De zakelijke modemarkt gedurende Q1 2025: financiële trends, strategische verschuivingen & importheffingen verrassen de modebranche

Dit artikel biedt mode-executives een overzicht van de belangrijkste zakelijke ontwikkelingen en financiële trends gedurende het eerste kwartaal van 2025. De focus ligt op de financiële resultaten, strategische overnames en uitbreidingen zoals gerapporteerd in nieuwsberichten tot en met week zeventien van 2025. De besproken financiële resultaten betreffen voornamelijk de jaarcijfers over 2024 en de resultaten van het vierde kwartaal van 2024\. De eerste rapportages over Q1 2025 die nu verschijnen, worden in een volgend overzichtsartikel behandeld.

De invoering van Amerikaanse importheffingen domineerde gedurende het eerste kwartaal van 2025 het nieuws, wat leidde tot directe disruptie en strategische aanpassingen binnen de mode-industrie. Dit gebeurde tegen een achtergrond van wisselende financiële resultaten over 2024, waarbij de luxegroei normaliseerde en de sector reageerde met consolidatie via M&A en herstructureringen.

De zakelijke modemarkt gedurende Q1 2025: wisselende prestaties & importheffingen verrassen de sector

Inhoudsopgave

Trump's importheffingen schudden de wereldmarkt op

De introductie van nieuwe Amerikaanse importheffingen ("importheffingen", "heffingen") begin april 2025 door president Donald Trump domineerde het zakelijke nieuws in het eerste kwartaal en veroorzaakte grote onrust. Onder het mom van 'Bevrijdingsdag' werden heffingen aangekondigd op import uit vrijwel alle landen, met een minimum van 10 procent en significant hogere tarieven voor belangrijke kledingproducerende landen zoals China (oplopend tot 125 procent), Vietnam (46 procent), Bangladesh (37 procent) en India (27 procent), evenals 20 procent voor de EU. Enkele landen zoals Turkije, Marokko en Egypte kregen enkel het minimumtarief, wat hen potentieel tot nieuwe productiecentra maakt. De aankondiging leidde tot onmiddellijke tegenreacties; China kondigde vergeldingsheffingen aan (tot 34 procent) en de EU bereidde tegenmaatregelen voor op Amerikaanse goederen ter waarde van circa 18 miljard euro, waaronder textiel en lederwaren. Echter, na markt turbulentie drukte Trump op de pauzeknop: voor de meeste landen (maar expliciet niet voor China, waar de heffing verder steeg) werden de landspecifieke heffingen voor 90 dagen verlaagd naar 10 procent om onderhandelingen mogelijk te maken. De EU stelde hierop haar tegenmaatregelen ook met 90 dagen uit.

De impact op de mode-industrie was direct en wijdverspreid. Brancheorganisaties als de International Apparel Federation (IAF) en de American Apparel & Footwear Association (AAFA) noemden de heffingen een bedreiging voor de hele industrie, benadrukkend dat ze kostenverhogend werken en de toch al herstellende toeleveringsketens destabiliseren. Ze wezen erop dat de VS de productiecapaciteit mist voor grootschalige reshoring (slechts 2-3 procent wordt lokaal geproduceerd). De financiële markten reageerden negatief; aandelen van sportmerken zoals Adidas en Puma daalden fors, en luxegigant LVMH rapporteerde een omzetdaling die direct aan de heffingen werd gelinkt, wat de luxe smaak raakte. Concrete gevolgen waren snel zichtbaar: fast-fashion retailers Shein en Temu kondigden prijsverhogingen aan voor Amerikaanse klanten. In Bangladesh werden orders door Amerikaanse inkopers opgeschort. Logistiek dienstverlener DHL schortte tijdelijk de verzending van pakketten boven de 800 dollar naar de VS op vanwege toegenomen douaneprocedures. Modemerken werden gedwongen hun strategieën te herzien; Hermès en Brunello Cucinelli gaven aan prijsaanpassingen te overwegen, terwijl Nike de heffingen noemde als factor die onzekerheid creëert en marges onder druk zet. De verwachting was dat consumentenprijzen voor kleding met 8 procent zouden kunnen stijgen, wat mogelijk 7 tot 10 dollar per kledingstuk toevoegt, afhankelijk van de complexiteit en het segment.

2. De Nederlandse modemarkt: tussen faillissementen en groei

Marktontwikkelingen en Consumentengedrag in Nederland

De Nederlandse detailhandel toont aan het begin van 2025 tekenen van herstel. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) rapporteert in januari een omzetstijging van 3,8 procent ten opzichte van het jaar ervoor, waarbij ook kledingwinkels (plus 2,7 procent) en schoenenwinkels (plus 6,1 procent) groeien. De online omzet stijgt eveneens, zij het bescheidener (plus 0,5 procent voor kleding/modeartikelen, 5,1 procent totaal online retail). Deze groei wordt ondersteund door een verwachting van ING dat de consumentenbestedingen in 2025 zullen toenemen dankzij een verbeterde koopkracht. Echter, de bank waarschuwt ook voor aanhoudende druk op de winstmarges door kostenstijgingen en benadrukt de noodzaak voor retailers, met name in het middensegment, om te investeren in vernieuwing om de concurrentie met online spelers en discounters aan te kunnen.

Het algemene ondernemersklimaat blijft uitdagend; KVK signaleert een daling in het aantal starters en een sterke stijging van het aantal stoppers, deels door externe economische factoren.

De Stec Groep constateert een betere balans tussen groeiende en failliete bedrijven dan voorheen, maar ziet wel een trend waarbij lokale spelers verdwijnen, terwijl discounters zoals Wibra de vrijgekomen winkelpanden vullen, wat de winkelleegstand paradoxaal genoeg kan doen afnemen.

Een potentiële verhoging van het btw-tarief van 21 naar 21,4 procent leidt tot grote zorgen bij brancheorganisatie Inretail, die vreest voor een 'aanval op de Nederlandse winkelstraat' en een concurrentievoordeel voor non-EU online platforms zoals Shein en Temu.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet een toename van klachten over dropshippers en onveilige producten van buiten de EU, wat de roep om strenger toezicht en handhaving, mede via de nieuwe Digital Services Act (DSA), versterkt. Nederlandse toezichthouders melden dat 85 tot 95 procent van de geïnspecteerde producten van grote online platforms zoals Shein en Temu niet voldoen aan EU-regels.

Bedrijfsbewegingen tonen een gemengd beeld: Faillissementen, Sluitingen & Groei en Expansie

Het eerste kwartaal van 2025 toont een gemengd beeld in de Nederlandse mode- en retailsector. Enerzijds is er een duidelijke golf van faillissementen en bedrijfsbeëindigingen. Het doek valt definitief voor de Utrechtse multibrand modezaak Image na 43 jaar. Damesmodemerk Vanilia (Vanilia The Shops B.V. en Vanilia C.V.) is failliet verklaard; de winkels en webshop sluiten na dertig jaar, hoewel de curatoren nog mogelijkheden voor een doorstart onderzoeken. Ook de Nederlandse dochteronderneming van Gerry Weber (Gerry Weber Retail B.V.) is failliet verklaard na uitstel van betaling, al blijven de winkels voorlopig open en wordt een doorstart onderzocht. Diverse merken kondigen aan te stoppen: modemerk Kyra (per eind september 2025), online retailer Perfectly Basics (zomer 2025), kinderschoenenmerk Jochie & Freaks (na de SS25-collectie) en modemerk Sandwich (sluiting webshop en winkels in februari 2025). Rondom Ultraviolet Group B.V. (moederbedrijf Sapph) loopt een faillissementsgeschil na een aanvraag door een voormalige investeerder.

