verlaten om zich te richten op zijn eigen label, Daniel W. Fletcher.

Het ontwerpersduo Nana Aganovich en Brooke Taylor heeft hun terugkeer in de modewereld aangekondigd. Het ontwerperspaar Aganovich werd aan het creatieve roer van het merk Wood Wood gezet nadat ze in juli 2021 hun tijdelijke vertrek uit de modewereld hadden aangekondigd.

Juli: Het gerucht wordt bevestigd

In juli waren er slechts twee veranderingen in de wereld van de creatieve directeuren, maar ze waren behoorlijk belangrijk.

De tekst gaat verder onder de foto.

Gabriela Hearst. Beeld: Spotlight Launchmetrics

Na weken van speculatie bevestigde Chloé dat Gabriela Hearst het Franse modehuis na drie jaar als creatief directeur zou verlaten. Gedurende haar tijd had de ontwerpster een duurzame koers voor Chloé uitgezet en het merk het eerste luxe modehuis met een B-Corp certificering gemaakt.

Het Italiaanse modemerk Tod's kondigde ook aan dat de lang gevestigde creatief directeur Walter Chiapponi zijn functie neerlegt.

Augustus: Een streetwear shake-up

Na een rustige maand juli verliep ook augustus vrijwel zonder wisselingen. Op de laatste dag van de maand werd echter bekend dat de creatief directeur van Supreme, Tremaine Emory , het streetwearmerk verliet, en niet zonder goede reden. De creatief, die de eerste creatief directeur was na James Jebbia, de oprichter van het label, beschuldigde het merk, dat deel uitmaakt van het Amerikaanse kledingconcern VF Corporation, van systemisch racisme.

September: Het einde van een tijdperk na twee decennia

Net als in juli was er maar één aankondiging in september, maar wel een drastische. Sarah Burton , die sinds zijn dood creatief directeur was van het gelijknamige merk van Alexander McQueen, kondigde haar vertrek aan na 26 jaar. Dit betekende niet alleen dat een van de langstzittende creatieve directeuren in de industrie het modehuis verliet, maar ook een van de weinige vrouwen aan het roer van een luxe modehuis haar positie verlaat.

Oktober: Grote plekken worden ingenomen

De industrie hoefde echter niet lang te wachten om erachter te komen wie in Burton's voetsporen zou treden bij McQueen, want slechts drie dagen na Burton's laatste modeshow voor het merk werd Seán McGirr benoemd tot creatief directeur van McQueen. Het is zijn eerste rol aan het roer van een groot luxehuis voor de tot nu toe grotendeels onbekende ontwerper, maar de in Ierland geboren ontwerper heeft tijdens zijn carrière al voor verschillende modehuizen gewerkt, waaronder JW Anderson en Dries van Noten.

Er was meer tijd voor speculatie bij Chloé, maar na een kleine drie maanden was er ook duidelijkheid over de creatieve toekomst van het merk - en ook hier werd de beslissing genomen ten gunste van een naam die tot dan toe grotendeels op de achtergrond had geopereerd. De Duitse ontwerpster Chemena Kamali is benoemd tot creatief directeur van het Franse merk. Ze zal in januari haar eerste pre-fall collectie presenteren. Voor de Duitse ontwerpster is het een terugkeer naar Chloé, want ze begon haar carrière bij het modehuis, dat behoort tot de Zwitserse luxegroep Richemont, onder leiding van de toenmalige creatief directeur Phoebe Philo.

De tekst gaat verder onder de foto.

Davide Renne. Credits: Photo by Alessio Bolzoni, courtesy of Moschino.

Uiteindelijk vond Moschino in Davide Renne ook een opvolger voor Jeremy Scott. De ontwerper begon een maand later, begin november, in zijn nieuwe rol als creatief directeur, maar overleed slechts tien dagen later op 46-jarige leeftijd. De oorzaak werd niet bekendgemaakt.

November: Onverwachte veranderingen en nieuwe creatieve paden

Van een klassiek Italiaans merk als Tod's naar het millenniumlabel Blumarine? Blijkbaar geen probleem voor Walter Chiapponi , want hij nam het stokje over van Brognano en bepaalt nu de creatieve signatuur van Blumarine nadat hij een paar maanden eerder Tod's verliet.

Het Italiaanse outdoormerk Napapijri kreeg in november ook een nieuwe creatief directeur. Ontwerper Christopher Raeburn werd benoemd tot creatief directeur en moet het merk helpen "meer designgericht en verfijnd te worden". Iets soortgelijks gebeurde bij Woolrich, waar de nieuwe black label lijn van de buitensportwinkel designer Todd Snyder benoemde tot creatief directeur.

December: Grote schoonmaak voor het einde van het jaar

Veel mensen gebruiken de laatste maand van het jaar om de laatste puntjes op de 'i' te zetten van wat ze allemaal gepland hebben voor 2023 en in de mode-industrie is het net zo, want sommige merken zijn weer aan het opruimen, of beter gezegd reorganiseren, voordat ze aan het nieuwe jaar beginnen.

Net op tijd voor het begin van de maand kondigde Givenchy aan dat creatief directeur Matthew Williams het Franse modehuis begin volgend jaar zal verlaten. Williams, wiens laatste collectie voor Pre-Fall 2024 al is gepresenteerd in de vorm van een lookbook, heeft volgens het persbericht in zijn drie jaar bij Givenchy bijgedragen aan de modernisering van het merk, dat behoort tot de luxegoederengroep LVMH. In de toekomst zal de oprichter van het merk 1017 Alyx 9SM zich weer volledig richten op zijn eigen label.

Wie Williams zal opvolgen zou weleens een van de weinige grote vragen kunnen blijven waarmee de mode-industrie het nieuwe jaar in zal gaan, want zowel Tod's als Rochas hebben ze voor het einde van het jaar aangekondigd.

Tod's heeft Matteo Tamburini aan boord gehaald als creatief directeur. De aangestelde creatief directeur werkt al sinds het begin van de jaren 2000 in de mode-industrie en ontwierp onlangs zes jaar voor Bottega Veneta. Bij Tod's is hij nu verantwoordelijk voor de mannen- en vrouwencollecties, net als zijn voorganger Walter Chiapponi.

Bijna acht maanden nadat Charles de Vilmorin Rochas verliet, was het duidelijk wie het merk in de toekomst zou gaan leiden. Alessandro Vigilante werd benoemd tot hoofdontwerper van het Franse luxehuis en kreeg de opdracht om "een nieuw hoofdstuk voor het huis te schrijven, gebaseerd op gedurfdheid, vrouwelijkheid en verfijning". Naast zijn nieuwe functie zal de Italiaanse ontwerper zich ook blijven richten op zijn gelijknamige label.