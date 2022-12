Jaaroverzicht: Dit was het modenieuws van 2022 (deel 1)

Aan het begin van het jaar wordt 2022 nog als het jaar waarop het weer ‘normaal’ zal worden. Die hoop slaat al snel om en 2022 wordt uiteindelijk het jaar van oorlog, inflatie en de energiecrisis. Zoals elk jaar duikt FashionUnited in de archieven en geeft u een overzicht van het nieuws van afgelopen jaar.

Januari

Met de komst van 2022 gloort er hoop aan de horizon dat dit het jaar zal worden waar het coronavirus naar de achtergrond gaat verdwijnen. In het begin van januari zijn de winkels in Nederland nog dicht, wat zorgt voor een ‘Nederlandse invasie’ in België. Nederlandse winkeliers dreigen de winkels toch open te gooien, of de lockdown wordt opgeheven of niet. De winkeliers in België draaien een omzetplus tussen de 20 en 30 procent door de Nederlanders. Halverwege januari mogen de winkels in Nederland weer open.

Dat de winkels open mogen, betekent niet dat andere sectoren ook groen licht krijgen. Theaters mogen bijvoorbeeld nog niet open, maar kappers wel. Dit resulteert dat Theaters en musea zich tijdelijk openen als kappers en sportscholen.

Januari is ook de maand waarin de mode-industrie diverse toonaangevende figuren verliest. Zo overlijdt modejournalist André Leon Talley , ontwerper Manfred Thierry Mugler , ontwerper Nino Cerruti en model Ghislaine Nuytten .

Daarnaast is er ook goed nieuws te melden. Fashion techbedrijf Lalaland wint de Tommy Hilfiger Frontier Challenge , Mycoworks haalt een investering van 125 miljoen dollar binnen, HNST een investering van 1 miljoen euro en Ankorstore een kapitaalinjectie van 250 miljoen euro . Amazon introduceert een eerste fysieke winkel voor Amazon Style en Peek & Cloppenburg kondigt de eerste Duitse vestiging van Magasin du Nord aan. De staat New York introduceert de ‘Fashion Act’ voor een meer verantwoorde toeleveringsketen.

Het winnende moment van Lalaland. Beeld via Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge

Februari

Wat er ook gebeurde in de rest van februari, de maand zal hoogstwaarschijnlijk herinnerd worden als de maand waarin de oorlog tussen Oekraïne en Rusland start. Op 24 februari trekken Russische troepen Oekraïne binnen en worden er meldingen gemaakt van explosies in meerdere steden in het land. Het is het begin van een conflict dat zijn stempel zal drukken op de rest van 2022.

Februari is ook de maand waarop zowel Nederland als België te maken hebben met storm Eunice. Op 18 februari raast de storm over de landen wat er onder andere voor zorgt dat winkels eerder dichtgaan en de winkelstraten al vroeg leeg geveegd worden.

Op business gebied gebeurt er ook genoeg in de maand. Zo vragen de laatste drie vennootschappen van FNG faillissement aan en worden failliet verklaard . Nog net voor de faillietverklaring van de vennootschappen start Nordic Capital een procedure om de Ellos Group terug te krijgen, een tak die het eerder nog verkocht aan FNG. De Europese Commissie publiceert ook eindelijk het voorstel voor de langverwachte due diligence wet , maar het voorstel kan rekenen op flinke kritiek. ‘Slaat de plank mis’ en ‘nog een lange weg te gaan’ zijn gehoorde reacties.

Februari is ook de maand waarin diverse modeweken plaatsvinden en voor het eerst weer een fysieke beurs in Nederland plaatsvindt. Modefabriek heeft dit beursseizoen nog overgeslagen, maar kindermodebeurs Sunday School gaat toch door . Op de beurs zijn mensen blij elkaar te zien, maar corona is nog verre van weg. Zo blijkt uit cijfers dat de coronacrisis duidelijk de bestedingen aan kleding en schoenen drukt en worden de binnensteden een plek waar doelgericht gewinkeld wordt. ‘Corona moet onderdeel worden van het ondernemersrisico’ , zo luidt een uitspraak van Nederlandse minister Ernst Kuipers. Een uitspraak die op veel kritiek kan rekenen.