Anderzijds zijn er duidelijke tekenen van groei, herstructurering en expansie. Shoeby rondt succesvol een WHOA-traject af, rapporteert sterke groei, opent nieuwe winkels (ook op A1-locaties) en investeert in de combinatie van persoonlijke service en AI.

Omoda zet zijn overnamestrategie voort met de acquisitie van de failliete Idenza-winkels in Noord-Nederland en, samen met dochteronderneming Assem, de overname van schoenenketen Shuz en modezaak Leurink Mode, waardoor het totale winkelnetwerk naar 58 vestigingen groeit.

Retailer Bomont, financieel gezond en opererend op eigen middelen, plant eveneens nieuwe winkelopeningen, waaronder de grootste vestiging tot nu toe, en bereidt zich voor op de intrede van de volgende generatie in het familiebedrijf.

Discounters Wibra en Kik kondigen ambitieuze expansieplannen aan, met tientallen winkelopeningen in Nederland en België, vaak in voormalige Blokker-panden.

Humanoid maakt een doorstart onder leiding van voormalige werknemers en verhuist naar een nieuwe, duurzamere locatie in Utrecht.

Mud Jeans viert zijn 12,5-jarig bestaan met een rebranding, waarbij de focus verschuift naar stijl en aantrekkingskracht naast duurzaamheid, en opent zijn eerste brandstore in Amsterdam.

House of Tall, specialist in mode voor lange mensen, bouwt aan een sterke community ondanks de inkoopuitdagingen in de nichemarkt.

Op het gebied van eigendom komt Hunkemöller na drie jaar weer in Amerikaanse handen (Redwood Capital Management), al wordt de deal aangevochten door schuldeisers.

Bij ondergoedmerk L. Ten Cate keert de familie gedeeltelijk terug in het eigendom via een investering samen met regionale partij Wadinko.

In de logistiek investeren PostNL en DHL miljoenen in de uitbreiding van hun pakketautomatennetwerken.

Tot slot ziet het Nieuw Verbond voor Duurzame Kleding, Textiel en Schoenen het licht, als opvolger van het Kledingconvenant.

3. Marktprestaties in buurlanden en EU

In de buurlanden en de hele EU waren de ontwikkelingen eveneens gemengd.

België sluit 2024 af met een inflatie van 4,3 procent, hoger dan omringende landen, deels door energieprijzen maar ook door kledinginflatie.

De Duitse detailhandelsomzet toont herstel met een plus van 0,8 procent in februari 2025 (maand-op-maand) en de bezoekersaantallen in Duitse binnensteden nemen toe in 2024 (plus 1,5 procent). Echter, het IMF tempert de Duitse groeiverwachtingen voor 2025 naar slechts 0,3 procent.

In Frankrijk was de groei in kleding/textiel in november 2024 bescheiden (+0,5 procent).

EU:

Op EU-niveau is er sprake van voorzichtige groei; de detailhandelsomzet in de Eurozone stijgt in november 2024 met slechts 0,1 procent, minder dan verwacht.

Tegelijkertijd intensiveert de EU de focus op regelgeving. Nieuwe EPR-regels (producentenverantwoordelijkheid) voor textiel zijn goedgekeurd, wat bedrijven verplicht de kosten voor inzameling en recycling te dragen.

Er is discussie over mogelijke versimpeling van de CSDDD/CSRD-duurzaamheidsrapportage. De EU herziet douaneregels voor meer grip op e-commerce import uit China: de mogelijke afschaffing van de 150 euro belastingvrijstelling. Ook loopt er een onderzoek naar Shein wegens mogelijke schendingen consumentwetgeving.

Als reactie op de Amerikaanse importheffingen heeft de EU tegenmaatregelen voorbereid, maar deze voor negentig dagen uitgesteld.

4. De strategische overnames, investeringen en expansies die het modelandschap in het eerste kwartaal van 2025 hebben vormgegeven

Het eerste kwartaal van 2025 toont een dynamisch beeld van strategische bewegingen binnen de internationale en Nederlandse mode-industrie. Diverse overnames en fusies wijzen op consolidatie en strategische herpositionering, zowel in het luxe segment (Prada/Versace, L Catterton/Kapital) als in meer gespecialiseerde markten zoals streetwear (Bluestar/Palm Angels), schoenen (Steve Madden/Kurt Geiger, Calaris/Stuart Weitzman) en online personal shopping (Lookiero/Outfittery). Grote Nederlandse spelers zoals Omoda & Assem breiden hun retailnetwerk significant uit door acquisities, terwijl internationale groepen zoals Multiply Group strategische belangen nemen in Europese modebedrijven zoals Tendam.

Tegelijkertijd vinden er significante verschuivingen plaats in eigendomsstructuren en investeringen, waarbij families of oprichters belangen terugkopen (Giuseppe Zanotti) of nieuwe investeerders aan boord halen (Golden Goose, Je m'appelle, Pangaia). Financieringsrondes voor bedrijven als Snuggs, Circ en Satisfy onderstrepen het vertrouwen in nichemarkten, duurzame innovatie en performance wear. Expansie blijft een prioriteit, met merken als Mango, Bestseller, Decathlon en diverse Nederlandse spelers die investeren in nieuwe markten (zoals India, Duitsland, VS), fysieke winkels en geavanceerde logistieke faciliteiten, wat wijst op een sector in transitie, gedreven door zowel de noodzaak tot schaalvergroting en efficiëntie als de zoektocht naar nieuwe groeimarkten en innovatieve bedrijfsmodellen.

Overnames & Fusies

Disclaimer: De volgende lijst is willekeurig samengesteld en volgt geen specifieke volgorde.

Prada Group neemt Versace over : Rondt de overname van Capri Holdings af voor 1,25 miljard euro; plannen voor een langetermijn-herlancering.

Rondt de overname van Capri Holdings af voor 1,25 miljard euro; plannen voor een langetermijn-herlancering. Mytheresa neemt YNAP over: Ontvangt goedkeuring van Europese Commissie voor overname van Richemont; gecombineerde groep wordt LuxExperience BV.

Ontvangt goedkeuring van Europese Commissie voor overname van Richemont; gecombineerde groep wordt LuxExperience BV. Multiply Group neemt meerderheidsbelang in Tendam: Investeringsgroep uit Abu Dhabi verwerft 67,91 procent van aandelen in moederbedrijf van o.a. Springfield, Cortefiel.

Investeringsgroep uit Abu Dhabi verwerft 67,91 procent van aandelen in moederbedrijf van o.a. Springfield, Cortefiel. Zozo neemt Lyst over: Japans e-commerce platform koopt Brits mode-shoppingplatform voor 154 miljoen dollar (139 miljoen euro).

Japans e-commerce platform koopt Brits mode-shoppingplatform voor 154 miljoen dollar (139 miljoen euro). Redwood Capital Management neemt Hunkemöller over: Amerikaanse investeerder neemt Nederlandse lingerieketen over; deal wordt aangevochten door schuldeisers.

