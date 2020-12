Jaaroverzicht: dit was het modenieuws van 2020 (deel 2)

2020 gaat de geschiedenis in als een jaar dat gedomineerd werd door het coronavirus. Maar 2020 was meer dan corona. In het jaaroverzicht blikt FashionUnited terug. Dit was het (mode)nieuws van juli tot en met december.

Klik hier voor deel 1: Jaaroverzicht: Dit was het modenieuws van 2020 (deel 1)

Juli

Waar normaal gesproken begin juli de solden begint, moeten de Belgen en koopjesfanaten nu iets langer wachten. De koopjesperiode is doorgeschoven naar augustus, wat betekent dat de sperperiode in juli begint, in plaats van in juni.

Mogelijk het grootste nieuws van de maand is de faillissementsaanvraag van FNG in België en de surseance-aanvraag in Nederland aan het einde van juli. Het duurt niet lang voordat het faillissement wordt uitgesproken in België en begin augustus volgt ook het faillissement in Nederland. Het nieuws komt op zich niet als een verrassing, na de berichten uit voorgaande maanden. Zo werd aan het begin van juli al een gerechterlijke reorganisatie aangekondigd.

Het Nederlandse G-Star Raw kondigt in eerste instantie aan uitstel van betaling aan te vragen in de Verenigde Staten. Dit nieuws volgt enkele maanden nadat het merk al uitstel van betaling aanvroeg in Australië. Van veranderingen bij de rest van het bedrijf zou geen sprake zijn, maar later in de maand bevestigt het merk toch dat er gereorganiseerd gaat worden . 10 procent van het werknemersbestand wordt onder andere geschrapt.

Dat modebedrijven flinke steun nodig hebben tijdens de coronacrisis blijkt wel uit de lijst die het Nederlandse UWV publiceert. Meerdere modemerken en -groepen ontvangen overheidsteun boven de 1 miljoen euro.

Augustus

Op 4 augustus wordt Libanon opgeschrikt door een enorme explosie in het havengebied. De explosie heeft vele doden en gewonden tot gevolg. Onder andere ontwerpers Elie Saab, Zuhair Murad en Rabih Kayrouz ondervinden de directe gevolgen van de explosie. Kantoren, werkplaatsen en boetieks zijn verwoest door de ramp en Kayrouz raakt ook zelf gewond aan zijn hoofd.

Explosief van een ander kaliber is de ontmoeting van brillengigant EssilorLuxottica en GrandVision in de rechtbank. Het Italiaanse EssilorLuxottica sloot vorig jaar een overeenkomst met GrandVision voor een overname van het bedrijf, maar het Italiaanse bedrijf heeft twijfels aan de manier waarop GrandVision de coronacrisis het hoofd biedt. EssilorLuxottica laat invallen doen bij GrandVision om documenten en informatie te verzamelen, maar uiteindelijk besluit de rechtbank dat de brillengigant deze niet mag inzien. Aan het einde van 2020 is het conflict nog steeds niet opgelost.

Ook is er in augustus gelukkig wat ‘luchtiger’ nieuws. Zeeman lanceert een eigen parfum, genaamd ‘Lucht’ ter waarde van 4,95. Het doel van de keten is om te laten zien waarom parfum altijd zo duur is en hoe het ook anders kan. Net als vele andere acties van Zeeman (de bruidsjurk, de Hybrid Z-schoen) is ‘Lucht’ binnen no-time uitverkocht.

Daarnaast gaat de FNG-saga verder. 43 Brantano-winkels worden overgenomen door VanHaren en de Claes Retail Group neemt CKS, Baker Bridge en Fred & Ginger over.

September

September is traditioneel gezien de maand van de modeweken. Waar veel modeweken dit jaar kiezen voor een digitale variant of een hybride vorm, kiest Amsterdam Fashion Week voor een fysieke vorm met de mogelijkheid om shows ook digitaal te volgen. Natuurlijk worden alle maatregelen in acht genomen en zijn er meerdere tijdslots per presentatie. Verspreid over drie dagen staat voornamelijk jong talent in de kijker tijdens AFW.

Ook houdt de ruzie tussen LVMH en Tiffany&Co. , die in september aan het licht komt, de modebranche bezig. De miljardendeal staat op losse poten als LVMH aankondigd van de deal af te zien. Binnen enkele dagen worden van beide kanten rechtszaken aangekondigd. Voor Tiffany&Co. staat er 16,2 miljard dollar op het spel die het anders had ontvangen door de overname die in 2019 al besproken is. Na veel taaie uitspraken vanuit beide kanten, komen de twee partijen aan het einde van oktober een nieuw overnameprijs overeen en kan de deal alsnog doorgaan.

Zoals verwacht worden meer onderdelen van het oude FNG-portfolio verkocht. Oprichter Theo Henkelman van de Theo Henkelman Group koopt het bedrijf terug en nieuwe speler op de markt NXT Fashion neemt vijf merken over. NXT wordt de nieuwe eigenaar van Miss Etam, Expresso, Steps, Promiss en Claudia Sträter. Lang blijven ze daar echter niet. Expresso en Claudia Sträter gaan na nog geen drie weken over naar Van Uffelen en Promiss wordt later in het jaar ondergebracht bij het Belgische Paprika.

