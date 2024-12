Jaaroverzicht: Dit was het modenieuws van 2024 (Deel 1)

Het einde van 2024 nadert. Met nog enkele weken te gaan kan er nog een hoop gebeuren, maar de gebeurtenissen van het eerste halfjaar liggen toch echt al vast. Wat staat er in ons geheugen gegrift en wat zouden we bijna vergeten? FashionUnited zet belangrijke punten van de eerste zes maanden van 2024 voor u op een rij.

Januari

C&A begint het jaar met het besluit zich terug te trekken van externe marktplaatsen. De samenwerkingen met Amazon, Wehkamp en Zalando worden stopgezet. Uit een evaluatie blijkt dat deze partnerschappen niet het gewenste effect hadden (verkeer leiden naar de kanalen en winkels van C&A zelf).

Het jaar begint ook met een insolventie van de Duitse warenhuisketen Galeria Karstadt Kaufhof. Het bedrijf gaat op zoek naar een nieuwe eigenaar. Het is al de vierde keer in drie jaar tijd dat het Duitse bedrijf een insolventieprocedure aanvraagt. De directe aanleiding dit keer zijn de problemen bij moederbedrijf Signa in Oostenrijk.

In België begint het jaar ook enigszins rommelig met de merken Cassis en Paprika die bescherming tegen schuldeisers aanvragen en LingeriePro die de wintereditie schrapt. Het evenement wordt nog niet definitief van de kaart gehaald, maar ‘in de frigo’ gezet.

Een mooie zet in januari is de keuze van Vagabond Shoemakers. Het bedrijf wordt geschonken aan een stichting waardoor de winst die het bedrijf maakt ingezet wordt voor het steunen van liefdadigheidsprojecten.

Februari

Februari kent meerdere schokgolven, zowel nationaal als internationaal. Zo geeft Esprit een winstwaarschuwing - het bedrijf verwacht een verlies van 2 miljard Hong Kong dollar voor het boekjaar 2023. Het zal uiteindelijk het startschot zijn van nog een heleboel nieuwsverhalen over Esprit gedurende 2024. Ook komt de Europese Due Diligence-wet op losse poten te staan dankzij het initiatief van een Duitse lobby. Als klap op de vuurpijl vraagt innovator Renewcell faillissement aan. De mode-industrie reageert geschokt dat zo’n innovatief bedrijf dat met zoveel toonaangevende merken heeft samengewerkt kan omvallen.

Ook Nederland kent een eigen schokgolf in februari: Unlimited Footwear Group vraagt surseance van betaling aan en wordt kort daarop failliet verklaard.

Gelukkig is er ook nog goed nieuws deze maand. Familiebedrijf Omoda neemt schoenenbedrijf Van den Assem over. Daarnaast kondigt schoenenmerk Veja aan te gaan produceren in Europa.

Dries Van Noten Credits: Pamela Berkovic

Maart

Een van de grootste nieuwtjes uit maart is de aankondiging van ontwerper Dries van Noten. Hij gaat met pensioen en zal in juni zijn laatste collectie presenteren. Het Belgische modehuis blijft echter wel bestaan, maar een directe opvolger wordt nog niet benoemd.

In de nasleep van de insolventie van de Unlimited Footwear Group in Nederland maakt Rehab Footwear een doorstart en koopt Nubikk alle aandelen terug. Hierdoor kunnen de twee schoenmerken los van de groep verder bouwen aan de toekomst.

In de winkelstraat gebeurt er ook genoeg. Zo introduceert C&A een stadsformule, lanceert The Fashion Store een nieuw winkelconcept, opent JBC een allereerste winkel gewijd aan tweedehands en trekt Juttu naar Wallonië.

Maart is ook de maand waarin er afscheid wordt genomen van twee bekende modefiguren: Stylist Oemer Kahn en icoon Iris Apfel.

Daarnaast gebeurt er veel op het gebied van wetgeving en het leiderschap bij bedrijven. Zo wordt Alessandro Michele aangekondigd als de nieuwe creatief directeur bij Valentino, gaat Belgisch bedrijf Bel&Bo over van vader op dochter, wordt er toch een akkoord bereikt voor de ‘anti-wegkijkwet’ van de EU en wil Frankrijk een wet tegen fast fashion.

Voor Esprit betekent de maand maart een volgende stap in de saga. De Zwitserse tak vraagt faillissement aan, 40 winkels in Duitsland moeten de deuren sluiten en het bedrijf schuift verder in het rood, zo blijkt uit de cijfers van het boekjaar 2023.

April

Esprit is in april genoodzaakt om ook het faillissement aan te vragen voor de Belgische tak. Ondertussen wordt er onderhandeld met een potentiële investeerder voor de Europese tak. Het gaat om een internationale private equity group, zo wordt medegedeeld.

April is ook de maand waarin modegroep Just Brands wordt overgenomen, schoenenretailer Sacha de sluiting van het gros van de winkels aankondigt, Belgisch merk Crush de naam veranderd naar Colorush en het merk Patta de oeuvreprijs Grand Seigneur ontvangt.

Halverwege april neemt de wereld afscheid van een van de grootheden: Roberto Cavalli. De ontwerper overleed op 83-jarige leeftijd en laat een erfgoed van 'exotische luxe' achter.

Mei

Overnames en veranderingen voeren de boventoon in mei. Zo neemt Suitable King Essentials over, gaan tien Belgische GrandOptical winkels verder als Opsin Optics, starten Cassis en Paprika door als één merk genaamd CassisPaprika en wordt Haider Ackermann aangesteld als de eerste creatief directeur van Canada Goose.

Er ligt deze maand ook de nadruk op de Chinese webgiganten. Zo dienen zeventien Europese consumentenorganisaties een klacht in over Temu en gebeurt er een hoop rondom Shein. In diverse onderzoeken worden hoge concentraties van chemicaliën gevonden in de kleding van Shein, maar ook gaat het om misstanden en lange uren in de productieketen. Naast dit alles lijkt Shein de zinnen gezet te hebben op een beursgang in Londen.

Circulose van Renewcell. Credits: Renewcell

Juni

Juni was allerminst rustig op de redactie van FashionUnited. Zo was er de laatste show van Dries van Noten, het vertrek van Virginie Viard bij Chanel en het faillissement van de Europese retailtak van Scotch & Soda, om maar iets te noemen.

Daarbij komt nog de uitstel van betaling van Bristol, het faillissement van het moederbedrijf van de winkels Duetz en Adam in Nederland en het faillissement van kindermodegroep Nine&Co. De potentiele investeerder van Esprit trekt zich in deze maand terug en het merk kondigt aan verder te gaan als wholesalebedrijf.

Gelukkig is er ook nog goed nieuws deze maand. Tassenmerk Maeden wint een Andam Award, modest fashion merk Merrachi trekt naar Antwerpen, Kopenhagen krijgt er met Mandatory Cph een nieuw handelsevenement bij en textielinnovator Renewcell vindt een nieuwe eigenaar.