Amerikaanse investeerder neemt Nederlandse lingerieketen over; deal wordt aangevochten door schuldeisers. Lookiero en Outfittery fuseren: Twee online personal shopping platformen (Spaans en Duits) vormen Lookiero Outfittery Group.

Twee online personal shopping platformen (Spaans en Duits) vormen Lookiero Outfittery Group. Steve Madden neemt Kurt Geiger over : Koopt Britse accessoire- en schoenenleverancier voor circa 347 miljoen euro.

Koopt Britse accessoire- en schoenenleverancier voor circa 347 miljoen euro. Caleres neemt Stuart Weitzman over: Verwerft luxe schoenenmerk van Tapestry Inc. voor 105 miljoen dollar.

Verwerft luxe schoenenmerk van Tapestry Inc. voor 105 miljoen dollar. Omoda & Assem nemen Shuz en Leurink Mode over: Nederlands concern breidt portfolio uit met schoenenketen (tien winkels) en high-end modewinkel Leurink Mode.

Nederlands concern breidt portfolio uit met schoenenketen (tien winkels) en high-end modewinkel Leurink Mode. Omoda neemt Idenza-winkels over: Neemt drie winkels over van het failliete Nederlandse schoenenbedrijf Idenza.

Neemt drie winkels over van het failliete Nederlandse schoenenbedrijf Idenza. The Platform Group neemt Herbertz GmbH over: Eigenaar Fashionette/Brandfield betreedt outdoorsegment met overname Duitse online retailer Herbertz GmbH.

Eigenaar Fashionette/Brandfield betreedt outdoorsegment met overname Duitse online retailer Herbertz GmbH. JTL neemt Returnless over: Duits softwarebedrijf koopt Nederlandse retourmanagement-oplossing Returnless.

Duits softwarebedrijf koopt Nederlandse retourmanagement-oplossing Returnless. Sociedad Textil Lonia (STL) neemt Christian Lacroix over: Spaans bedrijf (Purification Garcia, CH Carolina Herrera) verwerft Frans couturemerk Christian Lacroix van Falic Group.

Spaans bedrijf (Purification Garcia, CH Carolina Herrera) verwerft Frans couturemerk Christian Lacroix van Falic Group. Youngor Group neemt Bonpoint over: Chinees conglomeraat koopt Frans luxe kinderkledingmerk Bonpoint van EPI.

Chinees conglomeraat koopt Frans luxe kinderkledingmerk Bonpoint van EPI. Bluestar Alliance neemt Palm Angels over: Eigenaar Scotch & Soda voegt Italiaans luxe streetwearmerk Palm Angels toe aan portfolio.

Eigenaar Scotch & Soda voegt Italiaans luxe streetwearmerk Palm Angels toe aan portfolio. Kontoor Brands neemt Helly Hansen over: Koopt outdoor- en werkkledingmerk Helly Hansen van Canadian Tire Corporation voor 900 miljoen dollar.

Koopt outdoor- en werkkledingmerk Helly Hansen van Canadian Tire Corporation voor 900 miljoen dollar. P180 neemt meerderheidsbelang in Vince Holding: Investeringsgroep stapt in Amerikaans modemerk Vince; medeoprichter Brendan Hoffman keert terug als CEO.

Investeringsgroep stapt in Amerikaans modemerk Vince; medeoprichter Brendan Hoffman keert terug als CEO. Acon Investments & SB360 nemen True Religion over: Kopen Californisch jeansmerk True Religion.

Kopen Californisch jeansmerk True Religion. Cascale neemt Better Buying Institute over: Integreert tools en indexen van BBI ter bevordering van eerlijke inkooppraktijken.

Integreert tools en indexen van BBI ter bevordering van eerlijke inkooppraktijken. Peek & Cloppenburg Düsseldorf mag Sinn overnemen: Duitse mededingingsautoriteit geeft groen licht voor mogelijke overname van insolvente modeketen Sinn.

Duitse mededingingsautoriteit geeft groen licht voor mogelijke overname van insolvente modeketen Sinn. Oona en Baas fuseren: Twee Benelux PR- en communicatiebureaus gaan samen verder als Oona/Baas Group.

Twee Benelux PR- en communicatiebureaus gaan samen verder als Oona/Baas Group. Laura Ashley overgenomen door Marquee Brands: Eigenaar Ben Sherman neemt Brits lifestylemerk Laura Ashley over.

Eigenaar Ben Sherman neemt Brits lifestylemerk Laura Ashley over. Trove neemt Reverse.supply over: Amerikaans resale tech bedrijf neemt Duits resale platform Reverse.supply over.

Amerikaans resale tech bedrijf neemt Duits resale platform Reverse.supply over. Verdoso neemt The Kooples over: Zwitserse MF Brands Group verkoopt Frans merk The Kooples aan Franse groep Verdoso.

Zwitserse MF Brands Group verkoopt Frans merk The Kooples aan Franse groep Verdoso. Anta Sports neemt Jack Wolfskin over : Chinees sportconcern koopt Duits outdoor merk Jack Wolfskin van Topgolf Callaway Brands.

Chinees sportconcern koopt Duits outdoor merk Jack Wolfskin van Topgolf Callaway Brands. Breitling neemt Gallet over: Zwitsers horlogemerk neemt branchegenoot Gallet over met plannen voor herlancering.

Zwitsers horlogemerk neemt branchegenoot Gallet over met plannen voor herlancering. Kering Eyewear neemt Visard over en belang in Mistral: Verwerft Italiaanse brillenfabrikant Visard en minderheidsbelang in Mistral.

Verwerft Italiaanse brillenfabrikant Visard en minderheidsbelang in Mistral. Vinted Go neemt Homerr over (rebranding): Afronding overname uit 2023; Homerr wordt Vinted Go in Benelux.

Belangrijke Belangenwijzigingen & Investeringen

Disclaimer: De volgende lijst is willekeurig samengesteld en volgt geen specifieke volgorde.

Multiply Group neemt meerderheidsbelang in Tendam : Verwerft 67,91 procent aandelen in moederbedrijf Spaanse modegroep Tendam.

Verwerft 67,91 procent aandelen in moederbedrijf Spaanse modegroep Tendam. L Catterton verwerft (naar verluidt) meerderheidsbelang in Kapital: Door LVMH gesteunde investeringsmaatschappij verwerft meerderheidsbelang in Japans denimmerk Kapital.

Door LVMH gesteunde investeringsmaatschappij verwerft meerderheidsbelang in Japans denimmerk Kapital. Royal Group neemt meerderheidsbelang in Pangaia: Verwerft meerderheidsbelang in duurzaam modemerk Pangaia.

Verwerft meerderheidsbelang in duurzaam modemerk Pangaia. P180 neemt meerderheidsbelang in Vince Holding: Verwerft meerderheidsbelang in Vince Holding; medeoprichter Brendan Hoffman keert terug als CEO.

Verwerft meerderheidsbelang in Vince Holding; medeoprichter Brendan Hoffman keert terug als CEO. Blue Pool Capital investeert in Golden Goose: Neemt strategisch minderheidsbelang van twaalf procent in Golden Goose.

Neemt strategisch minderheidsbelang van twaalf procent in Golden Goose. L'Oréal investeert in Jacquemus: Exclusieve langetermijnsamenwerking ter ondersteuning van Jacquemus' beautylancering.