In België worden ook flinke uitspraken gedaan in februari van dit jaar. PS-voorzitter Paul Magnette meldt namelijk in weekblad Humo dat België een land zonder e-commerce zou moeten worden . Magnette is namelijk van mening dat zonder e-commerce België een land wordt met ‘échte winkels en bruisende steden’. Dat lijkt nog even niet te gebeuren want Amazon kondigt in dezelfde maand aan dat het een bezorgcentrum gaat openen in Antwerpen.

Maart

In maart heerst nog steeds de schok van de Russische inval in Oekraïne. Dit sijpelt ook door in de mode-industrie, waar bijvoorbeeld Giorgio Armani een volledige stille modeshow houdt in solidariteit met Oekraïne. Op de modeweek van Berlijn wordt er een statement gemaakt door Oekraïense ontwerper Jean Gritsfeldt . Helaas zal de oorlog in Oekraïne nog geheel 2022 een belangrijk onderwerp zijn.

In maart vinden ook andere belangrijke momenten plaats. Zo presenteert de Europese Commissie na lang wachten de EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles . Daarnaast maakt het ook nog eens greenwashing strafbaar met een uitbreiding van de ‘unfair commercial practices directive’.

Op modegebied gebeurt er ook een hoop. Zo komt naar buiten dat Sycamore een overnamebod op het Britse Ted Baker overweegt , waarop het Britse merk een maand later een formeel verkoopproces start. Ondertussen stopt modehuis Chloé met de lijn See by Chloé , maakt Miss Etam in Nederland een comeback, komt Hunkemöller weer in Nederlandse handen door middel van een overname, neemt Omoda House of Fred en Cozy Pillow over en wint ontwerper Mohammed Benchallal een innovatieprijs in Dubai.

Ondertussen worden in België de meeste coronamaatregelen inclusief het mondmasker afgeschaft. In het land neemt het consumentenvertrouwen in maart een duik én vinden er invallen plaats bij Belgische depots van PostNL. Het is echter niet alleen maar slecht nieuws. Zeb opent namelijk de grootste winkel ooit met een nieuw vintage concept .

Jean Gritsfeldt maakt een Statement. Beeld: Mercedes Benz Fashion Week

April

De maand april laat een voorzichtige heropening zien. Zo is er de materialenexpo Material District die terugkeert, maar ook denimbeurs Kingpins maakt een comeback na de pandemie. Ondertussen wint Saul Nash de International Woolmark Prize, openen zusterbedrijven Uniqlo en Theory een gezamenlijke winkel in Londen, verliest de mode-industrie modefotograaf Patrick Demarchelier op 78-jarige leeftijd en start Ted Baker Plc een formeel verkoopproces.

In Nederland zijn er meerdere ontwikkelingen. Zo krijgt The Fabricant een kapitaalinjectie van 14 miljoen dollar , keert Mexx terug in de winkelstraat , kondigt Scotch & Soda aan het komende halfjaar twintig winkels te openen , is maatpakkenmaker Suittruck failliet en wint David Laport de titel ‘Dutch Designer of the Year’ bij nieuwe Nederlandse mode-awards.

In België zet retailer Inno de helft van het personeel op tijdelijke werkloosheid . Nog geen twee weken na het besluit om de helft van het personeel op tijdelijke werkloosheid te zetten, worden ze alweer teruggeroepen. Ondertussen haalt hybride pr-bureau Nightingale meerderheidsaandeelhouder RCA binnen , kondigt Franse optiekketen Lunettes Pour Tous de komst naar België aan , neemt vastgoedbedrijf Ceusters Docks Bruxsel over , opent Nederlands merk Mr Marvis een eerste permanente winkel in België , lanceert Juttu een eerste collab en opent JBC een digitale winkel in Fortnite.

Mei

Het is ook voor het eerst in een lange tijd dat het Met Gala weer op de traditionele eerste maandag van de maand mei plaatsvindt. Diverse beroemdheden trekken hun beste outfits weer uit de kast maar er is één outfit die over alle tongen gaat: de outfit van Kim Kardashian. Kardashian heeft een iconische jurk van Marilyn Monroe mogen lenen uit een museum. Na afloop van het evenement krijgt het moment enorm veel kritiek en lijkt het even of het museumstuk beschadigt is. Dit blijkt later niet zo te zijn.

