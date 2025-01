Jaaroverzicht: Dit was het modenieuws van 2024 (Deel 2)

De tweede helft van 2024 was allerminst saai. In de zes maanden werden professionals, consumenten en de redactie verbaasd door overnames, nieuwe creatief directeuren, faillissementen en nieuwe concepten.

Juli

Een van de opmerkelijkste nieuwtjes uit juli 2024 is toch wel de aankondiging van Shein dat het een circulariteitsfonds start. Er worden miljoenen uitgetrokken voor het fonds, maar echt duidelijke richtlijnen over hoe het circulariteit gaat bevorderen zijn er niet. Wel lijkt het erop dat het bedrijf voornamelijk nieuwe ontwerpers binnen wil halen op het platform en het eigen imago wil oppoetsen voordat het de beurs op gaat in Londen.

Daarbij zijn er deze maand ook een hoop overnames en doorstarten. De grootste klapper is streetwearmerk Supreme dat in handen komt van brillengigant EssilorLuxottica. Deze onverwachte zet van het Italiaanse bedrijf kan rekenen op genoeg verbazing en de plannen voor Supreme blijven tot nu toe nog in nevelen gehuld.

Belgische modegroep Duror Fashion Group vraagt faillissement aan, maar modemerk Zilton uit het portfolio van de groep wordt al gered. Voor Nederlands kindermodemerk Noppies is er ook een redding deze maand. Het merk wordt gered door een Deense speler uit de kindermode. Waar retailer Suitable in juli Steppin’ Out overneemt, strandde bij Veritas juist het overnamegesprek.

Het goede nieuws komt bij de Claes Retail Group vandaan die uit de rode cijfers kruipt. Daarbij kondigt modebeurs Modefabriek een nieuwe locatie aan voor de wintereditie, wat de Nederlandse beursagenda flink opschudt. De beurs vertrekt uit Amsterdam en trekt naar Vijfhuizen.

Hoewel ze pas aan het einde van de maand starten, kan men niet om de Olympische Spelen heen deze maand. Voor sommige bedrijven uit de mode-industrie betekent het dat hun merk schittert tijdens de openingsceremonie in de vorm van de outfits van de nationale teams.

Credits: Beeld: Zilton

Augustus

Augustus was letterlijk en figuurlijk wat zonniger. Zo worden de Belgische merken Terre Bleue en Gigue gered, evenals een deel van de Nederlandse winkels van Adam en Duetz. De groei bij retailer E5 zet door en Zeb opent de eerste winkel in Frankrijk.

De licentie van de merkrechten van Esprit in Europa worden veiliggesteld door Alteri. Het is een opmerkelijke stap omdat CBR (dat in het portfolio van Alteri valt) de partij zou zijn die eerder in het jaar heeft afgezien van een overname van de merkrechten.

Het kan echter niet altijd feest zijn: online outlet Afound kondigt de sluiting aan en fietsmerk Agu vraagt uitstel van betaling aan in augustus.

De creaties van Odair Pereira tijdens de bekendmaking van de eerste Modeburgemeester van Rotterdam. Credits: Britt Leonie

September

Toch blijkt er al snel een redding te zijn voor fietsmerk Agu. Dankzij een nieuwe investeerder kan het eerder bereikte akkoord met de schuldeisers bekrachtigd worden en kan een nieuw hoofdstuk worden geschreven.

Ondertussen vraagt CassisPaprika een stil faillissement aan met de hoop op een doorstart, wordt Bristol in Nederland failliet verklaard maar vindt het een nieuwe eigenaar voor een deel van de Belgische winkels en gaat creatief directeur Glenn Martens weg bij Y/Project.

Nederlands modemerk Martan begint de verkoop van aandelen om nieuw kapitaal op te halen, sportmerk Brunotti vindt nieuwe eigenaren en Rotterdam stelt de allereerste modeburgemeester aan. Nederlandse modeontwerper Duran Lantink wint een van de grote prijzen tijdens de LVMH Award.

De eeuwige stoelendans van creatief directeuren gaat deze maand ook verder: Sarah Burton gaat naar Givenchy, Haider Ackermann neemt een tweede creatieve leiding op zich bij Tom Ford en Clare Waight Keller wordt algemeen creatief directeur bij Uniqlo.

Wellicht het nieuws dat de redactie het meest bezighoudt deze maand is de rechtszaak tegen modeondernemer Martijn N. In september start de zaak waarin de ondernemer wordt beschuldigd van ontucht, seksueel geweld en mishandeling. Hij wordt vervolgt voor tien zedenfeiten en er hangt hem acht jaar cel boven het hoofd.

Camiel Fortgens met zijn team. Credits: Reinier RVDA

Oktober

Voor Martijn N. volgt er in oktober een veroordeling. Er werd acht jaar cel geëist, maar uiteindelijk wordt hij veroordeeld tot 1,5 jaar cel. De veroordeling is echter niet het nieuws dat oktober tekent: Aan het einde van de maand is er extreem noodweer in Spanje waarbij een ravage wordt aangericht door water en modder. Vooral de regio bij Valencia wordt zwaar geraakt.