Exclusieve langetermijnsamenwerking ter ondersteuning van Jacquemus' beautylancering. Grehamer Invest neemt minderheidsbelang in Je m’appelle: Nederlandse investeerder stapt in online kledingmerk Je m’appelle.

Nederlandse investeerder stapt in online kledingmerk Je m’appelle. Giuseppe Zanotti koopt minderheidsbelang terug: Ontwerper koopt 30 procent belang terug van L Catterton.

Ontwerper koopt 30 procent belang terug van L Catterton. Chanel neemt meerderheidsbelang in Grey Mer: Verwerft meerderheidsbelang (naar verluidt 70 procent) in Italiaanse schoenenproducent Grey Mer.

Verwerft meerderheidsbelang (naar verluidt 70 procent) in Italiaanse schoenenproducent Grey Mer. Chanel neemt minderheidsbelang in Leo France: Neemt belang van twintig procent in Florentijns accessoirebedrijf Leo France SpA.

Neemt belang van twintig procent in Florentijns accessoirebedrijf Leo France SpA. Chanel neemt belang in Mantero Seta: Verwerft 35 procent van Italiaanse stoffenfabrikant Mantero Seta.

Verwerft 35 procent van Italiaanse stoffenfabrikant Mantero Seta. Frasers Group verhoogt belang in Hugo Boss: Vergroot belang significant tot 19,2 procent direct en potentieel 23,7 procent via opties.

Vergroot belang significant tot 19,2 procent direct en potentieel 23,7 procent via opties. WHP Global rondt overname merkrechten Vera Wang af: Rondt eerder aangekondigde acquisitie van intellectueel eigendom Vera Wang af.

Rondt eerder aangekondigde acquisitie van intellectueel eigendom Vera Wang af. Snuggs haalt 5 miljoen euro op: Haalt vijf miljoen euro op in financieringsronde geleid door TripleB.

Haalt vijf miljoen euro op in financieringsronde geleid door TripleB. Tiny Library behaalt crowdfundingdoel: Haalt 500.000 euro op via crowdfunding.

Haalt 500.000 euro op via crowdfunding. L. Ten Cate deels terug in handen familie : Antea verkoopt belang aan Wadinko en familielid Egbert ten Cate.

Antea verkoopt belang aan Wadinko en familielid Egbert ten Cate. Living Ink haalt 3 miljoen dollar op: Haalt drie miljoen dollar op voor duurzame algeninkt.

Haalt drie miljoen dollar op voor duurzame algeninkt. Brightfiber Textiles ontvangt 1,2 miljoen euro subsidie: Ontvangt subsidie voor duurzame upcycle hub (de kleding recyclingfabriek werd 15 april jl. geopend).

Ontvangt subsidie voor duurzame upcycle hub (de kleding recyclingfabriek werd 15 april jl. geopend). Faume haalt 8 miljoen euro op : Haalt acht miljoen euro op voor Europese expansie.

Haalt acht miljoen euro op voor Europese expansie. Simplifyber haalt 12 miljoen dollar op: Haalt twaalf miljoen dollar op voor bio-based materiaal innovatie.

Haalt twaalf miljoen dollar op voor bio-based materiaal innovatie. Circ haalt 25 miljoen dollar op: Haalt 25 miljoen dollar op en plant eerste recyclingfabriek op industriële schaal.

Haalt 25 miljoen dollar op en plant eerste recyclingfabriek op industriële schaal. Satisfy haalt 11,3 miljoen euro op: Haalt 11,3 miljoen euro op in Serie B-ronde.

Haalt 11,3 miljoen euro op in Serie B-ronde. Techbedrijf Fairly Made haalt 15 miljoen euro op: Haalt vijftien miljoen euro financiering op.

Haalt vijftien miljoen euro financiering op. Undiemeister zet tweede crowdfunding op: Start tweede crowdfunding na succesvolle eerste ronde en richt de pijlen op Duitsland.

Start tweede crowdfunding na succesvolle eerste ronde en richt de pijlen op Duitsland. Zelus Sport (Nike-licentiehouder): Verzekert zich van nieuwe investering van Sullivan Street Partners.

Verzekert zich van nieuwe investering van Sullivan Street Partners. Hohenstein neemt belang in GTS: Verwerft aandelen in Global Textile Scheme GmbH.

Expansies & Strategische Partnerschappen

Disclaimer: De volgende lijst is willekeurig samengesteld en volgt geen specifieke volgorde.

Bestseller bouwt mega-distributiecentrum in Lelystad: Start bouw 155.000 vierkante meter duurzaam logistiek centrum in Nederland.

Start bouw 155.000 vierkante meter duurzaam logistiek centrum in Nederland. Mango opent twintig winkels in Verenigd Koninkrijk: Plant uitbreiding in 2025, inclusief flagship op Oxford Street.

Plant uitbreiding in 2025, inclusief flagship op Oxford Street. Perfect Moment breidt uit in Europa en Azië: Werkt samen met agentschappen TBrand (Zuid-Europa) en Maison DixSept (Japan).

Werkt samen met agentschappen TBrand (Zuid-Europa) en Maison DixSept (Japan). Gabbiano betreedt Duitse markt: Nederlands herenmodemerk start expansie naar Duitsland via UNICO Modeagentur.

Nederlands herenmodemerk start expansie naar Duitsland via UNICO Modeagentur. Guess Jeans breidt uit naar India: Maakt debuut op Indiase markt via partnerschap met Tata CLiQ.

Maakt debuut op Indiase markt via partnerschap met Tata CLiQ. Undiemeister breidt uit naar Duitsland: Start expansie naar Duitsland, gefinancierd door crowdfunding.

Start expansie naar Duitsland, gefinancierd door crowdfunding. Tumble ‘n Dry zet in op internationale expansie : Breidt uit naar VS, Frankrijk en Polen via nieuwe agentschappen/showrooms.

Breidt uit naar VS, Frankrijk en Polen via nieuwe agentschappen/showrooms. AYBL opent Nederlands distributiecentrum: Brits sportmodemerk opent 4.000 vierkante meter distributiecentrum in Halfweg.

Brits sportmodemerk opent 4.000 vierkante meter distributiecentrum in Halfweg. Nexeye plant 150 nieuwe Eyes and More winkels: Plant opening 150 nieuwe vestigingen in Duitsland in komende vier jaar.

Plant opening 150 nieuwe vestigingen in Duitsland in komende vier jaar. Hooijer Footwear Group distribueert Hunter: Verwerft exclusieve Benelux distributierechten voor Hunter.

Verwerft exclusieve Benelux distributierechten voor Hunter. Safilo en Under Armour verlengen licentie: Verlengen wereldwijde licentieovereenkomst voor brillen tot 2031.

Verlengen wereldwijde licentieovereenkomst voor brillen tot 2031. Guess en WHP sluiten licentie voor Rag & Bone accessoires: Licentie verleend aan Signal Brands voor handtassen en klein lederwaren.

Licentie verleend aan Signal Brands voor handtassen en klein lederwaren. Adidas wordt kledingpartner Mercedes F1: Vanaf 2025 sponsor en kledingpartner van Mercedes-AMG Petronas F1.

Vanaf 2025 sponsor en kledingpartner van Mercedes-AMG Petronas F1. Marcolin en Max Mara verlengen eyewear-licentie: Verlengen licentieovereenkomst voor de hoofdlijn tot eind 2032.