In ander overname-nieuws: Belgisch merk Ann Demeulemeester valt in Italiaanse handen.

Oktober

Waar oktober normaal gesproken in het teken staat van denimevents, is het nu relatief stil op dat vlak. Toch springt er één denimnieuwtje uit van die maand. Zo’n dertig partijen ondertekenen de Denim Deal. Denk aan merken zoals Kings of Indigo, Mud Jeans en Scotch&Soda maar ook aan denimmolens en andere schakels in de denimketen. De deal is erop gericht om post-consumer recycling van textiel de standaard te maken in de denimindustrie.

Ook staat oktober in het teken van overnames. Allereerst is daar eindelijk het nieuws dat Hema een nieuwe eigenaar krijgt. Nadat het bedrijf in juni in handen van de schuldeisers is gevallen werden al gesprekken genoemd met diverse partijen en werden in de media potentiële overnamekandidaten genoemd. Als winnaar komt een consortium bestaand uit Parcom en Mississippi Ventures uit de bus.

Een tweede overname die niet ongenoemd kan blijven is die van United Wardrobe. Branchegenoot Vinted neemt de Nederlandse marktplaats voor tweedehands kleding over. De overname betekent dat de naam United Wardrobe verdwijnt en alle gebruikers van het platform krijgen de kans hun account over te zetten naar Vinted. Het betekent echter ook dat professionelere verkopers niet meer welkom zijn.

Helaas kan men nog steeds niet om het coronavirus heen en worden in heel Europa de teugels aangehaald. Nederland gaat in een gedeeltelijke lockdown. Ook wordt op de valreep van oktober in België aangekondigd dat de niet-essentiële winkels weer dicht gaan. Anders dan tijdens de lockdown van begin dit jaar, zijn er echter wel uitzonderingen gemaakt.

November

De wereld kijkt in november gespannen naar de Verenigde Staten. Dit keer draait het niet om een mogelijk corona-vaccin of Black Lives Matter maar om de presidentsverkiezingen. Dagen zit men in spanning voordat er ook maar enigszins duidelijkheid komt over wie de verkiezingen gewonnen heeft. Joe Biden win de verkiezingen en met zijn winst krijgt de Verenigde Staten ook zijn eerste vrouwelijke vicepresident, tevens de eerste vicepresident van kleur: Kamala Harris.

November is ook de maand waarin iedereen de koopjesdag Singles’ Day, Black Friday en Cyber Monday in de gaten houdt. Van tevoren wordt al gewaarschuwd voor drukte, maar brancheorganisaties geven aan dat de koopjesdag veilig kan verlopen. Ook de overheid ziet geen noodzaak om de dag af te raden. In België zijn de niet-essentiële winkels nog gesloten, maar in Nederland wordt het op Black Friday en het weekend dat daarna volgt, veel te druk in diverse steden. Gemeenten roepen op niet meer naar het centrum te komen en moeten winkels zelfs eerder sluiten. Ook online piekt de drukte en pakketbezorgers voelen zich genoodzaakt om webwinkels een toeslag te rekenen voor de decemberdrukte.

Op de valreep komt er nog goed nieuws voor de Belgische niet-essentiële winkels: ze mogen in december weer open. Black Friday kunnen ze niet meepakken, maar de decemberdrukte wel. Opnieuw gaan er stemmen op om de aankomende solden te verschuiven naar februari 2021, maar dit keer wordt hier niet mee ingestemd.

December

Waar de Belgische retailers juist de deuren mogen openen aan het begin van december, moeten de Nederlandse niet-essentiële winkels op 15 december voor het eerst sinds de start van de pandemie verplicht de deuren sluiten. De sluiting is onderdeel van de harde lockdown die wordt afgekondigd.

Ook is er opnieuw overnamenieuws: Moncler S.p.A. neemt het Italiaanse merk Stone Island over. Daarnaast hebben Parcom en Mississippi Ventures eindelijk de financiering rond voor de overname van Hema. Voor de retail in Groot-Brittannië is het echter minder rooskleurig. Allereerst vraagt Topshop-moederbedrijf Arcadia uitstel van betaling, bereidt Debenhams zich voor op een liquidatie van het bedrijf en vraagt Bonmarché voor de tweede keer dit jaar surseance aan.

Ondertussen zijn er nieuwe ontwikkelingen op coronavlak. Er wordt een nieuwe variant van het virus ontdekt die besmettelijker lijkt dan voorheen. Mutaties van het virus zijn niet vreemd, maar vaak zijn deze niet dermate anders of gevaarlijker. De variant wordt in Groot-Brittannië ontdekt, maar duikt al snel op in andere landen. Het zorgt ervoor dat diverse landen wereldwijd de grenzen tijdelijk op slot doen.

December is echter niet alleen de maand waarin Groot-Brittannië een mutatie ontdekt, er wordt ook eindelijk een Brexit-deal gesloten. Op 1 januari moet de eerste effecten hiervan al zichtbaar zijn.