Ondertussen stelt Off-White Ibrahim Kamara aan als nieuwe artistiek directeur, wordt modemerk Karl Lagerfeld verkocht voor 200 miljoen euro aan GIII Apparel, zorgt een campagne van Calvin Klein met een zwangere transman voor online debat , rekent Zara vanaf dat moment in de meeste Europese landen retourkosten . Bij Ted Baker Plc wordt verder ingezoomd op een mogelijke overname. Zo wordt er met een voorkeurspartij verder gegaan en volgens mediaberichten zou het gaan om Authentic Brands Group .

Wat al maanden speelt wordt nu steeds nijpender: het personeelstekort. Het aantal openstaande vacatures breekt in Nederland al maand op maand records. De spanning op de arbeidsmarkt stijgt, figuurlijk en letterlijk. In mei publiceert Centraal Bureau voor de Statistiek een kwartaalrapport waaruit blijkt dat er in de eerste drie maanden van 2022 weer vacatures bij zijn gekomen, terwijl het aantal werklozen verder is gedaald. Ook in de detailhandel zijn de tekorten aan menskracht nijpend. Steeds meer winkeliers zien zich gedwongen om de openingsuren te versmallen of zelfs de deuren tijdelijk te sluiten, omdat ze de werkroosters van hun bedrijf maar niet gevuld krijgen. Nieuw personeel vinden is voor veel werknemers nu de hoogste prioriteit. Ook het behoudt van het personeel mag niet vergeten worden. Daarom roept ABN Amro op om hogere salarissen te gaan betalen maar ook te letten op het algemene welzijn van de werknemers.

De Belgische mode-industrie kent in mei zijn eigen schokgolf. Walter van Beirendonck kondigt namelijk aan met pensioen te gaan bij de kunstacademie in Antwerpen. De initiële schok krijgt enige verlichting als blijkt dat de ontwerper wel nog blijft werken aan zijn eigen merk. Van Beirendonck is niet de enige die zijn pensioen aankondigt, ook Wouter Torfs van Schoenen Torfs kondigt het aan. Op dat moment wordt door Torfs zelf al genoemd dat zijn nicht Lise Conix de functie van CEO op haar gaat nemen, maar het bedrijf Schoenen Torfs wil dit zelf nog niet bevestigen.

Kim Kardashian en haar toenmalige vriend tijdens het Met Gala.Beeld: Angela Weiss via AFP

Juni

Juni wordt gekenmerkt door meerdere dingen. Zo staat de maand bol van grote overnames. Zo wordt Brits modemerk Missguided overgenomen door de Frasers Group voor 20 miljoen pond. Plussize e-tailer Dia & Co. neemt branchegenoot 11 Honoré over en mode- en beautygroep Puig neemt Byredo over . Last but not least is daar Zalando die de eigenaar van Highsnobiety wordt . Brits modemerk Ted Baker Plc heeft in de maand nog geen gelukt, want de beoogde overnamepartij trekt zich terug .

Daarbij komt de Higg Index onder vuur te liggen. De Higg Index wordt over het algemeen gebruikt om duurzaamheid van producten en materialen aan te tonen. Het start met een artikel an de New York Times v, maar daarna roept een Noorse autoriteit ook op de gegevens van de Higg Index niet meer te gebruiken. Als gevolg van de kritiek zet Sustainable Apparel Coalition het Higg-programma op pauze en start een grondig onderzoek .

In Nederland opent in juni eindelijk het Schoenenkwartier en wordt het Mode Stipendium uitgereikt aan ontwerpstudio Maison the Faux . Fashion techbedrijf Lalaland haalt een investering van 2,1 miljoen euro binnen, Omoda breidt het assortiment uit met kinderkleding en de eerste aanvraagperiode voor een impuls voor winkelgebieden trekt 16 miljoen euro meer aan aanvragen dan begroot.

Waar de zomer voor het eerst in twee jaar tijd enigszins onbezorgd lijkt te worden, blijven er toch zorgen over het coronavirus. Zo geeft het kabinet dat verdere lockdowns voorkomen moeten worden met sectorplannen en diverse ondernemersorganisaties roepen op tot betere naleving van de basisregels.

In België wordt de opvolger van Walter van Beirendonck bij de Antwerpse academie bekend gemaakt. Ontwerper Brandon Wen volgt hem op. De stempel van Van Beirendonck is nog goed te zien in de afstudeercollecties die in juni op de academie worden gepresenteerd. Belgische start-up Resortecs haalt 2,5 miljoen euro binnen en Franse stoffenketen Mondial Tissues neemt Mondial Textiles over .

Lees volgende week deel 2 van het jaaroverzicht.