Verlengen licentieovereenkomst voor de hoofdlijn tot eind 2032. Retraced en R-pac werken samen: Partnerschap voor verbeterde traceerbaarheid in de supply chain.

Partnerschap voor verbeterde traceerbaarheid in de supply chain. Louis Vuitton gaat decennialange samenwerking aan met Formule 1: Tienjarig partnerschap met F1.

Tienjarig partnerschap met F1. Rag & Bone breidt uit met horloges: Lanceert horlogelijn via licentie met Sequel.

Lanceert horlogelijn via licentie met Sequel. Hermès opent 27e lederwarenatelier in Frankrijk: Nieuw atelier in Normandië geopend.

Nieuw atelier in Normandië geopend. Nike opent studio in Shanghai: Lanceert 'Icon Studios' contentstudio in Shanghai.

Lanceert 'Icon Studios' contentstudio in Shanghai. Euratex tekent partnerschap met Tunesische textielfederatie: Versterkt samenwerking met FTTH.

Versterkt samenwerking met FTTH. Brightfiber opent circulaire textielfabriek: Nederlands bedrijf opent fabriek voor kleding-tot-kleding recycling.

Nederlands bedrijf opent fabriek voor kleding-tot-kleding recycling. Diesel sluit zich aan bij Fashion Task Force: Wordt lid van King Charles' Fashion Task Force.

Wordt lid van King Charles' Fashion Task Force. Jeanologia richt zich op Egypte: Ziet groeipotentieel in Egypte als textielhub.

Ziet groeipotentieel in Egypte als textielhub. Nieuwe alliantie voor textielrecycling: Circ, Circulose, RE&UP en Syre vormen T2T-alliantie.

Circ, Circulose, RE&UP en Syre vormen T2T-alliantie. Bpost test verpakkingsvrije verzending: Start pilot voor verzending zonder verpakking/label via pakjesautomaten.

Start pilot voor verzending zonder verpakking/label via pakjesautomaten. EU steunt Indiase textielindustrie: Lanceert zeven projecten (9,5 miljoen euro) ter versterking Indiase textielindustrie.

Lanceert zeven projecten (9,5 miljoen euro) ter versterking Indiase textielindustrie. Better Cotton stapt over op certificeringsmodel: Besteedt certificering op bedrijfsniveau uit aan derden.

Besteedt certificering op bedrijfsniveau uit aan derden. Peek & Cloppenburg kiest Oracle Cloud: Digitaliseert financiële processen en magazijnbeheer.

Digitaliseert financiële processen en magazijnbeheer. Fashion Cloud nieuwe partner Rehab Footwear: Nederlandse schoenenmerk gaat samenwerken met B2B-platform.

Nederlandse schoenenmerk gaat samenwerken met B2B-platform. ID Logistics neemt logistiek Prénatal over: Neemt volledige logistieke dienstverlening Prénatal Nederland over.

Neemt volledige logistieke dienstverlening Prénatal Nederland over. DHL en Intrapost werken samen: Combineren post- en pakketoplossing voor zakelijke markt in Nederland.

Combineren post- en pakketoplossing voor zakelijke markt in Nederland. Addy van den Krommenacker en Ramona Koonings werken samen: Koonings neemt zakelijke deel over; collecties exclusief via Koonings.

Koonings neemt zakelijke deel over; collecties exclusief via Koonings. Unibail-Rodamco-Westfield (URW): Combineert Noord-Europese activiteiten (VK, NL, DK, SE).

Combineert Noord-Europese activiteiten (VK, NL, DK, SE). Asos: Lanceert nieuw eigen premium merk 'Arrange'.

Lanceert nieuw eigen premium merk 'Arrange'. Viktor&Rolf: Brengt ready-to-wear lijn terug na tien jaar.

Brengt ready-to-wear lijn terug na tien jaar. Tim Christiani: Lanceert made-to-order service.

Lanceert made-to-order service. Löffler: Realiseert volledig traceerbare toeleveringsketen via Retraced.

Realiseert volledig traceerbare toeleveringsketen via Retraced. Orderchamp: Lanceert B2B Order Portal.

Lanceert B2B Order Portal. H&M Group voegt Monki samen met Weekday: Verplaatst Monki naar Weekday-website.

Verplaatst Monki naar Weekday-website. Shein hervat activiteiten in India: Keert terug naar Indiase markt via licentie met Reliance Retail.

Keert terug naar Indiase markt via licentie met Reliance Retail. Asos integreert Asos Marketplace: Integreert vintage/tweedehands verkopers op hoofdplatform.

5. Financiële prestaties bedrijven gedurende Q1 2025: Een gedetailleerd overzicht

De financiële resultaten gerapporteerd in Q1 2025 (voornamelijk over het volledige boekjaar 2024 FY24 of Q4) tekenen een gemengd beeld voor de modesector. Enerzijds tonen diverse bedrijven, waaronder Adidas, On Holding, Inditex, Brunello Cucinelli en Tapestry, sterke groei, soms boven verwachting of zelfs op recordniveaus, wat wijst op succesvolle strategieën en aanpassingsvermogen. Anderzijds kampen met name grote luxespelers zoals LVMH en Kering, maar ook bedrijven als Capri Holdings en Salvatore Ferragamo, met significante omzetdalingen en margedruk, deels door afnemende vraag in belangrijke markten zoals Azië en de impact van de Amerikaanse importheffingen. Kostenbesparingen, efficiëntieverbeteringen en strategische heroriëntaties vormen een rode draad door veel rapportages, zowel bij bedrijven die groeien als bij bedrijven die krimpen. Het algemene sentiment is er een van voorzichtigheid te midden van aanhoudende economische en geopolitieke onzekerheid, maar ook van selectief optimisme bij bedrijven die door innovatie, sterke merkpositionering en operationele discipline succesvol navigeren.

Bedrijven met Sterke/Uitzonderlijke Prestaties

Adidas AG (Duitsland): Rapporteert sterke FY24 resultaten met 10,4 procent omzetgroei tot 23,7 miljard euro en een terugkeer naar nettowinst (764 miljoen euro). Verwacht verdere groei in 2025.

Rapporteert sterke FY24 resultaten met 10,4 procent omzetgroei tot 23,7 miljard euro en een terugkeer naar nettowinst (764 miljoen euro). Verwacht verdere groei in 2025. On Holding AG (Zwitserland): Overtreft verwachtingen in FY24 met 29,4 procent omzetgroei naar 2,32 miljard Zwitserse frank en verdrievoudiging nettowinst. Voorspelt minstens 27 procent groei in 2025.

Overtreft verwachtingen in FY24 met 29,4 procent omzetgroei naar 2,32 miljard Zwitserse frank en verdrievoudiging nettowinst. Voorspelt minstens 27 procent groei in 2025. Brunello Cucinelli SpA (Italië): Boekt 12,2 procent omzetgroei in FY24 (1,28 miljard euro). Rapporteert 10,5 procent groei in Q1 2025 en verwacht circa tien procent groei in 2025/2026.

Boekt 12,2 procent omzetgroei in FY24 (1,28 miljard euro). Rapporteert 10,5 procent groei in Q1 2025 en verwacht circa tien procent groei in 2025/2026. Brax (Duitsland): Behaalt recordomzet in FY24 van 361 miljoen euro, een organische groei van 6,5 procent. Ziet groei in alle kanalen.