Een andere belangrijke nieuwsgebeurtenis is de blokkering van de miljardendeal tussen Amerikaanse giganten Tapestry en Capri. Het oordeel van de rechter valt eindelijk na maanden van spanning: de overname zou leiden tot een verlies van directe concurrentie binnen de sector. Daarom wordt de deal geblokkeerd door de Federal Trade Commission.

Gelukkig is er ook goed nieuws deze maand: Camiel Fortgens wint de stimuleringsprijs Mode Stipendium, A.S. Adventure opent een speciaal Care & Repair centre, JBC wint de Mercuriusprijs dankzij hun winkel met tweedehands kleding en Vinted’s marktwaarde stijgt naar 5 miljard euro.

In Nederland wordt zowel media als consumenten bezig gehouden door de Shein outlets die in de winkelstraten verschijnen. Dankzij posters lijken de outlets van de Chinese gigant te zijn, maar niks is minder waard. Uiteindelijk worden de winkels gelinkt aan het bedrijf I-fashion.

Oktober is ook de maand waarin de onrust bij de Britse Boohoo Group Plc toeneemt. Het bedrijf start met een strategische evaluatio en CEO John Lyttle treedt af. Dit leidt tot een open sollicitatie van mode-topman Mike Ashley, de man achter de Britse Frasers Group. Ashley wil CEO worden bij Boohoo Group Plc, maar vangt bot bij de groep.

Het nieuwe winkelconcept van Hunkemöller.Credits: Hunkemöller

November

De wereld kijkt begin november gespannen naar de verkiezingen in de Verenigde Staten. De strijd tussen Donald Trump en Kamala Harris drukt een stempel op de eerste dagen van november, maar al snel komt het verlossende woord: Donald Trump wordt de 47e president van de Verenigde Staten.

Na het grote vonnis van oktober besluiten Tapestry en Capri een punt te zetten achter hun miljardendeal. Ze gaan het oordeel van de rechter niet aanvechten en hun wegen scheiden.

Waar de ene overname sneuvelt, gaan er geruchten over een andere. Zo zou een overname van Brits modehuis Burberry op handen zijn. Niemand minder dan de Moncler Group zou de kandidaat zijn. Moncler ontkent echter stellig en Burberry kondigt een herstelplan aan.

November is ook de maand waarin ontwerper Meryll Rogge een van de grote prijzen wint bij de Belgian Fashion Awards. Diezelfde maand hoort de ontwerper ook dat ze een van de finalisten is bij de International Woolmark Prize. Ze dingt daar samen met Duran Lantink en Ester Manas mee naar de prijs.

In België versterkt Claes Retail Group ook het portfolio dankzij de overname van denimmerk HNST.

Op Europees niveau komt er het laatste groene licht voor de ban op producten gemaakt onder dwangarbeid. Nog meer goed nieuws komt van non-profit organisatie Fashion for Good. De organisatie lanceert platform World of Waste dat textielafvalstromen in kaart brengt zodat ze beter ingezet en hergebruikt kunnen worden.

November is ook de maand waarin Chinese gigant een officiële waarschuwing krijgt van de Europese Commissie. Het Chinese platform moet zich wel aan de Europese marktregels houden als het hier operationeel actief is.

In Nederland ziet men in de een na laatste maand van het jaar de introductie van een hoop nieuwe winkelconcepten. Zo komen onder andere Norah, Bever en Hunkemöller met nieuwe concepten.

Isak Andic (1953-2024), oprichter en voorzitter van Mango, overlijdt in december bij een ongeluk. Credits: Mango.

December

2024 heeft vele verrassingen gekend en de overname van About You door Duitse branchegenoot en concurrent Zalando is daar zeker een van geweest. Beide platforms blijven de eigen identiteit behouden.

Op het gebied van overnames biedt de laatste maand van het jaar nog enkele nieuwtjes. Zo vindt Veritas eindelijk nieuwe investeerders nadat een eerdere deal afketste. De merkrechten van Amerikaans merk Vera Wang komen ook in handen van G-Star eigenaar WHP Global.

Ook zijn er enkele stoppers deze maand. Zo sluit Belgisch merk Akaso de deuren, maar sluit ook Nike het metaversebedrijf RTFKT. Bijenkorf CEO Matthijs Visch stopt al na een halfjaar bij het bedrijf.

Modebedrijf Mango verliest deze maand door een ongeluk oprichter Isak Andic. Andic was nog altijd actief betrokken bij het bedrijf, wat de vraag oproept hoe het verder gaat met het modemerk. Al snel blijkt dat Toni Ruiz, CEO van Mango, de positie van interim-voorzitter op zich neemt ter vervanging van Andic.

Hetgeen dat de redactie echter het meest bezighield in december was de stoelendans van ontwerpers. Nog vele posities waren leeg aan het begin van de maand, maar daar kwam al snel verandering in. Zo werd Julian Klausner aangesteld als opvolger van Dries van Noten. Als snel volgde ook het nieuws dat John Galliano na tien jaar opstapt bij Martin Margiela, maar een opvolger wordt nog niet bekendgemaakt. In een wervelwind op dezelfde avond blijkt dat Matthieu Blazy vertrekt bij Bottega Veneta en daar vervangen wordt door Louise Trotter die Lacoste achter haar laat. Blazy is hierdoor vrij om naar Chanel te gaan, een aankondiging die snel daarna volgt.