Behaalt recordomzet in FY24 van 361 miljoen euro, een organische groei van 6,5 procent. Ziet groei in alle kanalen. Inditex SA (Spanje): Sluit FY24 af met recordomzet (38,7 miljard euro, +7,5 procent) en recordwinst (5,9 miljard euro, +8,9 procent).

Sluit FY24 af met recordomzet (38,7 miljard euro, +7,5 procent) en recordwinst (5,9 miljard euro, +8,9 procent). OVS SpA (Italië): Rapporteert circa zes procent omzetgroei in FY24/25. Verwacht aanzienlijke stijging EBITDA.

Rapporteert circa zes procent omzetgroei in FY24/25. Verwacht aanzienlijke stijging EBITDA. Tapestry Inc. (Verenigde Staten): Presenteert sterke Q2 24/25 resultaten (+5 procent omzet) en verhoogt jaarprognose.

Presenteert sterke Q2 24/25 resultaten (+5 procent omzet) en verhoogt jaarprognose. Marcolin SpA (Italië): Verhoogt winstgevendheid FY24 (aangepaste EBITDA +10,2 procent) ondanks lichte omzetdaling.

Verhoogt winstgevendheid FY24 (aangepaste EBITDA +10,2 procent) ondanks lichte omzetdaling. TJX Companies Inc. (Verenigde Staten): Overtreft verwachtingen FY24/25 (+4 procent omzet, +8,7 procent nettowinst).

Overtreft verwachtingen FY24/25 (+4 procent omzet, +8,7 procent nettowinst). Crocs Inc. (Verenigde Staten): Rapporteert recordjaar 2024 (+4 procent omzet, +9,5 procent groei adj. winst/aandeel).

Rapporteert recordjaar 2024 (+4 procent omzet, +9,5 procent groei adj. winst/aandeel). Coccinelle (Italië): Sluit FY24 af met tien procent omzetgroei tot 104 miljoen euro.

Sluit FY24 af met tien procent omzetgroei tot 104 miljoen euro. The Platform Group (Duitsland): Overtreft verwachtingen FY24 (GMV +28 procent, Omzet +20 procent, Adj. EBITDA +47 procent). Verwacht GMV > één miljard euro in FY25.

Overtreft verwachtingen FY24 (GMV +28 procent, Omzet +20 procent, Adj. EBITDA +47 procent). Verwacht GMV > één miljard euro in FY25. Fila Holdings (Zuid-Korea): Rapporteert sterke FY24 resultaten (+6,5 procent omzet, +18,9 procent operationele winst).

Rapporteert sterke FY24 resultaten (+6,5 procent omzet, +18,9 procent operationele winst). Alpargatas (Brazilië): Keert terug naar winstgevendheid in FY24 (107,4 miljoen real nettowinst).

Keert terug naar winstgevendheid in FY24 (107,4 miljoen real nettowinst). Takko Fashion (Duitsland): Zet groei voort in Q3 24/25 (+5,2 procent netto-omzet, +25 procent adj. EBITDA).

Zet groei voort in Q3 24/25 (+5,2 procent netto-omzet, +25 procent adj. EBITDA). Sport 2000 (Duitsland): Rapporteert lichte omzetstijging FY23/24 tot 4,04 miljard euro bruto omzet.

Rapporteert lichte omzetstijging FY23/24 tot 4,04 miljard euro bruto omzet. Amer Sports Inc. (Finland): Overtreft verwachtingen FY24 (+18 procent omzet) en keert terug naar winst. Voorspelt groei 2025.

Overtreft verwachtingen FY24 (+18 procent omzet) en keert terug naar winst. Voorspelt groei 2025. Birkenstock Holding plc (Duitsland): Start boekjaar 24/25 sterk met 19 procent omzetgroei Q1 en nettowinst.

Start boekjaar 24/25 sterk met 19 procent omzetgroei Q1 en nettowinst. G-III Apparel Group Ltd. (Verenigde Staten): Sluit FY24/25 af met sterke omzet- en winstgroei.

Sluit FY24/25 af met sterke omzet- en winstgroei. Delta Galil Industries Ltd. (Israël): Rapporteert 18 procent omzetstijging Q4 2024. Jaaromzet FY24 stijgt tien procent.

Rapporteert 18 procent omzetstijging Q4 2024. Jaaromzet FY24 stijgt tien procent. Levi Strauss & Co. (Verenigde Staten): Sluit Q4 24/25 af met twaalf procent omzetgroei. Jaaromzet FY24/25 stijgt drie procent.

Sluit Q4 24/25 af met twaalf procent omzetgroei. Jaaromzet FY24/25 stijgt drie procent. Puig (Spanje): Rapporteert recordomzet FY24 van 4,8 miljard euro (+11,3 procent).

Rapporteert recordomzet FY24 van 4,8 miljard euro (+11,3 procent). Bol (Nederland): Behaalt hoogste kwartaalomzet ooit in Q4 2024 (+11 procent handelsvolume). Jaaromzet FY24 groeit 8,7 procent tot 3,1 miljard euro; EBITDA stijgt 22 procent.

Disclaimer: Deze lijst volgt geen specifieke volgorde.

Bedrijven met Verbeterende Prestaties (maar wellicht minder uitzonderlijk of met kanttekeningen)

Zalando SE (Duitsland): Verdrievoudigt jaarwinst FY24 ruim (251,1 miljoen euro) bij 4,2 procent omzetgroei. Verwacht vier tot negen procent groei 2025.

Verdrievoudigt jaarwinst FY24 ruim (251,1 miljoen euro) bij 4,2 procent omzetgroei. Verwacht vier tot negen procent groei 2025. Moncler SpA (Italië): Realiseert zeven procent omzetgroei (constante wisselkoersen) in FY24 (3,1 miljard euro), met stijgende nettowinst (+5 procent).

Realiseert zeven procent omzetgroei (constante wisselkoersen) in FY24 (3,1 miljard euro), met stijgende nettowinst (+5 procent). Asos Plc (Verenigd Koninkrijk): Verwacht aanzienlijke verbetering winstgevendheid H1 FY25.

Verwacht aanzienlijke verbetering winstgevendheid H1 FY25. H&M Group (Zweden): Verhoogt jaarwinst FY23/24 (+33 procent) ondanks lichte omzetdaling (-1 procent). Q1 2025 omzet stijgt (+3 procent) maar winstgevendheid daalt.

Verhoogt jaarwinst FY23/24 (+33 procent) ondanks lichte omzetdaling (-1 procent). Q1 2025 omzet stijgt (+3 procent) maar winstgevendheid daalt. Ralph Lauren Corporation (Verenigde Staten): Overtreft verwachtingen Q3 24/25 (+11 procent omzet) en verhoogt jaarprognose.

Overtreft verwachtingen Q3 24/25 (+11 procent omzet) en verhoogt jaarprognose. VF Corporation (Verenigde Staten): Rapporteert positieve Q3 24/25 (+2 procent omzet), maar Q4 outlook zwakker.

Rapporteert positieve Q3 24/25 (+2 procent omzet), maar Q4 outlook zwakker. Puma SE (Duitsland): Mist winstdoel Q4 2024. Kondigt besparingsprogramma aan. Verwachting 2025 getemperd.

Mist winstdoel Q4 2024. Kondigt besparingsprogramma aan. Verwachting 2025 getemperd. Foot Locker Inc. (Verenigde Staten): Keert terug naar winst Q4 2024 ondanks omzetdaling. Vergelijkbare omzet stijgt.

Keert terug naar winst Q4 2024 ondanks omzetdaling. Vergelijkbare omzet stijgt. Abercrombie & Fitch Co. (Verenigde Staten): Rapporteert sterk Q4 2024 (+9 procent omzet), maar verwacht vertraging groei 2025.

Rapporteert sterk Q4 2024 (+9 procent omzet), maar verwacht vertraging groei 2025. Guess Inc. (Verenigde Staten): Rapporteert gemengde Q4 2025 (+5 procent omzet, -30 procent adj. nettowinst).

Rapporteert gemengde Q4 2025 (+5 procent omzet, -30 procent adj. nettowinst). American Eagle Outfitters (AEO) (Verenigde Staten): Verhoogt winstverwachting Q4 24/25.

Verhoogt winstverwachting Q4 24/25. Lululemon Athletica Inc. (Canada): Rapporteert sterk Q4 2024 (+16 procent omzet), maar vooruitzichten 2025 getemperd.

Rapporteert sterk Q4 2024 (+16 procent omzet), maar vooruitzichten 2025 getemperd. Gildan Activewear Inc. (Canada): Sluit FY24 af met +2 procent omzet, +17 procent adj. winst/aandeel.

Sluit FY24 af met +2 procent omzet, +17 procent adj. winst/aandeel. Fast Retailing Co. Ltd. (Japan): Rapporteert sterke Q1 24/25 (+10,4 procent omzet). Handhaaft jaarprognose.

Rapporteert sterke Q1 24/25 (+10,4 procent omzet). Handhaaft jaarprognose. Marimekko Corporation (Finland): Boekt vijf procent omzetgroei FY24. Verwacht verdere omzetstijging 2025.

Boekt vijf procent omzetgroei FY24. Verwacht verdere omzetstijging 2025. Ebay Inc. (Verenigde Staten): Verhoogt jaaromzet FY24 (+2 procent), maar nettowinst daalt.

Verhoogt jaaromzet FY24 (+2 procent), maar nettowinst daalt. Columbia Sportswear Company (Verenigde Staten): Rapporteert +3 procent omzet Q4 2024, maar jaaromzet daalt. Verwacht omzetherstel 2025.

Rapporteert +3 procent omzet Q4 2024, maar jaaromzet daalt. Verwacht omzetherstel 2025. Revolve Group Inc. (Verenigde Staten): Boekt sterke Q4 2024 (+14 procent omzet, +237 procent nettowinst).

Boekt sterke Q4 2024 (+14 procent omzet, +237 procent nettowinst). Deckers Brands (Verenigde Staten): Rapporteert sterk Q3 24/25 (+17,1 procent omzet). Jaarprognose als conservatief gezien.

Rapporteert sterk Q3 24/25 (+17,1 procent omzet). Jaarprognose als conservatief gezien. Calida Holding AG (Zwitserland): Keert terug naar winst FY24 door asset verkoop, ondanks omzetdaling.

Keert terug naar winst FY24 door asset verkoop, ondanks omzetdaling. Allbirds Inc. (Verenigde Staten): Vermindert jaarverlies FY24 aanzienlijk ondanks omzetdaling.

Vermindert jaarverlies FY24 aanzienlijk ondanks omzetdaling. Aeffe SpA (Italië): Keert terug naar winst FY24 door verkoop Moschino beauty-rechten, ondanks omzetdaling.

Keert terug naar winst FY24 door verkoop Moschino beauty-rechten, ondanks omzetdaling. About You Holding SE (Duitsland): Boekt lichte omzetstijging Q3 24/25 (+1,3 procent) en verkleint nettoverlies.

Boekt lichte omzetstijging Q3 24/25 (+1,3 procent) en verkleint nettoverlies. PVH Corp. (Verenigde Staten): Overtreft verwachtingen Q4 2024/25 ondanks omzetdaling. Jaaromzet FY24/25 daalt.

Overtreft verwachtingen Q4 2024/25 ondanks omzetdaling. Jaaromzet FY24/25 daalt. DK Company (Denemarken): Realiseert 12,6 procent omzetgroei FY24. Verwacht tien procent groei 2025.

Realiseert 12,6 procent omzetgroei FY24. Verwacht tien procent groei 2025. Lenzing Group (Oostenrijk): Rapporteert 5,7 procent omzetstijging FY24, maar resultaat blijft negatief.

Rapporteert 5,7 procent omzetstijging FY24, maar resultaat blijft negatief. Victoria's Secret & Co. (Verenigde Staten): Rapporteert 1 procent omzetgroei Q4 2024. Verhoogt winstverwachting Q4 licht.

Rapporteert 1 procent omzetgroei Q4 2024. Verhoogt winstverwachting Q4 licht. Boohoo Group (Verenigd Koninkrijk): Verwacht aangepaste EBITDA ~40 miljoen pond FY25, gedreven door Debenhams turnaround.

Verwacht aangepaste EBITDA ~40 miljoen pond FY25, gedreven door Debenhams turnaround. Gap Inc. (Verenigde Staten): Rapporteert verbeterde winst en 3 procent vergelijkbare omzetgroei Q4 2024, maar netto-omzet daalt.

Rapporteert verbeterde winst en 3 procent vergelijkbare omzetgroei Q4 2024, maar netto-omzet daalt. Lectra (Frankrijk): Ziet omzet Q4 2024 stijgen (+11 procent). Jaaromzet FY24 stijgt tien procent.

Ziet omzet Q4 2024 stijgen (+11 procent). Jaaromzet FY24 stijgt tien procent. Burberry Group plc (Verenigd Koninkrijk): Rapporteert omzetdaling Q3 24/25 (-7 procent), maar beter dan verwacht.

Rapporteert omzetdaling Q3 24/25 (-7 procent), maar beter dan verwacht. Richemont (Zwitserland): Boekt verrassend sterke groei Q3 24/25 (+10 procent omzet).

Boekt verrassend sterke groei Q3 24/25 (+10 procent omzet). Mytheresa (Duitsland): Realiseert 13,4 procent omzetgroei Q2 24/25 en verkleint nettoverlies.

Realiseert 13,4 procent omzetgroei Q2 24/25 en verkleint nettoverlies. Van de Velde NV (België): Noteert lichte omzetdaling (-3 procent op vergelijkbare basis) en winstdaling in FY24. Ziet verbetering in H2 2024.

Noteert lichte omzetdaling (-3 procent op vergelijkbare basis) en winstdaling in FY24. Ziet verbetering in H2 2024. PostNL (Nederland): Rapporteert 'financieel teleurstellend' FY24 met dalende EBIT, ondanks omzet- en pakketvolumegroei.

Noot: Bedrijven die voornamelijk verliezen rapporteerden, significante omzetdalingen zonder sterk winstherstel lieten zien, of waar de berichtgeving vooral gericht was op herstructurering/sluitingen in plaats van positieve resultaten, zijn over het algemeen uitgesloten van de "best presterende" lijsten, zelfs als ze verlaagde verwachtingen overtroffen.

Bedrijven met Omzetdaling/Uitdagende Prestaties

Kering SA (Frankrijk): Ziet jaaromzet 2024 dalen met twaalf procent. Winst daalt fors. Gucci (-23 procent omzet) en YSL (-9 procent) krimpen aanzienlijk.

Ziet jaaromzet 2024 dalen met twaalf procent. Winst daalt fors. Gucci (-23 procent omzet) en YSL (-9 procent) krimpen aanzienlijk. Salvatore Ferragamo SpA (Italië): Sluit FY24 af met 10,5 procent omzetdaling en nettoverlies van 68 miljoen euro. Zwakte in Azië-Pacific houdt aan.

Sluit FY24 af met 10,5 procent omzetdaling en nettoverlies van 68 miljoen euro. Zwakte in Azië-Pacific houdt aan. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (Frankrijk): Jaaromzet 2024 daalt met twee procent. Winst daalt eveneens. Mode & Lederwaren krimpt drie procent.

Jaaromzet 2024 daalt met twee procent. Winst daalt eveneens. Mode & Lederwaren krimpt drie procent. Christian Dior SE (Frankrijk): Rapporteert lichte omzetdaling (-2 procent) in Q1 2025. Mode & Lederwaren daalt vier procent.

Rapporteert lichte omzetdaling (-2 procent) in Q1 2025. Mode & Lederwaren daalt vier procent. Capri Holdings Limited (Verenigde Staten): Lijdt kwartaalverlies van 547 miljoen dollar in Q3 24/25. Omzet daalt 11,6 procent, met verliezen bij alle merken.

Lijdt kwartaalverlies van 547 miljoen dollar in Q3 24/25. Omzet daalt 11,6 procent, met verliezen bij alle merken. Lanvin Group Holdings Limited (China): Rapporteert 23 procent omzetdaling in FY24. Merken Wolford (-31 procent), Lanvin (-26 procent) en Sergio Rossi (-30 procent) krimpen fors.

Rapporteert 23 procent omzetdaling in FY24. Merken Wolford (-31 procent), Lanvin (-26 procent) en Sergio Rossi (-30 procent) krimpen fors. SMCP (Frankrijk): Zakt in rode cijfers in 2024 met nettoverlies van 23+ miljoen euro. Jaaromzet daalt 1,5 procent.

Zakt in rode cijfers in 2024 met nettoverlies van 23+ miljoen euro. Jaaromzet daalt 1,5 procent. Wolford AG (Oostenrijk): Jaaromzet FY24 daalt 30 procent naar 88 miljoen euro.

Jaaromzet FY24 daalt 30 procent naar 88 miljoen euro. Geox S.p.A. (Italië): Sluit FY24 af met 7,8 procent omzetdaling.

Sluit FY24 af met 7,8 procent omzetdaling. Esprit Holdings Ltd. (Hongkong/Duitsland): Waarschuwt voor fors nettoverlies FY24. Omzet daalt 73 procent door deconsolidatie.

Waarschuwt voor fors nettoverlies FY24. Omzet daalt 73 procent door deconsolidatie. Shein (China/Singapore): Rapporteert naar verluidt een FY24 nettowinstdaling (~40 procent) te midden van toegenoemen concurrentie van rivaal Temu.

Rapporteert naar verluidt een FY24 nettowinstdaling (~40 procent) te midden van toegenoemen concurrentie van rivaal Temu. PDD Holdings (Temu) (China): Rapporteert vertragende omzetgroei Q4 2024.

Rapporteert vertragende omzetgroei Q4 2024. Valentino (Italië): Rapporteert FY24 omzetdaling (-2 procent constante wisselkoers). EBITDA daalt 22 procent.

Rapporteert FY24 omzetdaling (-2 procent constante wisselkoers). EBITDA daalt 22 procent. Inspecs Group plc (Verenigd Koninkrijk): Meldt omzetdaling (-2,5 procent) en hoger nettoverlies FY24.

Meldt omzetdaling (-2,5 procent) en hoger nettoverlies FY24. Mister Spex SE (Duitsland): Incasseert verwachte omzetdaling (-3 procent) en hoger nettoverlies FY24. Verwacht verdere omzetdaling FY25.

Incasseert verwachte omzetdaling (-3 procent) en hoger nettoverlies FY24. Verwacht verdere omzetdaling FY25. Coty Inc. (Verenigde Staten): Meldt onverwachte omzetdaling (-3 procent) in Q2 24/25.

Meldt onverwachte omzetdaling (-3 procent) in Q2 24/25. Wolverine Worldwide (Verenigde Staten): Prognose 2025 stelt teleur na Q4 resultaten.

Prognose 2025 stelt teleur na Q4 resultaten. Daily Paper (Nederland): Rapporteert licht afgenomen omzet FY23/24 en waarschuwt voor financiële ratio's en verwachte verdere omzetdaling. Onderneemt kostenbesparingen.

Disclaimer: Deze lijst volgt geen specifieke volgorde.

SAMENVATTING/ IN HET KORT Een overwegend voorzichtig, onzeker, maar ook dynamisch sentiment in de modebranche Dominantie van importheffingen: De aankondiging en implementatie van de Amerikaanse importheffingen (en de daaropvolgende tegenreacties) zorgden voor een significante schokgolf van onzekerheid en disruptie door de hele sector, wat leidde tot directe zorgen over kosten, prijzen, supply chains en marktvolatiliteit. Dit drukte zwaar op het sentiment.

De aankondiging en implementatie van de Amerikaanse importheffingen (en de daaropvolgende tegenreacties) zorgden voor een significante schokgolf van onzekerheid en disruptie door de hele sector, wat leidde tot directe zorgen over kosten, prijzen, supply chains en marktvolatiliteit. Dit drukte zwaar op het sentiment. Gepolariseerde financiële resultaten: Er was geen eenduidig beeld. Terwijl een groep bedrijven (zoals On Running, Adidas, Zalando, Prada, Uniqlo-moeder Fast Retailing) sterke groei of herstel liet zien en verwachtingen overtrof, worstelde een aanzienlijk aantal andere bedrijven (waaronder als LVMH, Kering, H\&M, PVH, SMCP, Capri Holdings) met dalende omzetten en/of winsten.

Er was geen eenduidig beeld. Terwijl een groep bedrijven (zoals On Running, Adidas, Zalando, Prada, Uniqlo-moeder Fast Retailing) sterke groei of herstel liet zien en verwachtingen overtrof, worstelde een aanzienlijk aantal andere bedrijven (waaronder als LVMH, Kering, H\&M, PVH, SMCP, Capri Holdings) met dalende omzetten en/of winsten. Economische tegenwind en consumentengedrag: Hoewel sommige markten tekenen van herstel vertoonden, bleef het algemene consumentenvertrouwen in veel regio's gematigd of zwak, beïnvloed door inflatie en economische onzekerheid. Dit zette druk op de marges en leidde tot voorzichtigheid bij prognoses (ivm de onvoorspelbaarheid).

Hoewel sommige markten tekenen van herstel vertoonden, bleef het algemene consumentenvertrouwen in veel regio's gematigd of zwak, beïnvloed door inflatie en economische onzekerheid. Dit zette druk op de marges en leidde tot voorzichtigheid bij prognoses (ivm de onvoorspelbaarheid). Strategische reacties: De markt stond allesbehalve stil. De vele overnames, fusies, investeringen en herstructureringen kunnen deels worden gezien als een reactie op de uitdagende omstandigheden – een poging om te consolideren, efficiëntie te verhogen of nieuwe groeikansen te vinden. Dit wijst op een actieve, maar ook defensieve, houding in de markt.